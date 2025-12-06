Tarot Prediction 7 December 2025: जानें रविवार का टैरो कार्ड से अपनी किस्मत और भाग्यांक

मेष टैरो राशिफल टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के व्यापारी वर्ग के जातक आज किसी नई पार्टनरशिप का हिस्सा बन सकते हैं. आपको सलाह है कि नियम और शर्तों में पारदर्शिता बनाए रखें. लक्ष्य प्राप्ति के लिए ओवरटाइम करना पड़ सकता है. आर्थिक लिहाज से दिन अच्छा रहेगा. मित्रों के साथ रिश्ते मजबूत करने पर धन खर्च का योग बनता है.