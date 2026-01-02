प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थीं इस देश की राष्ट्रपति, तभी आया 6.5 तीव्रता का भूकंप; मच गई अफरा-तफरी

मैक्सिको में शुक्रवार (2 दिसंबर 2025) को 6.5 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए. भूकंप का केंद्र गुर्रेरो राज्य के सैन मार्कोस के पास था.जिस समय भूकंप आया उस समय मैक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम को नए साल की अपनी पहली प्रेस ब्रीफिंग कर रही थीं. भूकंप इतना तेज था कि राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम और वहां उपस्थित लोग तुरंत बिल्डिंग से बाहर निकलकर भागे.

भूकंप के बाद राष्ट्रपति ने प्रेस ब्रीफिंग की

कुछ देर बाद राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग फिर से शुरू की. उन्होंने बताया,' मैंने गुर्रेरो की गवर्नर एवलिन साल्गाडो से बात की थी. अभी तक किसी गंभीर नुकसान की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है.' भूकंप के झटके शुरू होते ही मैक्सिको सिटी और अकापुल्को के निवासी और पर्यटक सड़कों पर दौड़ पड़े.

Footage from Mexico shows how powerful the 6.5-magnitude earthquake was even the metro started shaking and services were stopped for over 40 minutes



राष्ट्रपति को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया

भूकंप का अलार्म बजने के बाद अधिकारियों ने शांतिपूर्वक राष्ट्रपति और लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया. न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक मैक्सिको सिटी में भूकंप के झटके इतने तेज थे कि ऊंची इमारतें हिलने लगीं और लोग बिल्डिंग से निकलकर खुले स्थानों की ओर भागने लगे.

भूकंप के झटके से हिलने लगी मेट्रो

सोशल मीडिया पर मैक्सिको भूकंप से जुड़े की वीडियो सामने आए हैं. एक यूजर ने मेट्रो स्टेशन का वीडियो पोस्ट किया, जिसमें ट्रेन को साफ तौर पर हिलते हुए देखा जा सकता है. यूजर ने दावा किया कि भूकंप की वजह से 40 मिनट तक मेट्रो सेवा बाधित रही.

एक अन्य वीडियो में भूकंप की वजह से ऊंची इमारत हिलते हुए दिखाई दे रही है. कई टेक्टोनिक प्लेट्स पर स्थित होने के कारण मेक्सिको भूकंप के लिहाज से दुनिया के सबसे संवेदनशील देशों में से एक है.

