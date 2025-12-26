हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रो2026 में पति की किस्मत बदलेंगी इन 3 राशियों की महिलाएं, हर सिचुएशन मिलेगा वाइफ का साथ!

2026 में पति की किस्मत बदलेंगी इन 3 राशियों की महिलाएं, हर सिचुएशन मिलेगा वाइफ का साथ!

Astrology 2025: वैदिक ज्योतिष के अनुसार, साल 2026 में कुछ खास राशियों की महिलाएं अपने पति के लिए लकी साबित हो सकते हैं. साथ ही ये महिलाएं भाग्यशाली होने के साथ अपने पति की किस्मत बदल देती हैं.

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 26 Dec 2025 02:24 PM (IST)
Astrology 2025: वैदिक ज्योतिष के अनुसार, साल 2026 में कुछ खास राशियों की महिलाएं अपने पति के लिए लकी साबित हो सकते हैं. साथ ही ये महिलाएं भाग्यशाली होने के साथ अपने पति की किस्मत बदल देती हैं.

साल 2026 पतियों के लिए भाग्यशाली राशि वाली महिलाएं

1/5
वैदिक ज्योतिष के अनुसार, कुछ राशियां भाग्यशाली मानी जाती है और उनसे जुड़े लोगों लोगों के लिए अच्छा भाग्य लाते हैं. क्या आपने अपने आस-पास ऐसी महिलाओं को देखा है जो शादी के बाद अपने पति के लिए सौभाग्य लाती हैं. यह कोई सामान्य बात नहीं है, क्योंकि ये महिलाएं भाग्यशाली होने के साथ अपने पति की किस्मत बदल देती हैं. आइए जानते हैं उन राशि चिन्हों की महिलाओं के बारे में जो साल 2026 में अपने पति के लिए लकी चार्म बनेंगी.
वैदिक ज्योतिष के अनुसार, कुछ राशियां भाग्यशाली मानी जाती है और उनसे जुड़े लोगों लोगों के लिए अच्छा भाग्य लाते हैं. क्या आपने अपने आस-पास ऐसी महिलाओं को देखा है जो शादी के बाद अपने पति के लिए सौभाग्य लाती हैं. यह कोई सामान्य बात नहीं है, क्योंकि ये महिलाएं भाग्यशाली होने के साथ अपने पति की किस्मत बदल देती हैं. आइए जानते हैं उन राशि चिन्हों की महिलाओं के बारे में जो साल 2026 में अपने पति के लिए लकी चार्म बनेंगी.
2/5
कर्क राशि के जातकों पर चंद्रमा का प्रभाव होता है, जो उनकी भावनाओं और संवेदनाओं को प्रभावित करता है. साल 2026 में शादीशुदा महिलाएं अपने पति को भावनात्मक रूप से सहारा देने के साथ उनके लिए सौभाग्य लाने का काम करेगी. आपकी सहायता उन्हें कार्यक्षेत्र में प्रोत्साहित करने का काम करेगी.
कर्क राशि के जातकों पर चंद्रमा का प्रभाव होता है, जो उनकी भावनाओं और संवेदनाओं को प्रभावित करता है. साल 2026 में शादीशुदा महिलाएं अपने पति को भावनात्मक रूप से सहारा देने के साथ उनके लिए सौभाग्य लाने का काम करेगी. आपकी सहायता उन्हें कार्यक्षेत्र में प्रोत्साहित करने का काम करेगी.
Published at : 26 Dec 2025 02:24 PM (IST)
Tags :
Married Husband-Wife Horoscope 2026 Astrology 2026

