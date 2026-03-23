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Lakshmi Panchami 2026: लक्ष्मी पंचमी आज, देवी को ये 5 भोग अर्पित करना न भूलें
Lakshmi Panchami 2026 Bhog: 23 मार्च सोमवार को आज लक्ष्मी पंचमी मनाई जा रही है. आज देवी लक्ष्मी पूजा करने से सुख-समृद्धि बढ़ती है. इसलिए पूजा में देवी को उनकी प्रिय चीजों का भोग जरूर अर्पित करें.
लक्ष्मी पंचमी 2026 भोग
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Published at : 23 Mar 2026 08:01 AM (IST)
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