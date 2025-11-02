Baba Vanga की एलियंस वाली भविष्यवाणी क्या सच होने वाली है?

साल 2025 का नवंबर महीना चल रहा है. जैसे-जैसे साल 2026 करीब आ रहा है, लोगों के बीच एक बार फिर से बुल्गेरियाई भविष्यवक्ता और रहस्यवादी बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों की चर्चा तेज हो गई है. साल 2026 के लिए उन्होंने सोने की बढ़ती कीमतों, गृह युद्ध, आर्थिक तंगी, नकदी संकट और एलियंस से जुड़ी चेतावानी दी थी. अब इस बीच नासा की ओर से जो खबर आ रही है, उससे जानने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे.