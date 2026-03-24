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Chhathi Maiya Story: मां दुर्गा के छठे अवतार कात्यायनी और छठी मैया का क्या है नाता, जानें रहस्य
Chhathi Maiya Story: मां दुर्गा का छठे अवतार देवी कात्यायनी (Maa Katayani) और छठी मैया (Chhathi Maiya) के बीच गहरा संबंध है. दोनों देवियां संतान सुख, स्वास्थ्य, शक्ति और समृद्धि की अधिष्ठात्री हैं.
देवी कात्यायनी और छठी मैया का संबंध
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Published at : 24 Mar 2026 10:24 AM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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