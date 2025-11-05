हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Kartik Purnima 2025 Daan: कार्तिक पूर्णिमा के ये 5 दान, दिलाएंगे अनंत पुण्यफल

Kartik Purnima 2025 Daan: कार्तिक पूर्णिमा के ये 5 दान, दिलाएंगे अनंत पुण्यफल

Kartik Purnima 2025 Daan: कार्तिक पूर्णिमा पर आज 5 नवंबर को गंगा स्नान, व्रत और पूजन के साथ कुछ चीजों का दान करना बहुत फलदायी होता है. इन चीजों दान करने से अनंत पुण्यफल की प्राप्ति होती है.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 05 Nov 2025 01:59 AM (IST)
Kartik Purnima 2025 Daan: कार्तिक पूर्णिमा पर आज 5 नवंबर को गंगा स्नान, व्रत और पूजन के साथ कुछ चीजों का दान करना बहुत फलदायी होता है. इन चीजों दान करने से अनंत पुण्यफल की प्राप्ति होती है.

कार्तिक पूर्णिमा 2025 दान

1/7
5 नवंबर 2025 को आज कार्तिक पूर्णिमा का पर्व मनाया जा रहा है. यह दिन दान, स्नान और दीपदान के लिए अत्यंत शुभ माना गया है. कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु, भगवान शिव, मां लक्ष्मी और मां गंगा की अराधना की जती है.
5 नवंबर 2025 को आज कार्तिक पूर्णिमा का पर्व मनाया जा रहा है. यह दिन दान, स्नान और दीपदान के लिए अत्यंत शुभ माना गया है. कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु, भगवान शिव, मां लक्ष्मी और मां गंगा की अराधना की जती है.
2/7
शास्त्रों में कहा गया है कि कार्तिक पूर्णिमा पर किया गया छोटा-सा दान भी जन्म-जन्मांतर के पापों से मुक्ति दिला सकता है और अनंत पुण्य प्रदान करता है. जानें आज के दिन किन चीजों का दान करना शुभ रहेगा.
शास्त्रों में कहा गया है कि कार्तिक पूर्णिमा पर किया गया छोटा-सा दान भी जन्म-जन्मांतर के पापों से मुक्ति दिला सकता है और अनंत पुण्य प्रदान करता है. जानें आज के दिन किन चीजों का दान करना शुभ रहेगा.
3/7
दीपदान- कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा तट, नदी-सरोवर में दीपदान करना श्रेष्ठ होता है. यदि आसपास सरोवर न हो तो घर के आंगन में दीप जला सकते हैं. इससे अंधकार, दोष और संकट दूर होते हैं और जीवन में शुभता आती है.
दीपदान- कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा तट, नदी-सरोवर में दीपदान करना श्रेष्ठ होता है. यदि आसपास सरोवर न हो तो घर के आंगन में दीप जला सकते हैं. इससे अंधकार, दोष और संकट दूर होते हैं और जीवन में शुभता आती है.
4/7
तिल दान- हिंदू धर्म में तिल को शुद्धता और मोक्ष का प्रतीक माना जाता है. कार्तिक पूर्णिमा पर तिल का दान करने से पितृ दोष दूर होता है और आत्मिक शांति मिलती है.
तिल दान- हिंदू धर्म में तिल को शुद्धता और मोक्ष का प्रतीक माना जाता है. कार्तिक पूर्णिमा पर तिल का दान करने से पितृ दोष दूर होता है और आत्मिक शांति मिलती है.
5/7
अन्न दान- आज के दिन गरीब, जरूरतमंदों या ब्राह्मणों को अन्न दान कर सकते हैं. इससे अक्षय पुण्य प्रदान होता है. अन्न के दान से मां लक्ष्मी कृपा मिलेगी और समृद्धि के मार्ग खुलेंगे.
अन्न दान- आज के दिन गरीब, जरूरतमंदों या ब्राह्मणों को अन्न दान कर सकते हैं. इससे अक्षय पुण्य प्रदान होता है. अन्न के दान से मां लक्ष्मी कृपा मिलेगी और समृद्धि के मार्ग खुलेंगे.
6/7
जल दान- कार्तिक पूर्णिमा पर कलश या फिर कसी पात्र सहित जल का दान करे. आप मिट्टी या तांबे के पात्र में जल भरकर दान कर सकते हैं. जल का दान जीवन में संतुलन और स्वास्थ्य प्रदान करता है.
जल दान- कार्तिक पूर्णिमा पर कलश या फिर कसी पात्र सहित जल का दान करे. आप मिट्टी या तांबे के पात्र में जल भरकर दान कर सकते हैं. जल का दान जीवन में संतुलन और स्वास्थ्य प्रदान करता है.
7/7
वस्त्र दान- कार्तिक पूर्णिमा के पावन दिन पर आज गरीब, साधुओं या फिर अनाथालय या आश्रमों में वस्त्र दान करें. वस्त्र का दान करने से मानसिक संतोष और सामाजिक सद्भाव बढ़ती है.
वस्त्र दान- कार्तिक पूर्णिमा के पावन दिन पर आज गरीब, साधुओं या फिर अनाथालय या आश्रमों में वस्त्र दान करें. वस्त्र का दान करने से मानसिक संतोष और सामाजिक सद्भाव बढ़ती है.
Published at : 05 Nov 2025 01:59 AM (IST)
Tags :
Dev Diwali Daan Importance Kartik Purnima 2025 Kartik Purnima 2025 Daan

विश्व
पाकिस्तान ने बढ़ा दी भारत की टेंशन, चीन के साथ कर ली बड़ी डिफेंस डील, समंदर में देगा चुनौती!
PAK ने बढ़ा दी भारत की टेंशन, चीन के साथ कर ली बड़ी डील, समंदर में देगा चुनौती!
राजस्थान
जयपुर: '2 बार पी शराब, कार सवार ने रोका तो गुस्सा आया और फिर...', आरोपी डंपर चालक ने क्या बताया?
जयपुर: '2 बार पी शराब, कार सवार ने रोका तो गुस्सा आया और फिर...', आरोपी डंपर चालक ने क्या बताया?
न्यूज़
EXPLAINED: क्या बीजेपी के लिए पाकिस्तान, लादेन और मुगल का नाम लिए बिना चुनाव जीतना नामुमकिन, इन्हीं मुद्दों पर राजनीति क्यों?
EXPLAINED: क्या बीजेपी के लिए पाकिस्तान, लादेन और मुगल का नाम लिए बिना चुनाव जीतना नामुमकिन, इन्हीं मुद्दों पर राजनीति क्यों?
क्रिकेट
क्या शादीशुदा हैं भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर, किसे कर रही हैं डेट? जानें उनके बारे में सबकुछ
क्या शादीशुदा हैं भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर, किसे कर रही हैं डेट? जानें उनके बारे में सबकुछ
Advertisement
वीडियोज

'हाफ बीवी' की बदनाम आशिकी
Bihar Election 2025: Rahul Gandhi ने खोल दी Nitish की पोल, असली कंट्रोल किसके पास? | Mahagathbandhan
Bihar Election: सीट 121..तेजस्वी या नीतीश?
Bihar Election 2025: वोटिंग से 36 घंटे पहले वीडियो विवाद!
Sandeep Chaudhary: 10 हजार Vs 30 हजार...महिला बनाएंगी किसकी सरकार?

