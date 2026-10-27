Tarot Monthly Horoscope November 2026: नवंबर 2026 का महीना कई राशियों के लिए नए अवसर, आर्थिक बदलाव और रिश्तों में नई शुरुआत के संकेत लेकर आ सकता है. कुछ लोगों को नौकरी और करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, तो कुछ को निवेश और निजी रिश्तों में सोच-समझकर फैसले लेने होंगे.

प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा (श्री लक्ष्मीनारायण एस्ट्रो सॉल्यूशन, अजमेर) के अनुसार, आइए जानते हैं मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के लिए नवंबर का मासिक टैरो राशिफल.

मेष टैरो मासिक राशिफल (Aries Tarot Monthly Horoscope)

मेष राशि के लोगों के लिए नवंबर पुराने डर और उलझनों से बाहर निकलने का समय हो सकता है. रिसर्च, साइकोलॉजी और टेक्निकल क्षेत्र से जुड़े लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों को किसी खास प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिल सकती है. अचानक धन लाभ के संकेत हैं, लेकिन जल्दबाजी में निवेश करने से बचें. प्रेम संबंधों में पुरानी बात उभर सकती है. महिलाओं को अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए.

वृषभ टैरो मासिक राशिफल (Taurus Tarot Monthly Horoscope)

वृषभ राशि के लोगों को कामकाज में साझेदारी और समझदारी से आगे बढ़ना होगा. नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को पुराने परिचित के माध्यम से प्रस्ताव मिल सकता है. जीवनसाथी के सहयोग से महत्वपूर्ण फैसले लेना आसान होगा. संपत्ति या वाहन खरीदने की योजना भी बन सकती है. आर्थिक निवेश में साझेदार का साथ लाभकारी हो सकता है. प्रेम जीवन में स्थिरता और दांपत्य जीवन में खुशियां बनी रहने के संकेत हैं.

मिथुन टैरो मासिक राशिफल (Gemini Tarot Monthly Horoscope)

मिथुन राशि वालों के लिए नवंबर जिम्मेदारियों और अनुशासन पर ध्यान देने का महीना है. हेल्थकेयर, अकाउंटिंग और सर्विस इंडस्ट्री में नौकरी तलाश रहे लोगों को सकारात्मक अवसर मिल सकते हैं. कार्यस्थल पर समयसीमा और रोजमर्रा के काम का दबाव रहेगा. लंबी अवधि का निवेश बेहतर विकल्प हो सकता है. खानपान में लापरवाही से बचें और पर्याप्त पानी पीने के साथ अपनी दिनचर्या सुधारें.

कर्क टैरो मासिक राशिफल (Cancer Tarot Monthly Horoscope)

कर्क राशि के लोगों की रचनात्मकता इस महीने उनकी पहचान बन सकती है. नौकरीपेशा लोगों को अपने नए विचारों के लिए सराहना मिलेगी. पुराने निवेश से आर्थिक लाभ के संकेत हैं, हालांकि वाहन या प्रॉपर्टी की योजना फिलहाल टालना बेहतर रहेगा. प्रेम जीवन में भावनाओं और आपसी तालमेल को महत्व दें. सिंगल लोगों की किसी खास व्यक्ति के प्रति दिलचस्पी बढ़ सकती है.

सिंह टैरो मासिक राशिफल (Leo Tarot Monthly Horoscope)

सिंह राशि के लोगों के लिए परिवार प्राथमिकता रहेगा. वर्क फ्रॉम होम या ट्रांसफर की इच्छा रखने वालों को अच्छी खबर मिल सकती है. घर की सजावट, मरम्मत या नई संपत्ति पर खर्च बढ़ सकता है. प्रेम संबंधों में भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा. परिवार के हस्तक्षेप से कुछ चर्चाएं हो सकती हैं, लेकिन प्रेम संबंधों को परिजनों की स्वीकृति मिलने के भी संकेत हैं.

कन्या टैरो मासिक राशिफल (Virgo Tarot Monthly Horoscope)

कन्या राशि के लोगों को छोटी यात्राओं पर अनावश्यक खर्च से बचना चाहिए. सोशल मीडिया और ट्रैवल क्षेत्र से जुड़े लोगों को काम के नए अवसर मिल सकते हैं. आर्थिक मामलों में छोटी योजनाएं लाभ दे सकती हैं, लेकिन बड़े निवेश के लिए इंतजार करें. प्रेम संबंधों में गलतफहमियां दूर करने के लिए खुलकर बातचीत करें. कंधे, गले और सांस से जुड़ी परेशानियों के प्रति सतर्क रहें.

