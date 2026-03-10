Aaj Ka Rashifal: 10 मार्च 2026, मंगलवार का दिन ज्योतिषीय दृष्टि से काफी अहम है. आज चैत्र मास (पूर्णिमांत) के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है. चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं, जो दिन के दौरान ऊर्जा में तीव्रता, गुप्त रहस्यों और मानसिक गहराई के संकेत दे रहे हैं. अनुराधा नक्षत्र शाम 07:05:49 PM तक प्रभावी रहेगा, इसलिए कार्यक्षेत्र, प्रेम संबंधों और आर्थिक निर्णयों में अनुशासन, धैर्य और रणनीति की विशेष आवश्यकता रहेगी. मंगलवार होने के कारण हनुमान जी की उपासना का प्रभाव भी विशेष रहेगा. ऐसे में आइए जानते हैं मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन-

मेष (Aries) - 10 मार्च 2026

मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने और गहरे चिंतन के साथ आगे बढ़ने का है. आज चैत्र मास (पूर्णिमांत) की कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि है. चंद्रमा आपकी राशि से आठवें भाव (वृश्चिक राशि) में गोचर कर रहे हैं, जो अचानक लाभ के साथ-साथ मानसिक उथल-पुथल या गुप्त चिंताओं का संकेत देता है. शाम 07:05:49 PM तक अनुराधा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जो कठिन कार्यों को धैर्य से पूर्ण करने की शक्ति देगा. मंगलवार का दिन और आपकी राशि के स्वामी मंगल का कुंभ राशि में सूर्य और बुध के साथ होना आपकी ऊर्जा को सामाजिक कार्यों और लाभ की ओर मोड़ेगा.

Career (करियर): कार्यक्षेत्र में आज का दिन शोध (Research) और छिपी हुई समस्याओं को सुलझाने का है. आठवें भाव का चंद्रमा आपको काम की गहराई में जाने के लिए प्रेरित करेगा. यदि आप बीमा, टैक्स, या गूढ़ विज्ञान से जुड़े हैं, तो आज का दिन बहुत सफल रहेगा. हालांकि, ऑफिस की राजनीति से दूर रहें. अभिजीत मुहूर्त (12:08:10 PM से 12:55:27 PM) किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को शुरू करने के लिए सबसे सटीक समय है. ध्यान रहे, राहु काल (15:29:05 PM से 16:57:43 PM) के दौरान किसी भी नए प्रोजेक्ट की घोषणा या महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचें.

Finance (वित्त): आर्थिक दृष्टि से आज का दिन मिश्रित परिणाम देगा. पैतृक संपत्ति या ससुराल पक्ष से धन लाभ के योग बन रहे हैं. निवेश के मामले में आज सावधानी बरतें, क्योंकि चंद्रमा का गोचर जोखिम भरे निवेश के लिए अनुकूल नहीं है. यमगण्ड काल (09:34:33 AM से 11:03:11 AM) के दौरान बड़े वित्तीय लेनदेन न करें. हर्षण योग सुबह 08:20:05 AM तक ही है, इसलिए सुबह के समय किए गए प्रयास अधिक फलदायी होंगे. संचित धन (Savings) में वृद्धि के लिए आपको अपने खर्चों पर लगाम लगानी होगी.

Love (प्रेम): निजी जीवन में आज आपको थोड़ा संभलकर चलने की आवश्यकता है. वृश्चिक का चंद्रमा स्वभाव में थोड़ी जिद या शक पैदा कर सकता है. जीवनसाथी के साथ संवाद बनाए रखें और अपनी बातें स्पष्ट रूप से कहें. प्रेम संबंधों में गहराई आएगी, लेकिन पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करना अनिवार्य है. शाम के समय विष्टि करण (भद्रा) की उपस्थिति मानसिक तनाव दे सकती है, इसलिए घर के माहौल को शांत रखने का प्रयास करें. अविवाहितों के लिए आज का दिन आत्म-मंथन का है.

यह भी पढ़ें- गुप्त साधना क्या होती है? बाबा बागेश्वर के बयान के बाद अचानक क्यों बढ़ी इसकी खोज

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य के लिहाज से आज आपको विशेष सावधानी बरतनी चाहिए. आठवें भाव का चंद्रमा और वृश्चिक राशि का प्रभाव गुप्त रोगों या रक्त संबंधी विकारों की संभावना बनाता है. आज दिशा शूल उत्तर दिशा में है, इसलिए इस दिशा में यात्रा करने से बचें. यदि यात्रा अनिवार्य हो, तो गुड़ खाकर निकलें. मानसिक शांति के लिए योग और ध्यान का सहारा लें. वसंत ऋतु का प्रभाव आपको आलस्य दे सकता है, इसलिए शारीरिक रूप से सक्रिय रहें.

Lucky Color: गहरा लाल (Deep Red)

Lucky Number: 9

विशेष उपाय: आज मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाकर चमेली के तेल का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें. मंगल की प्रतिकूलता दूर करने के लिए बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं. इससे आपके कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होंगी और साहस में वृद्धि होगी.

वृषभ (Taurus) - 10 मार्च 2026

वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन रिश्तों में गहराई और साझेदारी पर ध्यान केंद्रित करने का है. आज चैत्र मास (पूर्णिमांत) की कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि है. चंद्रमा आपकी राशि से सातवें भाव (वृश्चिक राशि) में गोचर कर रहे हैं, जो वैवाहिक जीवन और व्यापारिक साझेदारियों में महत्वपूर्ण मोड़ ला सकता है. शाम 07:05:49 PM तक अनुराधा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जो आपको अपने लक्ष्यों के प्रति अनुशासित और समर्पित बनाए रखेगा. आपके राशि स्वामी शुक्र आज शनि के साथ कुंभ राशि में हैं, जो करियर में कड़ी मेहनत के बाद सफलता का संकेत देते हैं.

