Aaj Ka Dhanu Rashifal 10 August 2026: बड़े लाभ के सौदे, परीक्षा में भी मिलेगा फायदा

Aaj Ka Dhanu Rashifal 10 August 2026: हर दिन की शुरुआत पंचांग देखकर करने से दिन की बेहतर योजना बनाई जा सकती है. आज श्रावण मास का द्वितीय सोमवार है. श्रावण कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि सुबह 8:01 बजे तक रहेगी, इसके बाद त्रयोदशी तिथि शुरू होगी. आर्द्रा नक्षत्र दोपहर 12:27 बजे तक रहेगा, फिर पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.

आज वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मी योग और वज्र योग जैसे संयोग बन रहे हैं. चंद्रमा पूरे दिन मिथुन राशि में रहेंगे. आइए, शुभ मुहूर्त, राहुकाल और शुभ दिशा के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

शुभ चौघड़िया: सुबह 10:15 बजे से 11:15 बजे तक

लाभ-अमृत चौघड़िया: शाम 4:00 बजे से 6:00 बजे तक

राहुकाल: सुबह 7:30 बजे से 9:00 बजे तक

शुभ दिशा: पूर्व दिशा

बिजनेस राशिफल

धनु राशि वालों के लिए आज कारोबार के लिहाज से दिन काफी अच्छा रहने वाला है. चंद्रमा 7वें भाव में होने से साझेदारी और संपर्कों से जुड़े मामलों में लाभ मिल सकता है. भाग्य का पूरा साथ मिलने से बड़े लाभ वाले सौदे हाथ लग सकते हैं और आमदनी उम्मीद से अधिक रहने की संभावना है.

बिजनेसमैन को आज अपने पुराने संपर्कों का भी लाभ मिल सकता है. कारोबार में विस्तार या किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत को लेकर सकारात्मक परिणाम मिलने के संकेत हैं. बिजनेस के अलावा वित्तीय निवेश की योजना भी बना सकते हैं. हालांकि निवेश से पहले जोखिम और लाभ दोनों को अच्छी तरह समझ लें.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन उत्साहजनक रहेगा. ऑफिस में कोई जटिल समस्या सामने आ सकती है, लेकिन आप अपनी समझ और अनुभव से उसका समाधान निकालने में सफल होंगे. काम के मोर्चे पर आपकी मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है.

अगर बॉस आपसे ज्यादा मेहनत की उम्मीद कर रहे हैं, तो खुद पहल करके अपनी क्षमता साबित करें. इससे वरिष्ठ अधिकारियों का आप पर भरोसा बढ़ेगा. वर्कप्लेस पर डिसेंट बिहेवियर रखें और सीनियर्स व कोवर्कर्स के प्रति सम्मान का भाव बनाए रखें.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक स्थिति मजबूत रहने के संकेत हैं. कारोबार से अच्छी आमदनी हो सकती है और बड़े सौदों से लाभ मिलने की संभावना है. आप अतिरिक्त आय के लिए निवेश के नए विकल्पों पर विचार कर सकते हैं.

हालांकि किसी भी निवेश में पूरी जानकारी के बिना पैसा लगाने से बचें. अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार ही निवेश की योजना बनाएं.

लव और फैमिली राशिफल

लव और फैमिली लाइफ के लिए दिन बेहद सुखद रहेगा. रिश्तों में बॉन्डिंग मजबूत होगी और परिवार के सदस्यों के साथ प्रेम व सौहार्द बढ़ेगा. घर का माहौल हंसमुख और सकारात्मक बना रहेगा.

मां और बहन की ओर से आपको किसी तरह का लाभ या सहयोग मिल सकता है. परिवार के बड़े लोगों का प्यार और आशीर्वाद आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा. जीवनसाथी या पार्टनर के साथ भी अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा और मानसिक रूप से उत्साह महसूस करेंगे. काम में सफलता मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा. हालांकि व्यस्तता के बीच आराम के लिए भी समय निकालें.

तनाव से बचने के लिए पर्याप्त नींद लें और अपनी दिनचर्या को संतुलित रखें. सकारात्मक माहौल में समय बिताना आपके लिए अच्छा रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों के लिए दिन शानदार रहने वाला है. परीक्षा में बेहतर अंक मिलने से घर के बड़े लोग खुश होंगे. आपकी मेहनत का परिणाम देखकर परिवार से प्यार और आशीर्वाद मिलेगा.

जो विद्यार्थी आगे की पढ़ाई या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इसी तरह लगातार मेहनत जारी रखनी चाहिए. सफलता के लिए नियमित रिवीजन और अनुशासन बनाए रखना जरूरी होगा.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: नेवी ब्लू

भाग्यशाली अंक: 7

अशुभ अंक: 4

उपाय

आज भगवान विष्णु की पूजा करें और पीले फूल अर्पित करें. जरूरतमंद व्यक्ति को पीले फल या भोजन का दान करें. किसी बड़े व्यक्ति का आशीर्वाद लेकर दिन की शुरुआत करना आपके लिए शुभ रहेगा.

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