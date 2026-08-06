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Flipkart Freedom Sale 2026, आपकी राशि के लिए क्या है 'Value for Money' deal? जानिए

8 अगस्त से शुरू हो रही Flipkart Freedom Sale पर बुध-मंगल योग का खास असर दिखेगा! जानिए अपनी राशि अनुसार कौन-सी खरीदारी आपके लिए शुभ रहेगी और किन चीज़ों में जल्दबाजी करने से बचना जरूरी है.

Written By : हर्षिका मिश्रा |  Updated at : 06 Aug 2026 05:47 PM (IST)
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Flipkart Freedom Sale 2026: ऑनलाइन सेल में भारी डिस्काउंट देखकर कई बार लोग जरूरत से ज्यादा खरीदारी कर लेते हैं. लेकिन 8 अगस्त 2026 से शुरू हो रही Flipkart Freedom Sale के दौरान ग्रहों की स्थिति भी बजट और फैसलों को लेकर सावधान रहने का संकेत दे रही है.

ज्योतिषीय गणना के अनुसार इस अवधि में बुध कर्क और मंगल मिथुन राशि में रहेंगे. इस कारण दोनों ग्रह एक-दूसरे से द्वि-द्वादश राशि संबंध में होंगे. ज्योतिष में बुध को बुद्धि, व्यापार, संवाद, हिसाब-किताब और निर्णय क्षमता का कारक माना जाता है. मंगल ऊर्जा, मशीनरी, तकनीकी उपकरण, साहस और जल्दबाजी का प्रतिनिधित्व करता है.

बुध-मंगल का यह संबंध खरीदारी के नए विकल्पों की ओर आकर्षित कर सकता है, लेकिन इसे पूरी तरह शुभ योग मानना उचित नहीं होगा. द्वि-द्वादश संबंध खर्च बढ़ने, बजट बिगड़ने या जल्दबाजी में गलत वस्तु चुनने का संकेत भी देता है. इसलिए राशि अनुसार शुभ मानी जाने वाली वस्तु चुनने के साथ कीमत, जरूरत, वारंटी और रिटर्न पॉलिसी की जांच करना जरूरी है.

Flipkart Freedom Sale कब शुरू होगी?

रिपोर्ट्स के अनुसार Flipkart Freedom Sale 2026 की मुख्य शुरुआत 8 अगस्त से होगी. Flipkart Plus सदस्यों को 7 अगस्त से Early Access मिलने की संभावना है. चुनिंदा बैंक कार्ड पर इंस्टेंट डिस्काउंट, एक्सचेंज ऑफर और नो-कॉस्ट EMI जैसे लाभ भी मिल सकते हैं. हालांकि भुगतान से पहले संबंधित ऑफर की सभी शर्तें जरूर पढ़ें. Flipkart Freedom Sale की रिपोर्टेड जानकारी

मेष राशि

मेष राशि के स्वामी मंगल हैं. इस सेल में स्मार्टफोन, फिटनेस बैंड, किचन टूल्स, स्पोर्ट्स का सामान या काम से जुड़ी मशीन खरीदना उपयोगी हो सकता है.

शुभ विकल्प: लाल, कॉपर या मैट ब्लैक रंग के प्रोडक्ट
सावधानी: केवल नया मॉडल देखकर पुराना उपयोगी गैजेट न बदलें.

वृषभ राशि

वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं. फैशन, सौंदर्य, आराम और घर की सजावट से जुड़ी वस्तुएं इस राशि के लिए बेहतर विकल्प हो सकती हैं.

शुभ विकल्प: कपड़े, परफ्यूम, पर्सनल केयर प्रोडक्ट, बेडिंग या होम डेकोर
सावधानी: महंगे ब्रांड के नाम पर नकली या बिना रिव्यू वाला प्रोडक्ट न खरीदें.

मिथुन राशि

मिथुन राशि पर बुध का स्वामित्व है. पढ़ाई, संवाद और रोजमर्रा के काम को आसान बनाने वाले गैजेट खरीदना लाभकारी हो सकता है.

शुभ विकल्प: टैबलेट, ई-रीडर, किताबें, कीबोर्ड, स्मार्टवॉच या ईयरफोन
सावधानी: एक ही उपयोग वाले कई गैजेट खरीदने से बचें.

