Baba Vanga की 2026 की खौफनाक भविष्यवाणियां: तीसरे विश्व युद्ध से लेकर AI का कहर! क्या होगा?

बुल्गेरियाई भविष्यवक्ता अंध महिला बाबा वेंगा ने साल 2026 के लिए क्या भविष्यवाणी की है? इस जबाव इतना भी मुश्किल नहीं है. बाबा वेंगा ने अपने जीवनकाल में कई अहम ऐतिहासिक पलों की भविष्यवाणियां की थी, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स में 11 सिंतबर के हमले और साल 2022 में यूके में आई बाढ़ शामिल है. उनकी अधिकतर भविष्यवाणियां सच साबित हुई है, इसी कारण उनमें रूचि रखने वालों के लिए ये बड़ा सवाल है कि, 2026 में क्या होने वाला है?