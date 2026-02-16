हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोHolika Dahan 2026: होलिका दहन में नारियल, सरसों, लौंग डालने से संतान की ये बड़ी 5 समस्याएं होती है दूर

Holika Dahan 2026: होलिका दहन में नारियल, सरसों, लौंग डालने से संतान की ये बड़ी 5 समस्याएं होती है दूर

Holika Dahan 2026: होलिका दहन 2 मार्च 2026 को किया जाएगा. होलिका की अग्नि को बहुत शक्तिशाली माना गया है. मान्यता है इस अग्नि में कुछ चीजें डालने पर संतान संबंधित समस्या का निवारण होता है.

By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 16 Feb 2026 12:40 PM (IST)
होलिका दहन 2026: होलिका की अग्नि को बहुत शक्तिशाली माना गया है. मान्यता है इस अग्नि में कुछ चीजें डालने पर संतान संबंधित समस्या का निवारण होता है.

होलिका दहन 2026

होली का पर्व बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है. इसकी अग्नि घर की दरिद्रता, बाधाओं और कष्टों को दूर करने के लिए पवित्र मानी जाती है. होलिका की अग्नि में लोग कई सामग्री डालते हैं क्यों ये हमारे जीवन की नकारात्मकत ऊर्जा को भस्म कर देती है.
होली का पर्व बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है. इसकी अग्नि घर की दरिद्रता, बाधाओं और कष्टों को दूर करने के लिए पवित्र मानी जाती है. होलिका की अग्नि में लोग कई सामग्री डालते हैं क्यों ये हमारे जीवन की नकारात्मकत ऊर्जा को भस्म कर देती है.
संतान संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए होलिका की अग्नि में सूखे नारियल, चन्दन की लकड़ी, काले तिल, सरसों के दाने, लौंग, कपूर और हल्दी की गांठें अर्पित करना चाहिए.
संतान संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए होलिका की अग्नि में सूखे नारियल, चन्दन की लकड़ी, काले तिल, सरसों के दाने, लौंग, कपूर और हल्दी की गांठें अर्पित करना चाहिए.
Published at : 16 Feb 2026 12:29 PM (IST)
