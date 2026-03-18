क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों पर दीपेंद्र हुड्डा बोले, 'गद्दारी की, दम दिखाओ और इस्तीफा दो'

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणाराज्यसभा चुनाव: क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों पर दीपेंद्र हुड्डा बोले, 'गद्दारी की, दम दिखाओ और...'

राज्यसभा चुनाव: क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों पर दीपेंद्र हुड्डा बोले, 'गद्दारी की, दम दिखाओ और...'

Deepender Singh Hooda News: कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में साम दाम दंड भेद का प्रयोग किया गया. हमारे विधायकों को हर तरह का ऑफर दिया जा रहा था.

By : मुकुल सतीजा, करनाल | Edited By: अजीत | Updated at : 18 Mar 2026 08:54 PM (IST)
Preferred Sources

हरियाणा में राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के कुछ विधायकों की ओर से क्रॉस वोटिंग का मामला गरमाया हुआ है. इस बीच करनाल के गढ़ी बीरबल पहुंचे कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में हमारे पांच ऐसे विधायक हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है. उनके नाम और सारी रिपोर्ट ऊपर जा चुकी है. धीरे-धीरे एक-एक करके सबके नाम सामने आ जाएंगे. उन्होंने कहा कि एक गरीब परिवार से आने वाले हमारे उम्मीदवार कर्मवीर बौद्ध के खिलाफ बीजेपी ने सारे हथकंडे अपनाए.

कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रामकिशन गुज्जर के इस्तीफा देने के सवाल पर दीपेंद्र सिंह गुड्डा ने कहा, ''नारायणगढ़ से शैली चौधरी जो कांग्रेस की विधायक हैं, एक क्रॉस वोट उनका है, इसलिए राम किशन गुज्जर ने इस्तीफा दिया. उन्होंने पार्टी की कार्रवाई से पहले ही इस्तीफा दिया. क्रॉस वोटिंग करने वाले सभी विधायकों को भी अपनी अपनी विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देना चाहिए. आपने जितनी गद्दारी की है. यह दम भी दिखाओ और इस्तीफा दो.'' रामकिशन गुज्जर कांग्रेस की विधायक शैली चौधरी के पति हैं.

राज्यसभा चुनाव में साम दाम दंड भेद का प्रयोग हुआ- दीपेंद्र हुड्डा

दीपेंद्र हुड्डा ने आगे कहा, ''राज्यसभा चुनाव में साम दाम दंड भेद का प्रयोग किया गया. कोई विधायक नहीं बचा होगा जिसके पास इस तरह के फोन कॉल न आए हों. प्रदेश और देश के बड़े-बड़े नेता विधायकों के पास फोन कर रहे थे. विधायकों को हर तरह का ऑफर दे रहे थे. बीजेपी ने लोकतंत्र को खरीद फरोख्त की बड़ी मंडी का रूप दे दिया. जो खरीद फरोख्त से काबू नहीं आया उसे धमकियां दे रहे हैं.''

हरियाणा ने लोकतंत्र की लाज बचाई- दीपेंद्र हुड्डा

रोहतक से कांग्रेस सांसद ने ये भी कहा कि हरियाणा ने लोकतंत्र की लाज बचाई है. जो विधायक डंटे रहे, मैं उन विधायकों को बहुत-बहुत बधाई देता हूं. मेरा मानना है कि इन विधायकों का सम्मान भी देशवासियों और प्रदेशवासियों में बढ़ाना चाहिए. जिन विधायकों ने गद्दारी की है उनके खिलाफ पार्टी तो कार्रवाई करेगी, लेकिन जनता भी उन्हें कभी न बख्शे. मैं जनता से कहना चाहता हूं कि जो विधायक ईमानदारी से खड़े रहे हैं उनके प्रति भी सम्मान का भाव बढ़ाना चाहिए.''

दीपेंद्र सिंह हुड्डा का इनेलो पर निशाना

दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने इनेलो पर भी निशाना साधते हुए कहा, ''इनेलो को एक सप्ताह पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था कि अगर आप बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ हो तो प्रेस कांफ्रेंस करके बोल दो कि आप वोट नहीं डालेंगे. इनेलो ने बोला हम कल करेंगे, फिर इन्होंने मीटिंग बुलाई उसमें कहा अगर बचाना है तो बोल दो हम वोट नहीं डालेंगे. भाजपा को मत देना, फिर भी इनेलो ने कोई फैसला नहीं किया.''

कांग्रेस सांसद ने आगे बताया कि इनेलो ने कहा था कि वोटिंग वाले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जब 12:00 बजे तो तब पता चला कांग्रेस के अभी सारे वोट नहीं डाले, फिर इन्होंने बोला 3:00 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे. जब 3:00 बजे यह क्लियर हो गया कि कांग्रेस के सारे वोट डाल चुके हैं और जो यह क्रॉस वोट करना चाहते थे 8 वोट उसमें असफल हो गए, तभी इनेलो मैदान से भाग गई. पता चल गया कि कांग्रेस का उम्मीदवार जीतेगा, उन्होंने कहा इनेलो ने साढे तीन बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जबकि 4:00 बजे तक वोटिंग का समय था. जबकि इनेलो को एक सप्ताह पहले बोला था कि अगर आप बीजेपी के खिलाफ हो तो बोल दो वोट नहीं डालने जाएंगे.''

और पढ़ें

About the author मुकुल सतीजा, करनाल

मुकुल सतीजा हरियाणा के करनाल की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं. एबीपी न्यूज़ से जुलाई 2024 से जुड़े हैं. राजनीतिक, अपराध और सामाजिक खबरों पर खास नजर रखते हैं.
Read More
Published at : 18 Mar 2026 08:53 PM (IST)
Tags :
Deepender Singh Hooda Rajya Sabha Election Results Haryana News CONGRESS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हरियाणा
राज्यसभा चुनाव: क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों पर दीपेंद्र हुड्डा बोले, 'गद्दारी की, दम दिखाओ और...'
क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों पर दीपेंद्र हुड्डा बोले, 'गद्दारी की, दम दिखाओ और इस्तीफा दो'
हरियाणा
हरियाणा राज्यसभा चुनाव: किन विधायकों ने की क्रॉस वोटिंग? कांग्रेस ने गिनाए 4 नाम
हरियाणा राज्यसभा चुनाव: किन विधायकों ने की क्रॉस वोटिंग? कांग्रेस ने गिनाए 4 नाम
हरियाणा
हरियाणा: राज्यसभा चुनाव को लेकर बोले रामकिशन गुर्जर, 'जो क्रॉस वोटिंग में शैली चौधरी का नाम...'
हरियाणा: राज्यसभा चुनाव को लेकर बोले रामकिशन गुर्जर, 'जो क्रॉस वोटिंग में शैली चौधरी का नाम...'
हरियाणा
हरियाणा: राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग पर विनेश फोगाट बोलीं, 'कुछ अपने भी जयचंद...'
हरियाणा: राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग पर विनेश फोगाट बोलीं, 'कुछ अपने भी जयचंद...'
Advertisement

वीडियोज

Iran- Israel War: जंग का 18वां दिन... युद्ध की आग।में जल रही है दुनिया | World War 3 | Israel
West Bengal Election 2026: Suvendu Adhikari के खिलाफ..Mamata Banerjee का 'पबित्रा' दांव! | Breaking
Chitra Tripathi: युद्ध से बढ़ेगा महंगाई का महासंकट! विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | Israe Iran War
Pakistan Attack on Kabul: काबुल दहला, अब इस्लामाबाद की बारी? मुनीर को सीधी चुनौती | Taliban
Iran-Israel-US War: महायुद्ध के 18 दिन हमले और तबाही 'अंतहीन' | Trump | World War 3 | Abp News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
खुले में नमाज पढ़ने पर लगी रोक! अमेरिका-ईरान युद्ध के बीच UAE का बड़ा फैसला, जारी की नई गाइडलाइंस
खुले में नमाज पढ़ने पर लगी रोक! अमेरिका-ईरान युद्ध के बीच UAE का बड़ा फैसला
महाराष्ट्र
गंगा में नाव पर इफ्तार के बाद गिरफ्तारी पर AIMIM नेता वारिस पठान बोले, 'वहां पर लोग...'
गंगा में नाव पर इफ्तार के बाद गिरफ्तारी पर AIMIM नेता वारिस पठान की प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा?
बॉलीवुड
बॉक्स ऑफिस पर आई सुनामी! 18-19 मार्च में Dhurandhar 2 ने एडवांस बुकिंग से कितने करोड़ बटोरे? देखें आंकड़े
बॉक्स ऑफिस पर आई सुनामी! 18-19 मार्च में Dhurandhar 2 ने एडवांस बुकिंग से कितने करोड़ बटोरे? देखें आंकड़े
क्रिकेट
IPL में सबसे ज्यादा मेडन ओवर फेंकने वाले 7 गेंदबाज, जानें कौन है नंबर-1
IPL में सबसे ज्यादा मेडन ओवर फेंकने वाले 7 गेंदबाज, जानें कौन है नंबर-1
बॉलीवुड
राहुल मोदी संग शादी करने वाली हैं श्रद्धा कपूर? आंटी तेजस्विनी कोल्हापुरे ने किया रिएक्ट
राहुल मोदी संग शादी करने वाली हैं श्रद्धा कपूर? आंटी तेजस्विनी कोल्हापुरे ने किया रिएक्ट
इंडिया
हुमायूं कबीर का बड़ा ऐलान, दो जगह से लड़ेंगे चुनाव, CM ममता बनर्जी के लिए भी बन सकते हैं चुनौती
हुमायूं कबीर का बड़ा ऐलान, दो जगह से लड़ेंगे चुनाव, CM ममता बनर्जी के लिए भी बन सकते हैं चुनौती
ट्रेंडिंग
हमें लगा चक्रवात आ गया, दिल्ली एनसीआर में तेज आंधी के बाद झमाझम बारिश, यूजर्स ने बताए खतरनाक एक्सपीरिएंस
हमें लगा चक्रवात आ गया, दिल्ली एनसीआर में तेज आंधी के बाद झमाझम बारिश, यूजर्स ने बताए खतरनाक एक्सपीरिएंस
हेल्थ
Surgical Complications: गलती, लापरवाही या डॉक्टरों पर बढ़ता प्रेशर, भारत में क्यों जानलेवा बन रही हैं सामान्य सर्जरी?
गलती, लापरवाही या डॉक्टरों पर बढ़ता प्रेशर, भारत में क्यों जानलेवा बन रही हैं सामान्य सर्जरी?
ENT LIVE
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
ENT LIVE
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
Embed widget