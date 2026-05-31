हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोअंक शास्त्रNumerology Prediction Today: सोमवार को किसका खुलेगा भाग्य? मूलांक 2 और 5 वालों के लिए बेहद खास है 1 जून का दिन, जानें 1 से 9 मूलांकों का भाग्यफल

Numerology Prediction Today: सोमवार को किसका खुलेगा भाग्य? मूलांक 2 और 5 वालों के लिए बेहद खास है 1 जून का दिन, जानें 1 से 9 मूलांकों का भाग्यफल

Ank Jyotish 1 June: आज इन मूलांक वालों को मिलेगा शनि देव का आशीर्वाद, 1 जून 2026 को भाग्यांक 8 रहेगा. जानें मूलांक 1 से 9 तक का दैनिक अंक राशिफल, शुभ अंक और भाग्यशाली रंग.

By : हर्षिका मिश्रा | Updated at : 31 May 2026 01:51 PM (IST)
Preferred Sources

Ank Jyotish 1 June 2026: जून महीने की शुरुआत यानी 1 जून 2026, सोमवार का दिन अंक ज्योतिष के अनुसार एक नई ऊर्जा, गतिशीलता और मानसिक स्पष्टता का संकेत दे रहा है. अंक शास्त्र में हर तारीख का एक विशेष अंक कंपन (Numbers Vibration) होता है, जो हमारे दैनिक निर्णयों, करियर और रिश्तों को गहराई से प्रभावित करता है.

अगर हम 1 जून 2026 की तारीख के सभी अंकों का योग करें, तो 1+0+6+2+0+2+6 = 17 आता है. इसके बाद 1+7 = 8 होता है. यानी आज का भाग्यांक (Destiny Number) 8 है.

अंक 8 का संबंध कर्मफल दाता शनि देव से माना जाता है, जो अनुशासन, न्याय, कड़ी मेहनत, स्थिरता और भौतिक सफलता का प्रतीक है. आज भाग्यांक 8 और सोमवार के योग से लोगों में काम के प्रति गंभीरता और फोकस बढ़ेगा. जहाँ एक ओर आपको अपनी पुरानी मेहनत का फल मिल सकता है, वहीं दूसरी ओर आर्थिक मामलों में सोच-समझकर लिए गए फैसले बड़े लाभ दे सकते हैं.

आइए विस्तार से जानते हैं कि न्यूमरोलॉजी (Numerology) के अनुसार आज आपका मूलांक, शुभ अंक (Lucky Number) और लकी कलर (Lucky Color) आपके जीवन, करियर और लव लाइफ के लिए क्या भविष्यवाणियां कर रहे हैं.

मूलांक 1 (Mulank 1)

मूलांक 1 वालों के लिए आज का दिन मिलाजुला रहेगा. आपको मित्रों के साथ बातचीत में थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि उनसे जुड़ा कोई भी जल्दबाजी में लिया गया निर्णय नुकसान दे सकता है.

  • करियर व धन: आर्थिक मामलों में कोई भी नया काम या बड़ा निवेश शुरू करने के लिए अभी सही समय नहीं है. अनावश्यक बातचीत और समय की बर्बादी से बचें. बेहतर होगा कि अनुभवी लोगों की सलाह लेकर ही आगे बढ़ें.
  • पारिवारिक जीवन: पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा और घर में खुशी का माहौल बना रहेगा.
  • शुभ अंक: 15
  • शुभ रंग: नीला

मूलांक 2 (Mulank 2)

मूलांक 2 के जातकों के लिए आज का दिन रिश्तों में गहराई लाने वाला है. राजनीति और लेखन के क्षेत्र से जुड़े लोगों को आज कोई बड़ी सफलता मिल सकती है.

  • लव लाइफ व रिश्ते: पुराने प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी और आपसी समझ बढ़ेगी. हालांकि, रिश्तेदारों की गलत सलाह से नुकसान हो सकता है, इसलिए अपने फैसले स्वयं सोच-समझकर लें.
  • उपाय/सलाह: जीवनसाथी (Partner) की सलाह आज आपके लिए किसी बड़े आर्थिक या व्यक्तिगत लाभ का कारण बन सकती है.
  • शुभ अंक: 33
  • शुभ रंग: सफेद

मूलांक 3 (Mulank 3)

मूलांक 3 वालों के लिए आज योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने का दिन है. व्यापार या बिजनेस में किसी नए पार्टनर या साझेदारी से लाभ मिलने के मजबूत संकेत हैं.

