हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोमिथुन राशि 2026 करियर में सफलता से भरा! प्रोफेशन, व्यापार और नौकरी में बड़े बदलाव के संकेत

मिथुन राशि 2026 करियर में सफलता से भरा! प्रोफेशन, व्यापार और नौकरी में बड़े बदलाव के संकेत

Gemini Career 2025 Horoscope: नया साल मिथुन राशि के लिए करियर के लिहाज से कैसा रहने वाला है? नौकरी और व्यापार में किस तरह के परिणाम मिलेंगे? जानने के लिए पढ़ें मिथुन करियर 2026 राशिफल.

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 28 Nov 2025 01:48 PM (IST)
Gemini Career 2025 Horoscope: नया साल मिथुन राशि के लिए करियर के लिहाज से कैसा रहने वाला है? नौकरी और व्यापार में किस तरह के परिणाम मिलेंगे? जानने के लिए पढ़ें मिथुन करियर 2026 राशिफल.

मिथुन 2026 करियर राशिफल

1/5
नया साल मिथुन राशि के जातकों के लिए करियर में उतार-चढ़ाव वाला साल रह सकता है. सही दिशा में काम करने से ग्रोथ की रफ्तार बढ़ेगी. वर्ष की शुरुआत मानसिक उलझनों के साथ शुरुआत होगी. ऐसे समय में शांति और धैर्य के साथ फैसले लें. जल्दबाजी में लिए गए निर्णय आपको तनाव की स्थिति में डाल सकते हैं. करियर की सॉलिड प्लानिंग करें और उसपर रोजाना मेहनत के साथ काम करें.
नया साल मिथुन राशि के जातकों के लिए करियर में उतार-चढ़ाव वाला साल रह सकता है. सही दिशा में काम करने से ग्रोथ की रफ्तार बढ़ेगी. वर्ष की शुरुआत मानसिक उलझनों के साथ शुरुआत होगी. ऐसे समय में शांति और धैर्य के साथ फैसले लें. जल्दबाजी में लिए गए निर्णय आपको तनाव की स्थिति में डाल सकते हैं. करियर की सॉलिड प्लानिंग करें और उसपर रोजाना मेहनत के साथ काम करें.
2/5
मिथुन राशि के जातक कम्युनिकेशन के मामले में तेज होते हैं, लेकिन वर्ष 2026 में केवल इसी पर निर्भर नहीं रहा जा सकता है. टेकिनकल नॉलेज से जुड़े कोर्स आपकी स्किल को बढ़ाने का काम करेगी. किसी ऐसे स्किल पर काम करें जो आपकी आय को बढ़ाने में मददगार साबित हो. इसके लिए जानकार से परामर्श लेना सही रहेगा.
मिथुन राशि के जातक कम्युनिकेशन के मामले में तेज होते हैं, लेकिन वर्ष 2026 में केवल इसी पर निर्भर नहीं रहा जा सकता है. टेकिनकल नॉलेज से जुड़े कोर्स आपकी स्किल को बढ़ाने का काम करेगी. किसी ऐसे स्किल पर काम करें जो आपकी आय को बढ़ाने में मददगार साबित हो. इसके लिए जानकार से परामर्श लेना सही रहेगा.
3/5
मिथुन राशि के ऐसे जातक जिनका मन प्रोफेशन बदलने का कर रहा है, उनके लिए वर्ष 2026 निर्णायक साबित हो सकता है. आपसी समझ और विश्लेषण के बाद ही ऐसा फैसला लें. किसी भी तरह के भेड़ चाल में चलने से नुकसान भी हो सकता है. प्रोफेशन की प्लानिंग मार्केट डिमांड को देखकर करने से नया साल फायदे से भरा रह सकता है.
मिथुन राशि के ऐसे जातक जिनका मन प्रोफेशन बदलने का कर रहा है, उनके लिए वर्ष 2026 निर्णायक साबित हो सकता है. आपसी समझ और विश्लेषण के बाद ही ऐसा फैसला लें. किसी भी तरह के भेड़ चाल में चलने से नुकसान भी हो सकता है. प्रोफेशन की प्लानिंग मार्केट डिमांड को देखकर करने से नया साल फायदे से भरा रह सकता है.
4/5
मिथुन राशि के ऐसे जातक जो व्यापारिक गतिविधियों से संबंध रखते हैं, उनके लिए नया धीमी गति लेकिन बिजनेस में प्रॉफिट से भरा साल हो सकता है. शुरुआत के कुछ महीनों में नकदी से जुड़ी समस्या बनी रहेगी. शेयर मार्केट में इनवेस्ट करने से पहले नॉलेज लेना सही माना जाता है.
मिथुन राशि के ऐसे जातक जो व्यापारिक गतिविधियों से संबंध रखते हैं, उनके लिए नया धीमी गति लेकिन बिजनेस में प्रॉफिट से भरा साल हो सकता है. शुरुआत के कुछ महीनों में नकदी से जुड़ी समस्या बनी रहेगी. शेयर मार्केट में इनवेस्ट करने से पहले नॉलेज लेना सही माना जाता है.
5/5
विदेशी कंपनियों या कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़े जातकों के लिए नया साल सकारात्मक बदलावों से भरा रहने वाला है. नई कंपनियों के साथ साझेदारी स्थापित करने के साथ बिजनेस में प्रमोशन के योग बन रहे हैं. वर्ष 2026 मिथुन राशि के जातकों नया साल कोई बड़ी उपलब्धि का वर्ष करार होगा.
विदेशी कंपनियों या कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़े जातकों के लिए नया साल सकारात्मक बदलावों से भरा रहने वाला है. नई कंपनियों के साथ साझेदारी स्थापित करने के साथ बिजनेस में प्रमोशन के योग बन रहे हैं. वर्ष 2026 मिथुन राशि के जातकों नया साल कोई बड़ी उपलब्धि का वर्ष करार होगा.
Published at : 28 Nov 2025 01:48 PM (IST)
Tags :
Gemini Gemini Horoscope Horoscope 2026 Astrology 2026

ऐस्ट्रो फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
पिता के जन्म का प्रमाण कहां से लाऊं? सुप्रीम कोर्ट में SIR पर कपिल सिब्बल ने उठाए ऐसे सवाल, CJI बोले- आप चूक गए...
पिता के जन्म का प्रमाण कहां से लाऊं? सुप्रीम कोर्ट में SIR पर कपिल सिब्बल ने उठाए ऐसे सवाल, CJI बोले- आप चूक गए...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में आधार कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट से जुड़ा ये नियम बदला, योगी सरकार का बड़ा फैसला
यूपी में आधार कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट से जुड़ा ये नियम बदला, योगी सरकार का बड़ा फैसला
विश्व
Nepal Currency Controversy: नेपाल ने जारी किया 100 रुपये का नया विवादित नोट, भारत के तीन क्षेत्रों को उसपर छाप दिया, फिर मचेगा बवाल?
नेपाल ने जारी किया 100 रुपये का नया विवादित नोट, भारत के तीन क्षेत्रों को उसपर छाप दिया, फिर मचेगा बवाल?
क्रिकेट
WPL में इन 5 स्टार खिलाड़ियों को किसी फ्रेंचाइजी ने नहीं खरीदा, सभी इंटरनेशनल क्रिकेट की हैं धुरंधर
WPL में इन 5 स्टार खिलाड़ियों को किसी फ्रेंचाइजी ने नहीं खरीदा, सभी इंटरनेशनल क्रिकेट की हैं धुरंधर
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

पाकिस्तानी संसद में गूंजा इमरान खान का मुद्दा, सांसदों ने गंभीर सवाल । Breaking News
Goa और Karnataka के दौरे पर PM Modi, योजनाओं समेत कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा
Canada में Kapil Sharma के कैफे पर गोली चलाने वाला हुआ गिरफ्तार । Delhi Police
पाकिस्तान से आई इस वक्त की बड़ी खबर,पूछ रहा बेटा कि कहां हैं अब्बू इमरान खान ? । Breaking News
देखिए आज दिन की बड़ी खबरें फटाफट रफ्तार में । Today News । 100 News । Top News

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पिता के जन्म का प्रमाण कहां से लाऊं? सुप्रीम कोर्ट में SIR पर कपिल सिब्बल ने उठाए ऐसे सवाल, CJI बोले- आप चूक गए...
पिता के जन्म का प्रमाण कहां से लाऊं? सुप्रीम कोर्ट में SIR पर कपिल सिब्बल ने उठाए ऐसे सवाल, CJI बोले- आप चूक गए...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में आधार कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट से जुड़ा ये नियम बदला, योगी सरकार का बड़ा फैसला
यूपी में आधार कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट से जुड़ा ये नियम बदला, योगी सरकार का बड़ा फैसला
विश्व
Nepal Currency Controversy: नेपाल ने जारी किया 100 रुपये का नया विवादित नोट, भारत के तीन क्षेत्रों को उसपर छाप दिया, फिर मचेगा बवाल?
नेपाल ने जारी किया 100 रुपये का नया विवादित नोट, भारत के तीन क्षेत्रों को उसपर छाप दिया, फिर मचेगा बवाल?
क्रिकेट
WPL में इन 5 स्टार खिलाड़ियों को किसी फ्रेंचाइजी ने नहीं खरीदा, सभी इंटरनेशनल क्रिकेट की हैं धुरंधर
WPL में इन 5 स्टार खिलाड़ियों को किसी फ्रेंचाइजी ने नहीं खरीदा, सभी इंटरनेशनल क्रिकेट की हैं धुरंधर
बॉलीवुड
'पिंड अपने नू जावां...' आखिरी फिल्म 'इक्कीस' में धर्मेंद्र की कविता सुनकर इमोशनल हुए फैंस
'पिंड अपने नू जावां...' आखिरी फिल्म 'इक्कीस' में धर्मेंद्र की कविता सुनकर इमोशनल हुए फैंस
जनरल नॉलेज
Explained: नकली बारिश बनाकर भी आग से नहीं बचा चीन, दुनियाभर की टेक्नोलॉजी फेल, आखिर इस पर बस क्यों नहीं चलता?
Explained: नकली बारिश बनाकर भी आग से नहीं बचा चीन, दुनियाभर की टेक्नोलॉजी फेल, आखिर इस पर बस क्यों नहीं चलता?
यूटिलिटी
बिहार की महिलाओं के खातों में भेजे गए 10 हजार रुपये, ऐसे चेक करें अपना स्टेटस
बिहार की महिलाओं के खातों में भेजे गए 10 हजार रुपये, ऐसे चेक करें अपना स्टेटस
जनरल नॉलेज
10 रुपये वाला बिस्किट... एक रील बनाकर कितना कमाते हैं यूट्यूबर शादाब जकाती, हुए गिरफ्तार 
10 रुपये वाला बिस्किट... एक रील बनाकर कितना कमाते हैं यूट्यूबर शादाब जकाती, हुए गिरफ्तार 
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Trailer Review: Elvish Yadav Looks Impressive, जाट के अंदाज में गर्दा उड़ाएंगे Rao Sahab
Aukaat Ke Bahar Trailer Review: Elvish Yadav Looks Impressive, जाट के अंदाज में गर्दा उड़ाएंगे Rao Sahab
Embed widget