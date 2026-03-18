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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKal Ka Rashifal 19 March 2026: मेष, कन्या समेत इन राशियों को मिलेगा धन लाभ, जानें सभी 12 राशियों का हाल

Kal Ka Rashifal 19 March 2026: मेष, कन्या समेत इन राशियों को मिलेगा धन लाभ, जानें सभी 12 राशियों का हाल

Kal Ka Rashifal 19 March 2026: गुरुवार का दिन कई राशियों के जातकों के लिए करियर में नई अपॉर्चुनिटी, वित्तीय लाभ और रिश्तों में सुधार से भरा रहने वाला है. जानिए मेष से मीन राशियों का भविष्यफल?

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 18 Mar 2026 01:09 PM (IST)
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Kal Ka Rashifal: 19 मार्च 2026 का दिन कई राशियों के लिए नए अवसर, आर्थिक लाभ और रिश्तों में सुधार लेकर आ सकता है, जबकि कुछ लोगों को आज सतर्क रहने की जरूरत है.

करियर, व्यापार, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी यहां विस्तार से दी गई है, जिससे आप अपने दिन की बेहतर प्लानिंग कर सकें.

मेष राशि (Aries)
आज का दिन आपके लिए मेहनत और प्रगति का रहेगा. सकारात्मक सोच आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी, हालांकि दिनचर्या थोड़ी अस्त-व्यस्त रह सकती है.

  • Career: कार्यक्षेत्र में अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन अच्छे परिणाम मिलेंगे.
  • Finance: मित्रों की मदद से धन कमाने के नए अवसर मिल सकते हैं.
  • Love: परिवार का सहयोग मिलेगा, माता के साथ भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा.
  • Health: दिनचर्या असंतुलित होने से थकान महसूस हो सकती है.
  • शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 1

वृषभ राशि (Taurus)
आज मन में उतार-चढ़ाव रह सकते हैं. परिवार की समस्याएं आपको थोड़ा परेशान कर सकती हैं.

  • Career: इंटरव्यू या नौकरी से जुड़े मामलों में सफलता मिल सकती है.
  • Finance: खर्चों में बढ़ोतरी होगी, इसलिए बजट बनाकर चलें.
  • Love: पुराने दोस्तों से मुलाकात खुशी दे सकती है.
  • Health: ज्यादा चिंता करने से बचें, स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है.
  • शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 6

मिथुन राशि (Gemini)
आज का दिन मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा. अनावश्यक क्रोध और विवाद से बचना जरूरी होगा.

  • Career: मित्रों के सहयोग से आय के नए स्रोत बन सकते हैं.
  • Finance: खर्च अधिक रहेंगे, जिससे चिंता हो सकती है.
  • Love: रिश्तों में संतुलन बनाए रखें.
  • Health: मानसिक तनाव और चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है.
  • शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 5
  • विशेष उपाय: सुंदरकांड का पाठ करें.

कर्क राशि (Cancer)
आज संयम और धैर्य से काम लेने का दिन है. कार्यों में सफलता के लिए मेहनत बढ़ानी पड़ेगी.

  • Career: नौकरी या कार्यक्षेत्र में बदलाव के संकेत मिल सकते हैं.
  • Finance: खर्चों में वृद्धि हो सकती है.
  • Love: जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा.
  • Health: मानसिक तनाव से बचें.
  • शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 2

सिंह राशि (Leo)
आज आपका मन प्रसन्न रहेगा, लेकिन कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है.

  • Career: कार्यक्षेत्र में नई चुनौतियां आएंगी, लेकिन सफलता भी मिलेगी.
  • Finance: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी.
  • Love: जीवनसाथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है.
  • Health: तनाव से बचें और धैर्य बनाए रखें.
  • शुभ रंग: सुनहरा | शुभ अंक: 3

कन्या राशि (Virgo)
आज आत्मविश्वास से भरे रहेंगे और कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी.

  • Career: अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, नौकरी में बदलाव के योग बन सकते हैं.
  • Finance: आय में वृद्धि के संकेत हैं.
  • Love: रिश्तों में थोड़ा तनाव आ सकता है, संभलकर रहें.
  • Health: स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें.
  • शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 5

तुला राशि (Libra)
आज क्रोध पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा. कार्यक्षेत्र में मेहनत अधिक करनी पड़ेगी.