Career (करियर): कार्यक्षेत्र में आज का दिन सहयोगियों के साथ तालमेल बिठाने का है. सातवें भाव का चंद्रमा सार्वजनिक छवि (Public Image) को मजबूत करेगा. यदि आप साझेदारी में व्यवसाय करते हैं, तो आज कोई नया प्रस्ताव मिल सकता है. अभिजीत मुहूर्त (12:08:10 PM से 12:55:27 PM) का समय व्यावसायिक मीटिंग्स और क्लाइंट डीलिंग के लिए अत्यंत शुभ है. करियर के स्वामी का दशम भाव में होना पदोन्नति के रास्ते खोल रहा है, लेकिन राहु काल (03:29:05 PM से 04:57:43 PM) के दौरान किसी भी कागजी कार्रवाई या महत्वपूर्ण निर्णय से बचना ही समझदारी होगी.

Finance (वित्त): वित्तीय रूप से आज का दिन स्थिरता लेकर आएगा. आय के नए स्रोत विकसित हो सकते हैं, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है. हर्षण योग की समाप्ति के बाद निवेश के प्रति सावधानी बरतें. यमगण्ड काल (09:34:33 AM से 11:03:11 AM) के दौरान किसी को बड़ा कर्ज देने या जोखिम भरे शेयर बाजार में निवेश करने से बचें. साझेदारी के माध्यम से धन लाभ के प्रबल योग हैं. शाम के समय विष्टि करण के दौरान फिजूलखर्ची से बचें.

Love (प्रेम): प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए आज का दिन काफी भावुक रहने वाला है. सातवें भाव का चंद्रमा जीवनसाथी के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता लाएगा. आप अपने पार्टनर की जरूरतों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे. यदि आप सिंगल हैं, तो आज किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो भविष्य में एक गंभीर रिश्ते का रूप ले सकती है. प्रेम संबंधों में ईमानदारी और धैर्य बनाए रखना आज के दिन की कुंजी है.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य के मामले में आज का दिन सामान्य रहेगा. वृश्चिक राशि का चंद्रमा कभी-कभी पुरानी बीमारियों को फिर से उभार सकता है, इसलिए खान-पान में लापरवाही न बरतें. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है, इसलिए यदि संभव हो तो उत्तर की ओर लंबी यात्रा टालें. वसंत ऋतु के कारण होने वाली एलर्जी या सर्दी-जुकाम से बचाव रखें. नियमित व्यायाम और पर्याप्त पानी का सेवन आपको ऊर्जावान बनाए रखेगा.

Lucky Color: सफेद (White)

Lucky Number: 6

विशेष उपाय: आज मंगलवार के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाएं या लाल रंग के पुष्प अर्पित करें. शुक्र की स्थिति को मजबूत करने के लिए किसी कन्या को मिश्री या सफेद मिठाई खिलाएं. इससे कार्यक्षेत्र में आ रही बाधाएं दूर होंगी और संबंधों में मधुरता आएगी.

मिथुन (Gemini) - 10 मार्च 2026

मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन अपनी क्षमताओं को साबित करने और विरोधियों पर विजय पाने का है. आज चैत्र मास (पूर्णिमांत) की कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि है. चंद्रमा आपकी राशि से छठे भाव (वृश्चिक राशि) में गोचर कर रहे हैं, जो शत्रुओं पर भारी पड़ने और पुराने ऋणों से मुक्ति मिलने का संकेत देता है. शाम 07:05:49 PM तक अनुराधा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जो आपको अनुशासन और कठोर परिश्रम के माध्यम से सफलता दिलाएगा. आपके राशि स्वामी बुध आज भाग्य भाव (नवम) में सूर्य और मंगल के साथ युति कर रहे हैं, जिससे आपकी बौद्धिक क्षमता और निर्णय लेने की शक्ति मजबूत रहेगी.

Career (करियर): कार्यक्षेत्र में आज आपकी मेहनत रंग लाएगी. छठे भाव का चंद्रमा आपको उन कार्यों को पूरा करने में मदद करेगा जो लंबे समय से लंबित थे. नौकरीपेशा लोगों के लिए सहकर्मियों का सहयोग थोड़ा कम मिल सकता है, लेकिन आपकी अपनी कार्यक्षमता सबको प्रभावित करेगी. अभिजीत मुहूर्त (12:08:10 PM से 12:55:27 PM) के दौरान की गई योजनाएं भविष्य में बड़े लाभ दिला सकती हैं. राहु काल (03:29:05 PM से 04:57:43 PM) के समय किसी भी वाद-विवाद में न पड़ें और न ही कार्यस्थल पर किसी की बुराई करें.

Finance (वित्त): आर्थिक दृष्टि से आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है. अचानक कुछ अनचाहे खर्च सामने आ सकते हैं. यदि आपका कोई कोर्ट-कचहरी का मामला चल रहा है, तो उसमें सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं. यमगण्ड काल (09:34:33 AM से 11:03:11 AM) के दौरान किसी नए निवेश की शुरुआत न करें. हर्षण योग की सुबह मौजूदगी आपके लिए धन आगमन के छोटे रास्ते खोलेगी, लेकिन शाम को विष्टि करण (भद्रा) के प्रभाव के कारण पैसों के लेनदेन में अतिरिक्त सावधानी बरतें.

