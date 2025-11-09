हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीराशिफलमीन साप्ताहिक टैरो राशिफल (9 से 15 नवंबर 2025): अवसरों से भरा होगा सप्ताह, पढ़ें टैरो राशिफल

मीन साप्ताहिक टैरो राशिफल (9 से 15 नवंबर 2025): अवसरों से भरा होगा सप्ताह, पढ़ें टैरो राशिफल

Pisces weekly tarot horoscope November 9 to 15: टैरो संकेत दे रहे हैं कि इस सप्ताह मीन राशि वालों के लिए शुभ और सौभाग्यशाली रहेगा. करियर, धन, रिश्ते और हेल्थ के लिए लागू करने योग्य सलाह पढ़ें.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा  | Updated at : 09 Nov 2025 12:19 AM (IST)
Pisces weekly tarot horoscope November 9 to 15: टैरो संकेत दे रहे हैं कि इस सप्ताह मीन राशि वालों के लिए शुभ और सौभाग्यशाली रहेगा. करियर, धन, रिश्ते और हेल्थ के लिए लागू करने योग्य सलाह पढ़ें.

मीन टैरो साप्ताहिक राशिफल

1/6
जॉब राशिफल (Job): इस सप्ताह करियर में उन्नति के प्रबल योग बन रहे हैं. आपकी मेहनत का फल मिलेगा और वरिष्ठ आपके काम से प्रभावित होंगे. किसी नई जिम्मेदारी या प्रमोशन का अवसर भी प्राप्त हो सकता है.
जॉब राशिफल (Job): इस सप्ताह करियर में उन्नति के प्रबल योग बन रहे हैं. आपकी मेहनत का फल मिलेगा और वरिष्ठ आपके काम से प्रभावित होंगे. किसी नई जिम्मेदारी या प्रमोशन का अवसर भी प्राप्त हो सकता है.
2/6
धन राशिफल (Finance): आर्थिक मामलों में बुद्धिमानी से निर्णय लेने की आवश्यकता है. पैसों का उपयोग सोच-समझकर करें. निवेश या खर्च से पहले प्लान बनाना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. हफ्ते के अंत तक वित्तीय स्थिति मजबूत होगी.
धन राशिफल (Finance): आर्थिक मामलों में बुद्धिमानी से निर्णय लेने की आवश्यकता है. पैसों का उपयोग सोच-समझकर करें. निवेश या खर्च से पहले प्लान बनाना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. हफ्ते के अंत तक वित्तीय स्थिति मजबूत होगी.
3/6
बिजनेस राशिफल (Business): व्यवसाय में प्रगति और नए अवसर प्राप्त होंगे. यह सप्ताह विस्तार या नए प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए उपयुक्त है. पुराने क्लाइंट्स से भी लाभ मिलने की संभावना है.
बिजनेस राशिफल (Business): व्यवसाय में प्रगति और नए अवसर प्राप्त होंगे. यह सप्ताह विस्तार या नए प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए उपयुक्त है. पुराने क्लाइंट्स से भी लाभ मिलने की संभावना है.
4/6
लव राशिफल (Love): अविवाहित जातकों के लिए यह सप्ताह खास रहेगा — नए रिश्तों या मुलाकातों की संभावना है. विवाहित जातकों के लिए पार्टनर का सहयोग और समझदारी संबंधों को और मजबूत बनाएगी.
लव राशिफल (Love): अविवाहित जातकों के लिए यह सप्ताह खास रहेगा — नए रिश्तों या मुलाकातों की संभावना है. विवाहित जातकों के लिए पार्टनर का सहयोग और समझदारी संबंधों को और मजबूत बनाएगी.
5/6
स्वास्थ्य राशिफल (Health): सेहत के मामले में यह सप्ताह सामान्य रहेगा. मानसिक रूप से आप ऊर्जावान महसूस करेंगे. योग, ध्यान और सकारात्मक सोच से आत्मबल और बढ़ेगा.
स्वास्थ्य राशिफल (Health): सेहत के मामले में यह सप्ताह सामान्य रहेगा. मानसिक रूप से आप ऊर्जावान महसूस करेंगे. योग, ध्यान और सकारात्मक सोच से आत्मबल और बढ़ेगा.
6/6
परिवार राशिफल (Family): परिवार में सहयोग और सामंजस्य बना रहेगा. विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह बेहद शुभ है — पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन और सफलता के संकेत हैं. घर में प्रसन्नता और गर्व का माहौल रहेगा.
परिवार राशिफल (Family): परिवार में सहयोग और सामंजस्य बना रहेगा. विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह बेहद शुभ है — पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन और सफलता के संकेत हैं. घर में प्रसन्नता और गर्व का माहौल रहेगा.
Published at : 09 Nov 2025 12:19 AM (IST)
Tags :
Meen Rashifal Pisces Weekly Horoscope Tarot Weekly Horoscope

राशिफल फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'हमें कई सबक सिखाए', PAK ने संसद में पेश किया कानून, आसिम मुनीर बनेंगे CDF! जानें क्या होगी पॉवर
'हमें कई सबक सिखाए', PAK ने संसद में पेश किया कानून, मुनीर बनेंगे CDF, क्या होगी पॉवर?
राजस्थान
राजस्थान: अंता उपचुनाव में वसुंधरा राजे की साख दांव पर? जानें पूरा सियासी समीकरण
राजस्थान: अंता उपचुनाव में वसुंधरा राजे की साख दांव पर? जानें पूरा सियासी समीकरण
इंडिया
वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन पर बजा RSS गीत तो रेलवे पर भड़के केरल CM, कहा- इस खतरनाक कदम का विरोध...'
वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन पर बजा RSS गीत तो रेलवे पर भड़के केरल CM, कहा- इस खतरनाक कदम का विरोध...'
बॉलीवुड
महाकुंभ गर्ल मोनालिसा का 9 महीने में गजब ट्रांसफॉर्मेशन, घुंघराले बालों में पहचानना हुआ मुश्किल
महाकुंभ गर्ल मोनालिसा का 9 महीने में गजब ट्रांसफॉर्मेशन, घुंघराले बालों में पहचानना हुआ मुश्किल
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

ईरानी बहू के पीछे खुफिया कैमरा !
Tejashwi Yadav बनेंगे सीएम? Pappu Yadav का चौंकाने वाला दावा !
RJD का दावा... समस्तीपुर के स्ट्रांगरूम में घुसपैठ हुई
रण में मोदी.. पस्त विरोधी?
Makhana में करोड़ों का मुनाफा..लाचार क्यों मजदूर?Pratima Mishra की EXPOSE Report

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
‘जातिवादी फिक्सिंग’ जब बिहार का मुकद्दर हो तो बदलाव की बयार कैसे बह पाएगी!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'हमें कई सबक सिखाए', PAK ने संसद में पेश किया कानून, आसिम मुनीर बनेंगे CDF! जानें क्या होगी पॉवर
'हमें कई सबक सिखाए', PAK ने संसद में पेश किया कानून, मुनीर बनेंगे CDF, क्या होगी पॉवर?
राजस्थान
राजस्थान: अंता उपचुनाव में वसुंधरा राजे की साख दांव पर? जानें पूरा सियासी समीकरण
राजस्थान: अंता उपचुनाव में वसुंधरा राजे की साख दांव पर? जानें पूरा सियासी समीकरण
इंडिया
वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन पर बजा RSS गीत तो रेलवे पर भड़के केरल CM, कहा- इस खतरनाक कदम का विरोध...'
वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन पर बजा RSS गीत तो रेलवे पर भड़के केरल CM, कहा- इस खतरनाक कदम का विरोध...'
बॉलीवुड
महाकुंभ गर्ल मोनालिसा का 9 महीने में गजब ट्रांसफॉर्मेशन, घुंघराले बालों में पहचानना हुआ मुश्किल
महाकुंभ गर्ल मोनालिसा का 9 महीने में गजब ट्रांसफॉर्मेशन, घुंघराले बालों में पहचानना हुआ मुश्किल
क्रिकेट
लाइव टीवी पर ऑस्ट्रेलियाई कप्तान की घनघोर बेइज्जती, एडम गिलक्रिस्ट के सवाल से हैरान मिशेल मार्श!
लाइव टीवी पर ऑस्ट्रेलियाई कप्तान की घनघोर बेइज्जती, एडम गिलक्रिस्ट के सवाल से हैरान मिशेल मार्श!
यूटिलिटी
घर में कैसे खोल सकते हैं बियर बनाने की फैक्ट्री, कम से कम कितनी होगी लागत?
घर में कैसे खोल सकते हैं बियर बनाने की फैक्ट्री, कम से कम कितनी होगी लागत?
जनरल नॉलेज
पत्थरबाजी करके ताजमहल को पहुंचाया नुकसान तो कितना लगेगा जुर्माना, कितनी मिलेगी सजा?
पत्थरबाजी करके ताजमहल को पहुंचाया नुकसान तो कितना लगेगा जुर्माना, कितनी मिलेगी सजा?
बिहार
तेज प्रताप यादव को केंद्र सरकार ने दी Y प्लस की सुरक्षा, बिहार चुनाव के बीच बड़ा फैसला
तेज प्रताप यादव को केंद्र सरकार ने दी Y प्लस की सुरक्षा, बिहार चुनाव के बीच बड़ा फैसला
ENT LIVE
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
ENT LIVE
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
ENT LIVE
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
ENT LIVE
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
Embed widget