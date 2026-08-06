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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKal Ka Rashifal 7 August 2026: कल शुक्रवार को वृद्धि योग का महासंयोग, तुला और सिंह राशि वालों को मिलेगा बंपर धन लाभ!

Kal Ka Rashifal 7 August 2026: कल शुक्रवार को वृद्धि योग का महासंयोग, तुला और सिंह राशि वालों को मिलेगा बंपर धन लाभ!

Kal Ka Rashifal 7 August 2026: शुक्रवार को वृद्धि योग से तुला और सिंह राशि वालों की चमकेगी किस्मत. डा. अनीष व्यास से जानें मेष से मीन का राशिफल, चौघड़िया व उपाय. पढ़ें, कल का राशिफल.

Written By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 06 Aug 2026 01:31 PM (IST)
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Kal Ka Rashifal (कल का राशिफल): शुक्रवार, 7 अगस्त 2026 का दिन मेष से लेकर मीन राशि तक के सभी 12 जातकों के लिए बेहद खास और नए अवसर लेकर आने वाला है. कल श्रावण कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि दोपहर 16:37 बजे तक रहेगी, जिसके बाद दशमी तिथि का आरंभ होगा. इसके साथ ही कृतिका नक्षत्र शाम 18:43 बजे तक रहेगा और दिनभर वृद्धि योग का शुभ प्रभाव बना रहेगा. चंद्रमा पूरे दिन वृषभ राशि में गोचर करेंगे.

शुक्रवार का दिन धन-वैभव की देवी मां लक्ष्मी को समर्पित माना जाता है. ग्रहों की इस शुभ चाल और वृद्धि योग के महासंयोग से कई राशियों के जातकों को अचानक बंपर धन लाभ, करियर में प्रमोशन और व्यापार में तरक्की मिलने के मजबूत योग बन रहे हैं. आइए जानते हैं प्रसिद्ध भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास (पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान, जयपुर-जोधपुर) से कल का संपूर्ण और सटीक राशिफल.

पंचांग एवं शुभ मुहूर्त (7 अगस्त 2026, शुक्रवार)

  • तिथि: श्रावण कृष्ण पक्ष नवमी (दोपहर 04:37 तक), तत्पश्चात दशमी.
  • नक्षत्र व चंद्र राशि: कृतिका नक्षत्र (शाम 06:43 तक), तत्पश्चात रोहिणी. चंद्रमा वृषभ राशि में रहेंगे.
  • शुभ योग: वृद्धि योग, वाशि योग, सुनफा योग और आनन्दादि योग.
  • शुभ समय (चौघड़िया):
  • लाभ-अमृत का चौघड़िया: सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक.
  • शुभ चौघड़िया: दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक.
  • राहुकाल (अशुभ समय): सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक.
  • शुभ दिशा: पश्चिम दिशा.

मेष राशि (Aries)

करियर व बिजनेस: आज कार्यक्षेत्र में प्रगति के नए अवसर मिलेंगे. आपकी लीडरशिप क्वालिटी की सराहना होगी. बिजनेस में पार्टनरशिप से संबंधित डील्स में सतर्क रहें और कोई भी बड़ा निवेश बिना एक्सपर्ट की सलाह के न करें.

शिक्षा: विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा. कठिन विषयों को समझने में शिक्षकों व सहपाठियों का सहयोग मिलेगा.

लव लाइफ व परिवार: परिवार में आनंदमय माहौल रहेगा. परिजनों का पूरा सहयोग मिलेगा. जीवनसाथी या लव पार्टनर के साथ सुखद समय बीतेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा.

शुभ रंग: लाल / नारंगी

शुभ अंक: 1 और 8

अचूक उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाएं.

2. वृषभ राशि (Taurus)

करियर व बिजनेस: बिजनेस में नई योजनाओं को लागू करने के लिए दिन अच्छा है. शेयर बाजार या प्रॉपर्टी में निवेश सोच-समझकर करें. नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाकर चलना होगा.

शिक्षा: एकाग्रता की कमी महसूस हो सकती है, इसलिए पढ़ाई के लिए एक निश्चित समय सारिणी बनाएं.

लव लाइफ व परिवार: दांपत्य जीवन में मधुरता रहेगी. परिवार के साथ किसी मांगलिक कार्यक्रम या यात्रा की योजना बन सकती है.

शुभ रंग: सफेद / गुलाबी

शुभ अंक: 2 और 7

अचूक उपाय: माता लक्ष्मी की पूजा करें और किसी छोटी कन्या को मीठा या फल दान करें.

