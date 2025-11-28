हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोLord Ram Statue: गोवा या अयोध्या, कहां है भगवान श्रीराम की सबसे ऊंची प्रतिमा

Lord Ram Statue: PM नरेंद्र मोदी ने गोवा में श्री संस्थान गोकर्ण जीवोत्तम मठ के 550वें वर्ष समारोह के दौरान भगवान राम की 77 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया, यह एशिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 28 Nov 2025 06:21 PM (IST)
श्रीराम की ऊंची प्रतिमा

1/6
शुक्रवार 28 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाली जीवोत्तम मठ में भगवान राम की कास्य प्रतिमा का अनावरण किया है, जिसे भगवान राम की सबसे ऊंची प्रतिमा कहा जा रहा है.
2/6
भगवान राम की प्रतिमा की चर्चा इससे पहले 22 जनवरी 2024 को भी हुई थी, जब पीएम मोदी ने अयोध्या राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की थी.
3/6
दुनियाभर में स्थित भगवान राम के कई मंदिर और मूर्तियां श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र माने जाते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं भगवान राम की सबसे ऊंची प्रतिमा कहां है?
4/6
28 नवंबर 2025 को गोवा में स्थापित भगवान राम की कास्य प्रतिमा भगवान राम की अब तक की सबसे ऊंची प्रतिमा है.
5/6
दक्षिण गोवा में भगवान राम की इस प्रतिमा की ऊंचाई 77 फीट है. वहीं अयोध्या मंदिर में रामलला की मूर्ति की लंबाई 51 इंच है.
6/6
गोवा में स्थित भगवान राम की इस कास्य प्रतिमा को ‘स्टैच्यू ऑफ यूनिटी’ के मशहूर मूर्तिकार राम सुतार ने बनाई है. यह मूर्ति भगवान राम की अबतक की सभी प्रतिमा में सबसे ऊंची प्रतिमा है.
Published at : 28 Nov 2025 06:21 PM (IST)
