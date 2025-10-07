इसी के साथ कार्तिक महीने में कुछ अन्य नियमों का पालन भी करना चाहिए. इस महीने मांसाहार से परहेज करें. ध्रूमपान और मदिरापान का सेवन भी कार्तिक में न करें. कार्तिक महीने में उड़द, मूंग, मसूर, मटर और चना जैसी दालों का सेवन भी वर्जित माना जाता है. साथ लहसुन-प्याज का भी त्याग करना चाहिए.