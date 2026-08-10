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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Meen Rashifal 10 August 2026: ऑफिस में विवाद से बचें, फैसले सोचकर ही लें

Aaj Ka Meen Rashifal 10 August 2026: ऑफिस में विवाद से बचें, फैसले सोचकर ही लें

Pisces Horoscope Today: क्या आज आपकी एक बात ऑफिस में विवाद खड़ा कर सकती है? सहकर्मियों से बहस और जल्दबाजी में फैसले लेने से बचना होगा. क्या पार्टनर की परेशानी समझना रिश्ते के लिए जरूरी रहेगा?

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 10 Aug 2026 03:55 AM (IST)
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Aaj Ka Meen Rashifal 10 August 2026: हर दिन की शुरुआत पंचांग देखकर करने से दिन की बेहतर योजना बनाई जा सकती है. आज श्रावण मास का द्वितीय सोमवार है. श्रावण कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि सुबह 8:01 बजे तक रहेगी, इसके बाद त्रयोदशी तिथि शुरू होगी. आर्द्रा नक्षत्र दोपहर 12:27 बजे तक रहेगा, फिर पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. 

आज वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मी योग और वज्र योग जैसे संयोग बन रहे हैं. चंद्रमा पूरे दिन मिथुन राशि में रहेंगे. आइए, शुभ मुहूर्त, राहुकाल और शुभ दिशा के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

शुभ चौघड़िया: सुबह 10:15 बजे से 11:15 बजे तक
लाभ-अमृत चौघड़िया: शाम 4:00 बजे से 6:00 बजे तक
राहुकाल: सुबह 7:30 बजे से 9:00 बजे तक
शुभ दिशा: पूर्व दिशा

बिजनेस राशिफल

मीन राशि वालों के लिए आज कारोबार में सतर्कता बरतने का दिन रहेगा. चंद्रमा चौथे भाव में होने से पारिवारिक सुख-सुविधाओं में कुछ कमी महसूस हो सकती है, जिसका असर आपके काम पर भी पड़ सकता है.

कारोबार से जुड़ी अपनी कार्यशैली और योजनाओं को हर किसी के साथ शेयर करने से बचें. कोई व्यक्ति स्वार्थ के कारण आपकी जानकारी का गलत फायदा उठा सकता है. इसलिए महत्वपूर्ण कारोबारी फैसले लेने से पहले अच्छी तरह विचार करें.

बिजनेसमैन को विपरीत परिस्थितियों में जल्दबाजी से फैसला नहीं लेना चाहिए. सही समय और बेहतर परिस्थिति का इंतजार करना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा. फिलहाल नई योजना शुरू करने से पहले उसके हर पहलू की जांच करें.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों को आज कार्यस्थल पर सहकर्मियों से विवाद से बचना होगा. किसी छोटी बात को लेकर बहस बढ़ सकती है, इसलिए सामने वाले की बात सुनकर शांत तरीके से जवाब दें.

वर्कस्पेस पर अनजाने में कही गई सही बात भी गलत तरीके से ली जा सकती है. इसलिए अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी होगा. अपनी स्वतंत्रता का आनंद लें, लेकिन दूसरों की सीमाओं और अधिकारों का भी सम्मान करें.

आज ऑफिस में काम करते समय कम बोलकर अपने काम पर ध्यान देना आपके लिए बेहतर रहेगा.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में आज सोच-समझकर कदम उठाने की जरूरत है. किसी भी बड़े निवेश या खर्च से पहले अपनी वर्तमान आर्थिक स्थिति का आकलन करें.

जल्दबाजी में लिया गया वित्तीय फैसला नुकसान का कारण बन सकता है. कारोबार से जुड़ी योजनाओं को भी फिलहाल गोपनीय रखना बेहतर होगा.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक जीवन में आज सुख-सुविधाओं की कमी महसूस हो सकती है. घर के माहौल को लेकर मन थोड़ा परेशान रह सकता है.

जीवनसाथी भी किसी बात को लेकर तनाव में रह सकते हैं. ऐसे समय में उनकी बात काटने के बजाय उनके दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करें. आपकी समझदारी और सहयोग रिश्ते में तनाव कम कर सकता है.

हेल्थ राशिफल

मानसिक तनाव का असर आपकी ऊर्जा और मूड पर पड़ सकता है. ऑफिस और परिवार से जुड़ी परेशानियों को जरूरत से ज्यादा अपने ऊपर हावी न होने दें.

कुछ समय आराम और पसंदीदा गतिविधियों के लिए निकालें. शांत वातावरण में समय बिताना मन को बेहतर महसूस करा सकता है.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों को पढ़ाई में किसी विषय को समझने में परेशानी हो सकती है. अगर लगातार प्रयास के बावजूद विषय स्पष्ट नहीं हो रहा है, तो शिक्षक से मदद लेने में संकोच न करें.

जरूरत पड़ने पर एक्स्ट्रा क्लास या अतिरिक्त मार्गदर्शन लें. सही दिशा में की गई मेहनत से पढ़ाई की मुश्किलें धीरे-धीरे कम होंगी.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: ब्लैक
भाग्यशाली अंक: 5
अशुभ अंक: 1

उपाय

आज भगवान विष्णु की पूजा करें और घर में शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखें. किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं और महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले अपने बड़ों की सलाह लें. इससे मन को स्थिर रखने में मदद मिलेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 10 Aug 2026 03:55 AM (IST)
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