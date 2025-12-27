हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोBaba Vanga की 2026 की खौफनाक भविष्यवाणियां: तीसरे विश्व युद्ध से लेकर AI का कहर! क्या होगा?

Baba Vanga की 2026 की खौफनाक भविष्यवाणियां: तीसरे विश्व युद्ध से लेकर AI का कहर! क्या होगा?

Baba Vanga Prediction 2026: बुल्गेरियाई भविष्यवक्ता और बाल्कन का नास्त्रेदमस बाबा वेंगा की साल 2026 के लिए भविष्यवाणी वर्ष 2025 में काफी सुर्खियों में रही. जानिए साल 2026 के लिए उनकी चेतावनी.

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 27 Dec 2025 12:40 PM (IST)
Baba Vanga Prediction 2026: बुल्गेरियाई भविष्यवक्ता और बाल्कन का नास्त्रेदमस बाबा वेंगा की साल 2026 के लिए भविष्यवाणी वर्ष 2025 में काफी सुर्खियों में रही. जानिए साल 2026 के लिए उनकी चेतावनी.

बाबा वंगा भविष्यवाणी 2026

1/5
साल 2026 आने में अब कुछ ही दिन दूर है, लेकिन इसकी चर्चा अभी से ही शुरू हो गई है. दुनियाभर में लोग नए साल 2026 को लेकर प्लानिंग, जर्नल, गोल-सेटिंग टूल और दूसरी चीजों के लिए अभी से तैयारी कर रहे हैं. इस बीच बाबा वेंगा की साल 2026 के लिए भविष्यवाणी 2025 में काफी चर्चा का विषय बनी. लेकिन असल मायनों में साल 2026 में उन्होंने क्या चेतावनी दी है.
साल 2026 आने में अब कुछ ही दिन दूर है, लेकिन इसकी चर्चा अभी से ही शुरू हो गई है. दुनियाभर में लोग नए साल 2026 को लेकर प्लानिंग, जर्नल, गोल-सेटिंग टूल और दूसरी चीजों के लिए अभी से तैयारी कर रहे हैं. इस बीच बाबा वेंगा की साल 2026 के लिए भविष्यवाणी 2025 में काफी चर्चा का विषय बनी. लेकिन असल मायनों में साल 2026 में उन्होंने क्या चेतावनी दी है.
2/5
बुल्गेरियाई भविष्यवक्ता अंध महिला बाबा वेंगा ने साल 2026 के लिए क्या भविष्यवाणी की है? इस जबाव इतना भी मुश्किल नहीं है. बाबा वेंगा ने अपने जीवनकाल में कई अहम ऐतिहासिक पलों की भविष्यवाणियां की थी, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स में 11 सिंतबर के हमले और साल 2022 में यूके में आई बाढ़ शामिल है. उनकी अधिकतर भविष्यवाणियां सच साबित हुई है, इसी कारण उनमें रूचि रखने वालों के लिए ये बड़ा सवाल है कि, 2026 में क्या होने वाला है?
बुल्गेरियाई भविष्यवक्ता अंध महिला बाबा वेंगा ने साल 2026 के लिए क्या भविष्यवाणी की है? इस जबाव इतना भी मुश्किल नहीं है. बाबा वेंगा ने अपने जीवनकाल में कई अहम ऐतिहासिक पलों की भविष्यवाणियां की थी, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स में 11 सिंतबर के हमले और साल 2022 में यूके में आई बाढ़ शामिल है. उनकी अधिकतर भविष्यवाणियां सच साबित हुई है, इसी कारण उनमें रूचि रखने वालों के लिए ये बड़ा सवाल है कि, 2026 में क्या होने वाला है?
Published at : 27 Dec 2025 12:40 PM (IST)
Tags :
AI Baba Vanga Prediction 2026 Baba Vanga Prediction 2026

ऐस्ट्रो फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
अमेरिका में हवाई यात्रा बुरी तरह प्रभावित, 1100 उड़ानें रद्द, लगभग 4000 फ्लाइट्स हुईं लेट, जानें कारण
अमेरिका में हवाई यात्रा बुरी तरह प्रभावित, 1100 उड़ानें रद्द, लगभग 4000 फ्लाइट्स हुईं लेट, जानें कारण
हरियाणा
Haryana: यमुनानगर में नशे में धुत पुलिसकर्मी का कहर, आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियों को रौंदा
हरियाणा: यमुनानगर में नशे में धुत पुलिसकर्मी का कहर, आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियों को रौंदा
बॉलीवुड
निक जोनस ने बनाया बेटी मालती का डॉल हाउस, पार्टी और परिवार संग की खूब मस्ती, प्रियंका चोपड़ा ने दिखाई अपने क्रिसमस सेलिब्रेशन की झलक
प्रियंका चोपड़ा ने दिखाई अपने क्रिसमस सेलिब्रेशन की झलक, बेटी का डॉल हाउस बनाते दिखे निक जोनस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
देहरादून में त्रिपुरा के छात्र की बेरहमी से हत्या, मृतक का भाई बोला, 'चाइनीज-चिंकी कह रहे थे'
देहरादून में त्रिपुरा के छात्र की बेरहमी से हत्या, मृतक का भाई बोला, 'चाइनीज-चिंकी कह रहे थे'
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

