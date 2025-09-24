हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Tarot Predictions Today: 25 सितंबर 2025 टैरो कार्ड्स से जानें आज का भविष्य, प्यार, करियर और धन पर असर

Tarot Predictions Today: 25 सितंबर 2025 टैरो कार्ड्स से जानें आज का भविष्य, प्यार, करियर और धन पर असर

Tarot Card Predictions September 25 2025: टैरो कार्ड रीडिंग अतीत, वर्तमान या भविष्य आदि जीवन के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर आपका मार्गदर्शन करती है. सभी 12 राशियों के लिए यहां पढ़ें टैरो कार्ड राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा  | Updated at : 24 Sep 2025 02:49 PM (IST)
Tarot Card Predictions September 25 2025: टैरो कार्ड रीडिंग अतीत, वर्तमान या भविष्य आदि जीवन के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर आपका मार्गदर्शन करती है. सभी 12 राशियों के लिए यहां पढ़ें टैरो कार्ड राशिफल.

टैरो कार्ड राशिफल

1/12
टैरो कार्ड्स के अनुसार, अपनी व्यक्तिगत बातों का ध्यान रखें, आपको योजना में बदलाव करने की आवश्यकता है. खुद की कई बातों को नजरअंदाज करने की वजह से तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है. तकलीफें दूर करने के लिए अतिरिक्त कोशिशें करनी होंगी.
टैरो कार्ड्स के अनुसार, अपनी व्यक्तिगत बातों का ध्यान रखें, आपको योजना में बदलाव करने की आवश्यकता है. खुद की कई बातों को नजरअंदाज करने की वजह से तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है. तकलीफें दूर करने के लिए अतिरिक्त कोशिशें करनी होंगी.
2/12
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के जातकों का अपने स्वभाव की जितनी बातें आप बदलना चाहते हैं, उन्हें बदलने की इच्छा क्यों हो रही है, इस बारे में ध्यान पूर्वक सोचें. तभी अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए सही योजना बना पाएंगे.
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के जातकों का अपने स्वभाव की जितनी बातें आप बदलना चाहते हैं, उन्हें बदलने की इच्छा क्यों हो रही है, इस बारे में ध्यान पूर्वक सोचें. तभी अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए सही योजना बना पाएंगे.
3/12
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार काम की जगह और अपने व्यक्तिगत जीवन में आ रहे बदलाव को लेकर चिंता महसूस हो सकती है, लेकिन यह परिस्थिति आपके अंदर एक नया बदलाव लाने के लिए उपयुक्त है. जो भी बदलाव महसूस हो रहे हैं, उनका खुले दिल से सामना करें.
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार काम की जगह और अपने व्यक्तिगत जीवन में आ रहे बदलाव को लेकर चिंता महसूस हो सकती है, लेकिन यह परिस्थिति आपके अंदर एक नया बदलाव लाने के लिए उपयुक्त है. जो भी बदलाव महसूस हो रहे हैं, उनका खुले दिल से सामना करें.
4/12
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि गुस्से और नकारात्मक विचारों पर काबू करना जरूरी है. आज दिन भर उतार-चढ़ाव के साथ सामना करना पड़ सकता है. आपके कामों में कुछ लोग बाधा डालने की कोशिश कर सकते हैं. जरूरत से अधिक अपनी जानकारी लोगों को देना नुकसानदायक हो सकता है.
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि गुस्से और नकारात्मक विचारों पर काबू करना जरूरी है. आज दिन भर उतार-चढ़ाव के साथ सामना करना पड़ सकता है. आपके कामों में कुछ लोग बाधा डालने की कोशिश कर सकते हैं. जरूरत से अधिक अपनी जानकारी लोगों को देना नुकसानदायक हो सकता है.
5/12
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि परिवार के लोगों की भावनात्मक जरूरतों को समझना आपके लिए मुश्किल हो सकता है. फिर भी जितना हो सके, उतनी सकारात्मकता बनाए रखें. किसी निर्णय को मन के अनुसार नहीं ले पाएंगे, परिवार में नाराजगी का माहौल रहेगा, लेकिन ये परिस्थिति आपके प्रयासों से बदल सकती है.
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि परिवार के लोगों की भावनात्मक जरूरतों को समझना आपके लिए मुश्किल हो सकता है. फिर भी जितना हो सके, उतनी सकारात्मकता बनाए रखें. किसी निर्णय को मन के अनुसार नहीं ले पाएंगे, परिवार में नाराजगी का माहौल रहेगा, लेकिन ये परिस्थिति आपके प्रयासों से बदल सकती है.
6/12
