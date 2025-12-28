Tarot Prediction 29 December 2025: जानें सोमवार का टैरो कार्ड से अपनी किस्मत और भाग्यांक

वृषभ टैरो राशिफल टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि आज वृष राशि के लोग आज आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे. आज आप दूसरों के सामने अपनी बात को अच्छी तरह रख पाएंगे. आज आपके लिए छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं. ऑनलाइन काम करने वालों के लिए दिन खास रहेगा. कागजी काम निपटाने यानी डॉक्यूमेंट आधारित काम करने में सफल रहेंगे. किसी पुराने दोस्त से बातचीत करियर में नए रास्ते खोल सकती है.