हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाAkhanda 2 BO Day 7: धुरंधर के आगे अब 'अखंडा 2' पड़ रही फिकी, 7वें दिन किया अब तक का सबसे कम कलेक्शन, फिर भी 100 करोड़ी बनने से रह गई इतनी दूर

Akhanda 2 BO Day 7: धुरंधर के आगे अब 'अखंडा 2' पड़ रही फिकी, 7वें दिन किया अब तक का सबसे कम कलेक्शन, फिर भी 100 करोड़ी बनने से रह गई इतनी दूर

Akhanda 2 Box Office collection Day 7: नंदमुरी बालकृष्ण की अखंडा 2 बॉक्स ऑफिस पर अब सुस्त पड़ती जा रही है. रिलीज के 7वें दिन इस फिल्म ने अब तक का सबसे कम कलेक्शन किया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 19 Dec 2025 07:16 AM (IST)
Preferred Sources

'अखंडा 2: थांडवम' ने बॉक्स ऑफिस पर अपना पहला हफ्ता पूरा कर लिया है. इस फिल्म की शुरुआत तो अच्छी हुई थी लेकिन उसके बाद से इसकी कमाई में गिरावट जारी है. खासतौर पर वीकडेज में ये फिल्म खास कमाल नहीं कर पाई. फिर भी 'अखंडा 2: थांडवम'  100 करोड़ी बनने की ओर बढ़ रही है. चलिए यहां जानते हैं नंदमुरी बालकृष्ण की इस फिल्म ने रिलीज के 7वें दिन यानी गुरुवार को कितना कलेक्शन किया है?

'अखंडा 2: थांडवम' ने 7वें दिन कितनी की कमाई?
'अखंडा 2: थांडवम' साल की मच अवेटेड फिल्म थी. कुछ देरी के बाद ये फिल्म जब सिनेमाघरों में तो पहुंची तो इसे देखने के लिए दर्शक उमड़ पड़े और इसी के साथ इसने पहले प्रेड प्रीव्यू से 8 करोड़ और फिर शुरुआती दिन 22.5 करोड़ कमाकर 30.5 करोड़ की ओपनिंग दर्ज की. दूसरे दिन इसने 15.5 करोड़, तीसरे दिन 15.1 करोड़, चौथे दिन 5.25 करोड़, पांचवें दिन 4.25 करोड़ और छठे दिन 3.3 करोड़ का कलेक्शन किया.

  • वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'अखंडा 2: थांडवम' ने रिलीज के 7वें दिन यानी गुरुवार को 2.50 करोड़ का कलेक्शन किया है.
  • इसी के साथ भारत में इस फिल्म की सात दिनों की कुल कमाई अब 76.40 करोड़ रुपये हो गई है.

कितनी रही गुरुवार को 'अखंडा 2' की ऑक्यूपेंसी
18 दिसंबर को तेलुगु 2D सिनेमाघरों में 'अखंडा 2: थांडवम' की ऑक्यूपेंसी रेट 16.07 प्रतिशत रही थी. सुबह के शो की शुरुआत 13.28 प्रतिशत से कम रही. दोपहर के शो में ऑक्यूपेंसी रेट में थोड़ा सुधार हुआ और यह 16.46 प्रतिशत तक पहुंच गई. शाम के शो की रेटिंग 17.55 प्रतिशत रही, जबकि रात के शो की रेटिंग 16.98 प्रतिशत रही.

100 करोड़ी बनने से रह गई कितनी दूर? 
'अखंडा 2: थांडवम' को रणवीर सिहं की धुरंधर से टक्कर लेनी पड़ रही है जिसके चलते अच्छी शुरुआत के बावजूद इसकी कमाई में अब मंदी आ गई है. हालांकि ये फिल्म 100 करोड़ी बनने को ओर बढ़ रही है. दरअसल इस फिल्म ने 75 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है और इसे 100 करोड़ के क्लब में शामिल होने के लिए 24 करोड़ का कलेक्शन करने की और जरूरत है. उम्मीद है कि दूसरे वीकेंड पर इसकी कमाई में तेजी आएगी और ये इस आंकड़े को पार कर नंदमुरी के 100 करोड़ी फिल्म देने के सपने को भी पूरा कर देगी. फिलहाल हर किसी की निगाहें बॉक्स ऑफिस पर जमी हुई हैं. 

