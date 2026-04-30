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Budh Gochar 2026: बुद्ध पूर्णिमा से पहले बुद्ध का गोचर, मकर सहित 4 राशियों के लिए खतरे की घंटी, रखें ये सावधानी
Budh Gochar 2026: 30 अप्रैल को बुद्ध का गोचर मेष राशि में होगा. बुद्ध पूर्णिमा से पूर्व बुद्ध ग्रह का अपनी नीच राशि में जाना कुछ राशियों के लिए खतरे की घंटी बनेगा. क्या आपकी राशि शामिल है देखें.
बुध गोचर 2026
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Published at : 30 Apr 2026 08:01 AM (IST)
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