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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोChhathi Maiya Story: मां दुर्गा के छठे अवतार कात्यायनी और छठी मैया का क्या है नाता, जानें रहस्य

Chhathi Maiya Story: मां दुर्गा के छठे अवतार कात्यायनी और छठी मैया का क्या है नाता, जानें रहस्य

Chhathi Maiya Story: मां दुर्गा का छठे अवतार देवी कात्यायनी (Maa Katayani) और छठी मैया (Chhathi Maiya) के बीच गहरा संबंध है. दोनों देवियां संतान सुख, स्वास्थ्य, शक्ति और समृद्धि की अधिष्ठात्री हैं.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 24 Mar 2026 10:24 AM (IST)
Chhathi Maiya Story: मां दुर्गा का छठे अवतार देवी कात्यायनी (Maa Katayani) और छठी मैया (Chhathi Maiya) के बीच गहरा संबंध है. दोनों देवियां संतान सुख, स्वास्थ्य, शक्ति और समृद्धि की अधिष्ठात्री हैं.

देवी कात्यायनी और छठी मैया का संबंध

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चैत्र महीने में चैत्र नवरात्रि और चैती छठ का पर्व एक ही समय मनाया जाता है.चैती छठ पर्व के दौरान मां दुर्गा की छठी विभूति माता कात्यायनी की भी पूजा की जाती है. नवरात्रि के दौरान षष्ठी तिथि पर मां कात्यायनी की पूजा का विधान है.
चैत्र महीने में चैत्र नवरात्रि और चैती छठ का पर्व एक ही समय मनाया जाता है.चैती छठ पर्व के दौरान मां दुर्गा की छठी विभूति माता कात्यायनी की भी पूजा की जाती है. नवरात्रि के दौरान षष्ठी तिथि पर मां कात्यायनी की पूजा का विधान है.
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बिहार, उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में षष्ठी देवी को स्थानीय भाषा में छठी मैया कहा जाता है. इनकी पूजा का उल्लेख ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी किया गया है.
बिहार, उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में षष्ठी देवी को स्थानीय भाषा में छठी मैया कहा जाता है. इनकी पूजा का उल्लेख ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी किया गया है.
Published at : 24 Mar 2026 10:24 AM (IST)
Tags :
Maa Katyayani Chhathi Maiya Chaiti Chhath 2026 Chhath Puja 2026 Chaitra Navratri 2026 Chaiti Chhath Puja 2026

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