ज्योतिष के अनुसार अप्रैल के ये व्रत क्यों हैं बेहद खास? जानिए इसके पीछे का ग्रहों का खेल?

ज्योतिष के अनुसार हर व्रत का सीधा संबंध चंद्रमा और उससे जुड़े ग्रहों से होता है. उदाहरण के लिए एकादशी व्रत चंद्रमा की स्थिति को नियंत्रित करने का काम करती है. चंद्रमा मन का कारक है, इसलिए इस दिन व्रत रखने से मानसिक स्थिरता और फैसले लेने की क्षमता मजबूत होती है. अप्रैल में आने वाली वरूथिनी एकादशी खास रूप से इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि इस समय सूर्य मेष राशि में प्रवेश कर चुका होता है, जो ऊर्जा और नए आरंभ का संकेत देता है.