कर्क राशि

कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा हैं. घर, रसोई, जल और परिवार की सुविधा से संबंधित वस्तुओं को प्राथमिकता दी जा सकती है.

शुभ विकल्प: वॉटर प्यूरीफायर, कुकवेयर, रेफ्रिजरेटर या घर की सफाई से जुड़े उपकरण
सावधानी: भावनात्मक होकर परिवार की जरूरत से बड़ा या महंगा उपकरण न खरीदें.

सिंह राशि

सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं. नेतृत्व, व्यक्तित्व और घर के प्रमुख हिस्से से जुड़ी उपयोगी वस्तुएं बेहतर रहेंगी.

शुभ विकल्प: स्मार्ट टीवी, स्टडी लैंप, ऑफिस चेयर, घड़ी या ग्रूमिंग प्रोडक्ट
सावधानी: केवल दिखावे या स्टेटस के लिए बजट से बाहर खरीदारी न करें.

कन्या राशि

कन्या राशि भी बुध के प्रभाव में आती है. काम, पढ़ाई, सफाई और स्वास्थ्य से जुड़ी व्यावहारिक वस्तुएं खरीदना बेहतर रहेगा.

शुभ विकल्प: लैपटॉप एक्सेसरीज, स्टोरेज ऑर्गेनाइजर, स्टेशनरी या हेल्थ मॉनिटरिंग डिवाइस
सावधानी: फीचर्स की लंबी सूची देखकर भ्रमित न हों; वास्तविक उपयोग जांचें.

तुला राशि

तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं. सुंदरता, संगीत, फैशन और घर के संतुलित वातावरण से जुड़ी वस्तुएं शुभ विकल्प हो सकती हैं.

शुभ विकल्प: कपड़े, जूते, स्किन केयर, होम डेकोर, स्पीकर या ईयरबड्स
सावधानी: रंग और डिजाइन के साथ उत्पाद की गुणवत्ता और वारंटी भी देखें.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि पर मंगल का प्रभाव माना जाता है. मजबूत, टिकाऊ और सुरक्षा से जुड़े प्रोडक्ट इस राशि के लिए उपयोगी रहेंगे.

शुभ विकल्प: पावर बैंक, टूल किट, सिक्योरिटी कैमरा, फिटनेस उपकरण या वाहन एक्सेसरीज
सावधानी: अज्ञात ब्रांड के चार्जर, बैटरी और इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट न खरीदें.

धनु राशि

धनु राशि के स्वामी बृहस्पति हैं. ज्ञान, शिक्षा, यात्रा और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने वाली वस्तुओं में निवेश किया जा सकता है.

शुभ विकल्प: धार्मिक या शैक्षणिक पुस्तकें, स्टडी टेबल, ट्रैवल बैग या हेल्थ गैजेट
सावधानी: ऐसे ऑनलाइन कोर्स या उपकरण न खरीदें जिनका उपयोग करने की स्पष्ट योजना न हो.

मकर राशि

मकर राशि के स्वामी शनि हैं. लंबे समय तक चलने वाली व्यावहारिक वस्तुएं इस राशि के लिए बेहतर रहेंगी.

शुभ विकल्प: ऑफिस फर्नीचर, वाहन एक्सेसरीज, मेटल स्टोरेज या मजबूत घरेलू उपकरण
सावधानी: सबसे सस्ता विकल्प चुनने के बजाय सर्विस और टिकाऊपन की तुलना करें.

कुंभ राशि

कुंभ राशि पर शनि का स्वामित्व माना जाता है. तकनीक, नेटवर्किंग और ऊर्जा बचाने वाले आधुनिक उपकरण उपयोगी हो सकते हैं.

शुभ विकल्प: राउटर, स्मार्ट प्लग, पावर सेविंग उपकरण, कंप्यूटर एक्सेसरीज या स्मार्ट होम डिवाइस
सावधानी: ऐसा गैजेट न लें जो आपके मौजूदा फोन या घरेलू सिस्टम के अनुकूल न हो.

मीन राशि

मीन राशि के स्वामी बृहस्पति हैं. अध्यात्म, रचनात्मकता, आराम और मानसिक शांति से जुड़ी वस्तुओं को प्राथमिकता दी जा सकती है.

शुभ विकल्प: पुस्तकें, योग मैट, पूजा सामग्री, संगीत उपकरण या आरामदायक फर्नीचर
सावधानी: आकर्षक विज्ञापन देखकर जरूरत से ज्यादा वेलनेस प्रोडक्ट न खरीदें.

खरीदारी करते समय इन बातों का रखें ध्यान

Flipkart Freedom Sale में राशि अनुसार वस्तु चुनना एक ज्योतिषीय और रोचक मार्गदर्शन हो सकता है, लेकिन अंतिम फैसला जरूरत और बजट के आधार पर ही करें.

  • सेल शुरू होने से पहले सामान्य कीमत का स्क्रीनशॉट लें.
  • बैंक डिस्काउंट की अधिकतम सीमा जांचें.
  • Seller Rating और Recent Reviews जरूर पढ़ें.
  • इलेक्ट्रॉनिक्स की वारंटी और सर्विस सेंटर की जानकारी लें.
  • No-Cost EMI में प्रोसेसिंग फीस और अन्य शुल्क जांचें.
  • Open Box Delivery उपलब्ध हो तो उसका विकल्प चुनें.
  • केवल डिस्काउंट देखकर अनावश्यक वस्तु न खरीदें.
  • क्या इस दिन खरीदारी करने से सुख-समृद्धि बढ़ेगी?

ज्योतिषीय मान्यताओं में अपनी राशि और ग्रहों के स्वभाव के अनुकूल वस्तु खरीदना सकारात्मक माना जाता है. हालांकि किसी वस्तु की खरीद से धन लाभ, रुके काम पूरे होने या घर में स्थायी समृद्धि आने की गारंटी नहीं दी जा सकती.

बुध-मंगल का द्वि-द्वादश संबंध इस सेल के दौरान एक महत्वपूर्ण संदेश देता है, उत्साह मंगल का रखें, लेकिन अंतिम फैसला बुध यानी विवेक, तुलना और सही हिसाब-किताब के साथ करें.

यह भी पढ़ें- कांवड़ यात्रा से लौटते ही शारीरिक संबंध बनाना सही या गलत? जानें शास्त्रों का नियम और बड़ा कारण

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, एस्ट्रोलॉजर

हर्षिका मिश्रा ABP Live में ‘ज्योतिष और धर्म’ बीट को कवर करने वाली एक डिजिटल पत्रकार हैं. ज्योतिष शास्त्र में 3 वर्षों के अनुभव के साथ, वे पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में समझाने और पाठकों तक सटीक एवं संतुलित जानकारी पहुंचाने पर काम करती हैं.

नई दिल्ली स्थित AIMC से ‘टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन’ में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, हर्षिका ने मीडिया जगत में अपनी एक विशिष्ट और प्रगतिशील पहचान बनाई है. पिछले एक वर्ष में उन्होंने ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों पर निरंतर कार्य करते हुए एक स्पष्ट, सरल और भरोसेमंद लेखन शैली विकसित की है.

हर्षिका का कार्य पारंपरिक ज्योतिष को आज के समय की जरूरतों से जोड़ना है. वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष (Numerology), वास्तु शास्त्र और शकुन शास्त्र जैसे विषयों को केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखतीं, बल्कि उन्हें Gen-Z की सोच, करियर से जुड़े निर्णयों और रिलेशनशिप की समझ के साथ एकीकृत करती हैं. उनका फोकस जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को सरल, व्यावहारिक और उपयोगी रूप में प्रस्तुत करने पर रहता है.

वे मानती हैं कि ज्योतिष का उद्देश्य भय फैलाना नहीं, बल्कि व्यक्ति को सही समय (Timing) की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में सक्षम बनाना है. अपनी स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन की समझ के जरिए वे ग्रहों के गोचर और धार्मिक विश्लेषणों को एक ‘प्रैक्टिकल गाइड’ के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जिससे पाठक उन्हें अपने जीवन में उतार सकें.

उनका लेखन श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत से प्रेरित है, जो जीवन में संतुलन और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है. ज्योतिष और पत्रकारिता के अलावा, हर्षिका की रुचि संगीत, साहित्य और यात्राओं में है, जो उनके दृष्टिकोण को गहराई और विविधता प्रदान करती हैं.

हर्षिका का उद्देश्य ज्योतिष को अंधविश्वास के दायरे से बाहर निकालकर एक समझदारीपूर्ण, व्यावहारिक और जीवनोपयोगी मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करना है.
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Published at : 06 Aug 2026 03:52 PM (IST)
Tags :
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