UP SIR Report: 'अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं', SIR रिपोर्ट पर Pankaj Chaudhary ने दिया बड़ा बयान | BJP
Unnao Case: Kuldeep Sengar के समर्थन में आए Brij Bhushan Sharan Singh | Breaking | BJP | ABP News
Bihar Politics: 'भगवान ने सैकड़ों मासूमों को बचा..', BJP-नीतीश सरकार पर RJD ने साधा निशाना |Breaking
Haridwar Firing Case: हरिद्वार गोलीकांड में घायल हिस्ट्रीशीटर की मौत | Haridwar | Vinay Tyagi death
UP SIR Vote Cut: यूपी में कट गए 2.89 करोड़ नाम, आखिर किसे हुआ बड़ा नुकसान?

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

रवि बिजारनिया
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
संवाद का नया विज्ञान: न्यूरो-पीआर और बिहैवियरल कम्युनिकेशन
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिका में हवाई यात्रा बुरी तरह प्रभावित, 1100 उड़ानें रद्द, लगभग 4000 फ्लाइट्स हुईं लेट, जानें कारण
अमेरिका में हवाई यात्रा बुरी तरह प्रभावित, 1100 उड़ानें रद्द, लगभग 4000 फ्लाइट्स हुईं लेट, जानें कारण
हरियाणा
Haryana: यमुनानगर में नशे में धुत पुलिसकर्मी का कहर, आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियों को रौंदा
हरियाणा: यमुनानगर में नशे में धुत पुलिसकर्मी का कहर, आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियों को रौंदा
बॉलीवुड
निक जोनस ने बनाया बेटी मालती का डॉल हाउस, पार्टी और परिवार संग की खूब मस्ती, प्रियंका चोपड़ा ने दिखाई अपने क्रिसमस सेलिब्रेशन की झलक
प्रियंका चोपड़ा ने दिखाई अपने क्रिसमस सेलिब्रेशन की झलक, बेटी का डॉल हाउस बनाते दिखे निक जोनस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
देहरादून में त्रिपुरा के छात्र की बेरहमी से हत्या, मृतक का भाई बोला, 'चाइनीज-चिंकी कह रहे थे'
देहरादून में त्रिपुरा के छात्र की बेरहमी से हत्या, मृतक का भाई बोला, 'चाइनीज-चिंकी कह रहे थे'
क्रिकेट
DSP दीप्ति शर्मा ने रच डाला इतिहास, ऐसा करने वाली पहली भारतीय गेंदबाज बनीं
DSP दीप्ति शर्मा ने रच डाला इतिहास, ऐसा करने वाली पहली भारतीय गेंदबाज बनीं
हेल्थ
कैंसर मरीजों में क्यों हो जाती है नींद से जुड़ी कोई न कोई दिक्कत, जानें स्लीप डिसऑर्डर के कारण और इलाज
कैंसर मरीजों में क्यों हो जाती है नींद से जुड़ी कोई न कोई दिक्कत, जानें स्लीप डिसऑर्डर के कारण और इलाज
नौकरी
एसएससी जीडी कॉन्स्टेबल भर्ती के लिए जल्द करें आवेदन, नजदीक है अप्लाई करने की डेट, पढ़ें डिटेल्स
एसएससी जीडी कॉन्स्टेबल भर्ती के लिए जल्द करें आवेदन, नजदीक है अप्लाई करने की डेट, पढ़ें डिटेल्स
यूटिलिटी
31 दिसंबर को बंद हो जाएगी महिला रोजगार योजना, 10000 रुपये पाने का आखिरी मौका; ऐसे करें आवेदन
31 दिसंबर को बंद हो जाएगी महिला रोजगार योजना, 10000 रुपये पाने का आखिरी मौका; ऐसे करें आवेदन
ENT LIVE
Vrusshabha Review: Mohanlal से बढ़िया कोई नहीं, Samarjit Lankesh की कमाल की Acting
Vrusshabha Review: Mohanlal से बढ़िया कोई नहीं, Samarjit Lankesh की कमाल की Acting
ENT LIVE
Anaconda Review: Very Dissapointing Film, Remake बनाने चले थे ये क्या बना दिया?
Anaconda Review: Very Dissapointing Film, Remake बनाने चले थे ये क्या बना दिया?
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Review: Karan Johar का Pure Romance, Kartik–Ananya की Chemistry ने दिल जीत लिया
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Review: Karan Johar का Pure Romance, Kartik–Ananya की Chemistry ने दिल जीत लिया
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget