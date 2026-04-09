GEN Z के लिए एकादशी व्रत कोई पुरानी परंपरा नहीं, बल्कि मॉडर्न लाइफ का सॉल्यूशन है- जहां आप एक दिन खुद को रीसेट कर सकते हैं. ये प्राचीन, शक्तिशाली साधन हैं, जिनसे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं