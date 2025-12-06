धनु टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशि के जातक आज थोड़ा कंफ्यूज रह सकते हैं. समस्याओं का समाधान निकालने में मुश्किलें सामने आ सकती है. आपको सलाह है कि व्यर्थ के लड़ाई झगड़े में पड़ने से बचें. तथ्यों को समझकर ही किसी बात पर बहस करें. कमाई के लिए दिन अच्छा है. जोश में आकर अधिक धन खर्च करने से आपको बचना चाहिए.