 

और पढ़ें
Published at : 19 Dec 2025 07:16 AM (IST)
Tags :
Nandamuri Balakrishna BOX OFFICE COLLECTION Akhanda 2
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Indian vs Gibraltar Currency: अमेरिका, कनाडा या खाड़ी नहीं, जिब्राल्टर बना देगा आपको करोड़पति, करेंसी की वैल्यू भारत से बहुत आगे
अमेरिका, कनाडा या खाड़ी नहीं, जिब्राल्टर बना देगा आपको करोड़पति, करेंसी की वैल्यू भारत से बहुत आगे
महाराष्ट्र
'कुछ लोग मानसिक संतुलन खो बैठे हैं', ऑपरेशन सिंदूर को लेकर CM देवेंद्र फडणवीस ने पूर्व मुख्यमंत्री को घेरा
'कुछ लोग मानसिक संतुलन खो बैठे हैं', ऑपरेशन सिंदूर को लेकर CM देवेंद्र फडणवीस ने पूर्व मुख्यमंत्री को घेरा
बॉलीवुड
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 BO Collection: घटती जा रही है कपिल शर्मा की फिल्म की कमाई, 1 करोड़ कमान में भी बेलने पड़ रहे हैं पापड़
घटती जा रही है कपिल शर्मा की फिल्म की कमाई, 1 करोड़ कमान में भी बेलने पड़ रहे हैं पापड़
क्रिकेट
Ricky Ponting Birthday: एक महान क्रिकेटर और कप्तान, रिकी पोटिंग होना क्यों मुश्किल है, जानिए
Ricky Ponting Birthday: एक महान क्रिकेटर और कप्तान, रिकी पोटिंग होना क्यों मुश्किल है, जानिए
Advertisement

वीडियोज

किराया मांगने पर...सजा-ए-मौत
Bollywood News:बॉलीवुड गलियारों की बड़ी खबरे | KFH
अभद्र टिप्पणी से मचा तूफान, Syed Imtiaz Jaleel बोले– 'हाथ तोड़ देंगे' | Nitish Hizab Controversy
Mangal Lakshmi:Adit और Kusum निकले Georgia की गलियों में सैर के लिए #sbs
Janhit with Chitra Tripathi: हे राम.. बापू पर कागज फेंक घमासान! | VB-G RAM G Bill | MGNREGA
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Indian vs Gibraltar Currency: अमेरिका, कनाडा या खाड़ी नहीं, जिब्राल्टर बना देगा आपको करोड़पति, करेंसी की वैल्यू भारत से बहुत आगे
अमेरिका, कनाडा या खाड़ी नहीं, जिब्राल्टर बना देगा आपको करोड़पति, करेंसी की वैल्यू भारत से बहुत आगे
महाराष्ट्र
'कुछ लोग मानसिक संतुलन खो बैठे हैं', ऑपरेशन सिंदूर को लेकर CM देवेंद्र फडणवीस ने पूर्व मुख्यमंत्री को घेरा
'कुछ लोग मानसिक संतुलन खो बैठे हैं', ऑपरेशन सिंदूर को लेकर CM देवेंद्र फडणवीस ने पूर्व मुख्यमंत्री को घेरा
बॉलीवुड
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 BO Collection: घटती जा रही है कपिल शर्मा की फिल्म की कमाई, 1 करोड़ कमान में भी बेलने पड़ रहे हैं पापड़
घटती जा रही है कपिल शर्मा की फिल्म की कमाई, 1 करोड़ कमान में भी बेलने पड़ रहे हैं पापड़
क्रिकेट
Ricky Ponting Birthday: एक महान क्रिकेटर और कप्तान, रिकी पोटिंग होना क्यों मुश्किल है, जानिए
Ricky Ponting Birthday: एक महान क्रिकेटर और कप्तान, रिकी पोटिंग होना क्यों मुश्किल है, जानिए
मध्य प्रदेश
MP News: पेंशन के नाम पर ठगी के बाद दलित किसान ने किया कुछ ऐसा, सुन कर रह जाएंगे दंग
पेंशन के नाम पर ठगी के बाद दलित किसान ने किया कुछ ऐसा, सुन कर रह जाएंगे दंग
हेल्थ
परसिमन फल क्यों बन रहा नया हेल्थ ट्रेंड? दिल से लेकर इम्युनिटी तक जानें इसके 5 बड़े फायदे  
परसिमन फल क्यों बन रहा नया हेल्थ ट्रेंड? दिल से लेकर इम्युनिटी तक जानें इसके 5 बड़े फायदे  
ट्रेंडिंग
बच्चा है या ढोलक, बस लुढ़का ही जा रहा है... मासूम का वीडियो देख छूट जाएगी हंसी
बच्चा है या ढोलक, बस लुढ़का ही जा रहा है... मासूम का वीडियो देख छूट जाएगी हंसी
जनरल नॉलेज
India’s Most Expensive Vegetable: यह है भारत की सबसे महंगी सब्जी, जानें क्या है इतनी ज्यादा कीमत की वजह?
यह है भारत की सबसे महंगी सब्जी, जानें क्या है इतनी ज्यादा कीमत की वजह?
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
ENT LIVE
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
ENT LIVE
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget