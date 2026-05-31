Kal Ka Rashifal 1 June 2026: जून की शुरुआत होते ही इन 4 राशियों की लगेगी लॉटरी, 'सिद्ध योग' से बिजनेस में होगा बंपर मुनाफा! पढ़ें कल का राशिफल!
Kal Ka Rashifal: 1 जून 2026 का राशिफल, नए हफ्ते की शुरुआत में सिद्ध योग चमकाएगा इन 4 राशियों का बिजनेस. जानें मेष से मीन तक का भाग्य, शुभ मुहूर्त, और ज्योतिषीय उपाय. पढ़ें कल का राशिफल!
Kal Ka Rashifal, 1 June 2026: हिंदू पंचांग के अनुसार, कल जून महीने के पहले दिन ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा और द्वितीया तिथि का बेहद पावन संयोग बन रहा है. कल सोमवार के दिन चंद्रमा शाम 07:09 के बाद धनु राशि में गोचर करेंगे, जिससे ग्रहों की स्थिति कई राशियों के लिए भाग्य के नए द्वार खोलने वाली है.
ज्योतिषीय गणना के अनुसार, कल का दिन ग्रहों और राजयोगों के लिहाज से अत्यंत दुर्लभ है. कल आकाश मंडल में वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग और सिद्ध योग के साथ-साथ सुख-समृद्धि देने वाले लक्ष्मी-नारायण योग का निर्माण हो रहा है. इसके अलावा, यदि आपकी राशि मेष, कर्क, तुला या मकर है, तो आपको रूचक और हंस योग का महालाभ मिलेगा, वहीं मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि वालों को भद्र राजयोग का सीधा फायदा मिलने जा रहा है!
प्रसिद्ध ज्योतिष एवं कुंडली विश्लेषक अनीष व्यास के अनुसार जानते हैं कि कल आपके करियर, बिजनेस और आर्थिक जीवन में क्या बड़े बदलाव होने वाले हैं, और नया काम शुरू करने के लिए कल का सबसे शुभ समय कौन सा रहेगा.
कल का पंचांग व शुभ मुहूर्त:
- तिथि: दोपहर 04:38 तक द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण प्रतिपदा, इसके बाद द्वितीया तिथि.
- नक्षत्र: शाम 07:09 तक ज्येष्ठा, इसके बाद मूला नक्षत्र.
- चन्द्रमा की स्थिति: शाम 07:09 तक वृश्चिक, इसके बाद धनु राशि में संचार करेंगे.
- शुभ चौघड़िया (नया काम शुरू करने का समय): सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक (शुभ का चौघड़िया) और दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया).
- राहुकाल (अशुभ समय): सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक (इस समय कोई भी शुभ या नया काम करने से बचें).
- शुभ यात्रा दिशा: कल पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना आपके लिए अत्यंत मंगलकारी और सफल रहेगा.
मेष राशिफल (Aries Horoscope)
- Biggest Alert: चन्द्रमा 8th हाउस में होने से आज ननिहाल या ददियाल में किसी से अनबन हो सकती है. ग्रह गोचर आपके विपरीत हैं, इसलिए बिजनेसमैन इनकम और एक्सपेंडिचर (आय-व्यय) का सही आकलन करने के बाद ही इन्वेस्ट करें, अन्यथा बड़ा नुकसान हो सकता है.
- Career Horoscope: ग्रह गोचर फेवर में न होने से एंप्लॉयड पर्सन आज सीनियर से कड़ी समीक्षा (डांट या फीडबैक) सुनने के लिए तैयार रहें, क्योंकि वे आपके काम से नाखुश हो सकते हैं. बनते-बनते काम बिगड़ने से वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी.
- Marketing Update: मार्केटिंग एंप्लॉयड पर्सन को अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल रखना होगा, जोश में होश खोने जैसी गलती भारी पड़ सकती है.
- Money Horoscope: बिजनेस में आज कुछ गलत डिसीजन आपके लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं. निवेश को फिलहाल टालना ही बेहतर होगा.
- Family & Love Horoscope: लाइफ पार्टनर के इमोशन को समझें, उनसे किसी भी बात पर जिद या बहस न करें.
- Health Horoscope: वीक की स्टार्टिंग में ही बिजनेसमैन की हेल्थ में गिरावट आ सकती है, अपनी सेहत का खास ख्याल रखें.
- Students Special: स्टूडेंट्स को आज पढ़ाई (Study) में कुछ अनचाही अड़चनों का सामना करना पड़ेगा.
- Lucky/Unlucky Matrix: लक्की कलर: क्रीम | लक्की नं: 4 | अनलक्की नं: 3
वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope)
- Biggest Alert: चन्द्रमा 7th हाउस में होने से जीवनसाथी से संबंधों में नयापन आएगा. मुश्किल परिस्थितियों के बाद बिजनेस को वापस ट्रैक पर आने में थोड़ा टाइम लग सकता है, इसलिए धैर्य बनाए रखें.
- Career Horoscope: सिद्ध योग बनने से वर्कप्लेस पर कुछ बेहतरीन मौके आपके हाथ लगेंगे, जिसका आपको तुरंत फायदा उठाना चाहिए. एंप्लॉयड पर्सन आज काम को लेकर एक्टिव रहें, आपके थोड़े से प्रयास करियर को नई गति देंगे.
- Investment Window: नए कारोबार में इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग के लिए आज सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक और दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे का समय सर्वोत्तम रहेगा.
- Business Digital Tip: बिजनेसमैन आज सोशल मीडिया पर लाइव सेशन करें और क्लाइंट्स से सीधे जुड़ें. आपकी बातचीत करने की कला (Communication Skills) ही आज नई लीड्स जनरेट करेगी.
- Family & Love Horoscope: लाइफ पार्टनर की बातों को गहराई से समझेंगे, जिससे रिश्तों में मिठास आएगी. दिन की शुरुआत पूजा-पाठ और मंदिर दर्शन से होगी.
- Students Special: स्टूडेंट्स के कठिन और निरंतर प्रयासों से आज उनके जीवन में कई सारे पॉजिटिव चेंज आएंगे.
- Lucky/Unlucky Matrix: लक्की कलर: गोल्डन | लक्की नं: 6 | अनलक्की नं: 9
मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope)
- Biggest Alert: चन्द्रमा 6th हाउस में होने से आज आपको मानसिक तनाव (Stress) परेशान कर सकता है. आपके रुके हुए काम धीरे-धीरे पूरे होंगे, लेकिन इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी.
- Career Horoscope: आज ऑफिस में आपकी 'मल्टीटास्किंग स्किल्स' की परीक्षा होगी. एआई टूल्स (AI Tools) का इस्तेमाल करके काम को जल्दी निपटाएं. को-वर्कर्स की मदद करना आपके पक्ष में जाएगा.
- Job & Salary Update: सिद्ध योग बनने से जॉब से रिलेटेड आ रही परेशानियां दूर होंगी. वर्कस्पेस पर आपकी सैलरी बढ़ने के पॉजिटिव साइन (Increment Indicators) मिल सकते हैं.
- Property & Money Horoscope: पुरानी प्रॉपर्टी बेचकर नई प्रॉपर्टी खरीदने की प्लानिंग है, तो इसके लिए सुबह 10:15 से 11:15 और दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे के मध्य का समय चुनें. निवेश से पहले रिसर्च जरूर करें.
- Family & Love Horoscope: लाइफ पार्टनर के साथ आपकी बॉन्डिंग शानदार बनी रहेगी, पुरानी खूबसूरत यादें ताजा होंगी.
- Students Special: किसी बड़े एग्जाम का रिजल्ट आपके पक्ष में आ सकता है, जिससे आपकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा.
- Lucky/Unlucky Matrix: लक्की कलर: पर्पल | लक्की नं: 8 | अनलक्की नं: 7
कर्क राशिफल (Cancer Horoscope)
- Biggest Alert: चन्द्रमा 5th हाउस में होने से माता-पिता को संतान पक्ष से कोई बड़ा सुख मिल सकता है. सामाजिक कार्यों के लिए दिन शुभ है, आगे बढ़कर जरूरतमंदों की मदद करें.
- Career Horoscope: ग्रहों की अनुकूल स्थिति से ऑफिस का एनवायरनमेंट बेहद पॉजिटिव रहेगा. नए काम (New Projects) की शुरुआत में सफलता मिलेगी. वर्कस्पेस पर आपके हार्ड वर्क का उचित इनाम मिल सकता है.
- Money Horoscope: अगर आप किसी नए बिजनेस में बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं, तो रुक जाएं; यह समय आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लम और नुकसान की स्थितियां खड़ी कर सकता है.
- Family & Love Horoscope: एंप्लॉयड पर्सन को ऑफिस का काम समय पर निपटाकर फैमिली के साथ वक्त बिताने का मौका मिलेगा, जिससे तनाव दूर होगा. लाइफ पार्टनर के साथ रिलेशन में मिठास आएगी.
- Students Special: कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिजल्ट का इंतजार कर रहे स्टूडेंट्स आज अच्छे अंकों से पास हो सकते हैं.
- Lucky/Unlucky Matrix: लक्की कलर: ग्रीन | लक्की नं: 7 | अनलक्की नं: 1
सिंह राशिफल (Leo Horoscope)
- Biggest Alert: चन्द्रमा 4th हाउस में होने से घर में किसी बुजुर्ग महिला की सेहत अचानक खराब हो सकती है. इसके अलावा, आज परिवार में आप पर कुछ झूठे ब्लेम (आरोप) लग सकते हैं, अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें.
- Career Horoscope: वर्कप्लेस पर सीनियर्स और बॉस की नजर सीधे आपके काम पर रहेगी, इसलिए बिना किसी लापरवाही के होशियारी से ऑफिशियल कार्य निपटाएं. आलस्य और थकान के चलते काम समय पर पूरे करने में दिक्कत आएगी.
- Salary Drop Alert: वर्कस्पेस पर आज आपकी उम्मीदों पर पानी फिर सकता है. आपकी सैलरी इंक्रीज होने की जगह कुछ कारणों से डिक्रीज (कटौती) हो सकती है.
- Money & Investment: बिजनेस में मेहनत के अनुकूल फल नहीं मिलने से तनाव रहेगा. निवेश के लिए समय बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ग्रह गोचर आपके पक्ष में नहीं हैं.
- Business Debt Tip: नए बिजनेसमैन के लिए लिया गया कर्ज (Business Loan) तनाव का कारण बन सकता है, इस विषय में भाई-बहनों से सलाह लें.
- Students Special: इंजीनियरिंग और कॉमर्स फील्ड से जुड़े स्टूडेंट्स के लिए आज का समय फेवर में नहीं रहेगा.
- Lucky/Unlucky Matrix: लक्की कलर: ऑरेंज | लक्की नं: 2 | अनलक्की नं: 6
कन्या राशिफल (Virgo Horoscope)
- Biggest Alert: चन्द्रमा 3rd हाउस में होने से आपके साहस और करेज में जबरदस्त वृद्धि होगी. वर्क लोड की वजह से आज आपको किसी ऑफिशियल ट्रैवल (यात्रा) पर जाना पड़ सकता है, जिससे परिवार से थोड़ी दूरी बनेगी.
- Career Horoscope: वर्कस्पेस पर आज बॉस और सीनियर्स आपके काम से इतने खुश होंगे कि आपके तारीफों के पुल बांधे जाएंगे. आपको कार्य में रेटिंग या परफॉर्मेंस से जुड़ी कोई खुशखबरी मिल सकती है, आज ही अपनी अचीवमेंट्स की लिस्ट मैनेजर को भेजें.
- Money & Business: ऑनलाइन बिजनेस करने वाले जातक आज अपने टारगेट को हासिल करने में जुट जाएंगे, जिससे बड़ा प्रॉफिट होगा. सिद्ध योग बनने से बिजनेसमैन को इनकम के नए सोर्स (New Revenue Streams) प्राप्त होंगे.
- Family & Love Horoscope: लाइफ पार्टनर के साथ छोटी-मोटी नोकझोंक संभव है, लेकिन शाम तक सब ठीक हो जाएगा. बच्चे जून की छुट्टियों (Summer Holidays) का आनंद लेंगे और पिकनिक का प्लान बनाएंगे.
- Lucky/Unlucky Matrix: लक्की कलर: सिल्वर | लक्की नं: 5 | अनलक्की नं: 4
तुला राशिफल (Libra Horoscope)
- Biggest Alert: चन्द्रमा 2nd हाउस में होने से आज पैसों के लेन-देन या उधार देने में विशेष सावधानी बरतें. इस हफ्ते की शुरुआत में आपका दिमाग थोड़ा स्लो काम कर सकता है, क्योंकि बुद्धि आराम के मूड में रहेगी.
- Career Horoscope: एंप्लॉयड पर्सन के समय का पहिया बदल रहा है, जो आपकी जॉब में बड़ा चेंज (Transfer/Switch) ला सकता है. ऑफिस में पुराने तरीके छोड़कर नई टेक्नोलॉजी और एआई टूल्स का लाभ उठाना शुरू करें.
- Money & Business: ऑनलाइन बिजनेस में किए गए पिछले प्रयासों से आज आपके हाथ बड़ा मुनाफा लगेगा. बिजनेस में कुछ बदलाव करने के लिए सुबह 10:15 से 11:15 और दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे का समय बेस्ट है.
- Family & Love Horoscope: लाइफ पार्टनर के साथ चल रही पुरानी गलतफहमियां हमेशा के लिए दूर होंगी. दोस्तों और फैमिली के साथ कहीं बाहर ट्रैवल का प्लान बन सकता है.
- Students Special: अपने ऐम (Goal) तक पहुंचने के लिए स्टूडेंट्स को इस जून के महीने में स्टडी पर पूरा कंसंट्रेट करना होगा, क्योंकि इस महीने आपके पास तैयारी का पर्याप्त समय है.
- Lucky/Unlucky Matrix: लक्की कलर: व्हाइट | लक्की नं: 7 | अनलक्की नं: 5
वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope)
- Biggest Alert: चन्द्रमा आपकी ही राशि (1st हाउस) में होने से मन बेहद शांत, क्रिएटिव और खुशनुमा रहेगा. हालांकि, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बढ़ते कॉम्पिटिशन को देखकर स्टूडेंट्स अपने करियर को लेकर थोड़े स्ट्रेस में आ सकते हैं.
- Career Horoscope: नौकरीपेशा लोगों (Enployed Person) के लिए जॉब चेंज करने का यह बिल्कुल सही समय है. नई नौकरियों की तलाश शुरू करें, जल्द ही कोई बड़ा और अच्छा रोजगार मिल सकता है. को-वर्कर्स का पूरा सपोर्ट मिलेगा.
- Money Horoscope: बिजनेसमैन को आज अपने फालतू के एक्सपेंडिचर (खर्चों) पर कड़ा कंट्रोल करना होगा, यह आपके भविष्य की फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है.
- Business Framework: बिजनेस में सफलता पाने के लिए आज आपको एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करना होगा, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता. महत्वपूर्ण फैसलों में फैमिली मेंबर्स की राय जरूर शामिल करें.
- Family & Love Horoscope: परिवार की तरफ से आ रहे किसी भी तरह के प्रेशर को आप अपनी सूझबूझ से बेहद इजीली हैंडल कर लेंगे.
