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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Kumbh Rashifal 10 August 2026: अचानक मिलेगा धन, रुकी पेमेंट आने के संकेत

Aaj Ka Kumbh Rashifal 10 August 2026: अचानक मिलेगा धन, रुकी पेमेंट आने के संकेत

Aquarius Horoscope Today: क्या आज अचानक धन लाभ आपकी परेशानी दूर कर सकता है? रुकी हुई पेमेंट मिलने और बिजनेस की बाधाएं खत्म होने के संकेत हैं. क्या लव रिलेशन में ओवरकॉन्फिडेंस से बचना होगा?

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 10 Aug 2026 03:50 AM (IST)
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Aaj Ka Kumbh Rashifal 10 August 2026: हर दिन की शुरुआत पंचांग देखकर करने से दिन की बेहतर योजना बनाई जा सकती है. आज श्रावण मास का द्वितीय सोमवार है. श्रावण कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि सुबह 8:01 बजे तक रहेगी, इसके बाद त्रयोदशी तिथि शुरू होगी. आर्द्रा नक्षत्र दोपहर 12:27 बजे तक रहेगा, फिर पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. 

आज वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मी योग और वज्र योग जैसे संयोग बन रहे हैं. चंद्रमा पूरे दिन मिथुन राशि में रहेंगे. आइए, शुभ मुहूर्त, राहुकाल और शुभ दिशा के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

शुभ चौघड़िया: सुबह 10:15 बजे से 11:15 बजे तक
लाभ-अमृत चौघड़िया: शाम 4:00 बजे से 6:00 बजे तक
राहुकाल: सुबह 7:30 बजे से 9:00 बजे तक
शुभ दिशा: पूर्व दिशा

बिजनेस राशिफल

कुंभ राशि वालों के लिए आज कारोबार के लिहाज से दिन काफी शुभ रहने वाला है. चंद्रमा पंचम भाव में होने से आकस्मिक धन लाभ के योग बन रहे हैं. ग्रहों का साथ मिलने से बिजनेस में आने वाली कई बाधाएं अपने आप दूर हो सकती हैं. किसी शुभ समाचार के मिलने से आपका मनोबल भी बढ़ेगा.

वज्र और लक्ष्मी योग बनने से मार्केट में लंबे समय से अटकी हुई कोई पेमेंट अचानक प्राप्त हो सकती है. रुका हुआ पैसा मिलने से कारोबार से जुड़े कई जरूरी काम पूरे करने में आसानी होगी. अगर किसी ग्राहक या कारोबारी पक्ष से भुगतान का इंतजार था, तो आज उससे जुड़ी सकारात्मक खबर मिल सकती है.

कारोबारियों को इस समय मिले अवसरों का सही इस्तेमाल करना चाहिए. धन आने के बाद अनावश्यक खर्च करने के बजाय पहले जरूरी व्यावसायिक जिम्मेदारियों को पूरा करें.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन मिलाजुला रहेगा. अपनी प्रतिभा को रोजमर्रा के काम में और बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास करते रहें. काम करने के तरीके में छोटे-छोटे सुधार आपकी कार्यक्षमता बढ़ा सकते हैं.

दोपहर बाद किसी सहकर्मी की समस्या के कारण आपका अपना काम प्रभावित हो सकता है. ऐसी स्थिति में परेशान होने के बजाय प्राथमिकता तय करके काम पूरा करें. ऑफिस से जुड़ी यात्रा के बाद दोबारा यात्रा करनी पड़ सकती है, इसलिए अपनी दिनचर्या उसी हिसाब से व्यवस्थित रखें.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक दृष्टि से दिन लाभदायक रहेगा. रुकी हुई पेमेंट मिलने और आकस्मिक धन लाभ से आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है. इससे पुराने अटके हुए कामों को पूरा करने में मदद मिलेगी.

हालांकि धन प्राप्त होते ही बड़ी खरीदारी या गैर-जरूरी खर्च करने से बचें. आने वाले दिनों की जरूरतों को ध्यान में रखकर बजट बनाना बेहतर रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल

सांसारिक जीवन में आनंद और संतोष का अनुभव करेंगे. परिवार के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा. परोपकार की भावना रखें और किसी भी गलत या अनुचित कार्य से दूरी बनाए रखें.

लव रिलेशन में ओवरकॉन्फिडेंस से बचना जरूरी है. पार्टनर से ऐसा कोई वादा या कमिटमेंट न करें, जिसे निभाना आपके लिए मुश्किल हो सकता है. छोटी बातों को लेकर बाद में मतभेद बढ़ सकते हैं, इसलिए रिश्ते में स्पष्टता और समझदारी बनाए रखें.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन लगातार काम और यात्रा के कारण थकान महसूस हो सकती है. ऑफिस से जुड़ी यात्राओं के बीच पर्याप्त आराम करें.

मानसिक शांति बनाए रखने के लिए कुछ समय अपने पसंदीदा काम में बिताएं. सकारात्मक सोच और संतुलित दिनचर्या आपको ऊर्जावान बनाए रखने में मदद करेगी.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

कॉम्पिटिटिव और जनरल स्टूडेंट्स के लिए अब तैयारी को गंभीरता से लेने का समय है. परीक्षा में ज्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए याद करने और रिवीजन का काम अभी से शुरू कर दें.

जो विषय कठिन लग रहे हैं, उनके लिए अलग से समय निर्धारित करें. रोज थोड़ा-थोड़ा पढ़ने से परीक्षा के समय दबाव कम रहेगा और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: येलो
भाग्यशाली अंक: 1
अशुभ अंक: 7

उपाय

आज भगवान विष्णु की पूजा करें और पीले फूल अर्पित करें. किसी जरूरतमंद को पीले फल या भोजन का दान करें. साथ ही किसी भी महत्वपूर्ण काम से पहले बड़ों का आशीर्वाद लेना आपके लिए शुभ रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 10 Aug 2026 03:50 AM (IST)
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