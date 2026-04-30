बुध आपके आठवें भाव में प्रवेश कर रहे हैं, कार्यक्षेत्र में आपको कोई चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट या अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है, जो शुरुआत में कठिन लगेगी. इस समय परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना जरूरी रहेगा. जल्दबाजी में लिए गए फैसले नुकसान दे सकते हैं. मानसिक तनाव और स्वास्थ्य से जुड़ी छोटी परेशानियां आपको प्रभावित कर सकती हैं.