Numerology Prediction Today: सोमवार को किसका खुलेगा भाग्य? मूलांक 2 और 5 वालों के लिए बेहद खास है 1 जून का दिन, जानें 1 से 9 मूलांकों का भाग्यफल
Ank Jyotish 1 June: आज इन मूलांक वालों को मिलेगा शनि देव का आशीर्वाद, 1 जून 2026 को भाग्यांक 8 रहेगा. जानें मूलांक 1 से 9 तक का दैनिक अंक राशिफल, शुभ अंक और भाग्यशाली रंग.
Ank Jyotish 1 June 2026: जून महीने की शुरुआत यानी 1 जून 2026, सोमवार का दिन अंक ज्योतिष के अनुसार एक नई ऊर्जा, गतिशीलता और मानसिक स्पष्टता का संकेत दे रहा है. अंक शास्त्र में हर तारीख का एक विशेष अंक कंपन (Numbers Vibration) होता है, जो हमारे दैनिक निर्णयों, करियर और रिश्तों को गहराई से प्रभावित करता है.
अगर हम 1 जून 2026 की तारीख के सभी अंकों का योग करें, तो 1+0+6+2+0+2+6 = 17 आता है. इसके बाद 1+7 = 8 होता है. यानी आज का भाग्यांक (Destiny Number) 8 है.
अंक 8 का संबंध कर्मफल दाता शनि देव से माना जाता है, जो अनुशासन, न्याय, कड़ी मेहनत, स्थिरता और भौतिक सफलता का प्रतीक है. आज भाग्यांक 8 और सोमवार के योग से लोगों में काम के प्रति गंभीरता और फोकस बढ़ेगा. जहाँ एक ओर आपको अपनी पुरानी मेहनत का फल मिल सकता है, वहीं दूसरी ओर आर्थिक मामलों में सोच-समझकर लिए गए फैसले बड़े लाभ दे सकते हैं.
आइए विस्तार से जानते हैं कि न्यूमरोलॉजी (Numerology) के अनुसार आज आपका मूलांक, शुभ अंक (Lucky Number) और लकी कलर (Lucky Color) आपके जीवन, करियर और लव लाइफ के लिए क्या भविष्यवाणियां कर रहे हैं.
मूलांक 1 (Mulank 1)
मूलांक 1 वालों के लिए आज का दिन मिलाजुला रहेगा. आपको मित्रों के साथ बातचीत में थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि उनसे जुड़ा कोई भी जल्दबाजी में लिया गया निर्णय नुकसान दे सकता है.
- करियर व धन: आर्थिक मामलों में कोई भी नया काम या बड़ा निवेश शुरू करने के लिए अभी सही समय नहीं है. अनावश्यक बातचीत और समय की बर्बादी से बचें. बेहतर होगा कि अनुभवी लोगों की सलाह लेकर ही आगे बढ़ें.
- पारिवारिक जीवन: पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा और घर में खुशी का माहौल बना रहेगा.
- शुभ अंक: 15
- शुभ रंग: नीला
मूलांक 2 (Mulank 2)
मूलांक 2 के जातकों के लिए आज का दिन रिश्तों में गहराई लाने वाला है. राजनीति और लेखन के क्षेत्र से जुड़े लोगों को आज कोई बड़ी सफलता मिल सकती है.
- लव लाइफ व रिश्ते: पुराने प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी और आपसी समझ बढ़ेगी. हालांकि, रिश्तेदारों की गलत सलाह से नुकसान हो सकता है, इसलिए अपने फैसले स्वयं सोच-समझकर लें.
- उपाय/सलाह: जीवनसाथी (Partner) की सलाह आज आपके लिए किसी बड़े आर्थिक या व्यक्तिगत लाभ का कारण बन सकती है.
- शुभ अंक: 33
- शुभ रंग: सफेद
मूलांक 3 (Mulank 3)
मूलांक 3 वालों के लिए आज योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने का दिन है. व्यापार या बिजनेस में किसी नए पार्टनर या साझेदारी से लाभ मिलने के मजबूत संकेत हैं.
- करियर व शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बेहद अनुकूल रहेगा और पढ़ाई में अच्छी प्रगति देखने को मिलेगी.
- पारिवारिक जीवन: घर में अचानक मेहमानों के आगमन से माहौल खुशनुमा रहेगा, हालांकि बच्चों के लिए समय निकालने में थोड़ी व्यस्तता रह सकती है.
- शुभ अंक: 9
- शुभ रंग: लाल
मूलांक 4 (Mulank 4)
मूलांक 4 वाले जातकों को आज अपने खर्चों और वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी. नए व्यापारिक विचार दिमाग में आ सकते हैं, जो भविष्य में फायदा देंगे.
- यात्रा व निर्णय: आज का दिन किसी जरूरी यात्रा या बाहर जाने के लिए उपयुक्त है. शत्रुओं से सावधान रहें और कोई भी बड़ा निर्णय जल्दबाजी में न लें.
- सावधानी: कार्यस्थल पर संवाद करते समय शब्दों का चयन सोच-समझकर करें ताकि किसी भी तरह की गलतफहमी से बचा जा सके.
- शुभ अंक: 10
- शुभ रंग: पीला
मूलांक 5 (Mulank 5)
मूलांक 5 वालों के लिए आज का दिन ऊर्जा और उत्साह से भरपूर रहेगा. आपका मन प्रसन्न रहेगा और लंबे समय से रुके हुए कार्य आज गति पकड़ेंगे.
- धन व लाभ: किसी नई संपत्ति, जमीन या मकान से जुड़ा बड़ा लाभ आपको मिल सकता है. राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए सफलता के योग बन रहे हैं.
- स्वास्थ्य: भागदौड़ अधिक रहने के कारण शारीरिक थकान हो सकती है, इसलिए सेहत का ध्यान रखें.
- शुभ अंक: 2
- शुभ रंग: लाल
मूलांक 6 (Mulank 6)
मूलांक 6 के जातकों का रुझान आज मनोरंजन, सुख-सुविधाओं और घूमने-फिरने की ओर अधिक रहेगा.
- सावधानी: वाहन चलाते समय आज आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी. इसके अलावा, अपने विचारों को स्पष्ट रखें और बातचीत के दौरान वाणी पर नियंत्रण रखें.
- बजट व सेहत: बच्चों की उच्च शिक्षा पर खर्च बढ़ सकता है जिससे बजट प्रभावित होगा. मौसमी बीमारियों के प्रति लापरवाही न बरतें.
- शुभ अंक: 24
- शुभ रंग: लाल
मूलांक 7 (Mulank 7)
मूलांक 7 वाले जातकों के लिए आज का दिन बेहद सतर्क रहने का है. लोग आपकी सरलता और सीधेपन का गलत फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं.
- धन व विवाद: संपत्ति या पैसों के लेन-देन से जुड़े मामलों में विवाद की स्थिति बन सकती है. आज किसी भी तरह के बड़े निवेश से बचें.
- सलाह: आज क्रोध और उत्तेजना पर नियंत्रण रखना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है. कोई भी फैसला बिना सोच-विचार के न लें.
- शुभ अंक: 5
- शुभ रंग: सुनहरा
मूलांक 8 (Mulank 8)
मूलांक 8 वाले जातकों के लिए आज का दिन ज्ञान अर्जित करने और कुछ नया सीखने के लिए बेहतरीन साबित होगा.
- शिक्षा व करियर: विद्यार्थियों के लिए आज का दिन नई जानकारी और कौशल (Skills) प्राप्त करने के लिए अनुकूल है.
- लव लाइफ व वैवाहिक जीवन: प्रेम संबंधों में थोड़ा उतार-चढ़ाव या तनाव देखने को मिल सकता है. वैवाहिक जीवन में भी हल्के मतभेद संभव हैं, इसलिए धैर्य और समझदारी से काम लें.
- शुभ अंक: 9
- शुभ रंग: सिल्वर
मूलांक 9 (Mulank 9)
मूलांक 9 के जातकों के लिए आज का दिन सामाजिक और व्यक्तिगत रूप से काफी सकारात्मक रहने वाला है. समाज में आपका मान-सम्मान और प्रभाव बढ़ेगा.
- लव लाइफ: प्रेम संबंधों में आज नए और सुखद अनुभव देखने को मिल सकते हैं. हालांकि, बातचीत या ऑनलाइन कम्युनिकेशन में कुछ तकनीकी बाधा आ सकती है, लेकिन भावनात्मक जुड़ाव मजबूत रहेगा.
- आकर्षण: आज लोग आपकी बातों और व्यक्तित्व की ओर आकर्षित होंगे. परिवार में आपका दबदबा बना रहेगा.
- शुभ अंक: 5
- शुभ रंग: लेमन (Lemon)
Numerology: अंकों का रहस्यमयी खेल, क्या मूलांक 6 और भाग्यांक 9 बचा पाएंगे रणवीर सिंह का करियर?
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