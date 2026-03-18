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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोDhurandhar The Revenge: पेड प्रीव्यू शुरू… 130 करोड़ की बुकिंग के बीच धुरंधर 2 की कुंडली ने दिया बड़ा संकेत

Dhurandhar The Revenge: पेड प्रीव्यू शुरू… 130 करोड़ की बुकिंग के बीच धुरंधर 2 की कुंडली ने दिया बड़ा संकेत

Dhurandhar 2 Box Office Prediction: धुरंधर 2 की 130 करोड़ एडवांस बुकिंग के बीच रिलीज टाइम की कुंडली दे रही है बड़ा संकेत. क्या फिल्म बनेगी ब्लॉकबस्टर या दिखाएगी अचानक गिरावट? जानिए पूरा विश्लेषण.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 18 Mar 2026 05:15 PM (IST)
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Dhurandhar 2 Box Office Prediction: पेड प्रीव्यू शुरू हो चुका है… थिएटर भरे हैं, स्क्रीन पर कहानी चल पड़ी है और 130 करोड़ की एडवांस बुकिंग ने पहले ही माहौल गर्म कर दिया है।

हर तरफ अब एक ही बात है, ये फिल्म इतिहास बनाएगी, ओपनिंग रिकॉर्ड तोड़ेगी और साल की सबसे बड़ी रिलीज साबित होगी. लेकिन इसी शोर के बीच एक सवाल चुपचाप खड़ा है, क्या सब कुछ वैसा ही होगा जैसा अभी दिख रहा है, या कहानी में कोई ऐसा मोड़ छिपा है जिसे अभी तक किसी ने गंभीरता से देखा ही नहीं? 18 मार्च 2026, शाम 5 बजे, दिल्ली के समय पर जब इस फिल्म की कुंडली बनती है, तो तस्वीर उतनी सीधी और एकतरफा नहीं दिखती, जितनी ट्रेड आंकड़ों में नजर आ रही है.

सिंह लग्न के साथ यह कुंडली एक भव्य शुरुआत का संकेत देती है, बड़ा स्केल, मजबूत ओपनिंग और दर्शकों का शुरुआती आकर्षण पूरी तरह इस लग्न के अनुरूप है. लेकिन जैसे ही नजर लग्नेश सूर्य पर जाती है, जो मीन राशि में अष्टम भाव में स्थित है, वहीं शनि और उच्च का शुक्र भी मौजूद हैं, कहानी अचानक गहराई और अनिश्चितता की ओर मुड़ जाती है.

बृहत पराशर होरा शास्त्र के अनुसार अष्टम भाव में लग्नेश घटना को स्थिर नहीं रहने देता, परिणाम बदलते हैं, दिशा बदलती है और कई बार अंतिम नतीजा शुरुआत से बिल्कुल अलग निकलता है. इसका अर्थ यह है कि धुरंधर 2 का रास्ता सीधा नहीं होगा, यह फिल्म पहले दिन जो दिखाएगी, जरूरी नहीं कि वही अंत तक कायम रहे.

यह भी पढ़ें- धुरंधर 2: 19 मार्च 2026 की कुंडली में छिपा 'ब्लॉकबस्टर' राज, क्या आदित्य धर रचेंगे इतिहास?

अष्टम भाव स्वयं में परिवर्तन, रहस्य और छिपे हुए परिणामों का प्रतिनिधित्व करता है, और जब लग्नेश स्वयं वहां जाकर बैठता है, तो वह पूरी घटना को Reaction Driven बना देता है. यही कारण है कि इस फिल्म को सिर्फ ओपनिंग कलेक्शन के आधार पर आंकना अधूरा होगा, इसकी असली कहानी पर्दे पर आने के बाद, धीरे-धीरे दर्शकों की प्रतिक्रिया के साथ खुलनी शुरू होगी.

इस कुंडली का सबसे निर्णायक और संवेदनशील हिस्सा सप्तम भाव है, यानी जनता, दर्शक और बाजार की प्रतिक्रिया का क्षेत्र. यहां कुंभ राशि में चंद्रमा, मंगल, बुध और राहु का एक साथ होना एक अत्यंत शक्तिशाली लेकिन अस्थिर योग बनाता है.

चंद्रमा पूर्वाभाद्रपदा नक्षत्र में स्थित है, जिसे शास्त्रों में उग्र, वैचारिक और द्वंद्व पैदा करने वाला माना गया है. इसका सीधा अर्थ है कि दर्शक इस फिल्म को सिर्फ मनोरंजन के रूप में नहीं लेंगे, बल्कि उस पर विचार करेंगे, बहस करेंगे और खुलकर प्रतिक्रिया देंगे.

राहु और मंगल का साथ इस प्रतिक्रिया को और तीखा बना देता है, यह वही संयोजन है जो अचानक सोशल मीडिया पर ट्रेंड, विवाद और तीव्र बहस को जन्म देता है. बुध यहां संवाद, समीक्षा और नैरेटिव का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन राहु के प्रभाव में यह स्थिर नहीं रहता, जिससे जनमत तेजी से बदल सकता है, पहले तारीफ, फिर आलोचना और फिर अचानक समर्थन का चक्र बनना संभव है.