  • करियर व शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बेहद अनुकूल रहेगा और पढ़ाई में अच्छी प्रगति देखने को मिलेगी.
  • पारिवारिक जीवन: घर में अचानक मेहमानों के आगमन से माहौल खुशनुमा रहेगा, हालांकि बच्चों के लिए समय निकालने में थोड़ी व्यस्तता रह सकती है.
  • शुभ अंक: 9
  • शुभ रंग: लाल

मूलांक 4 (Mulank 4)

मूलांक 4 वाले जातकों को आज अपने खर्चों और वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी. नए व्यापारिक विचार दिमाग में आ सकते हैं, जो भविष्य में फायदा देंगे.

  • यात्रा व निर्णय: आज का दिन किसी जरूरी यात्रा या बाहर जाने के लिए उपयुक्त है. शत्रुओं से सावधान रहें और कोई भी बड़ा निर्णय जल्दबाजी में न लें.
  • सावधानी: कार्यस्थल पर संवाद करते समय शब्दों का चयन सोच-समझकर करें ताकि किसी भी तरह की गलतफहमी से बचा जा सके.
  • शुभ अंक: 10
  • शुभ रंग: पीला

मूलांक 5 (Mulank 5)

मूलांक 5 वालों के लिए आज का दिन ऊर्जा और उत्साह से भरपूर रहेगा. आपका मन प्रसन्न रहेगा और लंबे समय से रुके हुए कार्य आज गति पकड़ेंगे.

  • धन व लाभ: किसी नई संपत्ति, जमीन या मकान से जुड़ा बड़ा लाभ आपको मिल सकता है. राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए सफलता के योग बन रहे हैं.
  • स्वास्थ्य: भागदौड़ अधिक रहने के कारण शारीरिक थकान हो सकती है, इसलिए सेहत का ध्यान रखें.
  • शुभ अंक: 2
  • शुभ रंग: लाल

मूलांक 6 (Mulank 6)

मूलांक 6 के जातकों का रुझान आज मनोरंजन, सुख-सुविधाओं और घूमने-फिरने की ओर अधिक रहेगा.

  • सावधानी: वाहन चलाते समय आज आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी. इसके अलावा, अपने विचारों को स्पष्ट रखें और बातचीत के दौरान वाणी पर नियंत्रण रखें.
  • बजट व सेहत: बच्चों की उच्च शिक्षा पर खर्च बढ़ सकता है जिससे बजट प्रभावित होगा. मौसमी बीमारियों के प्रति लापरवाही न बरतें.
  • शुभ अंक: 24
  • शुभ रंग: लाल

मूलांक 7 (Mulank 7)

मूलांक 7 वाले जातकों के लिए आज का दिन बेहद सतर्क रहने का है. लोग आपकी सरलता और सीधेपन का गलत फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं.

  • धन व विवाद: संपत्ति या पैसों के लेन-देन से जुड़े मामलों में विवाद की स्थिति बन सकती है. आज किसी भी तरह के बड़े निवेश से बचें.
  • सलाह: आज क्रोध और उत्तेजना पर नियंत्रण रखना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है. कोई भी फैसला बिना सोच-विचार के न लें.
  • शुभ अंक: 5
  • शुभ रंग: सुनहरा

मूलांक 8 (Mulank 8)

मूलांक 8 वाले जातकों के लिए आज का दिन ज्ञान अर्जित करने और कुछ नया सीखने के लिए बेहतरीन साबित होगा.

  • शिक्षा व करियर: विद्यार्थियों के लिए आज का दिन नई जानकारी और कौशल (Skills) प्राप्त करने के लिए अनुकूल है.
  • लव लाइफ व वैवाहिक जीवन: प्रेम संबंधों में थोड़ा उतार-चढ़ाव या तनाव देखने को मिल सकता है. वैवाहिक जीवन में भी हल्के मतभेद संभव हैं, इसलिए धैर्य और समझदारी से काम लें.
  • शुभ अंक: 9
  • शुभ रंग: सिल्वर

मूलांक 9 (Mulank 9)

मूलांक 9 के जातकों के लिए आज का दिन सामाजिक और व्यक्तिगत रूप से काफी सकारात्मक रहने वाला है. समाज में आपका मान-सम्मान और प्रभाव बढ़ेगा.

