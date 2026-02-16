होली का पर्व बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है. इसकी अग्नि घर की दरिद्रता, बाधाओं और कष्टों को दूर करने के लिए पवित्र मानी जाती है. होलिका की अग्नि में लोग कई सामग्री डालते हैं क्यों ये हमारे जीवन की नकारात्मकत ऊर्जा को भस्म कर देती है.