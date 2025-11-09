हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Morning Motivation: नीम करोली बाबा के तीन संदेश जो आपका भाग्य और भविष्य दोनों संवार सकती है!

Morning Motivation: नीम करोली बाबा के तीन संदेश जो आपका भाग्य और भविष्य दोनों संवार सकती है!

Neem Karoli Baba Motivation: कैंचीधाम के संत श्री नीम करौली बाबा ने अपने जीवनकाल में धन, सफलता और सुख शांति के लिए 3 संदेश दिए थे. आइए जानते हैं उन्होंने कौन- से तीन संदेश दिए?

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 09 Nov 2025 06:00 AM (IST)
Neem Karoli Baba Motivation: कैंचीधाम के संत श्री नीम करौली बाबा ने अपने जीवनकाल में धन, सफलता और सुख शांति के लिए 3 संदेश दिए थे. आइए जानते हैं उन्होंने कौन- से तीन संदेश दिए?

नीम करोली बाबा की शिक्षाएं

1/5
उत्तराखंड स्थित कैंचीधाम के संत नीम करौली बाबा, जिन्हें लोग राम भक्त हनुमान का अवतार भी कहते हैं. हनुमान जी के प्रति सच्ची भक्ति और अटुट आस्था के बल पर बाबा ने अपने जीवनकाल में ऐसे कई चमत्कार किए, जिनके बारे में जानकार हर कोई हैरान हो जाता है.
उत्तराखंड स्थित कैंचीधाम के संत नीम करौली बाबा, जिन्हें लोग राम भक्त हनुमान का अवतार भी कहते हैं. हनुमान जी के प्रति सच्ची भक्ति और अटुट आस्था के बल पर बाबा ने अपने जीवनकाल में ऐसे कई चमत्कार किए, जिनके बारे में जानकार हर कोई हैरान हो जाता है.
2/5
नीम करौली बाबा के 3 ऐसे संदेश हैं, जिसका पालन करने से आपको जीवन में सबकुछ हासिल हो सकता है. धन-धान्य हो या मानसिक शांति या फिर करियर में सफलता, बाबा नीम करौली की इन 3 बातों को मान लिया तो जीवन में कभी अवसरों के लिए मुहताज नहीं होना पड़ेगा. आइए जानते हैं इन चीजों को कैसे हासिल करें?
नीम करौली बाबा के 3 ऐसे संदेश हैं, जिसका पालन करने से आपको जीवन में सबकुछ हासिल हो सकता है. धन-धान्य हो या मानसिक शांति या फिर करियर में सफलता, बाबा नीम करौली की इन 3 बातों को मान लिया तो जीवन में कभी अवसरों के लिए मुहताज नहीं होना पड़ेगा. आइए जानते हैं इन चीजों को कैसे हासिल करें?
3/5
अगर आपके जीवन में धन की कमी हैं और आप धनवान बनना चाहते हैं तो आप खुलकर दान कीजिए. भोजन, वस्त्र, विद्या, सेवा जिस चीज का भी आप दान कर सकते हैं, उसे करने की कोशिश करें. बाबा कहते हैं कि सेवा करने से ऊपर वाला हमें हमारी औकात से बढ़कर देता है.
अगर आपके जीवन में धन की कमी हैं और आप धनवान बनना चाहते हैं तो आप खुलकर दान कीजिए. भोजन, वस्त्र, विद्या, सेवा जिस चीज का भी आप दान कर सकते हैं, उसे करने की कोशिश करें. बाबा कहते हैं कि सेवा करने से ऊपर वाला हमें हमारी औकात से बढ़कर देता है.
4/5
जिन भी लोगों को जीवन में मानसिक शांति चाहिए, उन्हें राम नाम का जाप करना चाहिए. अगर आप राम नाम का जाप नहीं कर सकते हैं तो अपने फोन में नाम जाप से जुड़े भजन को सुनें. नीम करौली बाबा कहते हैं कि राम नाम बड़ी ताकत है. ये मानसिक शांति के साथ आपको मजबूत बनाने का भी काम करती है.
जिन भी लोगों को जीवन में मानसिक शांति चाहिए, उन्हें राम नाम का जाप करना चाहिए. अगर आप राम नाम का जाप नहीं कर सकते हैं तो अपने फोन में नाम जाप से जुड़े भजन को सुनें. नीम करौली बाबा कहते हैं कि राम नाम बड़ी ताकत है. ये मानसिक शांति के साथ आपको मजबूत बनाने का भी काम करती है.
5/5
जिन भी लोगों को अपने करियर में सफलता चाहिए, उन्हें नियमित रूप से हनुमान चालीसा पाठ का उच्चारण करना चाहिए. अगर संभव हो तो किसी हनुमान मंदिर में जाकर करें, वरना आप घर में भी कर सकते हैं. नीम करौली बाबा के ये तीन संदेश आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव का कारण बन सकते हैं.
जिन भी लोगों को अपने करियर में सफलता चाहिए, उन्हें नियमित रूप से हनुमान चालीसा पाठ का उच्चारण करना चाहिए. अगर संभव हो तो किसी हनुमान मंदिर में जाकर करें, वरना आप घर में भी कर सकते हैं. नीम करौली बाबा के ये तीन संदेश आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव का कारण बन सकते हैं.
Published at : 09 Nov 2025 06:00 AM (IST)
