Morning Motivation: नीम करोली बाबा के तीन संदेश जो आपका भाग्य और भविष्य दोनों संवार सकती है!

जिन भी लोगों को जीवन में मानसिक शांति चाहिए, उन्हें राम नाम का जाप करना चाहिए. अगर आप राम नाम का जाप नहीं कर सकते हैं तो अपने फोन में नाम जाप से जुड़े भजन को सुनें. नीम करौली बाबा कहते हैं कि राम नाम बड़ी ताकत है. ये मानसिक शांति के साथ आपको मजबूत बनाने का भी काम करती है.