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि आपके काम का बोझ हल्का हो सकता है. पैसों से संबंधित कोई ठोस निर्णय लेना पड़ सकता है. इस कारण भविष्य में बड़ा फायदा प्राप्त होने की संभावना है. परिवार के चुनिंदा लोगों से आप करीबी महसूस करेंगे.
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि आपके काम का बोझ हल्का हो सकता है. पैसों से संबंधित कोई ठोस निर्णय लेना पड़ सकता है. इस कारण भविष्य में बड़ा फायदा प्राप्त होने की संभावना है. परिवार के चुनिंदा लोगों से आप करीबी महसूस करेंगे.
7/12
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार अपने विचार और काम के कारण खुद को पछतावा हो, ऐसे काम न करें. भावुक हो कर लिए गए निर्णय से आपका नुकसान हो सकता है. इसलिए आपको अपनी भावनाओं का खास ध्यान रखते हुए सोच-विचार करके आगे बढ़ें.
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार अपने विचार और काम के कारण खुद को पछतावा हो, ऐसे काम न करें. भावुक हो कर लिए गए निर्णय से आपका नुकसान हो सकता है. इसलिए आपको अपनी भावनाओं का खास ध्यान रखते हुए सोच-विचार करके आगे बढ़ें.
8/12
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि करीबी मित्र के साथ अचानक से वाद-विवाद हो सकते हैं. अगर किसी व्यक्ति के विचार आपसे मिलते नहीं हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वह आपका विरोध कर रहा है. किसी एक ही परिस्थिति को देखने उनका अलग नजरिया हो सकता है.
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि करीबी मित्र के साथ अचानक से वाद-विवाद हो सकते हैं. अगर किसी व्यक्ति के विचार आपसे मिलते नहीं हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वह आपका विरोध कर रहा है. किसी एक ही परिस्थिति को देखने उनका अलग नजरिया हो सकता है.
9/12
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि अपनी जिम्मेदारियां दूसरों पर डालने की वजह से अभी लाभ मिल सकता है, लेकिन भविष्य में दिक्कतें बढ़ सकती हैं. पैसों से संबंधित व्यवहार में पारदर्शिता रखना आपके लिए जरूरी है.
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि अपनी जिम्मेदारियां दूसरों पर डालने की वजह से अभी लाभ मिल सकता है, लेकिन भविष्य में दिक्कतें बढ़ सकती हैं. पैसों से संबंधित व्यवहार में पारदर्शिता रखना आपके लिए जरूरी है.
10/12
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि जिस काम को करने के बाद आपको खुशियां मिलती हैं, ऐसे काम को अपनी जीवन शैली का अंग बनाने की कोशिश करें. अपनी जिम्मेदारियों के साथ मन को रिझाना भी आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण होगा, इसलिए बीच-बीच में ब्रेक लेते हुए खुद को तरोताजा रखने की कोशिश करनी होगी.
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि जिस काम को करने के बाद आपको खुशियां मिलती हैं, ऐसे काम को अपनी जीवन शैली का अंग बनाने की कोशिश करें. अपनी जिम्मेदारियों के साथ मन को रिझाना भी आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण होगा, इसलिए बीच-बीच में ब्रेक लेते हुए खुद को तरोताजा रखने की कोशिश करनी होगी.
11/12
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार आपके जीवन में कोई व्यक्ति मार्गदर्शक के रूप में जुड़ सकता है, इस व्यक्ति के कारण जीवन में अनेक प्रकार के बदलाव नजर आएंगे. रिलेशनशिप को निभाते समय खुद के फायदे के बारे में सोच रहे हैं तो ज्यादा दिक्कतें हो सकती हैं.
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार आपके जीवन में कोई व्यक्ति मार्गदर्शक के रूप में जुड़ सकता है, इस व्यक्ति के कारण जीवन में अनेक प्रकार के बदलाव नजर आएंगे. रिलेशनशिप को निभाते समय खुद के फायदे के बारे में सोच रहे हैं तो ज्यादा दिक्कतें हो सकती हैं.
12/12
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कोई बड़ी तकलीफ दूर हो सकती है. आपको अपने काम पूरी एकाग्रता के साथ और अपने निश्चय पर डटे रहकर करते रहना है. अनेक बातों में केवल आपको विरोध ही प्राप्त होगा, लेकिन हिम्मत न हारते काम पर ध्यान बनाए रखना जरूरी है.
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कोई बड़ी तकलीफ दूर हो सकती है. आपको अपने काम पूरी एकाग्रता के साथ और अपने निश्चय पर डटे रहकर करते रहना है. अनेक बातों में केवल आपको विरोध ही प्राप्त होगा, लेकिन हिम्मत न हारते काम पर ध्यान बनाए रखना जरूरी है.
Published at : 24 Sep 2025 02:49 PM (IST)
Tags :
Daily Horoscope Tarot Card Horoscope Tarot Card Reading

Photo Gallery

