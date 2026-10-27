धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलमासिक टैरो राशिफल: नवंबर में किन राशियों को मिलेगी नौकरी और धन लाभ? जानें मेष से मीन तक का मासिक टैरो राशिफल

मासिक टैरो राशिफल: नवंबर में किन राशियों को मिलेगी नौकरी और धन लाभ? जानें मेष से मीन तक का मासिक टैरो राशिफल

Tarot Monthly Horoscope November 2026: नया महीना आपके जीवन में कौन से नए अवसर लेकर आ सकता है, जानिए मासिक टैरो राशिफल से. नवंबर में किन राशियों के लिए समय रहेगा शुभ?

Written By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 27 Oct 2026 08:05 PM (IST)
Preferred Sources

Tarot Monthly Horoscope November 2026: नवंबर 2026 का महीना कई राशियों के लिए नए अवसर, आर्थिक बदलाव और रिश्तों में नई शुरुआत के संकेत लेकर आ सकता है. कुछ लोगों को नौकरी और करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, तो कुछ को निवेश और निजी रिश्तों में सोच-समझकर फैसले लेने होंगे. 

प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा (श्री लक्ष्मीनारायण एस्ट्रो सॉल्यूशन, अजमेर) के अनुसार, आइए जानते हैं मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के लिए नवंबर का मासिक टैरो राशिफल.

मेष टैरो मासिक राशिफल (Aries Tarot Monthly Horoscope)

मेष राशि के लोगों के लिए नवंबर पुराने डर और उलझनों से बाहर निकलने का समय हो सकता है. रिसर्च, साइकोलॉजी और टेक्निकल क्षेत्र से जुड़े लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों को किसी खास प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिल सकती है. अचानक धन लाभ के संकेत हैं, लेकिन जल्दबाजी में निवेश करने से बचें. प्रेम संबंधों में पुरानी बात उभर सकती है. महिलाओं को अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए.

वृषभ टैरो मासिक राशिफल (Taurus Tarot Monthly Horoscope)

वृषभ राशि के लोगों को कामकाज में साझेदारी और समझदारी से आगे बढ़ना होगा. नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को पुराने परिचित के माध्यम से प्रस्ताव मिल सकता है. जीवनसाथी के सहयोग से महत्वपूर्ण फैसले लेना आसान होगा. संपत्ति या वाहन खरीदने की योजना भी बन सकती है. आर्थिक निवेश में साझेदार का साथ लाभकारी हो सकता है. प्रेम जीवन में स्थिरता और दांपत्य जीवन में खुशियां बनी रहने के संकेत हैं.

मिथुन टैरो मासिक राशिफल (Gemini Tarot Monthly Horoscope)

मिथुन राशि वालों के लिए नवंबर जिम्मेदारियों और अनुशासन पर ध्यान देने का महीना है. हेल्थकेयर, अकाउंटिंग और सर्विस इंडस्ट्री में नौकरी तलाश रहे लोगों को सकारात्मक अवसर मिल सकते हैं. कार्यस्थल पर समयसीमा और रोजमर्रा के काम का दबाव रहेगा. लंबी अवधि का निवेश बेहतर विकल्प हो सकता है. खानपान में लापरवाही से बचें और पर्याप्त पानी पीने के साथ अपनी दिनचर्या सुधारें.

कर्क टैरो मासिक राशिफल (Cancer Tarot Monthly Horoscope)

कर्क राशि के लोगों की रचनात्मकता इस महीने उनकी पहचान बन सकती है. नौकरीपेशा लोगों को अपने नए विचारों के लिए सराहना मिलेगी. पुराने निवेश से आर्थिक लाभ के संकेत हैं, हालांकि वाहन या प्रॉपर्टी की योजना फिलहाल टालना बेहतर रहेगा. प्रेम जीवन में भावनाओं और आपसी तालमेल को महत्व दें. सिंगल लोगों की किसी खास व्यक्ति के प्रति दिलचस्पी बढ़ सकती है.

सिंह टैरो मासिक राशिफल (Leo Tarot Monthly Horoscope)

सिंह राशि के लोगों के लिए परिवार प्राथमिकता रहेगा. वर्क फ्रॉम होम या ट्रांसफर की इच्छा रखने वालों को अच्छी खबर मिल सकती है. घर की सजावट, मरम्मत या नई संपत्ति पर खर्च बढ़ सकता है. प्रेम संबंधों में भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा. परिवार के हस्तक्षेप से कुछ चर्चाएं हो सकती हैं, लेकिन प्रेम संबंधों को परिजनों की स्वीकृति मिलने के भी संकेत हैं.

कन्या टैरो मासिक राशिफल (Virgo Tarot Monthly Horoscope)

कन्या राशि के लोगों को छोटी यात्राओं पर अनावश्यक खर्च से बचना चाहिए. सोशल मीडिया और ट्रैवल क्षेत्र से जुड़े लोगों को काम के नए अवसर मिल सकते हैं. आर्थिक मामलों में छोटी योजनाएं लाभ दे सकती हैं, लेकिन बड़े निवेश के लिए इंतजार करें. प्रेम संबंधों में गलतफहमियां दूर करने के लिए खुलकर बातचीत करें. कंधे, गले और सांस से जुड़ी परेशानियों के प्रति सतर्क रहें.

तुला टैरो मासिक राशिफल (Libra Tarot Monthly Horoscope)

तुला राशि के लोगों का ध्यान आर्थिक मजबूती पर रहेगा. बैंकिंग, सेल्स और फाइनेंस क्षेत्र में नौकरी तलाश रहे लोगों को कॉल आ सकता है. पुराना उधार वापस मिलने की संभावना है. प्रेम संबंधों में भरोसा बढ़ेगा और कुछ लोग अपने रिश्ते को नया नाम देने का फैसला कर सकते हैं. सामाजिक स्तर पर आकर्षण बढ़ेगा, लेकिन गले, दांत और जबड़े की सेहत का ध्यान रखें.

वृश्चिक टैरो मासिक राशिफल (Scorpio Tarot Monthly Horoscope)

वृश्चिक राशि के लोगों को आत्मविश्वास के साथ व्यवहार में संतुलन बनाए रखना होगा. आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं. कार्यक्षेत्र में नया प्रोजेक्ट या टीम लीड करने की जिम्मेदारी मिल सकती है. प्रेम जीवन में अपनी बात मनवाने के बजाय सहजता और समझदारी अपनाएं. मन की बात कहने के लिए समय अनुकूल हो सकता है. त्वचा, आंखों और सिरदर्द से जुड़ी परेशानी को नजरअंदाज न करें.

धनु टैरो मासिक राशिफल (Sagittarius Tarot Monthly Horoscope)

धनु राशि के लोगों के लिए पुराने संपर्क उपयोगी साबित हो सकते हैं, हालांकि महीने की शुरुआत धीमी रह सकती है. स्वास्थ्य, यात्रा और पढ़ाई से जुड़े खर्च बढ़ सकते हैं. निवेश के मामले में सावधानी बरतें. प्रेम संबंधों में पुराने अनुभव भावनात्मक उलझन बढ़ा सकते हैं. पर्याप्त नींद लें और मानसिक सुकून के लिए अपनी दिनचर्या पर ध्यान दें.

मकर टैरो मासिक राशिफल (Capricorn Tarot Monthly Horoscope)

मकर राशि के लोगों को सामाजिक जीवन में पहचान मिल सकती है. पुराने मित्र की मदद से नौकरी और करियर को नई दिशा मिलने के संकेत हैं. पहले किए गए प्रयासों का फल भी मिल सकता है. प्रेम जीवन में उतार-चढ़ाव के बीच मित्रता से शुरू हुआ रिश्ता गंभीर हो सकता है. पैरों की थकान, नसों में तनाव और ब्लड प्रेशर से जुड़ी समस्याओं के प्रति सतर्क रहें.

कुंभ टैरो मासिक राशिफल (Aquarius Tarot Monthly Horoscope)

कुंभ राशि के लोगों के लिए नवंबर करियर में प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला हो सकता है. आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी और बोनस या सरकारी लाभ से राहत मिल सकती है. वाहन या प्रॉपर्टी खरीदने की योजना आगे बढ़ सकती है, लेकिन दस्तावेजों की जांच जरूर करें. काम को अधिक समय देने से प्रेम जीवन में मनमुटाव हो सकता है. मानसिक शांति के लिए मेडिटेशन और आराम को दिनचर्या में शामिल करें.

मीन टैरो मासिक राशिफल (Pisces Tarot Monthly Horoscope)

मीन राशि के लोगों के लिए नवंबर यात्रा, नए अनुभव और सीखने के अवसर लेकर आ सकता है. विदेश, शिक्षा और पर्यटन क्षेत्र में नौकरी तलाश रहे लोगों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं. ट्रेनिंग या वर्कशॉप से करियर को नई दिशा मिलेगी. शिक्षा फंड, इंश्योरेंस या गोल्ड जैसे दीर्घकालिक विकल्पों पर सोच-समझकर विचार करें. प्रेम संबंध मजबूत हो सकते हैं और यात्रा के दौरान सिंगल लोगों की किसी खास व्यक्ति से मुलाकात संभव है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Read More
Published at : 27 Oct 2026 08:05 PM (IST)
Tags :
Rashifal Horoscope 2026 Tarot Masik Rashifal Tarot Monthly Horoscope November 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
टैरो राशिफल 28 अक्टूबर 2026: कुंभ को अटका हुआ धन और मान-सम्मान, सिंह को भाग्य का साथ; जानें 12 राशियों का भाग्य
टैरो राशिफल 28 अक्टूबर 2026: कुंभ को अटका हुआ धन और मान-सम्मान, सिंह को भाग्य का साथ; जानें 12 राशियों का भाग्य
राशिफल
Kal Ka Rashifal 28 October 2026: बुधवार को सर्वार्थ सिद्धि योग से 4 राशियों को बड़ा लाभ, वृषभ को पदोन्नति और कर्क का होगा बड़ा सौदा!
Kal Ka Rashifal 28 October 2026: बुधवार को सर्वार्थ सिद्धि योग से 4 राशियों को बड़ा लाभ, वृषभ को पदोन्नति और कर्क का होगा बड़ा सौदा!
राशिफल
Aaj Ka Singh Rashifal 26 October 2026: 9वें चंद्रमा से परोपकार में मन, वर्कप्लेस पर विरोधियों से सतर्कता व गृहस्थ जीवन में नजदीकियां
Aaj Ka Singh Rashifal 26 October 2026: 9वें चंद्रमा से परोपकार में मन, वर्कप्लेस पर विरोधियों से सतर्कता व गृहस्थ जीवन में नजदीकियां
राशिफल
Aaj Ka Mithun Rashifal 26 October 2026: 11वें चंद्रमा और वज्र योग से आय में जबर्दस्त बढ़ोतरी, ऑफिस में भागदौड़ व अधूरी पढ़ाई पूरी करने के योग
Aaj Ka Mithun Rashifal 26 October 2026: 11वें चंद्रमा और वज्र योग से आय में जबर्दस्त बढ़ोतरी, ऑफिस में भागदौड़ व अधूरी पढ़ाई पूरी करने के योग
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: 27 में किसके साथ 'अब्दुल', यूपी में सियासत फुल! | UP Elections | Akhilesh | Owaisi
Bihar MLC Election Result: बिहार में पहले रुझान में ही पलटी बाजी | Nitish Kumar | JDU | Anant Singh
YRKKH: Kabir को मंगेतर संग थिरकते देख चौंके Armaan-Abhira, क्या झूठे थे प्यार के सारे दावे?
Bollywood News: रश्मिका-विजय की लव स्टोरी पर बवाल, अब साइबर क्राइम पहुंचा मामला! (27.10.26)
Sansani | ABP News: No Parking का शैतान...नजरों के सामने खूनी खेल !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तूफान 'अर्नब' का विकराल रूप: इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, किसानों के लिए एडवाइजरी
तूफान 'अर्नब' का विकराल रूप: इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, किसानों के लिए एडवाइजरी
महाराष्ट्र
Maharashtra MLC Election Result Live: 3 सीटों पर महायुति को बढ़त, एक पर शरद पवार गुट आगे
महाराष्ट्र MLC रिजल्ट LIVE: 3 सीटों पर महायुति को बढ़त, एक पर शरद पवार गुट आगे
इंडिया
'मैं कभी नहीं चाहती थी कि राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनें', सोनिया गांधी का खुलासा
'मैं कभी नहीं चाहती थी कि राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनें', सोनिया गांधी का खुलासा
क्रिकेट
तीसरे टी20 में रिकॉर्ड्स की बारिश, अभिषेक-वैभव ने वेलिंगटन में तोड़े 6 रिकॉर्ड!
तीसरे टी20 में रिकॉर्ड्स की बारिश, अभिषेक-वैभव ने वेलिंगटन में तोड़े 6 रिकॉर्ड!
बॉलीवुड
टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस: कुणाल का नंबर ‘जय बलकारी’ नाम से सेव, पांच कारतूस की तस्वीरें डिलीट
टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस: कुणाल का नंबर ‘जय बलकारी’ नाम से सेव, पांच कारतूस की तस्वीरें डिलीट
विश्व
‘कपड़े फाड़े, खून बहने लगा,’ राष्ट्रपति ट्रंप पर पूर्व मिस स्वीट्जरलैंड ने लगाया रेप का आरोप
‘कपड़े फाड़े, खून बहने लगा,’ राष्ट्रपति ट्रंप पर पूर्व मिस स्वीट्जरलैंड ने लगाया रेप का आरोप
कार
Land Rover Defender की कीमत में 34 लाख की भारी कटौती, जानें वजह
Land Rover Defender की कीमत में 34 लाख की भारी कटौती, जानें वजह
Home Tips
Gas Stove Safety: गैस पर उफन गया है दूध या पानी? तुरंत चूल्हा जलाने की न करें भूल
गैस पर उफन गया है दूध या पानी? तुरंत चूल्हा जलाने की न करें भूल
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget