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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Dhanu Rashifal 10 August 2026: बड़े लाभ के सौदे, परीक्षा में भी मिलेगा फायदा

Aaj Ka Dhanu Rashifal 10 August 2026: बड़े लाभ के सौदे, परीक्षा में भी मिलेगा फायदा

Sagittarius Horoscope Today: क्या आज भाग्य आपके पक्ष में रहने वाला है? बिजनेस में बड़े लाभ वाले सौदे और अच्छी आमदनी के योग हैं. क्या स्टूडेंट्स की मेहनत उन्हें परीक्षा में बेहतर अंक दिलाएगी?

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 10 Aug 2026 03:40 AM (IST)
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Aaj Ka Dhanu Rashifal 10 August 2026: हर दिन की शुरुआत पंचांग देखकर करने से दिन की बेहतर योजना बनाई जा सकती है. आज श्रावण मास का द्वितीय सोमवार है. श्रावण कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि सुबह 8:01 बजे तक रहेगी, इसके बाद त्रयोदशी तिथि शुरू होगी. आर्द्रा नक्षत्र दोपहर 12:27 बजे तक रहेगा, फिर पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. 

आज वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मी योग और वज्र योग जैसे संयोग बन रहे हैं. चंद्रमा पूरे दिन मिथुन राशि में रहेंगे. आइए, शुभ मुहूर्त, राहुकाल और शुभ दिशा के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

शुभ चौघड़िया: सुबह 10:15 बजे से 11:15 बजे तक
लाभ-अमृत चौघड़िया: शाम 4:00 बजे से 6:00 बजे तक
राहुकाल: सुबह 7:30 बजे से 9:00 बजे तक
शुभ दिशा: पूर्व दिशा

बिजनेस राशिफल

धनु राशि वालों के लिए आज कारोबार के लिहाज से दिन काफी अच्छा रहने वाला है. चंद्रमा 7वें भाव में होने से साझेदारी और संपर्कों से जुड़े मामलों में लाभ मिल सकता है. भाग्य का पूरा साथ मिलने से बड़े लाभ वाले सौदे हाथ लग सकते हैं और आमदनी उम्मीद से अधिक रहने की संभावना है.

बिजनेसमैन को आज अपने पुराने संपर्कों का भी लाभ मिल सकता है. कारोबार में विस्तार या किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत को लेकर सकारात्मक परिणाम मिलने के संकेत हैं. बिजनेस के अलावा वित्तीय निवेश की योजना भी बना सकते हैं. हालांकि निवेश से पहले जोखिम और लाभ दोनों को अच्छी तरह समझ लें.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन उत्साहजनक रहेगा. ऑफिस में कोई जटिल समस्या सामने आ सकती है, लेकिन आप अपनी समझ और अनुभव से उसका समाधान निकालने में सफल होंगे. काम के मोर्चे पर आपकी मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है.

अगर बॉस आपसे ज्यादा मेहनत की उम्मीद कर रहे हैं, तो खुद पहल करके अपनी क्षमता साबित करें. इससे वरिष्ठ अधिकारियों का आप पर भरोसा बढ़ेगा. वर्कप्लेस पर डिसेंट बिहेवियर रखें और सीनियर्स व कोवर्कर्स के प्रति सम्मान का भाव बनाए रखें.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक स्थिति मजबूत रहने के संकेत हैं. कारोबार से अच्छी आमदनी हो सकती है और बड़े सौदों से लाभ मिलने की संभावना है. आप अतिरिक्त आय के लिए निवेश के नए विकल्पों पर विचार कर सकते हैं.

हालांकि किसी भी निवेश में पूरी जानकारी के बिना पैसा लगाने से बचें. अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार ही निवेश की योजना बनाएं.

लव और फैमिली राशिफल

लव और फैमिली लाइफ के लिए दिन बेहद सुखद रहेगा. रिश्तों में बॉन्डिंग मजबूत होगी और परिवार के सदस्यों के साथ प्रेम व सौहार्द बढ़ेगा. घर का माहौल हंसमुख और सकारात्मक बना रहेगा.

मां और बहन की ओर से आपको किसी तरह का लाभ या सहयोग मिल सकता है. परिवार के बड़े लोगों का प्यार और आशीर्वाद आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा. जीवनसाथी या पार्टनर के साथ भी अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा और मानसिक रूप से उत्साह महसूस करेंगे. काम में सफलता मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा. हालांकि व्यस्तता के बीच आराम के लिए भी समय निकालें.

तनाव से बचने के लिए पर्याप्त नींद लें और अपनी दिनचर्या को संतुलित रखें. सकारात्मक माहौल में समय बिताना आपके लिए अच्छा रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों के लिए दिन शानदार रहने वाला है. परीक्षा में बेहतर अंक मिलने से घर के बड़े लोग खुश होंगे. आपकी मेहनत का परिणाम देखकर परिवार से प्यार और आशीर्वाद मिलेगा.

जो विद्यार्थी आगे की पढ़ाई या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इसी तरह लगातार मेहनत जारी रखनी चाहिए. सफलता के लिए नियमित रिवीजन और अनुशासन बनाए रखना जरूरी होगा.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: नेवी ब्लू
भाग्यशाली अंक: 7
अशुभ अंक: 4

उपाय

आज भगवान विष्णु की पूजा करें और पीले फूल अर्पित करें. जरूरतमंद व्यक्ति को पीले फल या भोजन का दान करें. किसी बड़े व्यक्ति का आशीर्वाद लेकर दिन की शुरुआत करना आपके लिए शुभ रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 10 Aug 2026 03:40 AM (IST)
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