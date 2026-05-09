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अरहर की खेती में अपनाएं ये तरीका, कम मेहनत में मिलेगा कई गुना ज्यादा मुनाफा!
Pigeon Pea Cultivation: अरहर की खेती अब स्मार्ट तकनीकों के जरिए अधिक फायदेमंद हो गई है. मेड़ विधि और सही खाद प्रबंधन और इंटरक्रॉपिंग के साथ यह खेती कम मेहनत में बंपर मुनाफा देती है.
अरहर की खेती अब सिर्फ एक पारंपरिक फसल नहीं. बल्कि किसानों के लिए हाई-रिटर्न बिजनेस बन चुकी है. दालों की बढ़ती कीमतों और मार्केट में हाई डिमांड के चलते अगर इसे स्मार्ट तरीके से उगाया जाए. तो मुनाफा कई गुना बढ़ सकता है. आधुनिक तकनीकें अब कम मेहनत में किसानों को बेहतर और क्वालिटी पैदावार सुनिश्चित कर रही हैं.
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Published at : 09 May 2026 07:23 PM (IST)
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रुमान हाशमी, वरिष्ठ पत्रकार
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