Love (प्रेम): प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन मध्यम है. चंद्रमा की छठे भाव में उपस्थिति के कारण पार्टनर के साथ छोटी-छोटी बातों पर असहमति हो सकती है. अपनी वाणी में मधुरता बनाए रखें और अनावश्यक बहस से बचें. अविवाहितों के लिए आज का दिन धैर्य रखने का है. परिवार के बड़े सदस्यों के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करें. शाम के समय किसी पुराने मित्र से मुलाकात होने से मन प्रसन्न रहेगा.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य के प्रति आज सजग रहने की आवश्यकता है. छठे भाव का चंद्रमा पाचन तंत्र या कमर में दर्द की समस्या दे सकता है. खान-पान में अनुशासन बनाए रखें और भारी भोजन से बचें. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस दिशा में यात्रा करना कष्टकारी हो सकता है. यदि यात्रा बहुत जरूरी हो, तो पंचांग के नियमों का पालन करें. मानसिक शांति के लिए भगवान शिव या हनुमान जी की आराधना करना लाभकारी रहेगा.

Lucky Color: हरा (Green)

Lucky Number: 5

विशेष उपाय: आज मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में 'सुंदरकांड' का पाठ करें या 'ॐ हं हनुमते नमः' का जाप करें. बुध की स्थिति को अनुकूल करने के लिए किसी जरूरतमंद को हरी मूंग की दाल दान करें. इससे आपके शत्रुओं का नाश होगा और स्वास्थ्य में सुधार आएगा.

कर्क (Cancer) - 10 मार्च 2026

कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन रचनात्मकता और संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलने का है. आज चैत्र मास (पूर्णिमांत) की कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि है. चंद्रमा आपकी राशि से पांचवें भाव (वृश्चिक राशि) में गोचर कर रहे हैं, जो बुद्धि, विद्या और प्रेम संबंधों के लिए अनुकूलता का संकेत है. शाम 07:05:49 PM तक अनुराधा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जिससे आप अपनी योजनाओं को गंभीरता से क्रियान्वित कर पाएंगे. आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा का नीच राशि (वृश्चिक) में होना कभी-कभी मन को थोड़ा भावुक या अस्थिर कर सकता है, इसलिए धैर्य बनाए रखें.

Career (करियर): कार्यक्षेत्र में आज आपकी बौद्धिक क्षमता की सराहना होगी. यदि आप शिक्षा, कला या लेखन के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आज का दिन विशेष उपलब्धियों वाला हो सकता है. पांचवें भाव का चंद्रमा नई रणनीतियां बनाने में मदद करेगा. अभिजीत मुहूर्त (12:08:10 PM से 12:55:27 PM) का समय किसी भी नए प्रोजेक्ट की रूपरेखा तैयार करने के लिए सबसे अच्छा है. ध्यान रहे, राहु काल (03:29:05 PM से 04:57:43 PM) के दौरान कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार के कन्फ्यूजन से बचें और महत्वपूर्ण ईमेल या संदेशों को दोबारा चेक करें.

Finance (वित्त): आर्थिक रूप से आज का दिन शुभ फल देने वाला रहेगा. शेयर बाजार या सट्टा बाजार से जुड़े लोगों को अचानक लाभ होने के योग हैं, लेकिन वृश्चिक का चंद्रमा होने के कारण अति-उत्साह में बड़ा रिस्क न लें. यमगण्ड काल (09:34:33 AM से 11:03:11 AM) के दौरान बड़े निवेश के फैसलों को टाल दें. सुबह के समय हर्षण योग का प्रभाव आपके बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी के अवसर प्रदान करेगा. संतान की शिक्षा या भविष्य के लिए धन का नियोजन करना आज लाभकारी रहेगा.

Love (प्रेम): प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन बहुत गहरा और भावनात्मक रहेगा. पार्टनर के साथ आपकी नजदीकियां बढ़ेंगी और आप एक-दूसरे के प्रति अधिक समर्पित महसूस करेंगे. जो लोग सिंगल हैं, उन्हें आज किसी के प्रति गहरा आकर्षण महसूस हो सकता है. शादीशुदा जातकों के लिए संतान की ओर से खुशी का समाचार मिल सकता है. शाम के समय विष्टि करण (भद्रा) के कारण निजी बातों को लेकर जिद न करें, वरना व्यर्थ का तनाव हो सकता है.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य की दृष्टि से आज आप काफी ऊर्जावान महसूस करेंगे, लेकिन मानसिक रूप से थोड़े संवेदनशील रह सकते हैं. पेट के निचले हिस्से में हल्की परेशानी या इन्फेक्शन की संभावना हो सकती है, इसलिए सात्विक भोजन लें. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है, इसलिए उत्तर की ओर यात्रा करने से बचें. यदि यात्रा अनिवार्य हो, तो गुड़ का सेवन करके घर से निकलें. नियमित ध्यान और एकाग्रता आपको मानसिक शांति प्रदान करेगी.

Lucky Color: क्रीम (Cream) या सफेद

Lucky Number: 2

विशेष उपाय: आज मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंदिर में लाल फल चढ़ाएं. चंद्रमा की स्थिति मजबूत करने के लिए माता का आशीर्वाद लें और भगवान शिव का दूध से अभिषेक करें. इससे आपकी निर्णय क्षमता बेहतर होगी और मन शांत रहेगा.

सिंह (Leo) - 10 मार्च 2026

सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन पारिवारिक सुख-सुविधाओं और मानसिक शांति पर ध्यान देने का है. आज चैत्र मास (पूर्णिमांत) की कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि है. चंद्रमा आपकी राशि से चौथे भाव (वृश्चिक राशि) में गोचर कर रहे हैं, जो भूमि, भवन और माता के सुख में वृद्धि का संकेत है. हालांकि, चौथे भाव का चंद्रमा कभी-कभी मन में अज्ञात भय या बेचैनी भी दे सकता है. शाम 07:05:49 PM तक अनुराधा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जो आपको अपने घरेलू उत्तरदायित्वों को निभाने के लिए प्रेरित करेगा. आपके राशि स्वामी सूर्य आज कुंभ राशि में बुध, शनि और मंगल के साथ सप्तम भाव में स्थित हैं, जो सामाजिक और वैवाहिक जीवन में संतुलन की मांग करते हैं.

