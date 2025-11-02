हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Baba Vanga की एलियंस वाली भविष्यवाणी क्या सच होने वाली है?

Baba Vanga की एलियंस वाली भविष्यवाणी क्या सच होने वाली है?

Baba Vanga Predictions Aliens: गैलेकसी में रहस्यमयी अंतरिक्ष यान ने एक बार फिर से वैज्ञानिकों के सामने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं. क्या बाबा वेंगा की एलियंस वाली भविष्यवाणी सच हो सकती है?

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 02 Nov 2025 10:43 AM (IST)
Baba Vanga Predictions Aliens: गैलेकसी में रहस्यमयी अंतरिक्ष यान ने एक बार फिर से वैज्ञानिकों के सामने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं. क्या बाबा वेंगा की एलियंस वाली भविष्यवाणी सच हो सकती है?

बाबा वंगा एलियंस भविष्यवाणी

1/5
साल 2025 का नवंबर महीना चल रहा है. जैसे-जैसे साल 2026 करीब आ रहा है, लोगों के बीच एक बार फिर से बुल्गेरियाई भविष्यवक्ता और रहस्यवादी बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों की चर्चा तेज हो गई है. साल 2026 के लिए उन्होंने सोने की बढ़ती कीमतों, गृह युद्ध, आर्थिक तंगी, नकदी संकट और एलियंस से जुड़ी चेतावानी दी थी. अब इस बीच नासा की ओर से जो खबर आ रही है, उससे जानने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे.
साल 2025 का नवंबर महीना चल रहा है. जैसे-जैसे साल 2026 करीब आ रहा है, लोगों के बीच एक बार फिर से बुल्गेरियाई भविष्यवक्ता और रहस्यवादी बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों की चर्चा तेज हो गई है. साल 2026 के लिए उन्होंने सोने की बढ़ती कीमतों, गृह युद्ध, आर्थिक तंगी, नकदी संकट और एलियंस से जुड़ी चेतावानी दी थी. अब इस बीच नासा की ओर से जो खबर आ रही है, उससे जानने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे.
2/5
दरअसल इस समय हमारी गैलेक्सी में एक रहस्यमयी अंतरिक्ष यान ने कई महीनों से वैज्ञानिकों को हैरान कर रखा है. इस इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट को वैज्ञानिकों ने 3I/ATLAS नाम दिया है. हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के खगोल भौतिकीविद (Astrophysicist) ने हैरान कर देने वाला दावा किया है कि, यह कोई पिंड नहीं, बल्कि एलियन टेक्नोलॉजी से जुड़ा अंतरिक्ष यान हो सकता है.
दरअसल इस समय हमारी गैलेक्सी में एक रहस्यमयी अंतरिक्ष यान ने कई महीनों से वैज्ञानिकों को हैरान कर रखा है. इस इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट को वैज्ञानिकों ने 3I/ATLAS नाम दिया है. हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के खगोल भौतिकीविद (Astrophysicist) ने हैरान कर देने वाला दावा किया है कि, यह कोई पिंड नहीं, बल्कि एलियन टेक्नोलॉजी से जुड़ा अंतरिक्ष यान हो सकता है.
3/5
वैज्ञानिकों ने अपनी जांच में पाया कि, अंतरिक्ष में दिखाई दे रहा है ये ऑब्जेक्ट मैनहैटन के साइज का है, जिसका वजन 33 अरब टन अनुमानित बताया जा रहा है. सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि यह Nickel tetracarbonyl छोड़ रहा है, जो पहले किसी भी धूमकेतू में देखने को नहीं मिला है.
वैज्ञानिकों ने अपनी जांच में पाया कि, अंतरिक्ष में दिखाई दे रहा है ये ऑब्जेक्ट मैनहैटन के साइज का है, जिसका वजन 33 अरब टन अनुमानित बताया जा रहा है. सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि यह Nickel tetracarbonyl छोड़ रहा है, जो पहले किसी भी धूमकेतू में देखने को नहीं मिला है.
4/5
दरअसल कॉमेट अपने पीछे एक लाइट बनाते हैं, जो दिखने में किसी पूंछ की तरह दिखाई देती है. लेकिन रहस्यमयी यान 3I/ATLAS आगे की ओर लाइट बना रहा है, जैसे कोई आगे से रोशनी निकल रही हो.
दरअसल कॉमेट अपने पीछे एक लाइट बनाते हैं, जो दिखने में किसी पूंछ की तरह दिखाई देती है. लेकिन रहस्यमयी यान 3I/ATLAS आगे की ओर लाइट बना रहा है, जैसे कोई आगे से रोशनी निकल रही हो.
5/5
3I/ATLAS दिसंबर 19 दिसंबर को पृथ्वी के सबसे समीप रहने वाला है. नासा ने जानकारी दी है कि, इससे पृथ्वी को किसी भी तरह का खतरा नहीं है, क्योंकि यह ग्रह से कम से कम 240 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. इस घटना के बाद से लोग इसे बाबा वेंगा की एलियंस वाली भविष्यवाणी से जोड़कर देख रहे हैं.
3I/ATLAS दिसंबर 19 दिसंबर को पृथ्वी के सबसे समीप रहने वाला है. नासा ने जानकारी दी है कि, इससे पृथ्वी को किसी भी तरह का खतरा नहीं है, क्योंकि यह ग्रह से कम से कम 240 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. इस घटना के बाद से लोग इसे बाबा वेंगा की एलियंस वाली भविष्यवाणी से जोड़कर देख रहे हैं.
Published at : 02 Nov 2025 10:26 AM (IST)
