Govardhan Puja 2025: गोवर्धन पूजा के दिन अगर कर दी ये गलती, तो पड़ सकता है पछताना

Govardhan Puja 2025: गोवर्धन पूजा के दिन अगर कर दी ये गलती, तो पड़ सकता है पछताना

Govardhan Puja 2025: गोवर्धन पूजा का त्योहार कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा तिथि पर आज 22 अक्टूबर 2025 को है. इस दिन को हिंदू धर्म में बहुत विशेष माना जाता है, इसलिए आज के दिन भूलवश भी ये गलतियां न करें.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 22 Oct 2025 04:33 AM (IST)
Govardhan Puja 2025: गोवर्धन पूजा का त्योहार कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा तिथि पर आज 22 अक्टूबर 2025 को है. इस दिन को हिंदू धर्म में बहुत विशेष माना जाता है, इसलिए आज के दिन भूलवश भी ये गलतियां न करें.

गोवर्धन पूजा 2025

1/6
दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाता है. इस दिन लोग घर-आंगन या खुले जगहों पर गोबर से गोवर्धन पर्वत और श्रीकृष्ण की आकृति बनाकर पूजा-पाठ करते हैं.
दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाता है. इस दिन लोग घर-आंगन या खुले जगहों पर गोबर से गोवर्धन पर्वत और श्रीकृष्ण की आकृति बनाकर पूजा-पाठ करते हैं.
2/6
आज बुधवार, 22 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा के लिए सुबह 06.26 से 08.42 तक का समय शुभ रहेगा. पूजा के लिए 1 घंटा 16 मिनट का समय रहेगा. गोवर्धन पूजा के लिए कुछ नियम बताए गए हैं, जिनका पालन जरूर करना चाहिए.
आज बुधवार, 22 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा के लिए सुबह 06.26 से 08.42 तक का समय शुभ रहेगा. पूजा के लिए 1 घंटा 16 मिनट का समय रहेगा. गोवर्धन पूजा के लिए कुछ नियम बताए गए हैं, जिनका पालन जरूर करना चाहिए.
3/6
गोवर्धन पूजा अकेले के बजाय सभी के साथ करना अधिक शुभ होता है. लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि, गोवर्धन पूजा में शामिल होने वाले लोग काले रंग के कपड़े पहनकर पूजा न करें.
गोवर्धन पूजा अकेले के बजाय सभी के साथ करना अधिक शुभ होता है. लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि, गोवर्धन पूजा में शामिल होने वाले लोग काले रंग के कपड़े पहनकर पूजा न करें.
4/6
पूजा के दौरान गोवर्धन की परिक्रमा करना महत्वपूर्ण होता है. परिक्रमा करते समय जूते-चप्पल नहीं पहनें, बल्कि नंगे पैर ही परिक्रमा करें. साथ ही परिक्रमा को आधे में न छोड़े.
पूजा के दौरान गोवर्धन की परिक्रमा करना महत्वपूर्ण होता है. परिक्रमा करते समय जूते-चप्पल नहीं पहनें, बल्कि नंगे पैर ही परिक्रमा करें. साथ ही परिक्रमा को आधे में न छोड़े.
5/6
गोवर्धन पूजा के दिन गौ माता को किसी भी तरह के परेशान न करें. क्योंकि इससे भगवान श्रीकृष्ण आपसे नाराज हो सकते हैं. गोवर्धन पूजा के दिन गौमाता की सेवा करना बड़ा पुण्यकारी माना जाता है.
गोवर्धन पूजा के दिन गौ माता को किसी भी तरह के परेशान न करें. क्योंकि इससे भगवान श्रीकृष्ण आपसे नाराज हो सकते हैं. गोवर्धन पूजा के दिन गौमाता की सेवा करना बड़ा पुण्यकारी माना जाता है.
6/6
गोवर्धन पूजा के दिन व्यक्ति को तामसिक और मांसाहार भोजन से पूरी तरह दूर रहना चाहिए. साथ ही इस दिन नशीले पदार्थों जैसे शराब-सिगरेट का सेवन भी न करें.
गोवर्धन पूजा के दिन व्यक्ति को तामसिक और मांसाहार भोजन से पूरी तरह दूर रहना चाहिए. साथ ही इस दिन नशीले पदार्थों जैसे शराब-सिगरेट का सेवन भी न करें.
Published at : 22 Oct 2025 04:33 AM (IST)
Govardhan Puja Shri Krishna Govardhan Puja 2025

