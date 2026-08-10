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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Makar Rashifal 10 August 2026: ऑफिस की परेशानी होगी दूर, बढ़ेगा आपका आत्मविश्वास

Aaj Ka Makar Rashifal 10 August 2026: ऑफिस की परेशानी होगी दूर, बढ़ेगा आपका आत्मविश्वास

Capricorn Horoscope Today: क्या आज ऑफिस की पुरानी परेशानियां खत्म होने वाली हैं? आत्मविश्वास बढ़ने से काम बेहतर होगा और नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. क्या दस्तावेज संभालकर रखना आपके लिए जरूरी होगा?

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 10 Aug 2026 03:45 AM (IST)
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Aaj Ka Makar Rashifal 10 August 2026: हर दिन की शुरुआत पंचांग देखकर करने से दिन की बेहतर योजना बनाई जा सकती है. आज श्रावण मास का द्वितीय सोमवार है. श्रावण कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि सुबह 8:01 बजे तक रहेगी, इसके बाद त्रयोदशी तिथि शुरू होगी. आर्द्रा नक्षत्र दोपहर 12:27 बजे तक रहेगा, फिर पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. 

आज वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मी योग और वज्र योग जैसे संयोग बन रहे हैं. चंद्रमा पूरे दिन मिथुन राशि में रहेंगे. आइए, शुभ मुहूर्त, राहुकाल और शुभ दिशा के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

शुभ चौघड़िया: सुबह 10:15 बजे से 11:15 बजे तक
लाभ-अमृत चौघड़िया: शाम 4:00 बजे से 6:00 बजे तक
राहुकाल: सुबह 7:30 बजे से 9:00 बजे तक
शुभ दिशा: पूर्व दिशा

बिजनेस राशिफल

मकर राशि वालों के लिए आज कारोबार में संभलकर कदम बढ़ाने का दिन है. चंद्रमा छठे भाव में होने से विरोधियों और प्रतिस्पर्धियों की गतिविधियों पर नजर रखना जरूरी होगा. बेवजह किसी से विवाद करने के बजाय शांत रहकर अपनी रणनीति पर काम करें.

पैतृक कारोबार से जुड़े लोगों के लिए पिता की सलाह काफी उपयोगी साबित हो सकती है. बिजनेस की बारीकियों को समझने और पुराने अनुभवों से सीखने का प्रयास करें. उनके मार्गदर्शन से कारोबार से जुड़ी गलतियों को कम करने में मदद मिलेगी.

व्यवसाय से जुड़ी यात्रा को फिलहाल स्थगित रखना बेहतर रहेगा, क्योंकि यात्रा में समय और धन दोनों का नुकसान होने की आशंका है. अगर आपने बिजनेस के लिए लोन लिया है तो उसका इस्तेमाल उसी उद्देश्य के लिए करें, जिसके लिए लोन लिया गया था. वित्तीय संस्थान की ओर से ऑडिट या जांच हो सकती है, इसलिए सभी रिकॉर्ड और दस्तावेज व्यवस्थित रखें.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए राहत भरा दिन रहेगा. ऑफिस में पिछले कुछ समय से चल रही परेशानियां धीरे-धीरे समाप्त होंगी. अब आपको मैनेजमेंट से जुड़े कामों पर अधिक ध्यान देना चाहिए.

आत्मविश्वास बढ़ने से आप अपने कार्यों को बेहतर तरीके से पूरा कर पाएंगे. ऑफिस की ओर से दूसरे शहर की जिम्मेदारी या किसी नए काम को संभालने का अवसर भी मिल सकता है. ऐसी जिम्मेदारी आपके करियर के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है.

वर्कस्पेस पर सहकर्मियों का सहयोग आपका मनोबल बढ़ाएगा. टीम के साथ मिलकर काम करने से मुश्किल कार्य भी आसानी से पूरे किए जा सकते हैं.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में आज सावधानी जरूरी है. बिजनेस लोन का पैसा किसी दूसरे काम में इस्तेमाल न करें. वित्तीय लेन-देन से जुड़े सभी रिकॉर्ड सुरक्षित रखें.

अपनी महत्वपूर्ण फाइलें, बैंक से जुड़े दस्तावेज और कारोबारी कागजात संभालकर रखें. किसी भी दस्तावेज को बिना पढ़े साइन करने से बचें.

लव और फैमिली राशिफल

दाम्पत्य जीवन में किसी बाहरी व्यक्ति की दखलअंदाजी तनाव का कारण बन सकती है. कोशिश करें कि पति-पत्नी के निजी मामलों को किसी तीसरे व्यक्ति के सामने चर्चा का विषय न बनाएं.

बाहरी हस्तक्षेप का असर घर के माहौल पर भी पड़ सकता है, इसलिए जीवनसाथी के साथ खुलकर बातचीत करें. छोटी बातों को लेकर प्रतिक्रिया देने के बजाय समझदारी से स्थिति संभालना बेहतर रहेगा.

हेल्थ राशिफल

आज मानसिक रूप से खुद को मजबूत रखना जरूरी होगा. काम और पारिवारिक तनाव को जरूरत से ज्यादा अपने ऊपर हावी न होने दें.

काम के बीच छोटे ब्रेक लेते रहें और पर्याप्त नींद लें. तनाव कम करने के लिए सुबह कुछ समय शांत वातावरण में बिताना फायदेमंद रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों के लिए दिन मेहनत का अच्छा परिणाम देने वाला रहेगा. अपनी कड़ी मेहनत से मिली पहचान और उपलब्धियों से संतुष्टि महसूस करेंगे.

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को लगातार मेहनत जारी रखनी चाहिए. पुराने विषयों का रिवीजन और नियमित अभ्यास सफलता के लिए महत्वपूर्ण रहेगा.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: ऑफ व्हाइट
भाग्यशाली अंक: 3
अशुभ अंक: 9

उपाय

आज भगवान शिव की पूजा करें और शिवलिंग पर जल अर्पित करें. जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन या सफेद वस्तु का दान करें. पिता या किसी बड़े व्यक्ति का आशीर्वाद लेकर महत्वपूर्ण काम शुरू करना शुभ रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 10 Aug 2026 03:45 AM (IST)
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