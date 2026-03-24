Chhathi Maiya Story: मां दुर्गा के छठे अवतार कात्यायनी और छठी मैया का क्या है नाता, जानें रहस्य

चैत्र महीने में चैत्र नवरात्रि और चैती छठ का पर्व एक ही समय मनाया जाता है.चैती छठ पर्व के दौरान मां दुर्गा की छठी विभूति माता कात्यायनी की भी पूजा की जाती है. नवरात्रि के दौरान षष्ठी तिथि पर मां कात्यायनी की पूजा का विधान है.