यही कारण है कि इस फिल्म के लिए 'औसत' जैसी कोई स्थिति नहीं बनती. या तो दर्शक इसे पूरी तरह अपना लेंगे और इसे एक अलग स्तर पर ले जाएंगे, या फिर इसे अपेक्षाओं से अलग मानकर नकार भी सकते हैं. कुंभ राशि का सीधा संबंध नेटवर्क, डिजिटल प्लेटफॉर्म और सामूहिक सोच से है, इसलिए इस फिल्म का असली बॉक्स ऑफिस थिएटर के भीतर नहीं, बल्कि मोबाइल स्क्रीन पर, रील, ट्वीट, रिव्यू और चर्चा के रूप में तय होगा.

पहले 6 से 12 घंटे में जो नैरेटिव बनेगा, वही आगे की दिशा तय करेगा. यही वजह है कि यह फिल्म Content Driven होने के साथ-साथ Conversation Driven भी है, और कई बार चर्चा ही कमाई का रास्ता खोलती है.

अगर कंटेंट, पंचांग और आर्थिक संकेतों को एक साथ रखकर देखा जाए, तो यह कुंडली एक दिलचस्प संतुलन बनाती है, जहां जोखिम और संभावना दोनों साथ चलते हैं.

अष्टम भाव में उच्च का शुक्र इस फिल्म का सबसे बड़ा सहारा है. फलदीपिका के अनुसार अष्टम में उच्च का शुक्र अप्रत्याशित आकर्षण, मजबूत संगीत, प्रभावशाली दृश्य और भावनात्मक गहराई प्रदान करता है, यानी वह शक्ति जो किसी फिल्म को शुरुआती झटकों के बाद भी संभाल सकती है और दर्शकों को बार-बार थिएटर खींच सकती है.

यही कारण है कि इस फिल्म का तकनीकी पक्ष, म्यूजिक, बैकग्राउंड स्कोर, सिनेमैटोग्राफी, दर्शकों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है. इसके साथ ही एकादश भाव में बृहस्पति की स्थिति अंतिम लाभ की संभावना को मजबूत करती है.

पराशर होरा शास्त्र में एकादश भाव में बृहस्पति को विस्तार और दीर्घकालिक लाभ का कारक बताया गया है, भले ही वह तुरंत परिणाम न दे. इसका अर्थ यह है कि फिल्म की कमाई का ग्राफ शुरुआत में उतना स्थिर नहीं होगा, लेकिन समय के साथ यह खुद को संभालते हुए ऊपर जा सकता है.

अब यदि अमावस्या तिथि को इसमें जोड़ा जाए, तो तस्वीर और स्पष्ट होती है. सामान्य मान्यता में अमावस्या को नए कार्यों के लिए कमजोर माना जाता है, लेकिन मुहूर्त चिंतामणि में यह भी बताया गया है कि रहस्य, राजनीति और गहरे विषयों से जुड़े कार्यों के लिए यह समय प्रभावशाली होता है.

धुरंधर 2 की प्रकृति इसी श्रेणी में आती है, इसलिए यह तिथि इसे गहराई देती है, लेकिन साथ ही शुरुआती भ्रम भी पैदा करती है. यही कारण है कि फिल्म की शुरुआत में स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी, बल्कि धीरे-धीरे दर्शकों का रुख तय होगा. ग्रहों की गणना से ऐसा भी प्रतीत होता है कि आदित्य धर ने जानबूझकर इस डेट को चुना है, यह डेट उनकी विलक्षण प्रतिभा और ज्योतिष जैसे विषयों को नए तरह से जानने और समझने के बाद लिए गए फैसले को दर्शाती है.

धुरंधर 2 की प्रकृति, स्पाई, सस्पेंस और गहराई, इसी श्रेणी में आती है, इसलिए यह तिथि इसे एक अलग धार देती है. लेकिन इसका दूसरा पहलू यह भी है कि अमावस्या दर्शकों में प्रारंभिक भ्रम और अनिश्चितता पैदा करती है, जिससे फिल्म की शुरुआत में स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं मिलती.

यही कारण है कि इस फिल्म का असली परीक्षण पहले दिन नहीं, बल्कि पहले वीकेंड और उसके बाद शुरू होगा. यहां यह भी संकेत मिलता है कि इस तारीख का चयन सामान्य नहीं है, यह एक सोचा-समझा निर्णय प्रतीत होता है, जो विषय और समय के बीच तालमेल को दर्शाता है.

इन सभी ज्योतिषीय संकेतों को एक साथ रखने पर जो अंतिम तस्वीर बनती है, वह सीधी, सरल या एकतरफा नहीं है, बल्कि परतों में खुलने वाली है. धुरंधर 2 के पास हर वह तत्व मौजूद है जो इसे एक बड़ी फिल्म बना सकता है, मजबूत ओपनिंग, तकनीकी गुणवत्ता, स्टारडम और दर्शकों को आकर्षित करने वाला स्केल. लेकिन इसकी कुंडली यह भी स्पष्ट करती है कि यह फिल्म खुद से नहीं चलेगी, इसे दर्शक चलाएंगे.

