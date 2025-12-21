हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीराशिफलTarot Prediction 22 December 2025: जानें सोमवार का टैरो कार्ड से अपनी किस्मत और भाग्यांक

Tarot Prediction 22 December 2025: जानें सोमवार का टैरो कार्ड से अपनी किस्मत और भाग्यांक

Tarot Card Rashifal Predictions 22 December 2025: सभी 12 राशियों के लिए यहां पढ़ें टैरो कार्ड राशिफल. मेष राशि वालों को इस दिन धन के मामले में सावधानी बरतने की आवश्यकता है, जानें राशिफल.

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 21 Dec 2025 03:03 PM (IST)
Tarot Card Rashifal Predictions 22 December 2025: सभी 12 राशियों के लिए यहां पढ़ें टैरो कार्ड राशिफल. मेष राशि वालों को इस दिन धन के मामले में सावधानी बरतने की आवश्यकता है, जानें राशिफल.

टैरो कार्ड राशिफल भविष्यवाणियां 22 दिसंबर 2025

1/12
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के जातकों को धन संबंधी लेनदेन से फायदा होने के योग बनते हैं. पारिवारिक सहयोग बढ़ेगा. आज आपके सभी कार्य आराम से पूरे होते जाएंगे. आर्थिक लिहाज से समय बहुत अनुकूल है. इसलिए इस मामलों में तनाव मुक्त रहें.
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के जातकों को धन संबंधी लेनदेन से फायदा होने के योग बनते हैं. पारिवारिक सहयोग बढ़ेगा. आज आपके सभी कार्य आराम से पूरे होते जाएंगे. आर्थिक लिहाज से समय बहुत अनुकूल है. इसलिए इस मामलों में तनाव मुक्त रहें.
2/12
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के जातकों आज थोड़ा चिंतित रह सकते हैं. हालांकि, आज ग्रहों की स्थिति आपको अनुकूल परिणाम दिलाएगा. धन-संपत्ति व प्यार के मामले में समय बहुत अच्छा है. हालांकि, आज आपका रुझान भौतिक वस्तुओं की तरफ अधिक रहेगा.
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के जातकों आज थोड़ा चिंतित रह सकते हैं. हालांकि, आज ग्रहों की स्थिति आपको अनुकूल परिणाम दिलाएगा. धन-संपत्ति व प्यार के मामले में समय बहुत अच्छा है. हालांकि, आज आपका रुझान भौतिक वस्तुओं की तरफ अधिक रहेगा.
Published at : 21 Dec 2025 03:03 PM (IST)
Tags :
Daily Horoscope Tarot Card Horoscope Tarot Card Reading

राशिफल फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
भारत का फाइटर जेट मिराज-2000 होगा अपग्रेड, अब 160KM तक नहीं बचेगा टारगेट, कितना पॉवरफुल होगा IAF का 'बूढ़ा शेर'?
भारत का फाइटर जेट मिराज-2000 होगा अपग्रेड, अब 160KM तक नहीं बचेगा टारगेट, कितना पॉवरफुल होगा IAF का 'बूढ़ा शेर'?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ में पीएम मोदी के दौरे से पहले यूपी बीजेपी की बड़ी बैठक, सीएम योगी समेत कई नेता रहे मौजूद
लखनऊ में पीएम मोदी के दौरे से पहले यूपी बीजेपी की बड़ी बैठक, सीएम योगी समेत कई नेता रहे मौजूद
साउथ सिनेमा
क्रिसमस के मौके पर ओटीटी पर रिलीज हो रही ये दो साउथ फिल्में, वीकेंड हो जाएगा मजेदार
क्रिसमस के मौके पर ओटीटी पर रिलीज हो रही ये दो साउथ फिल्में, वीकेंड हो जाएगा मजेदार
क्रिकेट
U19 Asia Cup 2025 IND vs PAK Final: भारत के सामने 348 का लक्ष्य, पाकिस्तान के लिए चमके समीर मिन्हास; अब वैभव सूर्यवंशी और आयुष म्हात्रे से उम्मीद
भारत के सामने 348 का लक्ष्य, पाकिस्तान के लिए चमके समीर मिन्हास; अब वैभव सूर्यवंशी से उम्मीद
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Aravali Hill controversy: अरावली पर संकट, जानिए क्यों इसके लिए आंदोलन तक करने को मजबूर हुए लोग |
Maharashtra Election: महाराष्ट्र के निकाय चुनाव की गिनती शुरू... BJP सबसे बड़ी पार्टी बनती दिखी
Top News: 11 बजे की बड़ी खबरें | North- India Pollution | PM Modi | Maharashtra News |abp News
अभी की बड़ी खबरें | North- India Pollution | PM Modi | Maharashtra News |abp News
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

रवि बिजारनिया
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
संवाद का नया विज्ञान: न्यूरो-पीआर और बिहैवियरल कम्युनिकेशन
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारत का फाइटर जेट मिराज-2000 होगा अपग्रेड, अब 160KM तक नहीं बचेगा टारगेट, कितना पॉवरफुल होगा IAF का 'बूढ़ा शेर'?
भारत का फाइटर जेट मिराज-2000 होगा अपग्रेड, अब 160KM तक नहीं बचेगा टारगेट, कितना पॉवरफुल होगा IAF का 'बूढ़ा शेर'?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ में पीएम मोदी के दौरे से पहले यूपी बीजेपी की बड़ी बैठक, सीएम योगी समेत कई नेता रहे मौजूद
लखनऊ में पीएम मोदी के दौरे से पहले यूपी बीजेपी की बड़ी बैठक, सीएम योगी समेत कई नेता रहे मौजूद
साउथ सिनेमा
क्रिसमस के मौके पर ओटीटी पर रिलीज हो रही ये दो साउथ फिल्में, वीकेंड हो जाएगा मजेदार
क्रिसमस के मौके पर ओटीटी पर रिलीज हो रही ये दो साउथ फिल्में, वीकेंड हो जाएगा मजेदार
क्रिकेट
U19 Asia Cup 2025 IND vs PAK Final: भारत के सामने 348 का लक्ष्य, पाकिस्तान के लिए चमके समीर मिन्हास; अब वैभव सूर्यवंशी और आयुष म्हात्रे से उम्मीद
भारत के सामने 348 का लक्ष्य, पाकिस्तान के लिए चमके समीर मिन्हास; अब वैभव सूर्यवंशी से उम्मीद
विश्व
साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में मास शूटिंग, बार में घुसकर लोगों को गोलियों से भूना, कम से कम 9 की मौत
साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में मास शूटिंग, बार में घुसकर लोगों को गोलियों से भूना, कम से कम 9 की मौत
इंडिया
पैगंबर मोहम्मद का उपदेश सुना हाई कोर्ट ने वकील को दी राहत, 19 साल बाद मिला न्याय; जानें पूरा मामला
पैगंबर मोहम्मद का उपदेश सुना HC ने वकील को दी राहत, 19 साल बाद मिला न्याय; जानें पूरा मामला
ट्रेंडिंग
ऑटो बन गया OYO... बीच सड़क पर अश्लील हरकतें करते नजर आए लड़का-लड़की, बन गया वीडियो
ऑटो बन गया OYO... बीच सड़क पर अश्लील हरकतें करते नजर आए लड़का-लड़की, बन गया वीडियो
हेल्थ
Newborn Infection Symptoms: न्यू बॉर्न बेबी में दिख रहे हैं ये लक्षण तो हो जाएं सावधान, हो सकता है इंफेक्शन का संकेत
न्यू बॉर्न बेबी में दिख रहे हैं ये लक्षण तो हो जाएं सावधान, हो सकता है इंफेक्शन का संकेत
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
ENT LIVE
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Embed widget