- Lucky/Unlucky Matrix: लक्की कलर: पर्पल | लक्की नं: 4 | अनलक्की नं: 9
धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope)
- Biggest Alert: चन्द्रमा 12th हाउस में होने से आपको अपने खर्चों को तुरंत कम करने की प्लानिंग करनी होगी. इसके अलावा, बिजनेस में आज अपने हिडन एनिमी (गुप्त शत्रुओं) से अलर्ट रहें, वे आपको बड़ा आर्थिक नुकसान पहुंचा सकते हैं.
- Career Horoscope: वीक की स्टार्टिंग में वर्कस्पेस पर आप अपनी योग्यता का सही तरीके से प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, जिससे मन खिन्न रहेगा. मार्केटिंग से जुड़े लोग आज कोई बड़ी डील क्लोज करने जा रहे हैं, तो धैर्य रखें; जल्दबाजी में बनते काम बिगड़ सकते हैं.
- Travel Warning: बिजनेसमैन को यात्रा के दौरान कुछ बड़ी अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है, बेहतर होगा कि आज के दिन की किसी भी व्यावसायिक यात्रा को स्थगित कर दें.
- Business Wisdom: किसी भी नए कार्य को शुरू करने से पहले बिजनेसमैन घर के बड़े-बुजुर्गों या अनुभवी लोगों की एडवाइस जरूर लें, उनका अनुभव आपको नुकसान से बचाएगा.
- Family & Love Horoscope: परिवार में किसी सदस्य के बदले हुए बिहेवियर को लेकर आप तनाव में रह सकते हैं. स्टूडेंट्स का दोस्तों के साथ बाहर जाने का प्लान अचानक कैंसिल हो सकता है.
- Lucky/Unlucky Matrix: लक्की कलर: ब्राउन | लक्की नं: 9 | अनलक्की नं: 1
मकर राशिफल (Capricorn Horoscope)
- Biggest Alert: चन्द्रमा 11th हाउस में होने से आज आपका पूरा फोकस अपने प्रॉफिट को बढ़ाने पर होना चाहिए. वर्कस्पेस पर होने वाली बैक-बाइटिंग (दूसरों की बुराई या गॉसिप) से खुद को पूरी तरह दूर रखें, अन्यथा विवाद में फंस सकते हैं.
- Career Horoscope: एंप्लॉयड पर्सन आज के दिन खुद को काफी ऊर्जावान, एक्टिव और साहसी महसूस करेंगे. अपने करियर को नई ऊंचाई देने के लिए जमकर मेहनत करें, आपके एफर्ट्स से ही काम पूरे होंगे.
- Business Brand Building: बिजनेसमैन के लिए आज पब्लिक इमेज और ब्रांडिंग का बेहतरीन दिन है. अपने बिजनेस का नया लोगो, ब्रोशर या सोशल मीडिया कवर लॉन्च करने के लिए दिन श्रेष्ठ है, आप एक 'किंग' की तरह लीड करेंगे.
- Money & Health: सिद्ध योग बनने से बिजनेसमैन के जो जरूरी काम रुके हुए थे, उन्हें गति मिलेगी. हालांकि, अगर सेहत सही न हो तो बड़ी डील्स को कल पर टाल देना ही समझदारी होगी.
- Family & Students: परिवार में किसी स्पिरिचुअल या धार्मिक प्रोग्राम की प्लानिंग बन सकती है. एक्टिंग, ड्रामा और क्रिएटिव फील्ड के स्टूडेंट्स के लिए दिन सुपर रहने वाला है.
- Lucky/Unlucky Matrix: लक्की कलर: पिंक | लक्की नं: 5 | अनलक्की नं: 7
कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope)
- Biggest Alert: चन्द्रमा 10th हाउस में होने से ऑफिस या सामाजिक क्षेत्र में कोई आपके खिलाफ गुप्त षड्यंत्र रच सकता है, सावधान रहें. अपनी वाणी और शब्दों पर कंट्रोल रखें, वरना बने-बनाए काम और संबंध बिगड़ सकते हैं.