  • लव लाइफ: प्रेम संबंधों में आज नए और सुखद अनुभव देखने को मिल सकते हैं. हालांकि, बातचीत या ऑनलाइन कम्युनिकेशन में कुछ तकनीकी बाधा आ सकती है, लेकिन भावनात्मक जुड़ाव मजबूत रहेगा.
  • आकर्षण: आज लोग आपकी बातों और व्यक्तित्व की ओर आकर्षित होंगे. परिवार में आपका दबदबा बना रहेगा.
  • शुभ अंक: 5
  • शुभ रंग: लेमन (Lemon)

Numerology: अंकों का रहस्यमयी खेल, क्या मूलांक 6 और भाग्यांक 9 बचा पाएंगे रणवीर सिंह का करियर?

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, एस्ट्रोलॉजर

हर्षिका मिश्रा ABP Live में ‘ज्योतिष और धर्म’ बीट को कवर करने वाली एक डिजिटल पत्रकार हैं. ज्योतिष शास्त्र में 3 वर्षों के अनुभव के साथ, वे पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में समझाने और पाठकों तक सटीक एवं संतुलित जानकारी पहुंचाने पर काम करती हैं.

नई दिल्ली स्थित AIMC से ‘टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन’ में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, हर्षिका ने मीडिया जगत में अपनी एक विशिष्ट और प्रगतिशील पहचान बनाई है. पिछले एक वर्ष में उन्होंने ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों पर निरंतर कार्य करते हुए एक स्पष्ट, सरल और भरोसेमंद लेखन शैली विकसित की है.

हर्षिका का कार्य पारंपरिक ज्योतिष को आज के समय की जरूरतों से जोड़ना है. वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष (Numerology), वास्तु शास्त्र और शकुन शास्त्र जैसे विषयों को केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखतीं, बल्कि उन्हें Gen-Z की सोच, करियर से जुड़े निर्णयों और रिलेशनशिप की समझ के साथ एकीकृत करती हैं. उनका फोकस जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को सरल, व्यावहारिक और उपयोगी रूप में प्रस्तुत करने पर रहता है.

वे मानती हैं कि ज्योतिष का उद्देश्य भय फैलाना नहीं, बल्कि व्यक्ति को सही समय (Timing) की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में सक्षम बनाना है. अपनी स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन की समझ के जरिए वे ग्रहों के गोचर और धार्मिक विश्लेषणों को एक ‘प्रैक्टिकल गाइड’ के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जिससे पाठक उन्हें अपने जीवन में उतार सकें.

उनका लेखन श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत से प्रेरित है, जो जीवन में संतुलन और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है. ज्योतिष और पत्रकारिता के अलावा, हर्षिका की रुचि संगीत, साहित्य और यात्राओं में है, जो उनके दृष्टिकोण को गहराई और विविधता प्रदान करती हैं.

हर्षिका का उद्देश्य ज्योतिष को अंधविश्वास के दायरे से बाहर निकालकर एक समझदारीपूर्ण, व्यावहारिक और जीवनोपयोगी मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करना है.
Read More
Published at : 31 May 2026 01:51 PM (IST)
Tags :
NUMEROLOGY Ank Rashifal Today Daily Numerology Numerology Prediction Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

अंक शास्त्र
Numerology Prediction Today: सोमवार को किसका खुलेगा भाग्य? मूलांक 2 और 5 वालों के लिए बेहद खास है 1 जून का दिन, जानें 1 से 9 मूलांकों का भाग्यफल
मूलांक 7 वाले कल रहें सावधान! 1 जून 2026 को लग सकता है बड़ा आर्थिक झटका, जानें 1 से 9 मूलांकों का भाग्यफल
अंक शास्त्र
Numerology: जून में जन्मे लोग पैसे को कैसे देखते हैं? मूलांक 1 से 9 तक की आर्थिक सोच को समझिए
जून में जन्मे लोग पैसे को कैसे देखते हैं? मूलांक 1 से 9 तक की आर्थिक सोच को समझिए
अंक शास्त्र
Numerology Mulank 4: स्वभाव से जिद्दी लेकिन दिल के साफ होते हैं मूलांक 4 वाले लोग, जानिए इनका करियर और लव लाइफ
क्या आप भी इस तारीख को जन्मे हैं? जानें क्यों मूलांक 4 वालों के जीवन में अचानक होते हैं बड़े उतार-चढ़ाव
अंक शास्त्र
Numerology: अंकों का रहस्यमयी खेल, क्या मूलांक 6 और भाग्यांक 9 बचा पाएंगे रणवीर सिंह का करियर?
क्यों अचानक विवादों से घिरे रणवीर सिंह? अंक ज्योतिष के इस दुर्लभ 'कॉस्मिक फेरबदल' से समझें
Advertisement

