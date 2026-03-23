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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोLakshmi Panchami 2026: लक्ष्मी पंचमी आज, देवी को ये 5 भोग अर्पित करना न भूलें

Lakshmi Panchami 2026: लक्ष्मी पंचमी आज, देवी को ये 5 भोग अर्पित करना न भूलें

Lakshmi Panchami 2026 Bhog: 23 मार्च सोमवार को आज लक्ष्मी पंचमी मनाई जा रही है. आज देवी लक्ष्मी पूजा करने से सुख-समृद्धि बढ़ती है. इसलिए पूजा में देवी को उनकी प्रिय चीजों का भोग जरूर अर्पित करें.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 23 Mar 2026 08:01 AM (IST)
Lakshmi Panchami 2026 Bhog: 23 मार्च सोमवार को आज लक्ष्मी पंचमी मनाई जा रही है. आज देवी लक्ष्मी पूजा करने से सुख-समृद्धि बढ़ती है. इसलिए पूजा में देवी को उनकी प्रिय चीजों का भोग जरूर अर्पित करें.

लक्ष्मी पंचमी 2026 भोग

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चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को लक्ष्मी पंचमी या श्री पंचमी कहा जाता है, जोकि मां लक्ष्मी की पूजा के लिए समर्पित दिन है. चैत्र नवरात्रि के समय पड़ने वाली लक्ष्मी पंचमी के देवी लक्ष्मी की विधि-विधान से पूजा से की जाती है.
चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को लक्ष्मी पंचमी या श्री पंचमी कहा जाता है, जोकि मां लक्ष्मी की पूजा के लिए समर्पित दिन है. चैत्र नवरात्रि के समय पड़ने वाली लक्ष्मी पंचमी के देवी लक्ष्मी की विधि-विधान से पूजा से की जाती है.
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पंचांग के मुताबिक आज लक्ष्मी पंचमी पर मासिक कार्तिगाई, सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, विडाल योग का दुर्लभ संयोग बन रहा है. आज के शुभ दिन पर मां लक्ष्मी की पूजा करने से सुख-समृद्धि और धन में वृद्धि होती है.
पंचांग के मुताबिक आज लक्ष्मी पंचमी पर मासिक कार्तिगाई, सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, विडाल योग का दुर्लभ संयोग बन रहा है. आज के शुभ दिन पर मां लक्ष्मी की पूजा करने से सुख-समृद्धि और धन में वृद्धि होती है.
Published at : 23 Mar 2026 08:01 AM (IST)
Tags :
Lakshmi Panchami Goddess Lakshmi Maa Laxmi Lakshmi Panchami 2026

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