ऐस्ट्रो फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Indian Defence Power 2026: भारत को 2026 में मिलने हैं ये हथियार, लिस्ट देखकर ही कांपने लगेगा पाकिस्तान, जानें कितनी बढ़ेगी ताकत
भारत को 2026 में मिलने हैं ये हथियार, लिस्ट देखकर ही कांपने लगेगा पाकिस्तान, जानें कितनी बढ़ेगी ताकत
बिहार
Upendra Kushwaha: पार्टी में टूट की खबरों के बीच उपेंद्र कुशवाहा की पहली प्रतिक्रिया, 'यह कोई…'
पार्टी में टूट की खबरों के बीच उपेंद्र कुशवाहा की पहली प्रतिक्रिया, 'यह कोई…'
विश्व
'I have a dream, जैसे 1971 में सब धर्मों ने मिलकर...', तारिक रहमान ने बांग्लादेशी हिंदुओं को दिखाए क्या सपने?
'I have a dream, जैसे 1971 में सब धर्मों ने मिलकर...', तारिक रहमान ने बांग्लादेशी हिंदुओं को दिखाए क्या सपने?
क्रिकेट
मेलबर्न टेस्ट में जोश टंग की घातक गेंदबाजी, ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 152 रन पर सिमटी
मेलबर्न टेस्ट में जोश टंग की घातक गेंदबाजी, ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 152 रन पर सिमटी
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Jaipur के Chomu में जहां Masjid के बाहर हुई पत्थरबाजी वहां सड़क पर बिखरे मिले पत्थर । Jaipur News
India Tax Reforms 2025 Explained | Middle Class को कितना फायदा? | Paisa Live
Jaipur के Chomu में Masjid से बरसाए पत्थर, पुलिस ने पकड़ा तो फिर खाने लगा कसम । Jaipur Violence
Unnao Rape Case में Senger को High Court से जमानत मिलने पर पीड़िता समेत कई लोगों ने किया प्रदर्शन
Jaipur के Chomu में Masjid से पत्थर बरसाने वाले पत्थरबाजों पर पुलिस का एक्शन । Jaipur Violence

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

रवि बिजारनिया
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
संवाद का नया विज्ञान: न्यूरो-पीआर और बिहैवियरल कम्युनिकेशन
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Indian Defence Power 2026: भारत को 2026 में मिलने हैं ये हथियार, लिस्ट देखकर ही कांपने लगेगा पाकिस्तान, जानें कितनी बढ़ेगी ताकत
भारत को 2026 में मिलने हैं ये हथियार, लिस्ट देखकर ही कांपने लगेगा पाकिस्तान, जानें कितनी बढ़ेगी ताकत
बिहार
Upendra Kushwaha: पार्टी में टूट की खबरों के बीच उपेंद्र कुशवाहा की पहली प्रतिक्रिया, 'यह कोई…'
पार्टी में टूट की खबरों के बीच उपेंद्र कुशवाहा की पहली प्रतिक्रिया, 'यह कोई…'
विश्व
'I have a dream, जैसे 1971 में सब धर्मों ने मिलकर...', तारिक रहमान ने बांग्लादेशी हिंदुओं को दिखाए क्या सपने?
'I have a dream, जैसे 1971 में सब धर्मों ने मिलकर...', तारिक रहमान ने बांग्लादेशी हिंदुओं को दिखाए क्या सपने?
क्रिकेट
मेलबर्न टेस्ट में जोश टंग की घातक गेंदबाजी, ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 152 रन पर सिमटी
मेलबर्न टेस्ट में जोश टंग की घातक गेंदबाजी, ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 152 रन पर सिमटी
टेलीविजन
2025 में दर्शकों को तरसे ये टीवी शोज, 'सुमन इंदौरी' से 'धाकड़ बीरा' तक पर खराब TRP की वजह से लगा ताला
'सुमन इंदौरी' से 'धाकड़ बीरा' तक पर खराब TRP की वजह से लगा ताला
जनरल नॉलेज
Bangladesh Unrest: बांग्लादेश का सबसे महंगा शहर कौन सा, यहां कितने में मिल जाती है जमीन
बांग्लादेश का सबसे महंगा शहर कौन सा, यहां कितने में मिल जाती है जमीन
यूटिलिटी
इस डॉक्यूमेंट के बिना किसानों के खाते में नहीं आएंगे पैसे, जान लें फार्मर आइडी बनवाने का तरीका
इस डॉक्यूमेंट के बिना किसानों के खाते में नहीं आएंगे पैसे, जान लें फार्मर आइडी बनवाने का तरीका
हेल्थ
Intestinal Infection: चुपचाप पैर पसारती है आंत से जुड़ी यह बीमारी, ये लक्षण नजर आएं तो गलती से भी न करना इग्नोर
चुपचाप पैर पसारती है आंत से जुड़ी यह बीमारी, ये लक्षण नजर आएं तो गलती से भी न करना इग्नोर
ENT LIVE
Anaconda Review: Very Dissapointing Film, Remake बनाने चले थे ये क्या बना दिया?
Anaconda Review: Very Dissapointing Film, Remake बनाने चले थे ये क्या बना दिया?
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Review: Karan Johar का Pure Romance, Kartik–Ananya की Chemistry ने दिल जीत लिया
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Review: Karan Johar का Pure Romance, Kartik–Ananya की Chemistry ने दिल जीत लिया
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Embed widget