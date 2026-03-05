हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Kal Ka Rashifal 6 मार्च 2026: करियर, धन और परिवार के मामले में कैसा रहेगा आपका शुक्रवार का दिन?

Kal Ka Rashifal 6 मार्च 2026: करियर, धन और परिवार के मामले में कैसा रहेगा आपका शुक्रवार का दिन?

Kal Ka Rashifal 6 March 2026: कल का राशिफल सभी 12 राशियों के लिए महत्वपूर्ण है. मेष, तुला, कन्या और वृश्चिक राशि के जातक रहे धन और बिजनेस में बरतें सावधानियां. जानिए सभी राशियों का हाल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 05 Mar 2026 01:10 PM (IST)
Preferred Sources

Kal Ka Rashifal: भविष्यवक्ता डॉ. अनीष व्यास (पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान) शुक्रवार, 6 मार्च 2026 का दिन कई राशियों के लिए उतार-चढ़ाव लेकर आ सकता है.

ग्रहों की चाल के अनुसार कुछ जातकों को आर्थिक मामलों में सतर्क रहने की जरूरत है, तो कुछ को संबंधों और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा. आइए जानते हैं सभी 12 राशियों का आज का राशिफल-

मेष राशि (Aries)

कल का दिन नई उमंग लेकर आएगा. चंद्रमा दोपहर 01:46 PM तक आपके पंचम भाव में रहेंगे, जिससे आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी.

  • Career: उत्सव के कारण कार्यक्षेत्र में शांति रहेगी. इवेंट मैनेजमेंट, केटरिंग और रंगों के व्यापारियों के लिए रिकॉर्ड बिक्री का योग है.
  • Finance: आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी. राहुकाल (12:33 PM - 02:00 PM) में निवेश न करें. शाम को धन लाभ संभव है.
  • Love: पार्टनर के साथ अनबन खत्म करने का सही समय है.
  • Health: सेहत अच्छी रहेगी, बस केमिकल वाले रंगों से बचें.
  • शुभ रंग: सुर्ख लाल | शुभ अंक: 1
  • विशेष उपाय: हनुमान जी को गुलाल चढ़ाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें.

वृषभ राशि (Taurus)

कल का दिन आपके लिए उन्नति भरा रहेगा. आप किसी पुराने काम को छोड़कर नई शुरुआत कर सकते हैं.

  • Career: कार्यक्षेत्र में लाभ के योग हैं. नए प्रोजेक्ट्स की नींव रखी जा सकती है.
  • Finance: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. परिवार के लिए खरीदारी पर खर्च कर सकते हैं.
  • Love: परिवार में सुखद समाचार मिलेगा, जिससे रिश्तों में मधुरता आएगी.
  • Health: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.
  • शुभ रंग: चमकीला सफेद या क्रीम
  • शुभ अंक: 6
  • विशेष उपाय: मां लक्ष्मी को सफेद पुष्प या मिश्री अर्पित करें और 'श्री सूक्त' का पाठ करें.

मिथुन राशि (Gemini)

कल का दिन थोड़ा उतार-चढ़ाव वाला हो सकता है. किसी विशेष कार्य के लिए यात्रा करनी पड़ सकती है.

  • Career: काम में देरी या बाधा आने की संभावना है. वाणी पर संयम रखें.
  • Finance: धन के लेन-देन में सावधानी बरतें. निवेश के लिए दिन अनुकूल नहीं है.
  • Love: परिवार में मतभेद की स्थिति बन सकती है. शांत रहने का प्रयास करें.
  • Health: वाहन चलाते समय सावधान रहें. परिवार में किसी की सेहत बिगड़ सकती है.
  • शुभ रंग: हल्का हरा (Light Green)
  • शुभ अंक: 5
  • विशेष उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा (घास) अर्पित करें और 'गणेश चालीसा' का पाठ करें.

कर्क राशि (Cancer)

कल का दिन अत्यधिक भागदौड़ और परिश्रम वाला रहेगा. आपको अपनी ऊर्जा का सही प्रबंधन करना होगा.

  • Career: व्यापार में बड़ा बदलाव करने से बचें. अभी यथास्थिति बनाए रखना ही बेहतर है.
  • Finance: खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है. बजट का ध्यान रखें.
  • Love: किसी दुखद समाचार के कारण मन उदास रह सकता है.
  • Health: थकान के कारण स्वास्थ्य बिगड़ सकता है. पर्याप्त विश्राम करें.
  • शुभ रंग: दूधिया सफेद या सिल्वर
  • शुभ अंक: 2
  • विशेष उपाय: शिवलिंग पर जल और अक्षत (चावल) अर्पित करें और 'शिव पंचाक्षर स्तोत्र' पढ़ें.

 

सिंह राशि (Leo)

आपके लिए कल का दिन खुशियों की सौगात लेकर आएगा. लंबे समय से रुके हुए काम पूरे होंगे.

  • Career: व्यापार में किसी विशिष्ट व्यक्ति के सहयोग से बड़ी डील या पार्टनरशिप मिल सकती है.
  • Finance: धन आगमन के नए स्रोत खुलेंगे. धार्मिक कार्यों पर खर्च होगा.
  • Love: परिवार के साथ बाहर घूमने का प्लान बनेगा. दांपत्य जीवन सुखद रहेगा.
  • Health: सेहत में सुधार होगा और आप ऊर्जावान महसूस करेंगे.
  • शुभ रंग: सुनहरा या नारंगी (Golden/Orange)
  • शुभ अंक: 1
  • विशेष उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें और 'आदित्य हृदय स्तोत्र' का पाठ करें.

 

कन्या राशि (Virgo)

कल आप किसी विशेष कार्य को लेकर यात्रा पर जा सकते हैं, जो सुखद रहेगी. पुराने मित्रों से मुलाकात संभव है.

  • Career: व्यापार में नए परिवर्तन का विचार आ सकता है, जो भविष्य में लाभकारी सिद्ध होगा.
  • Finance: पैतृक संपत्ति से लाभ होने के प्रबल योग हैं.
  • Love: परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा. आपसी समझ बढ़ेगी.
  • Health: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, यात्रा सुखद रहेगी.
  • शुभ रंग: गहरा हरा या पैरेट ग्रीन
  • शुभ अंक: 5
  • विशेष उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं और पक्षियों को दाना डालें.

 

तुला राशि (Libra)

कल आपको संभलकर चलने की आवश्यकता है. जोखिम भरे कार्यों से दूरी बनाए रखें.

  • Career: व्यापार में कोई बड़ा रिस्क न लें, हानि हो सकती है. दूसरों पर अत्यधिक निर्भर न रहें.
  • Finance: धन का निवेश सोच-समझकर करें. आकस्मिक खर्च सामने आ सकते हैं.
  • Love: परिवार में आपसी मतभेद उभर सकते हैं. धैर्य से काम लें.
  • Health: परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी रह सकती है.
  • शुभ रंग: रॉयल ब्लू या सफेद
  • शुभ अंक: 7
  • विशेष उपाय: छोटी कन्याओं को कुछ मीठा खिलाएं और मां दुर्गा की आरती करें.

 

वृश्चिक राशि (Scorpio)

कल का दिन मानसिक और शारीरिक रूप से थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है. अपनी दिनचर्या पर ध्यान दें.

  • Career: कागजी कार्रवाई पूरी किए बिना कोई बड़ा लेनदेन न करें. नुकसान की आशंका है.
  • Finance: आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें. स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं.
  • Love: मान-सम्मान में कमी महसूस हो सकती है. वाणी पर नियंत्रण रखें.
  • Health: मौसमी बीमारियों से बचें. खान-पान पर नियंत्रण रखें.
  • शुभ रंग: मैरून या गहरा लाल
  • शुभ अंक: 9
  • विशेष उपाय: हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं और मंदिर में चमेली के तेल का दीपक जलाएं.

 

धनु राशि (Sagittarius)

कल का दिन आर्थिक रूप से मददगार साबित होगा. आपको अपनों का पूरा सहयोग मिलेगा.

  • Career: नए कार्य की शुरुआत के लिए आर्थिक मदद मिल सकती है. व्यापार में लाभ होगा.
  • Finance: किसी मित्र या संबंधी से बड़ी वित्तीय सहायता मिलने की उम्मीद है.
  • Love: पुराने मतभेद दूर होंगे. घर में किसी नए मेहमान का आगमन हो सकता है.
  • Health: मानसिक शांति और बेहतर स्वास्थ्य का अनुभव करेंगे.
  • शुभ रंग: पीला (Yellow)
  • शुभ अंक: 3
  • विशेष उपाय: भगवान विष्णु को पीले रंग का गुलाल चढ़ाएं और 'विष्णु सहस्रनाम' का श्रवण करें.

 

मकर राशि (Capricorn)

कल का दिन आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है. सुखद समाचारों की प्राप्ति होगी.

  • Career: व्यापार में बड़े लाभ के योग हैं. प्रॉपर्टी या शेयर बाजार में निवेश करना भविष्य में लाभ देगा.
  • Finance: वाहन या नई संपत्ति खरीदने के योग बन रहे हैं. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.
  • Love: परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे. रिश्तों में मजबूती आएगी.
  • Health: स्वास्थ्य में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिलेगा.
  • शुभ रंग: गहरा नीला या काला
  • शुभ अंक: 8
  • विशेष उपाय: शनि देव के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं और गरीब को काले तिल का दान करें.

 

कुंभ राशि (Aquarius)

कल का दिन सावधानी बरतने का है. क्रोध और जल्दबाजी से काम बिगड़ सकते हैं.

  • Career: व्यापार में बड़ा निवेश न करें. किसी अपरिचित को उधार देने से बचें.
  • Finance: पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद हो सकता है. वित्तीय योजना बनाकर चलें.
  • Love: पार्टनर के साथ वैचारिक मतभेद बढ़ सकते हैं. विवादों से दूर रहें.
  • Health: वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें. चोट लगने की आशंका है.
  • शुभ रंग: आसमानी या नेवी ब्लू
  • शुभ अंक: 8
  • विशेष उपाय: 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें और जल का दान करें.

 

मीन राशि (Pisces)

कल का दिन यात्रा और नए विचारों का रहेगा. आपके प्रयास अंततः सफल होंगे.

  • Career: व्यापार में परिवर्तन के योग हैं. काम में थोड़ा विलंब हो सकता है, लेकिन सफलता निश्चित है.
  • Finance: यात्रा पर खर्च होगा, लेकिन यह भविष्य के लिए निवेश जैसा होगा.
  • Love: पार्टनर के साथ पुराने मतभेद दूर करने का प्रयास करें. संबंध सुधरेंगे.
  • Health: मानसिक रूप से खुद को शांत रखें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.
  • शुभ रंग: केसरिया या सुनहरा पीला
  • शुभ अंक: 3
  • विशेष उपाय: अपने गुरु या किसी बुजुर्ग का आशीर्वाद लें और मंदिर में चने की दाल का दान करें.

 

यह भी पढ़ें- 25 फीट ऊंची आग, बीच में ‘प्रह्लाद भक्त’… मथुरा में 5200 साल पुरानी परंपरा का रोमांचक नजारा!

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read
Published at : 05 Mar 2026 01:03 PM (IST)
Tags :
Horoscope Kal Ka Rashifal Rashifal Tomorrow's Horoscope
और पढ़ें
