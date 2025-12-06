मेष टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के जातकों का आज काफी समय अपनी समस्याओं को सुलझाने के प्रयास में ही जाने वाला है. आज गुप्त शत्रु सक्रिय रहेंगे, परंतु आप उनके षड्यंत्र को विफल करने में कामयाब रहेंगे.
वृषभ टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के जातकों को व्यापार में आ रही समस्याओं का समाधान करने के चक्कर में आज कुछ पैसा खर्च करना पड़ सकता है. स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या सामने आने की वजह से कामकाज में बहुत ज्यादा मन नहीं लगेगा. कमाई के लिए दिन अच्छा है. आज आपके लिए धन लाभ होने की संभावना भी बनती है.
मिथुन टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मिथुन राशि के नौकरीपेशा जातकों के लिए दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है. कम मेहनत में ही आज आप अधिक सफलता पाएंगे. व्यापार के विस्तार के लिए धन लगाते समय अच्छी तरह से सोच विचार करने के बाद ही बड़ा इन्वेस्टमेंट करें.
कर्क टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के जातकों के लिए दिन काफी अच्छा रहने वाला है. आज आपका मेन फोकस धन लाभ में आ रही मुश्किलों को दूर करने पर रहेगा. ज्यादा से ज्यादा सामाजिक संपर्क बढ़ाने से आपको लाभ होगा. भाग्य भी पूरी तरह से आपके साथ हैं.
सिंह टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, सिंह राशि के जातकों को आज के वर्चस्व में वृद्धि देखने को मिलेगी. साथ ही आज आप उच्च अधिकारियों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहेगी. उमंग और उल्लास के साथ अपने कार्यों को पूरा करने में कामयाब रहेंगे. व्यावसायिक निवेश की संभावना बनती है.
कन्या टैरो राशिफल: कन्या राशि के जातकों के लिए टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि आज आपकी अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मतभेद हो सकते हैं. आपका परंपराओं से हटकर कार्य करना उच्च अधिकारियों को पसंद नहीं आएगा. व्यापारियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कठोर मेहनत करनी पड़ेगी. धन संबंधित मामलों में दिन अच्छा रहेगा.
तुला टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि तुला राशि के जातकों को आज थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है. आज आपके दुश्मन आपके प्रति षड्यंत्र रच सकते हैं, और आपके काम में बाधा पहुंचा सकते हैं. लड़ाई झगड़े से बचें और सही समय आने का इंतजार करें. रुका हुआ पैसा आज आपको मिलने की संभावना बनती है.
वृश्चिक टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के जातकों को अपने काम धंधे की परिस्थितियों को बेहतर बनाने के लिए आप आक्रामक रूप से प्रयास करेंगे. व्यापारियों को मित्रों के सहयोग से काम धंधे को बढ़ाने के अवसर प्राप्त होंगे. मानसिक व्यग्रता बनी रहेगी. धन लाभ की संभावनाएं भी अच्छी बनी हुई है.
धनु टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशि के जातक आज थोड़ा कंफ्यूज रह सकते हैं. समस्याओं का समाधान निकालने में मुश्किलें सामने आ सकती है. आपको सलाह है कि व्यर्थ के लड़ाई झगड़े में पड़ने से बचें. तथ्यों को समझकर ही किसी बात पर बहस करें. कमाई के लिए दिन अच्छा है. जोश में आकर अधिक धन खर्च करने से आपको बचना चाहिए.
मकर टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में परिवर्तन की संभावना बनी रहने वाली है. आज आपके लिए परिस्थितियां बहुत ज्यादा अनुकूल नहीं रहेंगी. पार्टनरशिप से संबंधित कामों में भी पारदर्शिता बनाए रखना अच्छा रहेगा. हालांकि, आज आपके लिए लाभ की संभावनाएं ठीक-ठाक है.
कुंभ टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के जातक घर से ही अपने कार्यों को आज करने का प्रयास करेंगे आज आप थोड़ा आराम के मूड में रह सकते हैं. जितनी मेहनत करेंगे, उसके अनुकूल धन लाभ होगा. सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान पर धन खर्च होगा.
मीन टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि के जातक जोखिम पूर्ण कार्यों को पूरा करने का प्रयास करेंगे. कामकाज के तनाव को अपने ऊपर हावी ना होने दें. नई योजनाएं बनेंगी. नए प्रोडक्ट के डेवलपमेंट के लिए समय बहुत अच्छा है.
Published at : 06 Dec 2025 12:29 AM (IST)