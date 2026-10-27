IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटतीसरे टी20 में रिकॉर्ड्स की बारिश, अभिषेक-वैभव ने वेलिंगटन में तोड़े 6 रिकॉर्ड!

तीसरे टी20 में रिकॉर्ड्स की बारिश, अभिषेक-वैभव ने वेलिंगटन में तोड़े 6 रिकॉर्ड!

IND vs NZ 3rd T20: न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 में अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी ने तूफानी बल्लेबाजी की. दोनों ने टी20 के कई बड़े रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 27 Oct 2026 07:37 PM (IST)
Preferred Sources

अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 में कमाल कर दिया. दोनों ने ऐसी बैटिंग कि जिसे देख हर किसी के होश उड़ गए. अभिषेक और वैभव ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजी अटैक की धज्जियां उड़ा दी. न्यूजीलैंड ने इस मैच में पहले खेलने के बाद 20 ओवर में तीन विकेट खोकर 198 रन बनाए थे. जवाब में भारत ने 40 गेंद बाकी रहते हुए ही मैच जीत लिया. भारत के लिए अभिषेक शर्मा ने शानदार शतक लगाया. उन्होंने 38 गेंद में 113 रनों की धुआंधार पारी खेली. इस मैच में कई रिकॉर्ड्स बने और टूटे. 

अभिषेक शर्मा ने अपनी शतक 35 गेंद में पूरा किया. 38 गेंद में 113 रनों की पारी के दौरान उनके बल्ले से 9 चौके और 11 छक्के निकले. वहीं वैभव सूर्यवंशी ने 19 गेंद में चार चौकों और चार छक्कों की बदौलत 45 रनों की पारी खेली. दोनों ने 7.1 ओवर में 133 रनों की ओपनिंग साझेदारी की. 

रिकॉर्ड नंबर 1

अभिषेक शर्मा पुरुष टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ियों की सूची में संयुक्त रूप से दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं. इस लिस्ट में ग्लेन मैक्सवेल और रोहित शर्मा संयुक्त रूप से नंबर-1 पर हैं, जिन्होंने 5-5 शतक लगाए हैं. करनबीर सिंह, फिल साल्ट, सूर्यकुमार यादव और अभिषेक शर्मा इस लिस्ट में 4-4 शतकों के साथ दूसरे स्थान पर हैं.

रिकॉर्ड नंबर 2 

भारत ने पावरप्ले में बिना कोई विकेट गंवाए 118 रन बनाए. यह पुरुष टी20 इंटरनेशनल में किसी भी टीम का पावरप्ले में बनाया गया सबसे बड़ा स्कोर है. वैभव और अभिषेक ने यह वर्ल्ड रिकॉर्ड भारत के नाम किया.

पावरप्ले के सबसे बड़े स्कोर

118/0 - भारत बनाम न्यूजीलैंड, वेलिंगटन, 2026
116/0 - रोमानिया बनाम सर्बिया, सोफिया, 2021 (5.4 ओवर)
113/1 - ऑस्ट्रेलिया बनाम स्कॉटलैंड, एडिनबर्ग, 2024
103/1 - जिम्बाब्वे बनाम गाम्बिया, नैरोबी (आरएससी), 2024
102/0 - दक्षिण अफ्रीका बनाम वेस्ट इंडीज, सेंचुरियन, 2023
100/0 - इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका, ओल्ड ट्रैफर्ड, 2025
100/0 - भारत बनाम अफगानिस्तान, दिल्ली, 2026

रिकॉर्ड नंबर 3 

भारत के लिए टी20I पारी में सबसे ज्यादा छक्के

13 - अभिषेक शर्मा बनाम इंग्लैंड, मुंबई विश्व कप, 2025
11 - अभिषेक शर्मा बनाम अफगानिस्तान, दिल्ली, 2026
11 - अभिषेक शर्मा बनाम न्यूजीलैंड, वेलिंगटन, 2026
10 - रोहित शर्मा बनाम श्रीलंका, इंदौर, 2017
10 - संजू सैमसन बनाम दक्षिण अफ्रीका, डरबन, 2024
10 - तिलक वर्मा बनाम दक्षिण अफ्रीका, जोहान्सबर्ग, 2024
10 - ईशान किशन बनाम न्यूजीलैंड, तिरुवनंतपुरम, 2026

रिकॉर्ड नंबर 4 

190 या उससे ज्यादा के रन चेज में सबसे ज्यादा गेंद बाकी रहते जीत

42 - एस्टोनिया बनाम साइप्रस, एपिस्कोपी, 2024 (टारगेट 192 रन)
40 - भारत बनाम न्यूजीलैंड, वेलिंगटन, 2026 (टारगेट 199 रन)
37 - नीदरलैंड बनाम आयरलैंड, सिलहट, टी20 विश्व कप 2014 (टारगेट 190 रन)
35 - सर्बिया बनाम स्लोवेनिया, बेलग्रेड, 2025 (टारगेट 200 रन)
34 - बुल्गारिया बनाम जिब्राल्टर, सोफिया, 2025 (टारगेट 244 रन)

रिकॉर्ड नंबर 5 

फुल-मेंबर टीमों की तरफ से सबसे तेज शतक जड़ने वाले खिलाड़ियों की सूची में अभिषेक (30 गेंदें बनाम अफगानिस्तान, 2026) पहले ही शीर्ष पायदान पर थे, लेकिन न्यूजीलैंड के विरुद्ध वेलिंगटन में 35 गेंदों में शतक लगाकर इस लिस्ट में अभिषेक संयुक्त रूप से तीसरे पायदान पर भी शामिल हो गए हैं. उनके अलावा, डेविड मिलर (बनाम बांग्लादेश, 2017) और रोहित शर्मा (बनाम श्रीलंका, 2017) 35-35 गेंदों में यह कारनामा कर चुके हैं. सिकंदर रजा (33 गेंदें बनाम गाम्बिया, 2024) इस लिस्ट में दूसरे पायदान पर मौजूद हैं.

