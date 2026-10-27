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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मCyclone Arnab: तिरुपति दर्शन पर जा रहे हैं? चक्रवात अर्नब के बीच घाट रोड पर सावधानी, जानें क्या है स्थिति

Cyclone Arnab: तिरुपति दर्शन पर जा रहे हैं? चक्रवात अर्नब के बीच घाट रोड पर सावधानी, जानें क्या है स्थिति

चक्रवात अर्नब के कारण तिरुपति-तिरुमाला यात्रा पर असर पड़ सकता है. जानें घाट रोड, दर्शन, ट्रेन-फ्लाइट और श्रद्धालुओं के लिए जरूरी सावधानियां.

Written By : अणिमा शुक्ला |  Updated at : 27 Oct 2026 07:30 PM (IST)
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Cyclone Arnab Tirupati Update: बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान ‘अर्नब’ के कारण आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में मौसम तेजी से करवट ले रहा है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार 28 अक्टूबर की सुबह तक चक्रवात के तट से टकराने की संभावना है, जिसके असर से भारी बारिश और तेज हवाएं चलने का अनुमान है.

अगर आप इस दौरान भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन के लिए तिरुपति या तिरुमाला की यात्रा का विचार कर रहे हैं, तो घर से निकलने से पहले जमीनी हालात और सुरक्षा दिशा-निर्देशों को समझ लेना बेहद जरूरी है.

घाट रोड और पैदल रास्तों की स्थिति:

पहाड़ी भूगोल की वजह से तेज बारिश के दौरान तिरुमाला जाने वाले रास्ते जोखिम भरे हो जाते हैं. श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (TTD) ने 26 अक्टूबर को घाट रोड बंद करने की घोषणा की थी. भारी बारिश में भूस्खलन और जलजमाव की आशंका बढ़ जाती है. इसलिए बिना आधिकारिक पुष्टि के सफर शुरू न करें. इसके अलावा अलिपिरी और श्रीवारी मेट्टू जैसे पैदल मार्गों पर भी फिसलन और सुरक्षा कारणों से पाबंदियां लग सकती हैं. किसी भी वैकल्पिक या असुरक्षित रास्ते से ऊपर चढ़ने का जोखिम बिल्कुल न लें.

दर्शन व्यवस्था और परिवहन पर असर:

मंदिर परिसर में दर्शन की प्रक्रिया चालू हो सकती है, लेकिन वहां तक पहुंचने वाले मार्ग बाधित होने पर दर्शन कर पाना आसान नहीं होगा. अगर आपने पहले से स्लॉट बुक कराया है, तो TTD के आधिकारिक पोर्टल पर रिशेड्यूलिंग और टिकट से जुड़ी ताजा गाइडलाइंस जांच लें.

इधर, खराब मौसम के चलते दक्षिण तटीय रेल नेटवर्क भी प्रभावित हुआ है और 27-28 अक्टूबर के बीच दर्जनों ट्रेनों के संचालन में बदलाव या रद्दीकरण देखा गया है. तिरुपति जाने वाली उड़ानों के समय में भी फेरबदल संभव है. इसलिए रेलवे के नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम (NTES) और संबंधित एयरलाइंस की वेबसाइट पर अपने टिकट की स्थिति जांचने के बाद ही घर से कदम आगे बढ़ाएं.

श्रद्धालुओं के लिए व्यावहारिक सुझाव:-

  • TTD और स्थानीय प्रशासन के आधिकारिक चैनलों से घाट रोड और मंदिर दर्शन के ताज़ा बुलेटिन देखते रहें.
  • परिवार में अगर बुजुर्ग और छोटे बच्चे साथ हैं, तो खुले में लंबे इंतज़ार और पैदल चढ़ाई से बचें.
  • रेनकोट, जरूरी दवाइयां, वाटरप्रूफ बैग और पावर बैंक जैसी आवश्यक चीजें साथ रखें.

आस्था अपनी जगह सर्वोपरि है, लेकिन सुरक्षित यात्रा ही दर्शन को सुखद बनाती है. अगर यात्रा बहुत अनिवार्य न हो, तो मौसम साफ होने और रास्ते पूरी तरह सुचारू होने तक सफर टाल देना ही सबसे समझदारी भरा निर्णय होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अणिमा शुक्ला

अणिमा शुक्ला | डिजिटल पत्रकार (इंटर्न), ABP Live धर्म-एस्ट्रो सेक्शन

अणिमा शुक्ला एक उभरती हुई डिजिटल पत्रकार और वीडियो स्टोरीटेलर हैं, जो वर्तमान में ABP Live के धर्म और एस्ट्रो सेक्शन में इंटर्न के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने AAFT, नोएडा से BAJMC और AIMC, दिल्ली से TV & Radio Journalism (TVRJ) में पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है, जिसने उनके कंटेंट को व्यावहारिक, तकनीकी रूप से मजबूत और ऑडियंस-फोकस्ड बनाया है.

अणिमा की विशेष रुचि अंक शास्त्र (Numerology), वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष और हस्तरेखा विज्ञान (Palmistry) जैसे विषयों में है. वे इन पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करती हैं, ताकि डिजिटल ऑडियंस, खासतौर पर Gen-Z, उन्हें आसानी से समझ सके और अपने जीवन में लागू कर सके.

एक वीडियो स्टोरीटेलर के रूप में, अणिमा जटिल विषयों को विजुअल फॉर्मेट (short videos, reels, explainers) के माध्यम से आकर्षक और समझने योग्य बनाती हैं. उनका फोकस सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि उसे जिम्मेदारी और स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि दर्शकों को भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट मिल सके.

ABP Live के साथ अपने कार्यकाल के दौरान, वे लगातार अपने कंटेंट को Google Discover-friendly, audience-centric और credibility-driven बनाने पर काम कर रही हैं, जिससे पारंपरिक विषयों को आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सके.
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Published at : 27 Oct 2026 07:30 PM (IST)
Tags :
Tirupati News Cyclone Arnab Tirumala Ghat Road TTD Update
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