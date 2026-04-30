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(Source:  Poll of Polls)
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोBudh Gochar 2026: बुद्ध पूर्णिमा से पहले बुद्ध का गोचर, मकर सहित 4 राशियों के लिए खतरे की घंटी, रखें ये सावधानी

Budh Gochar 2026: बुद्ध पूर्णिमा से पहले बुद्ध का गोचर, मकर सहित 4 राशियों के लिए खतरे की घंटी, रखें ये सावधानी

Budh Gochar 2026: 30 अप्रैल को बुद्ध का गोचर मेष राशि में होगा. बुद्ध पूर्णिमा से पूर्व बुद्ध ग्रह का अपनी नीच राशि में जाना कुछ राशियों के लिए खतरे की घंटी बनेगा. क्या आपकी राशि शामिल है देखें.

By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 30 Apr 2026 08:01 AM (IST)
Budh Gochar 2026: 30 अप्रैल को बुद्ध का गोचर मेष राशि में होगा. बुद्ध पूर्णिमा से पूर्व बुद्ध ग्रह का अपनी नीच राशि में जाना कुछ राशियों के लिए खतरे की घंटी बनेगा. क्या आपकी राशि शामिल है देखें.

बुध गोचर 2026

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30 अप्रैल 2026 को सुबह 6.55 पर बुध मेष राशि में प्रवेश करेंगे.ये बुध की नीच राशि है, 15 मई तक कन्या, मकर,वृषभ, कुंभ राशि वालों को सावधान रहना होगा.
30 अप्रैल 2026 को सुबह 6.55 पर बुध मेष राशि में प्रवेश करेंगे.ये बुध की नीच राशि है, 15 मई तक कन्या, मकर,वृषभ, कुंभ राशि वालों को सावधान रहना होगा.
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बुध आपके आठवें भाव में प्रवेश कर रहे हैं, कार्यक्षेत्र में आपको कोई चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट या अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है, जो शुरुआत में कठिन लगेगी. इस समय परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना जरूरी रहेगा. जल्दबाजी में लिए गए फैसले नुकसान दे सकते हैं. मानसिक तनाव और स्वास्थ्य से जुड़ी छोटी परेशानियां आपको प्रभावित कर सकती हैं.
बुध आपके आठवें भाव में प्रवेश कर रहे हैं, कार्यक्षेत्र में आपको कोई चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट या अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है, जो शुरुआत में कठिन लगेगी. इस समय परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना जरूरी रहेगा. जल्दबाजी में लिए गए फैसले नुकसान दे सकते हैं. मानसिक तनाव और स्वास्थ्य से जुड़ी छोटी परेशानियां आपको प्रभावित कर सकती हैं.
Published at : 30 Apr 2026 08:01 AM (IST)
Tags :
Budh Grah Budh Gochar 2026 Mercury Transit 2026 Budh Purnima 2026

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