रिकॉर्ड नंबर 6 

पुरुष टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक

22 - क्रिस गेल
13 - बाबर आजम
11 - अभिषेक शर्मा
10 - क्विंटन डी कॉक
10 - विराट कोहली
10 - डेविड वार्नर

यह भी पढ़ें- 

न्यूजीलैंड बॉलर्स के सपनों में आएंगे अभिषेक-वैभव, वीडियो गेम जैसा लगा इंटरनेशनल मैच

About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 10 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
Read More
Published at : 27 Oct 2026 07:37 PM (IST)
Tags :
Abhishek Sharma IND Vs NZ 3rd T20 INDIA VS NEW ZEALAND Vaibhav Sooryavanshi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
वेलिंगटन में जीत के बाद गौतम गंभीर ने 2 शब्दों में दिया दुनिया को खास मैसेज
वेलिंगटन में जीत के बाद गौतम गंभीर ने 2 शब्दों में दिया दुनिया को खास मैसेज
क्रिकेट
190+ टारगेट को सबसे तेज हासिल करने वाला दूसरा देश बना भारत, देखें टॉप-5 लिस्ट
190+ टारगेट को सबसे तेज हासिल करने वाला दूसरा देश बना भारत, देखें टॉप-5 लिस्ट
क्रिकेट
पाकिस्तान की शर्मनाक हार, श्रीलंका ने 18.1 ओवर में रन चेज कर जीता वनडे; फाइनल पक्का
पाकिस्तान की शर्मनाक हार, श्रीलंका ने 18.1 ओवर में रन चेज कर जीता वनडे
क्रिकेट
बिहार में 40 लाख के घर में रहते हैं वैभव सूर्यवंशी, जानें क्या-क्या हैं खासियत
बिहार में 40 लाख के घर में रहते हैं वैभव सूर्यवंशी, जानें क्या-क्या हैं खासियत
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: 27 में किसके साथ 'अब्दुल', यूपी में सियासत फुल! | UP Elections | Akhilesh | Owaisi
Bihar MLC Election Result: बिहार में पहले रुझान में ही पलटी बाजी | Nitish Kumar | JDU | Anant Singh
YRKKH: Kabir को मंगेतर संग थिरकते देख चौंके Armaan-Abhira, क्या झूठे थे प्यार के सारे दावे?
Bollywood News: रश्मिका-विजय की लव स्टोरी पर बवाल, अब साइबर क्राइम पहुंचा मामला! (27.10.26)
Sansani | ABP News: No Parking का शैतान...नजरों के सामने खूनी खेल !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तूफान 'अर्नब' का विकराल रूप: इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, किसानों के लिए एडवाइजरी
तूफान 'अर्नब' का विकराल रूप: इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, किसानों के लिए एडवाइजरी
महाराष्ट्र
Maharashtra Vidhan Parishad Result Live: 3 सीटों पर महायुति को बढ़त, एक पर शरद पवार गुट आगे
महाराष्ट्र MLC रिजल्ट LIVE: 3 सीटों पर महायुति को बढ़त, एक पर शरद पवार गुट आगे
विश्व
‘कपड़े फाड़े, खून बहने लगा,’ राष्ट्रपति ट्रंप पर पूर्व मिस स्वीट्जरलैंड ने लगाया रेप का आरोप
‘कपड़े फाड़े, खून बहने लगा,’ राष्ट्रपति ट्रंप पर पूर्व मिस स्वीट्जरलैंड ने लगाया रेप का आरोप
क्रिकेट
तूफानी पारी के बाद अभिषेक शर्मा का चौंकाने वाला बयान, कोच को दिया क्रेडिट 
तूफानी पारी के बाद अभिषेक शर्मा का चौंकाने वाला बयान, कोच को दिया क्रेडिट 
बॉलीवुड
टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस: कुणाल का नंबर ‘जय बलकारी’ नाम से सेव, पांच कारतूस की तस्वीरें डिलीट
टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस: कुणाल का नंबर ‘जय बलकारी’ नाम से सेव, पांच कारतूस की तस्वीरें डिलीट
इंडिया
कहां कितने वोट कटे? खरगे ने 13 राज्यों की जारी कर दी लिस्ट, पूछा- CEC को क्यों बचा रहे?
कहां कितने वोट कटे? खरगे ने 13 राज्यों की जारी कर दी लिस्ट, पूछा- CEC को क्यों बचा रहे?
कार
Land Rover Defender की कीमत में 34 लाख की भारी कटौती, जानें वजह
Land Rover Defender की कीमत में 34 लाख की भारी कटौती, जानें वजह
Home Tips
Gas Stove Safety: गैस पर उफन गया है दूध या पानी? तुरंत चूल्हा जलाने की न करें भूल
गैस पर उफन गया है दूध या पानी? तुरंत चूल्हा जलाने की न करें भूल
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget