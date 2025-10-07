एक्सप्लोरर
Kartik Month 2025: कार्तिक का पावन महीना 8 अक्टूबर से शुरू, जानें इस महीने के खास नियम
Kartik Month 2025: कार्तिक महीना 8 अक्टूबर से 5 नवंबर तक रहेगा. यह हिंदू धर्म का पुण्य और पवित्र महीना है, जिसमें कई व्रत-त्योहार पड़ते हैं. स्नान,दान, व्रत और दीपदान के लिए भी यह विशेष समय होता है.
कार्तिक महीना 2025
Published at : 07 Oct 2025 07:46 PM (IST)
7 Photos
