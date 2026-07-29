#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरWheat Farming Tips : गेहूं बोने से पहले खेत में करें इस चीज का छिड़काव, कभी खराब नहीं होगी फसल

Wheat Farming Tips : गेहूं बोने से पहले खेत में करें इस चीज का छिड़काव, कभी खराब नहीं होगी फसल

Wheat Farming Tips : धान की कटाई के बाद जब उसी खेत में गेहूं बोया जाता है, तो खेत की सही तैयारी और बीज का सही ट्रीटमेंट करना बेहद जरूरी हो जाता है.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 29 Jul 2026 05:17 PM (IST)
Preferred Sources

Wheat Farming Tips : गेहूं की खेती में ज्यादातर किसान अच्छे बीज, समय पर बुवाई और सिंचाई पर ध्यान देते हैं, लेकिन कई बार एक छोटी सी गलती या भूल पूरी फसल की पैदावार पर असर डाल देती है. खासकर धान की कटाई के बाद जब उसी खेत में गेहूं बोया जाता है, तो खेत की सही तैयारी और बीज का सही ट्रीटमेंट करना बेहद जरूरी हो जाता है. कई बार छोटी-सी लापरवाही के कारण बीज ठीक से अंकुरित नहीं हो पाता, पौधे कमजोर निकलते हैं और पूरी फसल की उपज प्रभावित हो जाती है. कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि अगर किसान बुआई से पहले खेत और बीज दोनों की सही तैयारी कर लें तो शुरुआती नुकसान से बचा जा सकता है. तो आइए जानते हैं कि गेहूं बोने से पहले खेत में किस चीज का छिड़काव करें, जिससे फसल कभी खराब नहीं होगी. 

गेहूं बोने से पहले खेत में किस चीज का छिड़काव करें?

अगर किसान धान की कटाई के बाद गेहूं बोने जा रहे हैं तो सबसे पहले खेत को अच्छी तरह भुरभुरा बना लें. इसके बाद प्रति एकड़ 25 किलो यूरिया का छिड़काव करें. कृषि विशेषज्ञ बताते हैं कि गेहूं की बुआई से पहले अगर किसान धान की कटाई वाले खेत में यूरिया का छिड़काव करके खेत को अच्छी तरह भुरभुरा बना लें तो धान के बचे हुए डंठल जल्दी सड़ने लगते हैं, जिससे मिट्टी ज्यादा उपजाऊ बनती है और इससे गेहूं की फसल के लिए खेत अच्छी तरह तैयार हो जाता है. 

सही खेत का चुनाव भी है जरूरी

गेहूं की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे सही मानी जाती है. हालांकि इसकी खेती बलुई, भारी बलुई और मटियार मिट्टी में भी की जा सकती है. अच्छी पैदावार के लिए खेत का चयन और उसकी सही तैयारी दोनों जरूरी हैं. 

यह भी पढ़ें - Free Soil Testing: मुफ्त में कहां कराएं मिट्टी की जांच, जानिए प्रोसेस

बिना बीज ट्रीटमेंट के क्यों बढ़ जाता है नुकसान?

अगर गेहूं का बीज बिना किसी ट्रीटमेंट के सीधे खेत में बो दिया जाए तो कई तरह की समस्याएं सामने आ सकती हैं. ऐसे में बीज सड़ सकता है, अंकुरण कम हो सकता है, पौधे कमजोर निकल सकते हैं और शुरुआती रोग पूरे खेत में फैल सकते हैं. कई बार किसानों को दोबारा बुआई तक करनी पड़ जाती है, जिससे समय और लागत दोनों बढ़ जाते हैं. वहीं अगर बीज का सही तरीके से ट्रीटमेंट किया जाए तो जड़ें मजबूत बनती हैं, पौधे एक समान निकलते हैं और शुरुआती फफूंद साथ ही मिट्टी में मौजूद कीटों का असर कम हो जाता है. इससे फसल की शुरुआत बेहतर होती है. 

बीज ट्रीटमेंट क्या होता है?

बीज ट्रीटमेंट का मतलब बुआई से पहले बीज पर ऐसी दवाओं या जैविक पदार्थों की हल्की परत चढ़ाई जाए, जो उसे शुरुआती रोगों और कीटों से बचाने में मदद करें. आमतौर पर बीज ट्रीटमेंट में चार तरह के उत्पाद इस्तेमाल किए जाते हैं.फफूंदनाशी (Fungicide), जो बीज और नई जड़ों को फफूंद से बचाता है. कीटनाशी (Insecticide), जो मिट्टी में मौजूद शुरुआती कीटों से सुरक्षा देता है. जैविक उत्पाद जैसे ट्राइकोडर्मा, जो फायदेमंद सूक्ष्मजीवों के जरिए रोगजनक फफूंद को दबाते हैं और सूक्ष्म पोषक तत्व या ग्रोथ बूस्टर, जो अंकुरण और शुरुआती बढ़वार को बेहतर बनाते हैं. हालांकि हर किसान को सभी प्रकार के ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन गेहूं में शुरुआती फफूंद से बचाव को सबसे जरूरी माना जाता है. 

यह भी पढ़ें - PMFBY Claim Rejection: बार-बार रिजेक्ट हो रहा फसल बीमा का क्लेम? जानें बचने के तरीके

Published at : 29 Jul 2026 05:17 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Wheat Cultivation Wheat Sowing Wheat Farming Tips
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
Wheat Farming Tips : गेहूं बोने से पहले खेत में करें इस चीज का छिड़काव, कभी खराब नहीं होगी फसल
गेहूं बोने से पहले खेत में करें इस चीज का छिड़काव, कभी खराब नहीं होगी फसल
एग्रीकल्चर
क्या एसटी-एससी की जमीन जनरल में करा सकते हैं शिफ्ट, कितना आता है खर्च?
क्या एसटी-एससी की जमीन जनरल में करा सकते हैं शिफ्ट, कितना आता है खर्च?
एग्रीकल्चर
पशु बीमा योजना में गाय-भैंस का कराएं बीमा, जानें प्रोसेस
पशु बीमा योजना में गाय-भैंस का कराएं बीमा, जानें प्रोसेस
एग्रीकल्चर
Highest Subsidy In Livestock: बकरी, मुर्गी या मछली पालन... सबसे ज्यादा सब्सिडी किसमें?
बकरी, मुर्गी या मछली पालन... सबसे ज्यादा सब्सिडी किसमें?
Advertisement

वीडियोज

New Maruti Brezza 2026 Price Revealed | ₹7.40 Lakh से शुरू | #maruti #brezza #autolive
Avore EX2S Review: 260KM Range वाली Electric Bike! Worth Buying? #avore #bikelaunch #autolive
Toyota Hilux 2026 launched at Rs 31.99 lakh| Auto Live #hilux #toyota
Bentley Continental GT S hybrid India first look and details | #bentley #autolive
Badshah और Isha Rikhi के रिश्ते में आई दरार? Cryptic Post के बाद बढ़ीं Separation की चर्चाएं
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
लोकसभा से एंटी पेपर लीक बिल पास, हंगामे के बाद ध्वनि मत से मिली मंजूरी
लोकसभा से एंटी पेपर लीक बिल पास, हंगामे के बाद ध्वनि मत से मिली मंजूरी
बिहार
बिहार: TRE-4 में कितने पदों पर होगी भर्ती? BPSC को भेजी गई अधियाचना
बिहार: TRE-4 में कितने पदों पर होगी भर्ती? BPSC को भेजी गई अधियाचना
इंडिया
गोली चलाने का आदेश कौन देता है- लोकसभा में जितेंद्र सिंह ने बताया कानून
गोली चलाने का आदेश कौन देता है- लोकसभा में जितेंद्र सिंह ने बताया कानून
इंडिया
'मैं सही समय...', सदन में न भाषण पूरा न होने पर राहुल का रिएक्शन
'मैं सही समय...', सदन में न भाषण पूरा न होने पर राहुल का रिएक्शन
क्रिकेट
ICC रैंकिंग में वैभव सूर्यवंशी का कमाल, 230 पायदान की लगाई छलांग
ICC रैंकिंग में वैभव सूर्यवंशी का कमाल, 230 पायदान की लगाई छलांग
बॉलीवुड
न आलिया न राहा, फिर रणबीर के फोन के वॉलपेपर पर है किसकी तस्वीर? जानकर नम हो जाएंगी आखें
न आलिया न राहा, फिर रणबीर के फोन के वॉलपेपर पर है किसकी तस्वीर?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
क्या फिर मारेंगे पलटी? ओम प्रकाश राजभर ने कर दी राहुल गांधी की तारीफ
क्या फिर मारेंगे पलटी? ओम प्रकाश राजभर ने कर दी राहुल गांधी की तारीफ
एग्रीकल्चर
क्या एसटी-एससी की जमीन जनरल में करा सकते हैं शिफ्ट, कितना आता है खर्च?
क्या एसटी-एससी की जमीन जनरल में करा सकते हैं शिफ्ट, कितना आता है खर्च?
ENT LIVE
Batwara 1947 Trailer Review: Sunny Deol का दमदार अंदाज, लेकिन ट्रेलर छोड़ गया अधूरी उम्मीद
Batwara 1947 Trailer Review: Sunny Deol का दमदार अंदाज, लेकिन ट्रेलर छोड़ गया अधूरी उम्मीद
ABP NEWS
Viral Video: प्रह्लाद जोशी के बारे में ये क्या बोल गईं प्रियंका गांधी, बयान हुआ वायरल!
Viral Video: प्रह्लाद जोशी के बारे में ये क्या बोल गईं प्रियंका गांधी, बयान हुआ वायरल!
ABP NEWS
Viral Video: पार्टी के वीडियो पर जवाब नहीं दे पाईं CJP की रत्ना, मुंह बनाते हुए वीडियो वायरल!
Viral Video: पार्टी के वीडियो पर जवाब नहीं दे पाईं CJP की रत्ना, मुंह बनाते हुए वीडियो वायरल!
ABP NEWS
Viral Video: गांव घूमने पहुंचे... सेल्फी के चक्कर में गई जान!
Viral Video: गांव घूमने पहुंचे... सेल्फी के चक्कर में गई जान!
ABP NEWS
Viral Video: घूमने पहुंचे थे वॉटरफॉल... फिर जो हुआ, देखकर रह जाएंगे हैरान!
Viral Video: घूमने पहुंचे थे वॉटरफॉल... फिर जो हुआ, देखकर रह जाएंगे हैरान!
Embed widget