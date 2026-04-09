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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोVaruthini Ekadashi 2026: GEN Z के लिए कैसे फायदेमंद है एकादशी व्रत, बस कर लें ये काम

Varuthini Ekadashi 2026: GEN Z के लिए कैसे फायदेमंद है एकादशी व्रत, बस कर लें ये काम

Varuthini Ekadashi 2026: 13 अप्रैल 2026 को वरुथिनी एकदशी व्रत है. इस दिन उपवास रखना न सिर्फ आध्यात्मिक बल्कि व्यक्ति को वो सुकून दिला सकता है जिसकी आपको तलाश है.

By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 09 Apr 2026 09:07 AM (IST)
Varuthini Ekadashi 2026: 13 अप्रैल 2026 को वरुथिनी एकदशी व्रत है. इस दिन उपवास रखना न सिर्फ आध्यात्मिक बल्कि व्यक्ति को वो सुकून दिला सकता है जिसकी आपको तलाश है.

वरुथिनी एकादशी 2026

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GEN Z के लिए एकादशी व्रत कोई पुरानी परंपरा नहीं, बल्कि मॉडर्न लाइफ का सॉल्यूशन है- जहां आप एक दिन खुद को रीसेट कर सकते हैं. ये प्राचीन, शक्तिशाली साधन हैं, जिनसे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं
GEN Z के लिए एकादशी व्रत कोई पुरानी परंपरा नहीं, बल्कि मॉडर्न लाइफ का सॉल्यूशन है- जहां आप एक दिन खुद को रीसेट कर सकते हैं. ये प्राचीन, शक्तिशाली साधन हैं, जिनसे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं
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आज GEN Z की सबसे बड़ी समस्या है ओवरथिंकिंग और डिस्ट्रैक्शन एकादशी व्रत में सात्विक जीवनशैली अपनाकर आप अपनी लाइफ में सुकून पा सकते हैं. साथ ही ये ईश्वर से जुड़ने का मौका है.
आज GEN Z की सबसे बड़ी समस्या है ओवरथिंकिंग और डिस्ट्रैक्शन एकादशी व्रत में सात्विक जीवनशैली अपनाकर आप अपनी लाइफ में सुकून पा सकते हैं. साथ ही ये ईश्वर से जुड़ने का मौका है.
Published at : 09 Apr 2026 09:07 AM (IST)
Tags :
Vishnu Ji Ekadashi 2026 Varuthini Ekadashi 2026 GEN Z Astrology

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