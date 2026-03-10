हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Meen Rashial 10 March 2026: मीन राशि कागजी कार्रवाई में रहें सतर्क, अध्यात्म में बढ़ेगी रुचि

Aaj Ka Meen Rashial 10 March 2026: मीन राशि कागजी कार्रवाई में रहें सतर्क, अध्यात्म में बढ़ेगी रुचि

Pisces Horoscope 10 March 2026: मीन राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए मंगलवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 10 Mar 2026 03:25 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Meen Rashifal 10 March 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके नवम भाव में स्थित हैं, जिससे भाग्य और आध्यात्मिकता की ओर झुकाव बढ़ सकता है. आप जीवन के गहरे पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे. दिन आपके लिए सामान्य से बेहतर रहने के संकेत दे रहा है.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल

व्यापारियों के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण रह सकता है. किसी कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल में लागत अचानक बढ़ सकती है या एएमसी और सर्विस लेवल एग्रीमेंट से जुड़े मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत होगी. हर्षण योग के प्रभाव से बिजनेस मीटिंग में आपकी पकड़ मजबूत रहेगी और आप नए ऑर्डर प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं. पार्टनरशिप बिजनेस में भी परिस्थितियों को नियंत्रित करने में आप सफल रहेंगे.

करियर और जॉब राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन प्रभाव और प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला हो सकता है. ऑफिस में लोग आपकी बातों को गंभीरता से सुनेंगे और आपके प्रपोजल को मंजूरी मिल सकती है. यह समय इन्फ्लुएंस बिल्डिंग का है, इसलिए अपनी कूटनीतिक और संवाद कौशल का सही उपयोग करें. पुरानी बातों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना आपके लिए लाभदायक रहेगा.

लव लाइफ और परिवार राशिफल

परिवार से जुड़ी अनावश्यक चिंताओं से दूर रहने की कोशिश करें. दांपत्य जीवन में परिस्थितियों को लेकर अधिक भावुक होने की बजाय संतुलित और शांत दृष्टिकोण अपनाना बेहतर रहेगा. यदि किसी सहकर्मी या करीबी से कोई गलती हो गई है तो उसे माफ करना रिश्तों को मजबूत बनाएगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

छात्रों, कलाकारों, लर्नर्स और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए समय धीरे-धीरे अनुकूल होने लगेगा. यदि हाल ही में चुनौतियां आ रही थीं तो अब स्थितियां बेहतर होने की संभावना है. निरंतर अभ्यास और सकारात्मक सोच आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी.

स्वास्थ्य राशिफल

स्वास्थ्य के मामले में सुधार देखने को मिल सकता है. ऊर्जा और उत्साह में वृद्धि होगी, जिससे आप अपने काम बेहतर तरीके से कर पाएंगे.

भाग्यशाली रंग और अंक

लक्की कलर: ऑरेंज
लक्की नंबर: 2
अनलक्की नंबर: 4

उपाय

आज भगवान विष्णु या गुरु ग्रह से जुड़े मंत्र “ॐ गुरवे नमः” का जप करें और जरूरतमंद लोगों को भोजन दान करें.

FAQs

1. क्या मीन राशि वालों को आज बिजनेस में नए ऑर्डर मिल सकते हैं?
हाँ, हर्षण योग के प्रभाव से बिजनेस मीटिंग में सफलता और नए ऑर्डर मिलने के योग हैं.

2. क्या नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन अच्छा है?
हाँ, ऑफिस में आपकी बातों को महत्व मिलेगा और आपके प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है.

