Diwali Horoscope 2025: दिवाली पर चमकेगी इन 6 राशियों की किस्मत! बन रहा है ऐसा संयोग जो आपकी लाइफ में लाएगा राजयोग

दिवाली, 20 अक्टूबर 2025, सोमवार को मनाई जाएगी. इस बार दिवाली पर कई शुभ योग बन रहे हैं, जिनमें वैभव लक्ष्मी राजयोग और त्रिग्रही योग मुख्य हैं. ये योग विशेष रूप से आर्थिक समृद्धि, कामकाज में सफलता और परिवारिक खुशियों के लिए लाभकारी माने जा रहे हैं. त्रिग्रही योग तब बनता है जब सूर्य, बुध और मंगल एक साथ तुला राशि में होते हैं. वहीं, वैभव लक्ष्मी राजयोग कन्या राशि में चंद्रमा और शुक्र की युति से बन रहा है, जो धन और ऐश्वर्य के संकेत देता है. इसके अलावा सूर्य और बुध की युति से बनने वाला बुधादित्य योग और बृहस्पति के कर्क राशि में होने से हंस पंच महापुरुष योग भी शुभ परिणाम देंगे.