Career (करियर): कार्यक्षेत्र में आज का दिन सामान्य रहेगा. चौथे भाव का चंद्रमा होने के कारण आपका मन काम से ज्यादा घर की व्यवस्थाओं में लग सकता है. यदि आप रियल एस्टेट, डेकोरेटिंग या ऑटोमोबाइल क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आज का दिन लाभप्रद रहेगा. अभिजीत मुहूर्त (12:08:10 PM से 12:55:27 PM) के दौरान ऑफिस से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण कागजी काम पूरा करना शुभ रहेगा. राहु काल (03:29:05 PM से 04:57:43 PM) के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों से बहस न करें, अन्यथा आपकी छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है.

Finance (वित्त): आर्थिक दृष्टि से आज का दिन निवेश के लिए अच्छा है, विशेषकर यदि आप घर या वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं. यमगण्ड काल (09:34:33 AM से 11:03:11 AM) के दौरान किसी को भी बड़ी धनराशि उधार न दें. सुबह के समय हर्षण योग का प्रभाव आपको आकस्मिक धन लाभ करा सकता है. घरेलू सुख-सुविधाओं की वस्तुओं पर खर्च बढ़ सकता है, इसलिए अपने बजट का ध्यान रखें. शाम के समय विष्टि करण के प्रभाव से शेयर बाजार में बड़ा जोखिम लेने से बचें.

Love (प्रेम): प्रेम और वैवाहिक संबंधों के लिए आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है. सातवें भाव में सूर्य-शनि-मंगल की उपस्थिति जीवनसाथी के साथ वैचारिक मतभेद पैदा कर सकती है. अपनी वाणी में कठोरता लाने से बचें. शाम के समय चौथे भाव का चंद्रमा आपको घर पर समय बिताने के लिए प्रेरित करेगा, जिससे पुराने गिले-शिकवे दूर करने में मदद मिल सकती है. शांत रहें और अपने पार्टनर की भावनाओं को समझने का प्रयास करें.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य के लिहाज से आज आपको छाती या फेफड़ों से संबंधित हल्की परेशानी हो सकती है. चौथे भाव का चंद्रमा मानसिक तनाव दे सकता है, जिसका सीधा असर आपकी नींद पर पड़ सकता है. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस दिशा में यात्रा करने से बचें. यदि यात्रा करना आवश्यक हो, तो हनुमान जी का स्मरण करके ही निकलें. योग और प्राणायाम आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए रामबाण सिद्ध होंगे.

Lucky Color: सुनहरा (Golden) या नारंगी

Lucky Number: 1

विशेष उपाय: आज मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में लाल चंदन का तिलक लगाएं और हनुमान बाहुक का पाठ करें. सूर्य की स्थिति को मजबूत करने के लिए तांबे के पात्र से जल अर्पित करें. इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी.

कन्या (Virgo) - 10 मार्च 2026

कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन संचार कौशल और साहस के साथ आगे बढ़ने का है. आज चैत्र मास (पूर्णिमांत) की कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि है. चंद्रमा आपकी राशि से तीसरे भाव (वृश्चिक राशि) में गोचर कर रहे हैं, जो यात्रा, साहस और छोटे भाई-बहनों के साथ संबंधों में सकारात्मक ऊर्जा का संकेत है. शाम 07:05:49 PM तक अनुराधा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जो आपको अपनी कार्ययोजनाओं में धैर्य और स्थिरता बनाए रखने में मदद करेगा. आपके राशि स्वामी बुध आज छठे भाव (कुंभ राशि) में सूर्य और मंगल के साथ युति कर रहे हैं, जिससे आप अपनी बौद्धिक क्षमता से विरोधियों पर विजय प्राप्त कर सकेंगे.

Career (करियर): कार्यक्षेत्र में आज आपकी मेहनत और साहस की सराहना होगी. तीसरे भाव का चंद्रमा आपको नेटवर्किंग और संवाद (Communication) के माध्यम से नए अवसर दिलाने में मदद करेगा. यदि आप मीडिया, मार्केटिंग या सेल्स के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आज का दिन विशेष रूप से लाभदायक रहेगा. अभिजीत मुहूर्त (12:08:10 PM से 12:55:27 PM) का समय महत्वपूर्ण बातचीत या प्रेजेंटेशन के लिए सबसे उत्तम है. राहु काल (03:29:05 PM से 04:57:43 PM) के दौरान अपने सहकर्मियों के साथ किसी भी प्रकार के विवाद में उलझने से बचें.

Finance (वित्त): वित्तीय रूप से आज का दिन आपके लिए अनुकूल है. पुराने अटके हुए कार्यों से धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं. हालांकि, छठे भाव में बुध की स्थिति के कारण स्वास्थ्य या कानूनी मामलों में अचानक खर्च होने की संभावना है, इसलिए अपने बजट का ध्यान रखें. यमगण्ड काल (09:34:33 AM से 11:03:11 AM) के दौरान किसी भी प्रकार के बड़े आर्थिक लेनदेन या निवेश को टालना ही बेहतर होगा. सुबह के समय हर्षण योग का लाभ उठाएं.