3. मिथुन राशि (Gemini)

करियर व बिजनेस: कार्यक्षेत्र में आपकी वाक्पटुता और बुद्धिमत्ता से बड़े काम पूरे होंगे. मार्केटिंग व सेल्स से जुड़े लोगों को बेहतरीन अवसर मिलेंगे. व्यापार में आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

शिक्षा: उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को कोई शुभ समाचार मिल सकता है.

लव लाइफ व परिवार: लव पार्टनर के साथ रोमांटिक समय बिताएंगे. परिवार में किसी पुराने विवाद का अंत होगा और आपसी प्रेम बढ़ेगा.

शुभ रंग: हरा / हल्का पीला

शुभ अंक: 3 और 6

अचूक उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और "ॐ गं गणपतये नमः" का जाप करें.

4. कर्क राशि (Cancer)

करियर व बिजनेस: नौकरीपेशा जातकों के लिए दिन पदोन्नति व मान-सम्मान लेकर आ सकता है. व्यापार में अचानक रुका हुआ धन मिलने से आपकी वित्तीय स्थिति बेहतर होगी.

शिक्षा: कला, साहित्य और रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े विद्यार्थियों को उत्कृष्ट सफलता मिलेगी.

लव लाइफ व परिवार: माता-पिता का आशीर्वाद व सहयोग मिलेगा. जीवनसाथी के साथ भावनाओं को शेयर करने से रिश्ते और मजबूत होंगे.

शुभ रंग: सिल्वर / क्रीम

शुभ अंक: 4

अचूक उपाय: शिवलिंग पर कच्चा दूध व जल चढ़ाएं और शिव चालीसा का पाठ करें.

5. सिंह राशि (Leo)

करियर व बिजनेस: कार्यक्षेत्र में आपकी प्रशासनिक क्षमता और कार्यकुशलता की तारीफ होगी. व्यापार में नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने की संभावना है. अति-उत्साह या गुस्से में आकर कोई फैसला न लें.

शिक्षा: प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को अपनी कड़ी मेहनत के अनुकूल परिणाम मिलेंगे.

लव लाइफ व परिवार: पारिवारिक माहौल सुखद रहेगा. लव लाइफ में साथी की भावनाओं का सम्मान करें, अन्यथा गलतफहमी हो सकती है.

शुभ रंग: सुनहरा / मैरून

शुभ अंक: 1 और 5

अचूक उपाय: सूर्य देव को तांबे के लोटे से अर्घ्य दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें.

6. कन्या राशि (Virgo)

करियर व बिजनेस: नौकरी में कामकाज का बोझ बढ़ सकता है, लेकिन आपकी सूझबूझ से सारे काम समय पर निपटेंगे. बिजनेस में हिसाब-किताब में पारदर्शिता रखें और अनपेक्षित खर्चों पर अंकुश लगाएं.

शिक्षा: एकाग्रता से पढ़ाई करने पर कठिन विषयों पर भी अच्छी पकड़ बनेगी.

लव लाइफ व परिवार: जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे मानसिक तनाव कम होगा. परिजनों के साथ बैठकर पुरानी यादें साझा करेंगे.

शुभ रंग: हरा / पर्पल

शुभ अंक: 3 और 8

अचूक उपाय: पक्षियों को हरा मूंग या दाना डालें और तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएं.

7. तुला राशि (Libra)

करियर व बिजनेस: आर्थिक दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया है. एक से अधिक स्रोतों से आय होने की संभावना है. बिजनेस में पुरानी योजनाएं फिर से गति पकड़ेंगी, जिससे मुनाफा होगा.

शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल है. ग्रुप स्टडी से नई जानकारियां और लाभ मिलेगा.

लव लाइफ व परिवार: लव पार्टनर के साथ कहीं घूमने या डिनर का प्लान बन सकता है. घरेलू सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी.

शुभ रंग: सफेद / ब्राइट ब्लू

शुभ अंक: 2 और 7

अचूक उपाय: किसी जरूरतमंद को चावल, चीनी या सफेद वस्त्र दान करें.

8. वृश्चिक राशि (Scorpio)

करियर व बिजनेस: कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों और अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा. व्यापार में नए लोगों से संपर्क स्थापित होंगे, जो भविष्य में बड़े मुनाफे का कारण बनेंगे.

शिक्षा: रिसर्च और साइंस से जुड़े छात्रों के लिए दिन विशेष रूप से सफलता देने वाला है.

