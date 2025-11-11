वॉयेजर 1 की ऐतिहासिक छलांग, 13 नवंबर को पृथ्वी से एक प्रकाश दिन दूर, जानिए ज्योतिषीय महत्व?

ज्योतिषीय रूप से यह घटना इसलिए भी विशेष है क्योंकि यह शनि और यूरेनस से जुड़ी है, जो सीमाओं को तोड़ने के साथ तकनीकी प्रगति और आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत करने का काम करती है. वॉयेजर 1 यान का यह पड़ाव दर्शाता है कि मानव सभ्यता केवल भौतिक नहीं, बल्कि अंतरिक्षीय और आध्यात्मिक आयाम में भी ऊंचाई पर है.