Love (प्रेम): प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा. तीसरे भाव का चंद्रमा आपको अपने प्रियजनों के साथ समय बिताने और खुलकर बातचीत करने का अवसर देगा. यदि पार्टनर के साथ कोई अनबन चल रही है, तो आज उसे बातचीत से सुलझाया जा सकता है. जीवनसाथी का सहयोग आपको मानसिक संबल देगा. शाम के समय विष्टि करण के कारण छोटी-मोटी बातों पर चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है, लेकिन शांति बनाए रखने से स्थिति नियंत्रित रहेगी.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य के लिहाज से आज आप काफी फुर्तीला महसूस करेंगे, लेकिन अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं. गले में खराश या कानों से संबंधित हल्की समस्या हो सकती है. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस दिशा में लंबी यात्रा करने से बचें. यदि यात्रा जरूरी हो, तो गणेश जी का स्मरण करके ही घर से निकलें. नियमित योग और ध्यान आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होंगे.

Lucky Color: नीला (Blue)

Lucky Number: 3

विशेष उपाय: आज मंगलवार के दिन गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और 'ॐ गं गणपतये नमः' का जाप करें. बुध की स्थिति को अनुकूल बनाने के लिए पक्षियों को हरा चारा या दाना खिलाएं. इससे आपकी कार्यक्षमता और निर्णय लेने की शक्ति में वृद्धि होगी.

तुला (Libra) - 10 मार्च 2026

तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन वाणी पर संयम और आर्थिक मामलों में सावधानी बरतने का है. आज चैत्र मास (पूर्णिमांत) की कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि है. चंद्रमा आपकी राशि से दूसरे भाव (वृश्चिक राशि) में गोचर कर रहे हैं, जो धन, वाणी और पारिवारिक मामलों में उतार-चढ़ाव का संकेत है. शाम 07:05:49 PM तक अनुराधा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जो आपको अपनी बचत और पारिवारिक निवेश के प्रति अधिक सजग बनाएगा. आपके राशि स्वामी शुक्र आज शनि के साथ पंचम भाव (कुंभ राशि) में स्थित हैं, जो प्रेम संबंधों में गंभीरता और रचनात्मकता का संचार करेंगे.

Career (करियर): कार्यक्षेत्र में आज का दिन चुनौतीपूर्ण हो सकता है. दूसरे भाव का चंद्रमा आपकी वाणी में तीखापन ला सकता है, इसलिए सहकर्मियों या क्लाइंट्स से बातचीत करते समय बहुत सावधान रहें. यदि आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो अपने शब्दों का चयन सोच-समझकर करें. अभिजीत मुहूर्त (12:08:10 PM से 12:55:27 PM) का समय महत्वपूर्ण बैठकों के लिए सबसे उपयुक्त है. राहु काल (03:29:05 PM से 04:57:43 PM) के दौरान ऑफिस में कोई नया काम शुरू न करें और न ही किसी विवाद में पड़ें.

Finance (वित्त): आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन थोड़ा सावधानी की मांग करता है. दूसरे भाव में चंद्रमा होने से अचानक खर्च बढ़ सकते हैं. धन के लेनदेन में सतर्क रहें और किसी को भी उधार देने से बचें. यमगण्ड काल (09:34:33 AM से 11:03:11 AM) के दौरान कोई बड़ा आर्थिक निर्णय न लें. हर्षण योग की सुबह के समय किए गए प्रयास धन संचय में सहायक हो सकते हैं. भविष्य के लिए अपनी वित्तीय योजनाओं की समीक्षा करना आज लाभदायक सिद्ध होगा.

Love (प्रेम): प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन बहुत ही मधुर रहने वाला है. शुक्र की स्थिति आपके प्रेम संबंधों में गहराई लाएगी. आप अपने पार्टनर के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताएंगे और एक-दूसरे के प्रति सम्मान बढ़ेगा. विवाहित जातकों के लिए पारिवारिक जिम्मेदारियों को साझा करना आज संबंधों में नई ताजगी लाएगा. शाम के समय विष्टि करण के प्रभाव से मामूली तकरार की स्थिति बन सकती है, जिसे आप अपनी समझदारी से आसानी से सुलझा लेंगे.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य के मामले में आज आपको अपने खान-पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए. दूसरे भाव का चंद्रमा दांतों, आँखों या गले से संबंधित हल्की परेशानी दे सकता है. मसालेदार और बाहर के भोजन से परहेज करें. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस दिशा में लंबी यात्रा करने से बचें. यदि यात्रा करना बहुत जरूरी हो, तो किसी बड़े का आशीर्वाद लेकर ही निकलें. नियमित योग आपको शारीरिक और मानसिक रूप से संतुलित रखेगा.

Lucky Color: सफेद (White) या हल्का गुलाबी

Lucky Number: 7

विशेष उपाय: आज मंगलवार के दिन हनुमान जी को चमेली के तेल का दीपक अर्पित करें और 'हनुमान चालीसा' का पाठ करें. घर में सुख-शांति बनाए रखने के लिए देवी लक्ष्मी के चरणों में इत्र अर्पित करें. इससे आर्थिक समस्याएं दूर होंगी और वाणी में मधुरता आएगी.

वृश्चिक (Scorpio) - 10 मार्च 2026

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन आत्म-सुधार और व्यक्तिगत विकास का है. आज चैत्र मास (पूर्णिमांत) की कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि है. चंद्रमा आपकी ही राशि में यानी प्रथम भाव (लग्न) में गोचर कर रहे हैं, जो आपको अधिक भावुक, ऊर्जावान और संवेदनशील बनाएगा. शाम 07:05:49 PM तक अनुराधा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जो आपके व्यक्तित्व में गहराई और दृढ़ संकल्प का संचार करेगा. आपकी राशि के स्वामी मंगल आज चतुर्थ भाव (कुंभ राशि) में सूर्य और बुध के साथ स्थित हैं, जिससे आप घर और काम के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करेंगे.