तुला टैरो मासिक राशिफल (Libra Tarot Monthly Horoscope)

तुला राशि के लोगों का ध्यान आर्थिक मजबूती पर रहेगा. बैंकिंग, सेल्स और फाइनेंस क्षेत्र में नौकरी तलाश रहे लोगों को कॉल आ सकता है. पुराना उधार वापस मिलने की संभावना है. प्रेम संबंधों में भरोसा बढ़ेगा और कुछ लोग अपने रिश्ते को नया नाम देने का फैसला कर सकते हैं. सामाजिक स्तर पर आकर्षण बढ़ेगा, लेकिन गले, दांत और जबड़े की सेहत का ध्यान रखें.

वृश्चिक टैरो मासिक राशिफल (Scorpio Tarot Monthly Horoscope)

वृश्चिक राशि के लोगों को आत्मविश्वास के साथ व्यवहार में संतुलन बनाए रखना होगा. आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं. कार्यक्षेत्र में नया प्रोजेक्ट या टीम लीड करने की जिम्मेदारी मिल सकती है. प्रेम जीवन में अपनी बात मनवाने के बजाय सहजता और समझदारी अपनाएं. मन की बात कहने के लिए समय अनुकूल हो सकता है. त्वचा, आंखों और सिरदर्द से जुड़ी परेशानी को नजरअंदाज न करें.

धनु टैरो मासिक राशिफल (Sagittarius Tarot Monthly Horoscope)

धनु राशि के लोगों के लिए पुराने संपर्क उपयोगी साबित हो सकते हैं, हालांकि महीने की शुरुआत धीमी रह सकती है. स्वास्थ्य, यात्रा और पढ़ाई से जुड़े खर्च बढ़ सकते हैं. निवेश के मामले में सावधानी बरतें. प्रेम संबंधों में पुराने अनुभव भावनात्मक उलझन बढ़ा सकते हैं. पर्याप्त नींद लें और मानसिक सुकून के लिए अपनी दिनचर्या पर ध्यान दें.

मकर टैरो मासिक राशिफल (Capricorn Tarot Monthly Horoscope)

मकर राशि के लोगों को सामाजिक जीवन में पहचान मिल सकती है. पुराने मित्र की मदद से नौकरी और करियर को नई दिशा मिलने के संकेत हैं. पहले किए गए प्रयासों का फल भी मिल सकता है. प्रेम जीवन में उतार-चढ़ाव के बीच मित्रता से शुरू हुआ रिश्ता गंभीर हो सकता है. पैरों की थकान, नसों में तनाव और ब्लड प्रेशर से जुड़ी समस्याओं के प्रति सतर्क रहें.

कुंभ टैरो मासिक राशिफल (Aquarius Tarot Monthly Horoscope)

कुंभ राशि के लोगों के लिए नवंबर करियर में प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला हो सकता है. आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी और बोनस या सरकारी लाभ से राहत मिल सकती है. वाहन या प्रॉपर्टी खरीदने की योजना आगे बढ़ सकती है, लेकिन दस्तावेजों की जांच जरूर करें. काम को अधिक समय देने से प्रेम जीवन में मनमुटाव हो सकता है. मानसिक शांति के लिए मेडिटेशन और आराम को दिनचर्या में शामिल करें.

मीन टैरो मासिक राशिफल (Pisces Tarot Monthly Horoscope)

मीन राशि के लोगों के लिए नवंबर यात्रा, नए अनुभव और सीखने के अवसर लेकर आ सकता है. विदेश, शिक्षा और पर्यटन क्षेत्र में नौकरी तलाश रहे लोगों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं. ट्रेनिंग या वर्कशॉप से करियर को नई दिशा मिलेगी. शिक्षा फंड, इंश्योरेंस या गोल्ड जैसे दीर्घकालिक विकल्पों पर सोच-समझकर विचार करें. प्रेम संबंध मजबूत हो सकते हैं और यात्रा के दौरान सिंगल लोगों की किसी खास व्यक्ति से मुलाकात संभव है.

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