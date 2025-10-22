आज बुधवार, 22 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा के लिए सुबह 06.26 से 08.42 तक का समय शुभ रहेगा. पूजा के लिए 1 घंटा 16 मिनट का समय रहेगा. गोवर्धन पूजा के लिए कुछ नियम बताए गए हैं, जिनका पालन जरूर करना चाहिए.