- Career & Network: मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव रोल (सरकारी या प्राइवेट) की तलाश कर रहे लोगों को आज सफलता मिल सकती है, इंटरव्यू में अपनी 'डिसीजन मेकिंग स्किल्स' को हाईलाइट करें. एंप्लॉयड पर्सन का जितना बड़ा नेटवर्क होगा, उतना ही ऑफिशियल फायदा मिलेगा.
- Business Expansion: सिद्ध योग बनने से इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस से जुड़े लोगों के हाथ बड़े ऑर्डर्स लगेंगे और बंपर प्रॉफिट होगा. अगर काम बढ़ाना चाहते हैं, तो नई फ्रेंचाइजी के प्रपोजल पर विचार करें और डिजिटल मार्केटिंग का बजट बढ़ाएं.
- Product Quality Warning: बिजनेसमैन पूरी ईमानदारी के साथ अपना व्यापार करें. ज्यादा लाभ कमाने के चक्कर में अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ खिलवाड़ बिल्कुल न करें, ब्रांड इमेज खराब हो सकती है.
- Family & Lifestyle: सोशल प्रोग्राम्स में संतुलित मात्रा में ही समय खर्च करें, नहीं तो आपके महत्वपूर्ण ऑफिशियल काम पेंडिंग हो जाएंगे. लाइफ पार्टनर के साथ घर के कामों में बिजी रहेंगे. स्टूडेंट्स की प्रैक्टिकल पर पकड़ शानदार रहेगी.
- Lucky/Unlucky Matrix: लक्की कलर: ऑरेंज | लक्की नं: 8 | अनलक्की नं: 3
मीन राशिफल (Pisces Horoscope)
- Biggest Alert: चन्द्रमा 9th हाउस में होने से आज आपका ध्यान अध्यात्म और धार्मिक खोजबीन की तरफ ज्यादा रहेगा. वर्कस्पेस पर आप पॉजिटिव एनर्जी से भरे रहेंगे, लेकिन किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को हाथ में लेने से पहले उसके बारे में पूरी खोजबीन (रिसर्च) जरूर कर लें.
- Career & Remote Work: इंटरनेशनल एक्सपोजर या रिमोट वर्क (घर बैठे विदेशी काम) ढूंढ रहे लोगों के लिए आज नई वैकेंसी आ सकती है, अपनी 'लिंक्डइन' (LinkedIn) प्रोफाइल को आज ही ऑप्टिमाइज़ करें. मार्केटिंग वाले लोगों को आज बड़े प्रोफेशनल्स से मिलने का मौका मिलेगा.
- Business Restructuring: अगर आपके बिजनेस में रिफंड रिक्वेस्ट या प्रोडक्ट रिटर्न रेट बढ़ रहे हैं, तो आज ही अपनी पैकेजिंग और शिपिंग पार्टनर को बदलें या सुधारें. आज की गई यह मेहनत भविष्य का बड़ा नुकसान टालेगी. छोटी समस्याओं से घबराएं नहीं.
- Money & Property: सिद्ध योग बनने से बिजनेसमैन के लिए दिन बेहद शुभ है. किसी पुरानी प्रॉपर्टी या जमीन की अटकी हुई बड़ी डील आज फाइनल हो सकती है, जिससे बड़ा धन लाभ होगा.
- Family & Love Horoscope: यदि मैरिड लाइफ में लाइफ पार्टनर के साथ कोई मनमुटाव या कोल्ड वॉर चल रहा है, तो आज बातचीत के माध्यम से मामले को सुलझाने का प्रयास करें. किसी खास व्यक्ति के साथ ट्रैवलिंग की प्लानिंग बन सकती है. स्टूडेंट्स आज पढ़ाई को लेकर थोड़े चिंतित रहेंगे.
- Lucky/Unlucky Matrix: लक्की कलर: नेवी ब्लू | लक्की नं: 9 | अनलक्की नं: 2
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