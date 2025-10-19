हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali Horoscope 2025: दिवाली पर चमकेगी इन 6 राशियों की किस्मत! बन रहा है ऐसा संयोग जो आपकी लाइफ में लाएगा राजयोग

By : हर्षिका मिश्रा  | Updated at : 19 Oct 2025 10:10 PM (IST)
Diwali 2025: इस बार दिवाली 20 अक्टूबर, सोमवार को है. इस बार वैभव लक्ष्मी और अन्य शुभ योग बन रहे हैं. 6 राशियों को विशेष धन और सफलता मिलने के योग हैं...

वैभव लक्ष्मी योग से 6 राशियों के यहां धन की होगी बरसात

दिवाली, 20 अक्टूबर 2025, सोमवार को मनाई जाएगी. इस बार दिवाली पर कई शुभ योग बन रहे हैं, जिनमें वैभव लक्ष्मी राजयोग और त्रिग्रही योग मुख्य हैं. ये योग विशेष रूप से आर्थिक समृद्धि, कामकाज में सफलता और परिवारिक खुशियों के लिए लाभकारी माने जा रहे हैं. त्रिग्रही योग तब बनता है जब सूर्य, बुध और मंगल एक साथ तुला राशि में होते हैं. वहीं, वैभव लक्ष्मी राजयोग कन्या राशि में चंद्रमा और शुक्र की युति से बन रहा है, जो धन और ऐश्वर्य के संकेत देता है. इसके अलावा सूर्य और बुध की युति से बनने वाला बुधादित्य योग और बृहस्पति के कर्क राशि में होने से हंस पंच महापुरुष योग भी शुभ परिणाम देंगे.
मेष राशि वालों के लिए दिवाली खास रहने वाली है. इस समय वैभव लक्ष्मी योग आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा और रुका हुआ धन वापस मिलने के योग हैं. व्यापारियों को लाभ और नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन के अवसर मिलेंगे. कुल मिलाकर यह समय आपकी मेहनत का फल देने वाला है.
सिंह राशि वालों की दिवाली बहुत शुभ होगी. पंचांक योग और वैभव लक्ष्मी योग से धन का प्रवाह बढ़ेगा. पेशेवर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक पहुंचने के अवसर हैं. इस समय नया वाहन या संपत्ति खरीदने के योग भी बन रहे हैं.
कन्या राशि वालों के लिए वैभव लक्ष्मी योग से आकस्मिक धन लाभ और निवेश से फायदा मिलेगा. कार्यक्षेत्र में नेतृत्व के अवसर बनेंगे और दांपत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी. इस समय आय के नए स्रोत बनने की भी संभावना है.
तुला त्रिग्रही योग विशेष फलकारी रहेगा. यह योग आत्मविश्वास बढ़ाने, रुके हुए काम पूरे करने और मान-सम्मान पाने के संकेत देता है. अविवाहित लोगों के लिए विवाह के अवसर भी बन रहे हैं.
धनु राशि वालों के लिए त्रिग्रही योग (लाभ स्थान पर) आय और वित्तीय स्थिति में सुधार, कारोबार में तरक्की, पुराने अटके प्रोजेक्ट पूरे होना, सरकारी नौकरी की तैयारी में सफलता.
मकर राशि वालों के लिए भी यह दिवाली समय खास रहने वाला है. त्रिग्रही योग और वैभव लक्ष्मी राजयोग करियर और व्यवसाय में तरक्की देंगे. प्रमोशन, मनचाहा ट्रांसफर या नए व्यवसायिक अवसर प्राप्त होंगे. पिता या वरिष्ठों का सहयोग भी मिलेगा. कुल मिलाकर यह समय समृद्धि, सफलता और खुशियों से भरा रहेगा.
Published at : 19 Oct 2025 10:01 PM (IST)