3. छात्रों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?
छात्रों और कलाकारों के लिए समय धीरे-धीरे अनुकूल होगा और मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिल सकता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 10 Mar 2026 03:25 AM (IST)
Tags :
Daily Horoscope Pisces Horoscope Meen Rashifal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Aaj Ka Meen Rashial 10 March 2026: मीन राशि कागजी कार्रवाई में रहें सतर्क, अध्यात्म में बढ़ेगी रुचि
Aaj Ka Meen Rashial 10 March 2026: मीन राशि कागजी कार्रवाई में रहें सतर्क, अध्यात्म में बढ़ेगी रुचि
राशिफल
Aaj Ka Kumbh Rashial 10 March 2026: कुंभ राशि आर्थिक दबाव से मिल सकती है राहत, रिश्तों में आएगा सुधार
Aaj Ka Kumbh Rashial 10 March 2026: कुंभ राशि आर्थिक दबाव से मिल सकती है राहत, रिश्तों में आएगा सुधार
राशिफल
Aaj Ka Makar Rashifal 10 March 2026: मकर राशि कार्यक्षेत्र में मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी, बिजनेस में बढ़ेगा लाभ
Aaj Ka Makar Rashifal 10 March 2026: मकर राशि कार्यक्षेत्र में मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी, बिजनेस में बढ़ेगा लाभ
राशिफल
Aaj Ka Dhanu Rashifal 10 March 2026: धनु राशि आर्थिक लेनदेन में बरतें सावधानी, सेहत का रखें ध्यान
Aaj Ka Dhanu Rashifal 10 March 2026: धनु राशि आर्थिक लेनदेन में बरतें सावधानी, सेहत का रखें ध्यान
Advertisement

वीडियोज

Sansani: Iran में खामेनेई 2.0 के 'दुस्साहस' का दौर ! | Iran- Israel War
Iran Israel War: क्या Middle East War अब और फैलने वाला है? | Big Breaking
Chitra Tripathi: स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर कब्जा करेगा अमेरिका | Iran Israel War | Breaking | Janhit
Bharat Ki Baat: महायुद्ध का आपकी जेब से जुड़ा विश्लेषण | Iran Israel War | Netanyahu | Khamenei
Sandeep Chaudhary: चर्चा से क्यों भाग रही सरकार? वरिष्ठ पत्रकार ने खोली पोल! | Iran Israel War
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Us-Iran War: ईरान के साथ युद्ध में पैसे फूंक रहा अमेरिका, एक दिन का खर्च जान रह जाएंगे सन्न!
ईरान के साथ युद्ध में पैसे फूंक रहा अमेरिका, एक दिन का खर्च जान रह जाएंगे सन्न!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के विदेश जाने पर रोक! आशुतोष ब्रह्मचारी ने कोर्ट में दाखिल की अर्जी
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के विदेश जाने पर रोक! आशुतोष ब्रह्मचारी ने कोर्ट में दाखिल की अर्जी
इंडिया
नेपाल में RSP की शानदार जीत, PM मोदी ने रबी लामिछाने और बालेन शाह को लगाया फोन, क्या हुई बात?
नेपाल में RSP की शानदार जीत, PM मोदी ने रबी लामिछाने और बालेन शाह को लगाया फोन, क्या हुई बात?
बॉलीवुड
स्लीवलेस गाउन, लहराती जुल्फें, ऐश्वर्या राय बच्चन की बेटी आराध्या के इस मेकअप वाले लुक ने लूटी लाइमलाइट
स्लीवलेस गाउन, लहराती जुल्फें, ऐश्वर्या राय बच्चन की बेटी आराध्या के इस मेकअप वाले लुक ने लूटी लाइमलाइट
क्रिकेट
गर्लफ्रेंड नहीं वाइफ कहिए, हार्दिक पांड्या ने खुलेआम कही दिल की बात; पूरी दुनिया को कर दिया हैरान
गर्लफ्रेंड नहीं वाइफ कहिए, हार्दिक पांड्या ने खुलेआम कही दिल की बात; पूरी दुनिया को कर दिया हैरान
इंडिया
T-20 वर्ल्डकप ट्रॉफी हनुमान मंदिर में लाई गई तो भड़के TMC सांसद कीर्ति आजाद, कहा- शेम ऑन टीम इंडिया
T-20 वर्ल्डकप ट्रॉफी हनुमान मंदिर में लाई गई तो भड़के कीर्ति आजाद, कहा- शेम ऑन टीम इंडिया
शिक्षा
CBSE ने गल्फ देशों में स्थगित की बोर्ड परीक्षा, जानें अब आगे क्या होगा?
CBSE ने गल्फ देशों में स्थगित की बोर्ड परीक्षा, जानें अब आगे क्या होगा?
यूटिलिटी
गर्मियों में ऐसी खरीदने का बना रहे हैं प्लान, जानें आपके कमरे के हिसाब से कितने टन वाले एसी की होगी जरूरत?
गर्मियों में ऐसी खरीदने का बना रहे हैं प्लान, जानें आपके कमरे के हिसाब से कितने टन वाले एसी की होगी जरूरत?
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
ENT LIVE
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
ENT LIVE
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Embed widget