लव लाइफ व परिवार: पारिवारिक जीवन में सुख-शांति रहेगी. लव लाइफ में आ रही अड़चनें दूर होंगी और नया मोड़ आ सकता है.

शुभ रंग: गहरा लाल / पीला

शुभ अंक: 9 और 1

अचूक उपाय: हनुमान जी के मंदिर में चमेली के तेल का दीपक जलाएं और लाल पुष्प अर्पित करें.

9. धनु राशि (Sagittarius)

करियर व बिजनेस: भाग्य का पूरा साथ मिलेगा. वर्कप्लेस पर वरिष्ठ अधिकारी आपके सुझावों की सराहना करेंगे. बिजनेस में निवेश करने के लिए समय उत्तम है, धन-धान्य में वृद्धि होगी.

शिक्षा: धार्मिक व उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को गुरुजनों व मेंटर्स से बेहतरीन मार्गदर्शन मिलेगा.

लव लाइफ व परिवार: घर-परिवार में किसी मांगलिक कार्य का आयोजन हो सकता है. जीवनसाथी संग आपसी समझ और प्रेम बढ़ेगा.

शुभ रंग: पीला / केसरिया

शुभ अंक: 3 और 9

अचूक उपाय: भगवान विष्णु को चने की दाल और गुड़ अर्पित करें व केसर का तिलक लगाएं.

10. मकर राशि (Capricorn)

करियर व बिजनेस: करियर के मामले में दिन मिलाजुला रहेगा. काम में थोड़ी रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन अपनी लगन से आप उन्हें पार कर लेंगे. बिजनेस में उधारी से बचें.

शिक्षा: एकाग्रता बनाए रखने के लिए फालतू की बातों और सोशल मीडिया से दूरी बनाएं.

लव लाइफ व परिवार: परिजनों से अपने मन की बात शेयर करें. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है.

शुभ रंग: नेवी ब्लू / काला

शुभ अंक: 8 और 5

अचूक उपाय: शनिदेव के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं और "ॐ शं शनैश्चराय नमः" का जाप करें.

11. कुंभ राशि (Aquarius)

करियर व बिजनेस: नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या नई नौकरी का बेहतरीन अवसर मिल सकता है. बिजनेस में इनोवेटिव आइडियाज के साथ काम करेंगे, जिससे बड़ा धन लाभ होगा.

शिक्षा: तकनीकी (Technical) व आईटी क्षेत्र से जुड़े छात्रों का प्रदर्शन बहुत शानदार रहेगा.

लव लाइफ व परिवार: सिंगल लोगों को उनका मनपसंद पार्टनर मिल सकता है. परिवार में सभी सदस्यों के साथ तालमेल बेहतरीन रहेगा.

शुभ रंग: नीला / आसमानी

शुभ अंक: 6 और 8

अचूक उपाय: किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं या काले तिल का दान करें.

12. मीन राशि (Pisces)

करियर व बिजनेस: नौकरी में चल रही परेशानियां दूर होंगी. ऑफिस में आपके काम की तारीफ होगी. बिजनेस में रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है, जिससे आपकी तरक्की का मार्ग प्रशस्त होगा.

शिक्षा: मेहनत का पूरा फल मिलेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलने के मजबूत योग हैं.

लव लाइफ व परिवार: सामाजिक व पारिवारिक कार्यक्रमों में जाने का मौका मिलेगा. लाइफ पार्टनर के साथ रिश्ते में मिठास और आपसी विश्वास बढ़ेगा.

शुभ रंग: पीला / गोल्डन

शुभ अंक: 3 और 7

अचूक उपाय: भगवान शिव को जल में पीले फूल डालकर अर्पित करें और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें.

FAQ

1. 7 अगस्त 2026 को किन राशियों को धन लाभ होगा?
कल तुला, सिंह, मीन और कर्क राशि के जातकों को वृद्धि योग के प्रभाव से धन लाभ और रुका पैसा वापस मिलेगा.

2. 7 अगस्त को किस दिशा में यात्रा करना शुभ रहेगा?
कल पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

3. 7 अगस्त को शुभ काम करने का सही समय क्या है?
कल दो शुभ मुहूर्त हैं: पहला सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक (लाभ-अमृत) और दूसरा दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक (शुभ).

यह भी पढ़े- 16 दिनों में 2 ग्रहण: सत्ता से सीमा तक बढ़ सकती है हलचल, भारत की वर्षकुंडली दे रही बड़े संकट के संकेत

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 06 Aug 2026 01:31 PM (IST)
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Kal Ka Rashifal Tomorrow Horoscope Horoscope 2026 Kal Ka Rashifal 7 August 2026
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