  • Career: मित्रों के सहयोग से व्यवसाय में बदलाव संभव है.
  • Finance: आय बढ़ेगी, लेकिन खर्च भी साथ-साथ बढ़ेंगे.
  • Love: जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा.
  • Health: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.
  • शुभ रंग: गुलाबी | शुभ अंक: 6

वृश्चिक राशि (Scorpio)
आज का दिन उतार-चढ़ाव भरा रह सकता है, लेकिन अंत में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे.

  • Career: नए व्यावसायिक अवसर मिल सकते हैं.
  • Finance: आय में वृद्धि होगी और निवेश के अवसर मिल सकते हैं.
  • Love: रिश्तों में मधुरता आएगी.
  • Health: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.
  • शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 9

धनु राशि (Sagittarius)
आज मन शांत रहेगा और परिवार में सामंजस्य बना रहेगा.

  • Career: कार्यक्षेत्र में मित्रों का सहयोग मिलेगा.
  • Finance: खर्च बढ़ सकते हैं, लेकिन आय भी बनी रहेगी.
  • Love: जीवनसाथी के साथ मतभेद हो सकता है.
  • Health: पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है.
  • शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 3

मकर राशि (Capricorn)
आज आपका झुकाव धर्म और कला की ओर बढ़ेगा. परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा.

  • Career: मित्रों के सहयोग से लाभ मिल सकता है.
  • Finance: धन लाभ के संकेत हैं.
  • Love: जीवनसाथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें.
  • Health: मानसिक तनाव हो सकता है.
  • शुभ रंग: नीला | शुभ अंक: 8

कुंभ राशि (Aquarius)
आज आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन कार्यक्षेत्र में चुनौतियां आ सकती हैं.

  • Career: अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, सफलता देर से मिलेगी.
  • Finance: खर्च बढ़ सकते हैं, लेकिन लाभ भी संभव है.
  • Love: परिवार का सहयोग मिलेगा.
  • Health: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.
  • शुभ रंग: आसमानी | शुभ अंक: 8

मीन राशि (Pisces)
आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा. पढ़ाई और करियर में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं.

  • Career: शिक्षा और करियर में सफलता के योग बन रहे हैं.
  • Finance: धन लाभ के अवसर मिल सकते हैं.
  • Love: दांपत्य जीवन सुखद रहेगा.
  • Health: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.
  • शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 7

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 18 Mar 2026 01:09 PM (IST)
Tags :
Kal Ka Rashifal Tomorrow Horoscope

Frequently Asked Questions

19 मार्च 2026 को किन राशियों के लिए नए अवसर आ सकते हैं?

19 मार्च 2026 का दिन कई राशियों के लिए नए अवसर, आर्थिक लाभ और रिश्तों में सुधार लेकर आ सकता है, जबकि कुछ लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है।

मेष राशि के लिए 19 मार्च 2026 का दिन कैसा रहेगा?

मेष राशि के लिए यह दिन मेहनत और प्रगति का रहेगा। सकारात्मक सोच आगे बढ़ने में मदद करेगी, हालांकि दिनचर्या थोड़ी अस्त-व्यस्त रह सकती है।

वृषभ राशि वालों को 19 मार्च 2026 को किन बातों पर ध्यान देना चाहिए?

वृषभ राशि वालों के मन में उतार-चढ़ाव रह सकते हैं और परिवार की समस्याएं परेशान कर सकती हैं। खर्चों में बढ़ोतरी होगी, इसलिए बजट बनाकर चलें।

मिथुन राशि के लिए 19 मार्च 2026 को क्या विशेष उपाय बताया गया है?

मिथुन राशि वालों के लिए विशेष उपाय सुंदरकांड का पाठ करना है। यह दिन मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा, अनावश्यक क्रोध और विवाद से बचना जरूरी है।

19 मार्च 2026 को मीन राशि वालों के लिए क्या शुभ संकेत हैं?

मीन राशि वालों के लिए यह दिन शुभ रहेगा। शिक्षा और करियर में सफलता के योग बन रहे हैं, धन लाभ के अवसर मिल सकते हैं और दांपत्य जीवन सुखद रहेगा।

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