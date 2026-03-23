Lakshmi Panchami 2026: लक्ष्मी पंचमी आज, देवी को ये 5 भोग अर्पित करना न भूलें

चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को लक्ष्मी पंचमी या श्री पंचमी कहा जाता है, जोकि मां लक्ष्मी की पूजा के लिए समर्पित दिन है. चैत्र नवरात्रि के समय पड़ने वाली लक्ष्मी पंचमी के देवी लक्ष्मी की विधि-विधान से पूजा से की जाती है.