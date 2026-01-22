हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोBasant Panchami 2026: बसंत पंचमी पर न करें ये गलतियां, बुद्धि हो जाती है भ्रष्ट !

Basant Panchami 2026: बसंत पंचमी पर न करें ये गलतियां, बुद्धि हो जाती है भ्रष्ट !

Basant Panchami 2026: बसंत पंचमी 23 जनवरी 2026 को है. बसंत पंचमी के दिन ब्रह्मा जी के मुख से मां सरस्वती प्रकट हुई थीं. इस दिन कुछ गलतियां भूल से भी नहीं करनी चाहिए, करियर पर बुरा असर पड़ता है.

By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 22 Jan 2026 08:51 AM (IST)
Basant Panchami 2026: बसंत पंचमी 23 जनवरी 2026 को है. बसंत पंचमी के दिन ब्रह्मा जी के मुख से मां सरस्वती प्रकट हुई थीं. इस दिन कुछ गलतियां भूल से भी नहीं करनी चाहिए, करियर पर बुरा असर पड़ता है.

बसंत पंचमी 2026

बसंत पंचमी का दिन ज्ञान और बुद्धि प्राप्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. इस दिन मां सरस्वती की आराधना करने से बुद्धि प्रखर होती है और करियर में विशेष लाभ होता है.
बसंत पंचमी का दिन ज्ञान और बुद्धि प्राप्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. इस दिन मां सरस्वती की आराधना करने से बुद्धि प्रखर होती है और करियर में विशेष लाभ होता है.
बसंत पंचमी को प्रकृति का पर्व माना जाता है. इस दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत होती है, ऐसे में भूलकर भी पेड़-पौधे को हानि न पहुंचाएं.
बसंत पंचमी को प्रकृति का पर्व माना जाता है. इस दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत होती है, ऐसे में भूलकर भी पेड़-पौधे को हानि न पहुंचाएं.
Published at : 22 Jan 2026 08:51 AM (IST)
Basant Panchami 2026 Shri Panchami 2026 Panchami 2026

Embed widget