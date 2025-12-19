'अखंडा 2: थांडवम' ने बॉक्स ऑफिस पर अपना पहला हफ्ता पूरा कर लिया है. इस फिल्म की शुरुआत तो अच्छी हुई थी लेकिन उसके बाद से इसकी कमाई में गिरावट जारी है. खासतौर पर वीकडेज में ये फिल्म खास कमाल नहीं कर पाई. फिर भी 'अखंडा 2: थांडवम' 100 करोड़ी बनने की ओर बढ़ रही है. चलिए यहां जानते हैं नंदमुरी बालकृष्ण की इस फिल्म ने रिलीज के 7वें दिन यानी गुरुवार को कितना कलेक्शन किया है?

'अखंडा 2: थांडवम' ने 7वें दिन कितनी की कमाई?

'अखंडा 2: थांडवम' साल की मच अवेटेड फिल्म थी. कुछ देरी के बाद ये फिल्म जब सिनेमाघरों में तो पहुंची तो इसे देखने के लिए दर्शक उमड़ पड़े और इसी के साथ इसने पहले प्रेड प्रीव्यू से 8 करोड़ और फिर शुरुआती दिन 22.5 करोड़ कमाकर 30.5 करोड़ की ओपनिंग दर्ज की. दूसरे दिन इसने 15.5 करोड़, तीसरे दिन 15.1 करोड़, चौथे दिन 5.25 करोड़, पांचवें दिन 4.25 करोड़ और छठे दिन 3.3 करोड़ का कलेक्शन किया.

वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'अखंडा 2: थांडवम' ने रिलीज के 7वें दिन यानी गुरुवार को 2.50 करोड़ का कलेक्शन किया है.

इसी के साथ भारत में इस फिल्म की सात दिनों की कुल कमाई अब 76.40 करोड़ रुपये हो गई है.

कितनी रही गुरुवार को 'अखंडा 2' की ऑक्यूपेंसी

18 दिसंबर को तेलुगु 2D सिनेमाघरों में 'अखंडा 2: थांडवम' की ऑक्यूपेंसी रेट 16.07 प्रतिशत रही थी. सुबह के शो की शुरुआत 13.28 प्रतिशत से कम रही. दोपहर के शो में ऑक्यूपेंसी रेट में थोड़ा सुधार हुआ और यह 16.46 प्रतिशत तक पहुंच गई. शाम के शो की रेटिंग 17.55 प्रतिशत रही, जबकि रात के शो की रेटिंग 16.98 प्रतिशत रही.

100 करोड़ी बनने से रह गई कितनी दूर?

'अखंडा 2: थांडवम' को रणवीर सिहं की धुरंधर से टक्कर लेनी पड़ रही है जिसके चलते अच्छी शुरुआत के बावजूद इसकी कमाई में अब मंदी आ गई है. हालांकि ये फिल्म 100 करोड़ी बनने को ओर बढ़ रही है. दरअसल इस फिल्म ने 75 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है और इसे 100 करोड़ के क्लब में शामिल होने के लिए 24 करोड़ का कलेक्शन करने की और जरूरत है. उम्मीद है कि दूसरे वीकेंड पर इसकी कमाई में तेजी आएगी और ये इस आंकड़े को पार कर नंदमुरी के 100 करोड़ी फिल्म देने के सपने को भी पूरा कर देगी. फिलहाल हर किसी की निगाहें बॉक्स ऑफिस पर जमी हुई हैं.