Career (करियर): कार्यक्षेत्र में आज आपका प्रभाव बढ़ेगा. लग्न में चंद्रमा होने के कारण आप कार्यों को लेकर काफी गंभीर रहेंगे. यदि आप नेतृत्व क्षमता से जुड़े किसी कार्य में हैं, तो आज का दिन आपकी प्रतिभा को निखारने का है. अभिजीत मुहूर्त (12:08:10 PM से 12:55:27 PM) के दौरान लिए गए निर्णय आपको लंबे समय तक लाभ देंगे. हालांकि, राहु काल (03:29:05 PM से 04:57:43 PM) के दौरान कार्यस्थल पर अपनी बातों को बहुत सावधानी से रखें ताकि कोई गलतफहमी न हो.

Finance (वित्त): आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन मिश्रित है. आप अपनी सुख-सुविधाओं पर खर्च करने का मन बना सकते हैं, लेकिन अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी है. यमगण्ड काल (09:34:33 AM से 11:03:11 AM) के दौरान कोई बड़ा निवेश करने से बचें. हर्षण योग के प्रभाव से सुबह के समय किसी पुराने निवेश से अच्छा लाभ मिल सकता है. आज का दिन वित्तीय लक्ष्यों की समीक्षा करने के लिए अच्छा है.

Love (प्रेम): प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए आज का दिन बहुत ही संवेदनशील है. चंद्रमा के आपकी राशि में होने से आप अपने साथी के प्रति अधिक उदार और प्रेमपूर्ण महसूस करेंगे. दांपत्य जीवन में सुख और शांति बनी रहेगी, बशर्ते आप अपनी जिद को थोड़ा कम रखें. शाम के समय विष्टि करण (भद्रा) के कारण मन में थोड़ी बेचैनी हो सकती है, इसलिए पार्टनर के साथ समय बिताएं और शांति से बातचीत करें.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य की दृष्टि से आज आप काफी फुर्तीला महसूस करेंगे, लेकिन मानसिक रूप से अधिक दबाव न लें. स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ सकता है, इसलिए गहरी सांस लेने वाले व्यायाम करें. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस दिशा में अनावश्यक यात्रा टालें. यदि यात्रा जरूरी हो, तो हनुमान जी को ध्यान करके ही घर से निकलें. पर्याप्त नींद और तरल पदार्थों का सेवन आपको ऊर्जावान बनाए रखेगा.

Lucky Color: गहरा लाल (Deep Red) या मैरून

Lucky Number: 8

विशेष उपाय: आज मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में चमेली के तेल का दीपक जलाएं और 'हनुमान चालीसा' का पाठ करें. लाल रंग के वस्त्र या वस्तु का दान करने से आपको विशेष लाभ होगा और आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी.

धनु (Sagittarius) - 10 मार्च 2026

धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन दूर की यात्राओं, व्यय प्रबंधन और आध्यात्मिक चिंतन का है. आज चैत्र मास (पूर्णिमांत) की कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि है. चंद्रमा आपकी राशि से बारहवें भाव (व्यय भाव/वृश्चिक राशि) में गोचर कर रहे हैं, जो खर्चों में वृद्धि या विदेश यात्रा के योग बनाता है. शाम 07:05:49 PM तक अनुराधा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जो आपको एकांत में रहकर अपनी योजनाओं को परिष्कृत करने की प्रेरणा देगा. आपके राशि स्वामी बृहस्पति अभी अनुकूल स्थिति में हैं, जो आपके आत्मविश्वास को बनाए रखेंगे, लेकिन बारहवें भाव का चंद्रमा आपको थोड़ा भावुक और अंतर्मुखी बना सकता है.

Career (करियर): कार्यक्षेत्र में आज का दिन भागदौड़ भरा हो सकता है. बारहवें भाव का चंद्रमा इंगित करता है कि आपको अपने काम को पूरा करने के लिए सामान्य से अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है. यदि आप बहुराष्ट्रीय कंपनियों (MNCs) या आयात-निर्यात से जुड़े हैं, तो आज का दिन विशेष फलदायी होगा. अभिजीत मुहूर्त (12:08:10 PM से 12:55:27 PM) के दौरान महत्वपूर्ण फाइलें निपटाना शुभ रहेगा. राहु काल (03:29:05 PM से 04:57:43 PM) के समय किसी भी नए प्रोजेक्ट में निवेश करने से बचें.

Finance (वित्त): आर्थिक दृष्टिकोण से आज आपको बहुत सतर्क रहना होगा. बारहवें भाव में चंद्रमा के होने से धन का व्यय अनपेक्षित स्रोतों पर हो सकता है. फिजूलखर्ची से बचें और बजट बनाकर चलें. यमगण्ड काल (09:34:33 AM से 11:03:11 AM) के दौरान किसी को भी उधार न दें, क्योंकि धन वापसी में विलंब हो सकता है. हर्षण योग की सुबह के समय यदि कोई छोटा निवेश करना हो, तो उसे समझदारी से करें. कुल मिलाकर, आज धन बचाने का दिन है, खर्च करने का नहीं.

Love (प्रेम): प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन थोड़ा मध्यम रहने वाला है. बारहवें भाव का चंद्रमा आपको पार्टनर से दूर महसूस करा सकता है या आप अपनी भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त नहीं कर पाएंगे. जीवनसाथी के साथ संवाद में स्पष्टता रखें और किसी भी बात को दिल पर न लें. शाम के समय विष्टि करण के कारण मानसिक तनाव हो सकता है, इसलिए पार्टनर के साथ किसी शांत जगह पर समय बिताएं या ध्यान करें.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य के लिहाज से आज आपको आंखों की रोशनी या नींद की कमी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. मानसिक शांति के लिए योग और प्राणायाम बहुत आवश्यक हैं. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस दिशा में लंबी यात्रा करने से बचें. यदि यात्रा बहुत जरूरी हो, तो हनुमान जी का नाम लेकर निकलें. शरीर को पर्याप्त आराम दें और तरल पदार्थों का अधिक सेवन करें.

