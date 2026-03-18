Dhurandhar 2 Box Office Prediction: पेड प्रीव्यू शुरू हो चुका है… थिएटर भरे हैं, स्क्रीन पर कहानी चल पड़ी है और 130 करोड़ की एडवांस बुकिंग ने पहले ही माहौल गर्म कर दिया है।

हर तरफ अब एक ही बात है, ये फिल्म इतिहास बनाएगी, ओपनिंग रिकॉर्ड तोड़ेगी और साल की सबसे बड़ी रिलीज साबित होगी. लेकिन इसी शोर के बीच एक सवाल चुपचाप खड़ा है, क्या सब कुछ वैसा ही होगा जैसा अभी दिख रहा है, या कहानी में कोई ऐसा मोड़ छिपा है जिसे अभी तक किसी ने गंभीरता से देखा ही नहीं? 18 मार्च 2026, शाम 5 बजे, दिल्ली के समय पर जब इस फिल्म की कुंडली बनती है, तो तस्वीर उतनी सीधी और एकतरफा नहीं दिखती, जितनी ट्रेड आंकड़ों में नजर आ रही है.

सिंह लग्न के साथ यह कुंडली एक भव्य शुरुआत का संकेत देती है, बड़ा स्केल, मजबूत ओपनिंग और दर्शकों का शुरुआती आकर्षण पूरी तरह इस लग्न के अनुरूप है. लेकिन जैसे ही नजर लग्नेश सूर्य पर जाती है, जो मीन राशि में अष्टम भाव में स्थित है, वहीं शनि और उच्च का शुक्र भी मौजूद हैं, कहानी अचानक गहराई और अनिश्चितता की ओर मुड़ जाती है.

बृहत पराशर होरा शास्त्र के अनुसार अष्टम भाव में लग्नेश घटना को स्थिर नहीं रहने देता, परिणाम बदलते हैं, दिशा बदलती है और कई बार अंतिम नतीजा शुरुआत से बिल्कुल अलग निकलता है. इसका अर्थ यह है कि धुरंधर 2 का रास्ता सीधा नहीं होगा, यह फिल्म पहले दिन जो दिखाएगी, जरूरी नहीं कि वही अंत तक कायम रहे.

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अष्टम भाव स्वयं में परिवर्तन, रहस्य और छिपे हुए परिणामों का प्रतिनिधित्व करता है, और जब लग्नेश स्वयं वहां जाकर बैठता है, तो वह पूरी घटना को Reaction Driven बना देता है. यही कारण है कि इस फिल्म को सिर्फ ओपनिंग कलेक्शन के आधार पर आंकना अधूरा होगा, इसकी असली कहानी पर्दे पर आने के बाद, धीरे-धीरे दर्शकों की प्रतिक्रिया के साथ खुलनी शुरू होगी.

इस कुंडली का सबसे निर्णायक और संवेदनशील हिस्सा सप्तम भाव है, यानी जनता, दर्शक और बाजार की प्रतिक्रिया का क्षेत्र. यहां कुंभ राशि में चंद्रमा, मंगल, बुध और राहु का एक साथ होना एक अत्यंत शक्तिशाली लेकिन अस्थिर योग बनाता है.

चंद्रमा पूर्वाभाद्रपदा नक्षत्र में स्थित है, जिसे शास्त्रों में उग्र, वैचारिक और द्वंद्व पैदा करने वाला माना गया है. इसका सीधा अर्थ है कि दर्शक इस फिल्म को सिर्फ मनोरंजन के रूप में नहीं लेंगे, बल्कि उस पर विचार करेंगे, बहस करेंगे और खुलकर प्रतिक्रिया देंगे.

राहु और मंगल का साथ इस प्रतिक्रिया को और तीखा बना देता है, यह वही संयोजन है जो अचानक सोशल मीडिया पर ट्रेंड, विवाद और तीव्र बहस को जन्म देता है. बुध यहां संवाद, समीक्षा और नैरेटिव का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन राहु के प्रभाव में यह स्थिर नहीं रहता, जिससे जनमत तेजी से बदल सकता है, पहले तारीफ, फिर आलोचना और फिर अचानक समर्थन का चक्र बनना संभव है.

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यही कारण है कि इस फिल्म के लिए 'औसत' जैसी कोई स्थिति नहीं बनती. या तो दर्शक इसे पूरी तरह अपना लेंगे और इसे एक अलग स्तर पर ले जाएंगे, या फिर इसे अपेक्षाओं से अलग मानकर नकार भी सकते हैं. कुंभ राशि का सीधा संबंध नेटवर्क, डिजिटल प्लेटफॉर्म और सामूहिक सोच से है, इसलिए इस फिल्म का असली बॉक्स ऑफिस थिएटर के भीतर नहीं, बल्कि मोबाइल स्क्रीन पर, रील, ट्वीट, रिव्यू और चर्चा के रूप में तय होगा.

पहले 6 से 12 घंटे में जो नैरेटिव बनेगा, वही आगे की दिशा तय करेगा. यही वजह है कि यह फिल्म Content Driven होने के साथ-साथ Conversation Driven भी है, और कई बार चर्चा ही कमाई का रास्ता खोलती है.

अगर कंटेंट, पंचांग और आर्थिक संकेतों को एक साथ रखकर देखा जाए, तो यह कुंडली एक दिलचस्प संतुलन बनाती है, जहां जोखिम और संभावना दोनों साथ चलते हैं.

अष्टम भाव में उच्च का शुक्र इस फिल्म का सबसे बड़ा सहारा है. फलदीपिका के अनुसार अष्टम में उच्च का शुक्र अप्रत्याशित आकर्षण, मजबूत संगीत, प्रभावशाली दृश्य और भावनात्मक गहराई प्रदान करता है, यानी वह शक्ति जो किसी फिल्म को शुरुआती झटकों के बाद भी संभाल सकती है और दर्शकों को बार-बार थिएटर खींच सकती है.

यही कारण है कि इस फिल्म का तकनीकी पक्ष, म्यूजिक, बैकग्राउंड स्कोर, सिनेमैटोग्राफी, दर्शकों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है. इसके साथ ही एकादश भाव में बृहस्पति की स्थिति अंतिम लाभ की संभावना को मजबूत करती है.

पराशर होरा शास्त्र में एकादश भाव में बृहस्पति को विस्तार और दीर्घकालिक लाभ का कारक बताया गया है, भले ही वह तुरंत परिणाम न दे. इसका अर्थ यह है कि फिल्म की कमाई का ग्राफ शुरुआत में उतना स्थिर नहीं होगा, लेकिन समय के साथ यह खुद को संभालते हुए ऊपर जा सकता है.

अब यदि अमावस्या तिथि को इसमें जोड़ा जाए, तो तस्वीर और स्पष्ट होती है. सामान्य मान्यता में अमावस्या को नए कार्यों के लिए कमजोर माना जाता है, लेकिन मुहूर्त चिंतामणि में यह भी बताया गया है कि रहस्य, राजनीति और गहरे विषयों से जुड़े कार्यों के लिए यह समय प्रभावशाली होता है.

धुरंधर 2 की प्रकृति इसी श्रेणी में आती है, इसलिए यह तिथि इसे गहराई देती है, लेकिन साथ ही शुरुआती भ्रम भी पैदा करती है. यही कारण है कि फिल्म की शुरुआत में स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी, बल्कि धीरे-धीरे दर्शकों का रुख तय होगा. ग्रहों की गणना से ऐसा भी प्रतीत होता है कि आदित्य धर ने जानबूझकर इस डेट को चुना है, यह डेट उनकी विलक्षण प्रतिभा और ज्योतिष जैसे विषयों को नए तरह से जानने और समझने के बाद लिए गए फैसले को दर्शाती है.

धुरंधर 2 की प्रकृति, स्पाई, सस्पेंस और गहराई, इसी श्रेणी में आती है, इसलिए यह तिथि इसे एक अलग धार देती है. लेकिन इसका दूसरा पहलू यह भी है कि अमावस्या दर्शकों में प्रारंभिक भ्रम और अनिश्चितता पैदा करती है, जिससे फिल्म की शुरुआत में स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं मिलती.

यही कारण है कि इस फिल्म का असली परीक्षण पहले दिन नहीं, बल्कि पहले वीकेंड और उसके बाद शुरू होगा. यहां यह भी संकेत मिलता है कि इस तारीख का चयन सामान्य नहीं है, यह एक सोचा-समझा निर्णय प्रतीत होता है, जो विषय और समय के बीच तालमेल को दर्शाता है.

इन सभी ज्योतिषीय संकेतों को एक साथ रखने पर जो अंतिम तस्वीर बनती है, वह सीधी, सरल या एकतरफा नहीं है, बल्कि परतों में खुलने वाली है. धुरंधर 2 के पास हर वह तत्व मौजूद है जो इसे एक बड़ी फिल्म बना सकता है, मजबूत ओपनिंग, तकनीकी गुणवत्ता, स्टारडम और दर्शकों को आकर्षित करने वाला स्केल. लेकिन इसकी कुंडली यह भी स्पष्ट करती है कि यह फिल्म खुद से नहीं चलेगी, इसे दर्शक चलाएंगे.

अगर पहले 24 से 48 घंटे में फिल्म के पक्ष में सकारात्मक माहौल बनता है, तो अष्टम भाव का उच्च का शुक्र इसे धीरे-धीरे ऊपर उठाकर एक बड़ी सफलता में बदल सकता है, जहां दूसरे हफ्ते से इसकी कमाई तेज़ी से बढ़ेगी और यह लंबी दौड़ में खुद को साबित करेगी. लेकिन अगर शुरुआती प्रतिक्रिया कमजोर या विभाजित रही, तो यही ग्रह संयोजन तेजी से गिरावट भी दिखा सकता है, जहां भारी ओपनिंग के बावजूद फिल्म अपनी पकड़ खो सकती है.

इसलिए इस फिल्म के लिए सबसे सटीक और संतुलित निष्कर्ष यही है कि इसका भाग्य पहले से तय नहीं है, यह रिलीज के बाद दर्शकों की प्रतिक्रिया से लिखा जाएगा. और शायद यही इसकी सबसे बड़ी खासियत भी है, यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक ऐसा खेल है जहां बॉक्स ऑफिस का गणित नहीं, बल्कि जनता का मूड जीतता है. यही कारण है कि धुरंधर 2 को समझने के लिए आंकड़ों से ज्यादा, दर्शकों की नब्ज को समझना जरूरी होगा.

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