वीडियोज

Kalyan Banerjee Attacked: Hooghly में भीड़ ने TMC सांसद को घेरा | Mamata | Abhishek | West Bengal
Ghaziabad Surya Case: DCP सिटी ने एनकाउंटर से ठीक पहले का बताया सच! | Asad | Khora News | CM Yogi
South Stars को भगवान जैसा दर्जा क्यों देते हैं Fans? Janhvi Kapoor ने बताई वजह
Ghaziabad Surya Case: रोती हुई सूर्या की मां जो बोली...उसे सुनकर आंखों में आंसू आ जाएंगे! | Khora
Delhi Bulldozer Action: Shalimar Bagh में 157 घरों को किया जमींदोज, मचा हड़कंप! | Breaking News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Abhishek Banerjee Attack: पहले चोर-चोर के नारे और फिर फेंके गए अंडे-पत्थर... सोनारपुर में कैसे शुरू हुआ अभिषेक बनर्जी पर अटैक?
पहले चोर-चोर के नारे और फिर फेंके गए अंडे-पत्थर... सोनारपुर में कैसे शुरू हुआ अभिषेक बनर्जी पर अटैक?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड में बिगड़ा मौसम, 3 श्रद्धालुओं की केदारनाथ में मौत, चारधाम यात्रा ठप
उत्तराखंड में बिगड़ा मौसम, 3 श्रद्धालुओं की केदारनाथ में मौत, चारधाम यात्रा ठप
इंडिया
वेश्यावृत्ति कर रही हर महिला 'मजबूर' नहीं, पुनर्वास केंद्र में भेजने से पहले उसकी इच्छा जानना जरूरी: सुप्रीम कोर्ट
वेश्यावृत्ति कर रही हर महिला 'मजबूर' नहीं, पुनर्वास केंद्र में भेजने से पहले उसकी इच्छा जानना जरूरी: SC
बॉलीवुड
'मैं बच्चे नहीं चाहती थी', मनीष मखीजा संग शादी न चलने की पूजा भट्ट ने बताई वजह, बोली- मैंने खुद को खो दिया था
'मैं बच्चे नहीं चाहती थी', मनीष मखीजा संग शादी न चलने की पूजा भट्ट ने बताई वजह, बोली- मैंने खुद को खो दिया था
आईपीएल 2026
IPL Winner Prize Money 2026: RCB vs GT फाइनल आज, जीतने वाली टीम पर होगी धनवर्षा; जानिए रनर-अप की प्राइज मनी कितनी
RCB vs GT फाइनल आज, जीतने वाली टीम पर होगी धनवर्षा; जानिए रनर-अप की प्राइज मनी कितनी
विश्व
ट्रंप को बड़ा झटका! ईरान जंग के बीच करीबी सनी जॉय नेल्सन ने छोड़ा व्हाइट हाउस, जानें वजह
ट्रंप को बड़ा झटका! ईरान जंग के बीच करीबी सनी जॉय नेल्सन ने छोड़ा व्हाइट हाउस, जानें वजह
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गाजियाबाद: सूर्या हत्याकांड का मुख्य आरोपी एनकाउंटर में ढेर, मां बोलीं- घर पर बुलडोजर भी चले
गाजियाबाद: सूर्या हत्याकांड का मुख्य आरोपी एनकाउंटर में ढेर, मां बोलीं- घर पर बुलडोजर भी चले
यूटिलिटी
Insurance Scams: बीमा में फंसी रकम दिलाने के नाम पर हो रही ठगी, खुद को कैसे बचाएं, जानें टिप्स
बीमा में फंसी रकम दिलाने के नाम पर हो रही ठगी, खुद को कैसे बचाएं, जानें टिप्स
ENT LIVE
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
ENT LIVE
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
ENT LIVE
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
ENT LIVE
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
ENT LIVE
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
Embed widget