Lucky Color: पीला (Yellow)

Lucky Number: 9

विशेष उपाय: आज मंगलवार के दिन किसी गरीब को गुड़ और चने का दान करें और हनुमान जी के मंदिर में चमेली के तेल का दीपक जलाएं. इससे आपके खर्चों पर नियंत्रण रहेगा और मानसिक शांति प्राप्त होगी.

मकर (Capricorn) - 10 मार्च 2026

मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन लाभ, सामाजिक सक्रियता और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का है. आज चैत्र मास (पूर्णिमांत) की कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि है. चंद्रमा आपकी राशि से ग्यारहवें भाव (लाभ भाव/वृश्चिक राशि) में गोचर कर रहे हैं, जो आपकी इच्छाओं की पूर्ति और आय के नए स्रोतों के लिए अत्यंत शुभ संकेत है. शाम 07:05:49 PM तक अनुराधा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जो आपको अपने कार्यक्षेत्र में कुशल और रणनीतिक बनाए रखेगा. आपके राशि स्वामी शनि आज धन भाव (कुंभ राशि) में स्थित हैं, जो आर्थिक स्थिरता की दृष्टि से आपके लिए एक मजबूत स्थिति का निर्माण कर रहे हैं.

Career (करियर): कार्यक्षेत्र में आज आपकी मेहनत का फल मिलने की पूरी संभावना है. ग्यारहवें भाव का चंद्रमा आपको अपने वरिष्ठों से प्रशंसा और सहयोग दिलाने में मदद करेगा. यदि आप बिजनेस में हैं, तो आज का दिन किसी बड़े सौदे को फाइनल करने के लिए उत्तम है. अभिजीत मुहूर्त (12:08:10 PM से 12:55:27 PM) के दौरान अपने महत्वपूर्ण कार्यों को पूर्ण करें. ध्यान रखें, राहु काल (03:29:05 PM से 04:57:43 PM) के दौरान किसी से भी बहस में न पड़ें और न ही कार्यस्थल पर अपना आपा खोएं.

Finance (वित्त): वित्तीय दृष्टिकोण से आज का दिन बेहद लाभकारी है. लाभ भाव में चंद्रमा की उपस्थिति से आकस्मिक धन प्राप्ति या निवेश से लाभ के योग बन रहे हैं. यमगण्ड काल (09:34:33 AM से 11:03:11 AM) के दौरान बड़े आर्थिक निर्णय न लें, अन्यथा भ्रम की स्थिति हो सकती है. सुबह के समय हर्षण योग का प्रभाव आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूती देगा. शाम के समय विष्टि करण (भद्रा) के दौरान किसी को भी उधार पैसा देने से बचें, क्योंकि वापसी में देरी हो सकती है.

Love (प्रेम): प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए आज का दिन काफी आनंदमयी रहेगा. चंद्रमा की शुभ स्थिति के कारण आप अपने पार्टनर के साथ बेहतरीन समय व्यतीत करेंगे. संबंधों में मधुरता और विश्वास बढ़ेगा. जो लोग सिंगल हैं, उन्हें किसी सामाजिक कार्यक्रम या दोस्तों के माध्यम से कोई नया प्रस्ताव मिल सकता है. विवाहित जातकों के लिए आज का दिन सुखद रहेगा, लेकिन शाम के समय अनावश्यक बहस से बचें.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य की दृष्टि से आज आप काफी ऊर्जावान और चुस्त महसूस करेंगे. पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं से राहत मिलने की संभावना है. हालांकि, कार्य की अधिकता के कारण थकान हो सकती है, इसलिए पर्याप्त आराम करें. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस दिशा में लंबी यात्रा करने से बचें. यदि यात्रा अनिवार्य हो, तो गणेश जी का स्मरण करके निकलें. नियमित योग आपको दिनभर सक्रिय रखने में मदद करेगा.

Lucky Color: नीला (Blue) या गहरा भूरा

Lucky Number: 8

विशेष उपाय: आज मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का जाप करें. अपनी आर्थिक उन्नति के लिए किसी जरूरतमंद को काले तिल या सरसों के तेल का दान करें. इससे आपके करियर में आ रही बाधाएं दूर होंगी.

कुंभ (Aquarius) - 10 मार्च 2026

कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में अपनी पहचान बनाने और सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने का है. आज चैत्र मास (पूर्णिमांत) की कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि है. चंद्रमा आपकी राशि से दसवें भाव (कर्म भाव/वृश्चिक राशि) में गोचर कर रहे हैं, जो आपके करियर और पेशेवर जीवन में नए अवसर लाने का संकेत है. शाम 07:05:49 PM तक अनुराधा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जो आपको अपनी जिम्मेदारियों को कुशलता से निभाने की प्रेरणा देगा. आपके राशि स्वामी शनि आज आपकी ही राशि (कुंभ) में सूर्य, बुध और मंगल के साथ विराजमान हैं, जो आपको अत्यधिक ऊर्जावान और अनुशासित बना रहे हैं.

Career (करियर): कार्यक्षेत्र में आज आपकी स्थिति अत्यंत मजबूत है. दसवें भाव का चंद्रमा आपको काम में नई ऊर्जा और स्पष्टता प्रदान करेगा. यदि आप नौकरी में पदोन्नति या किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की तलाश में हैं, तो आज का दिन बहुत अनुकूल है. अभिजीत मुहूर्त (12:08:10 PM से 12:55:27 PM) के दौरान कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना या मीटिंग करना आपको सफलता दिलाएगा. राहु काल (03:29:05 PM से 04:57:43 PM) के दौरान ऑफिस में सहकर्मियों से विवाद न करें और अपनी कार्ययोजना को गुप्त रखें.

