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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरMaharashtra Farm Loan Waiver Scheme 2026: सरकार का बड़ा ऐलान! इस राज्य के किसानों का 2 लाख रुपये तक का लोन माफ होगा

Maharashtra Farm Loan Waiver Scheme 2026: सरकार का बड़ा ऐलान! इस राज्य के किसानों का 2 लाख रुपये तक का लोन माफ होगा

Maharashtra Farm Loan Waiver Scheme 2026: महाराष्ट्र सरकार की नई किसान कर्जमाफी योजना के तहत पात्र किसानों का 2 लाख रुपये तक का फसल ऋण माफ किया जाएगा.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 29 Jul 2026 10:23 PM (IST)
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Maharashtra Farm Loan Waiver Scheme 2026: किसानों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है. महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के किसानों को कर्ज के बोझ से राहत देने के लिए एक नई योजना शुरू की है. इस योजना का नाम है पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026.  इसके तहत किसानों का 2 लाख रुपये तक का फसल कर्ज माफ किया जाएगा. सरकार ने इस योजना पर काम शुरू कर दिया है और पहली लाभार्थी सूची भी जारी कर दी है. आइए जानते हैं इस योजना से जुड़ी पूरी जानकारी के बारे में. 

कितने किसानों को मिलेगा फायदा और कैसे मिलेगी रकम

योजना के पहले चरण में करीब 31 लाख किसान शामिल हैं. इनमें से लगभग 16-17 लाख किसानों को फिलहाल लाभ देने की प्रक्रिया जारी है. बता दें कि  इस योजना के लिए सरकार करीब 36,585 करोड़ रुपये खर्च करने वाली है.  अभी योजना के पहले चरण में सात जिलों के 533 किसानों की सूची जारी की गई है.  जिन किसानों का नाम इस सूची में आया है, उन्हें SMS के जरिए जानकारी भेजी जाएगी. इसके बाद किसानों को अपना आधार कार्ड की जानकारी की जांच और पुष्टि कराना होगा. फिर इसके बाद कर्जमाफी की रकम सीधे किसान के लोन खाते में DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए भेजी जाएगी. 

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अपना नाम कैसे चेक करें और किसे नहीं मिलेगा लाभ

इस जानकारी के बाद हर किसान के दिमाग में एक ही सवाल आ रहा है कि वे अपना नाम उस सूची में कैसे चेक करें, तो उनके लिए बता दें की किसान अपना नाम चेक करने के लिए एग्रीस्टैक प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन करा होगा. इसके अलावा राज्यभर में बने करीब 32 हजार सरकारी सेवा केंद्रों पर जाकर भी आधार की जांच कराया जा सकता है. इसके अलावा किसानों की नाम सूची ग्राम पंचायत, सहकारी समिति और बैंक शाखाओं में भी लगाई जाएगी, ताकि हर किसान आसानी से अपना नाम देख सके. 

हालांकि इस योजना का लाभ सभी को नहीं मिलेगा. मौजूदा और पूर्व सांसद-विधायक, सरकारी नौकरी करने वाले लोग, और जो लोग खेती के अलावा किसी और आमदनी पर टैक्स भरते हैं, उन्हें इस योजना से बाहर रखा गया है. सरकार ने साफ किया है कि यह योजना सिर्फ जरूरतमंद  किसानों के लिए ही है.

नियमों में मिली राहत, अब ज्यादा किसान को मिलेगा लाभ 

सरकार ने इस बार योजना के नियमों में भी कुछ बदलाव किए हैं, जिससे ज्यादा किसानों को फायदा मिल सकेगा.  जिन किसानों ने साल 2019 की महात्मा ज्योतिराव फुले किसान कर्जमाफी योजना का लाभ पहले ही ले लिया था, उन्हें भी इस नई 2 लाख रुपये की कर्जमाफी का लाभ मिलेगा.  पहले ऐसे किसानों को सिर्फ 50 हजार रुपये तक की ही मदद मिलती थी.  

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Published at : 29 Jul 2026 10:23 PM (IST)
Tags :
Agriculture News Maharashtra Farm Loan Waiver Scheme 2026 Punyashlok Ahilyadevi Holkar Shetkari Karjmukti Yojana Maharashtra Government Update
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