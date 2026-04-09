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Varuthini Ekadashi 2026: GEN Z के लिए कैसे फायदेमंद है एकादशी व्रत, बस कर लें ये काम
Varuthini Ekadashi 2026: 13 अप्रैल 2026 को वरुथिनी एकदशी व्रत है. इस दिन उपवास रखना न सिर्फ आध्यात्मिक बल्कि व्यक्ति को वो सुकून दिला सकता है जिसकी आपको तलाश है.
वरुथिनी एकादशी 2026
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Published at : 09 Apr 2026 09:07 AM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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