5 नवंबर 2025 को आज कार्तिक पूर्णिमा का पर्व मनाया जा रहा है. यह दिन दान, स्नान और दीपदान के लिए अत्यंत शुभ माना गया है. कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु, भगवान शिव, मां लक्ष्मी और मां गंगा की अराधना की जती है.