Hariyali Teej 2026 Shopping: हरियाली तीज का त्योहार सुहाग, सौभाग्य और पारिवारिक खुशहाली का प्रतीक माना जाता है. इस दिन विवाहित महिलाएं सोलह श्रृंगार करती हैं, नए कपड़े पहनती हैं और भगवान शिव व माता पार्वती की पूजा करती हैं.

खास बात यह है कि 2026 में हरियाली तीज और 15 अगस्त के आसपास लगने वाली बड़ी ऑनलाइन सेल एक साथ आ रही हैं. ऐसे में अगर आप लंबे समय से कुछ खरीदने की योजना बना रही थीं, तो यह समय बजट बचाते हुए अच्छी खरीदारी करने का मौका बन सकता है.

कई ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म इस दौरान फैशन, ज्वेलरी, ब्यूटी, होम और इलेक्ट्रॉनिक्स पर आकर्षक ऑफर देने की तैयारी में हैं. ऐसे में बिना जल्दबाजी के जरूरत और बजट के हिसाब से खरीदारी करना समझदारी होगी.

SALE की संभावित डेट

इस साल प्रमुख ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वतंत्रता दिवस के आसपास सेल की शुरुआत इस प्रकार है-

Amazon Great Freedom Sale: 7 अगस्त 2026 से (Prime Members को शुरुआती एक्सेस मिल सकता है.

7 अगस्त 2026 से (Prime Members को शुरुआती एक्सेस मिल सकता है. Flipkart Freedom/Independence Sale: 8 अगस्त 2026 से (Flipkart Plus Members को पहले एक्सेस मिलने की संभावना.

8 अगस्त 2026 से (Flipkart Plus Members को पहले एक्सेस मिलने की संभावना. Myntra Independence Fashion Sale: अगस्त के दूसरे सप्ताह में लाइव या जारी रहने की संभावना.

अगर आपने पहले से अपनी विशलिस्ट तैयार कर ली है, तो अच्छे ऑफर मिलते ही खरीदारी करना आसान रहेगा.

हरियाली तीज पर शादीशुदा महिलाएं क्या खरीद सकती हैं?

1. हरे रंग की साड़ी या सूट

हरियाली तीज पर हरे रंग का विशेष महत्व माना जाता है. सिल्क, जॉर्जेट, ऑर्गेंजा या कॉटन साड़ी के साथ एक खूबसूरत सूट भी अच्छा विकल्प हो सकता है. सेल के दौरान ब्रांडेड कपड़ों पर अच्छी छूट देखने को मिल सकती है.

2. चूड़ियां और पारंपरिक ज्वेलरी

हरियाली तीज का श्रृंगार चूड़ियों के बिना अधूरा माना जाता है. ग्रीन ग्लास बैंगल्स, कुंदन सेट, ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी या मंदिर ज्वेलरी जैसी चीजें इस मौके पर खरीदी जा सकती हैं.

3. मंगलसूत्र और सिल्वर ज्वेलरी

अगर आप लंबे समय से नया मंगलसूत्र या सिल्वर पायल, बिछिया या पेंडेंट खरीदना चाहती हैं, तो सेल के दौरान कीमतें अपेक्षाकृत कम मिल सकती हैं. खरीदारी से पहले हमेशा विश्वसनीय विक्रेता और हॉलमार्क जैसी जानकारी जरूर जांचें.

4. ब्यूटी और मेकअप किट

हर त्योहार पर नई मेकअप किट खरीदना कई महिलाओं की पसंद होती है. स्किनकेयर, लिपस्टिक, काजल, नेल पेंट और फेस केयर प्रोडक्ट्स पर भी इस दौरान अच्छे ऑफर देखने को मिल सकते हैं.

5. पूजा की सामग्री

अगर घर में हरियाली तीज की पूजा की तैयारी चल रही है, तो पूजा थाली, सजावटी दीपक, कलश, चुनरी, पूजा सजावट और अन्य पूजन सामग्री भी इस समय खरीदी जा सकती है.

6. हैंडबैग और फुटवियर

त्योहारी लुक को पूरा करने के लिए मैचिंग क्लच, पोटली बैग, सैंडल या एथनिक फुटवियर भी एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं.

7. किचन और होम डेकोर

त्योहार के मौके पर कई परिवार घर की सजावट भी करते हैं. नए डिनर सेट, कुकवेयर, कुशन कवर, पर्दे, पूजा कॉर्नर डेकोर या छोटे होम अप्लायंसेज पर भी आकर्षक ऑफर मिल सकते हैं.

ऑनलाइन शॉपिंग करते समय इन बातों का रखें ध्यान

ऑफर देखकर तुरंत खरीदारी करने की बजाय कुछ छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना बेहतर रहेगा.

पहले अपनी जरूरत की सूची तैयार करें.

अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर कीमत की तुलना करें.

केवल भरोसेमंद ब्रांड और अच्छे रिव्यू वाले प्रोडक्ट चुनें.

बैंक ऑफर, कूपन और कैशबैक को खरीदारी से पहले जरूर देखें.

रिटर्न और वारंटी पॉलिसी पढ़कर ही ऑर्डर करें.

केवल डिस्काउंट देखकर गैर-जरूरी सामान खरीदने से बचें.

हरियाली तीज पर सोच-समझकर करें खरीदारी

हरियाली तीज सिर्फ नए कपड़े या गहने खरीदने का अवसर नहीं है, बल्कि यह रिश्तों, परंपराओं और उत्सव की खुशियों को संजोने का पर्व भी है. वहीं 15 अगस्त की बड़ी ऑनलाइन सेल आपके बजट को ध्यान में रखते हुए अच्छी खरीदारी का मौका दे सकती है.

अगर आप पहले से अपनी जरूरत तय कर लें और सही ऑफर का इंतजार करें, तो इस बार हरियाली तीज 2026 और इंडिपेंडेंस डे सेल 2026 दोनों का पूरा लाभ उठा सकती हैं. समझदारी से की गई खरीदारी न सिर्फ पैसे बचाती है, बल्कि त्योहार की खुशियों को भी और खास बना देती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