अगर पहले 24 से 48 घंटे में फिल्म के पक्ष में सकारात्मक माहौल बनता है, तो अष्टम भाव का उच्च का शुक्र इसे धीरे-धीरे ऊपर उठाकर एक बड़ी सफलता में बदल सकता है, जहां दूसरे हफ्ते से इसकी कमाई तेज़ी से बढ़ेगी और यह लंबी दौड़ में खुद को साबित करेगी. लेकिन अगर शुरुआती प्रतिक्रिया कमजोर या विभाजित रही, तो यही ग्रह संयोजन तेजी से गिरावट भी दिखा सकता है, जहां भारी ओपनिंग के बावजूद फिल्म अपनी पकड़ खो सकती है.

इसलिए इस फिल्म के लिए सबसे सटीक और संतुलित निष्कर्ष यही है कि इसका भाग्य पहले से तय नहीं है, यह रिलीज के बाद दर्शकों की प्रतिक्रिया से लिखा जाएगा. और शायद यही इसकी सबसे बड़ी खासियत भी है, यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक ऐसा खेल है जहां बॉक्स ऑफिस का गणित नहीं, बल्कि जनता का मूड जीतता है. यही कारण है कि धुरंधर 2 को समझने के लिए आंकड़ों से ज्यादा, दर्शकों की नब्ज को समझना जरूरी होगा.

यह भी पढ़ें- Dhurandhar The Revenge Live: 'धुरंधर 2' का सामने आया फर्स्ट रिव्यू, तमिल-तेलुगू में शोज हुए कैंसिल

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य | मीडिया रणनीतिकार | डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABP Live में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को केवल पारंपरिक भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखते, बल्कि उन्हें आधुनिक जीवन, समाज, मीडिया, बाजार और वैश्विक घटनाओं की दिशा तय करने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं. हृदेश कुमार सिंह एक सम्मानित और अनुभवी ज्योतिषी हैं, जिनका कार्य पारंपरिक विद्या और समकालीन विश्लेषण के संगम के लिए जाना जाता है.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप, धार्मिक ब्रांडिंग और डिजिटल पब्लिशिंग के गहरे जानकार हैं.

प्रमुख भविष्यवाणियां

हृदेश कुमार सिंह की कई भविष्यवाणियां समय के साथ चर्चा में रहीं और उल्लेखनीय रूप से सटीक सिद्ध हुईं. इनमें IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा, Yo Yo Honey Singh की वापसी और संगीत सफलता, भारत में AI नीति बदलाव के संकेत, Donald Trump की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय, Pushpa 2: The Rule की बॉक्स ऑफिस सफलता और Allu Arjun के करियर ग्राफ, Dhurandhar की संभावित बॉक्स ऑफिस सफलता, ईरान-इजराइल युद्ध, शेयर बाजार क्रैश 2025, दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का पूर्वानुमान और क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू व लोकप्रियता का संकेत शामिल हैं. ये सभी विश्लेषण शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय अध्ययन पर आधारित रहे हैं.

विशेषज्ञता के क्षेत्र

हृदेश कुमार सिंह (Astro Guy) वैदिक ज्योतिष, संहिता शास्त्र, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु के अनुभवी शोधकर्ता व विश्लेषक हैं. वे ग्रहों की स्थिति, दशा-गोचर और मनोवैज्ञानिक संकेतों के आधार पर करियर, विवाह, शिक्षा, प्रेम संबंध, बिजनेस और स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर गहन ज्योतिषीय विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं.

ज्योतिष के पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संदर्भों से जोड़ते हुए वे शेयर मार्केट ट्रेंड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), कॉर्पोरेट रणनीति, ब्रांड पोजिशनिंग और वैश्विक घटनाओं पर भी ग्रहों के प्रभाव का अध्ययन करते हैं. डिजिटल युग में धर्म और ज्योतिष को प्रामाणिक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए वे SEO-अनुकूल राशिफल, पंचांग आधारित भविष्यवाणी और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट तैयार करने में विशेषज्ञ माने जाते हैं.

मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उनका कार्य Digital Religion Journalism और Astro-Strategic Analysis के लिए जाना जाता है. वे लाइफ-कोच के रूप में भी लोगों को जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों, सही समय की पहचान और अवसरों के चयन में मार्गदर्शन देते हैं.

उद्देश्य

हृदेश कुमार सिंह का स्पष्ट मानना है कि ज्योतिष भय, भ्रम या भाग्यवाद का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा है. उनके अनुसार ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, बल्कि सही समय पर साहसिक और संतुलित निर्णय लेने की दिशा भी दिखाता है.

अन्य रुचियां

फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख, बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव उनके व्यक्तित्व और लेखन को एक विशिष्ट गहराई प्रदान करते हैं. यही बहुस्तरीय दृष्टि उनके लेखों, भविष्यवाणियों और रणनीतिक विश्लेषण को केवल सूचनात्मक नहीं, बल्कि संवेदनशील, सांस्कृतिक और प्रभावशाली बनाती है.
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Published at : 18 Mar 2026 05:02 PM (IST)
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