Finance (वित्त): आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन संतुलित है. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत का असर आपकी आय पर दिखाई देगा. हालांकि, शनि-मंगल की युति के कारण अचानक बड़े खर्च सामने आ सकते हैं. यमगण्ड काल (09:34:33 AM से 11:03:11 AM) के दौरान किसी को भी कर्ज न दें. सुबह के समय हर्षण योग का प्रभाव आपकी वित्तीय स्थिति को सुधारने में मदद करेगा. शाम के समय विष्टि करण के दौरान जोखिम भरे निवेश से बचें और अपनी बचत को सुरक्षित रखें.

Love (प्रेम): प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा. काम की अधिकता के कारण आप परिवार या साथी को कम समय दे पाएंगे, जिससे हल्की शिकायतें हो सकती हैं. अपनी बात को स्पष्ट रखें और अपने साथी को अपने व्यस्त होने का कारण समझाएं. अविवाहितों के लिए आज का दिन आत्म-चिंतन का है. शाम के समय पार्टनर के साथ किसी सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिल सकता है, जो संबंधों को नई मजबूती देगा.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य की दृष्टि से आज आपको अपनी कार्यशैली में सुधार करने की आवश्यकता है. अधिक काम के कारण पैरों में दर्द या थकान महसूस हो सकती है. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है, इसलिए उत्तर की ओर यात्रा करने से बचें. यदि यात्रा अनिवार्य हो, तो हनुमान जी का नाम लेकर निकलें. नियमित व्यायाम और भरपूर पानी का सेवन आपको शारीरिक रूप से फिट रखेगा. मानसिक शांति के लिए ध्यान अवश्य करें.

Lucky Color: बैंगनी (Purple)

Lucky Number: 4

विशेष उपाय: आज मंगलवार के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और 'सुंदरकांड' का पाठ करें. शनि देव को प्रसन्न करने के लिए किसी जरूरतमंद को काले वस्त्रों का दान करें. इससे आपके करियर की बाधाएं दूर होंगी और सामाजिक प्रभाव में वृद्धि होगी.

मीन (Pisces) - 10 मार्च 2026

मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन भाग्य का साथ मिलने और आध्यात्मिक उन्नति का है. आज चैत्र मास (पूर्णिमांत) की कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि है. चंद्रमा आपकी राशि से नौवें भाव (भाग्य भाव/वृश्चिक राशि) में गोचर कर रहे हैं, जो तीर्थ यात्रा, उच्च शिक्षा और गुरुओं के आशीर्वाद के लिए अत्यंत शुभ संकेत है. शाम 07:05:49 PM तक अनुराधा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जो आपको अपने लक्ष्यों के प्रति गंभीर और एकाग्र बनाए रखेगा. आपके राशि स्वामी बृहस्पति अभी अनुकूल स्थिति में हैं, जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में सहायक होंगे.

Career (करियर): कार्यक्षेत्र में आज आपकी साख बढ़ेगी. भाग्य भाव का चंद्रमा आपको उन कार्यों में सफलता दिलाएगा जो लंबे समय से अटके हुए थे. यदि आप शोध, अध्यापन, या कानूनी क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आज का दिन विशेष रूप से फलदायी है. अभिजीत मुहूर्त (12:08:10 PM से 12:55:27 PM) के दौरान की गई व्यावसायिक बातचीत भविष्य में बड़े लाभ दिला सकती है. राहु काल (03:29:05 PM से 04:57:43 PM) के दौरान कार्यस्थल पर कोई भी बड़ा जोखिम लेने से बचें और अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें.

Finance (वित्त): आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन शुभ है. लंबी अवधि के निवेश या धार्मिक कार्यों पर धन व्यय करना आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है. यमगण्ड काल (09:34:33 AM से 11:03:11 AM) के दौरान किसी को भी उधार न दें, क्योंकि धन के फंसने की संभावना हो सकती है. हर्षण योग की सुबह के समय किए गए निवेश आपको भविष्य में अच्छा रिटर्न देंगे. शाम के समय विष्टि करण के प्रभाव से फिजूलखर्ची पर थोड़ा नियंत्रण रखना आवश्यक होगा.

Love (प्रेम): प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए आज का दिन काफी उत्साहजनक रहेगा. आप अपने साथी के साथ किसी धार्मिक या सामाजिक यात्रा की योजना बना सकते हैं. संबंधों में आपसी समझ और विश्वास बढ़ेगा. जो लोग सिंगल हैं, उन्हें आज किसी बड़े व्यक्ति या गुरु के माध्यम से किसी से मिलने का अवसर प्राप्त हो सकता है. विवाहित जातकों के लिए आज का दिन परिवार के साथ शांतिपूर्वक समय बिताने का है.

Health (स्वास्थ्य): स्वास्थ्य की दृष्टि से आज आप काफी सकारात्मक और ऊर्जावान महसूस करेंगे. भाग्य भाव का चंद्रमा मानसिक शांति और प्रसन्नता प्रदान करेगा. हालांकि, खान-पान में अनियमितता से बचें. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस दिशा में अनावश्यक यात्रा न करें. यदि यात्रा जरूरी हो, तो भगवान विष्णु का ध्यान करके निकलें. नियमित योग और ध्यान आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को संतुलित रखेंगे.

Lucky Color: पीला (Yellow) या केसरिया

Lucky Number: 3

विशेष उपाय: आज मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में चमेली के तेल का दीपक जलाएं और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें. गरीबों को भोजन या अनाज का दान करना आपके भाग्य को और भी प्रबल बनाएगा.

यह भी पढ़ें- Guru Margi 2026: 11 मार्च से गुरु होंगे मार्गी, इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, करियर-पैसे में जबरदस्त लाभ

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

