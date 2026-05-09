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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरअरहर की खेती में अपनाएं ये तरीका, कम मेहनत में मिलेगा कई गुना ज्यादा मुनाफा!

अरहर की खेती में अपनाएं ये तरीका, कम मेहनत में मिलेगा कई गुना ज्यादा मुनाफा!

Pigeon Pea Cultivation: अरहर की खेती अब स्मार्ट तकनीकों के जरिए अधिक फायदेमंद हो गई है. मेड़ विधि और सही खाद प्रबंधन और इंटरक्रॉपिंग के साथ यह खेती कम मेहनत में बंपर मुनाफा देती है.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 09 May 2026 07:23 PM (IST)
Pigeon Pea Cultivation: अरहर की खेती अब स्मार्ट तकनीकों के जरिए अधिक फायदेमंद हो गई है. मेड़ विधि और सही खाद प्रबंधन और इंटरक्रॉपिंग के साथ यह खेती कम मेहनत में बंपर मुनाफा देती है.

अरहर की खेती अब सिर्फ एक पारंपरिक फसल नहीं. बल्कि किसानों के लिए हाई-रिटर्न बिजनेस बन चुकी है. दालों की बढ़ती कीमतों और मार्केट में हाई डिमांड के चलते अगर इसे स्मार्ट तरीके से उगाया जाए. तो मुनाफा कई गुना बढ़ सकता है. आधुनिक तकनीकें अब कम मेहनत में किसानों को बेहतर और क्वालिटी पैदावार सुनिश्चित कर रही हैं.

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अरहर की खेती में सबसे पहला कदम उन्नत बीजों का चुनाव और उनका सही उपचार करना है. वैज्ञानिक तरीके से बीजों को ट्रीट करने से पौधों की इम्यूनिटी बढ़ती है और वे शुरुआत से ही बीमारियों से बचे रहते हैं. 'सीड ट्रीटमेंट' न केवल फसल को मजबूती देता है, बल्कि मेहनत और कीटनाशकों पर होने वाले खर्च को भी काफी कम कर देता है.
अरहर की खेती में सबसे पहला कदम उन्नत बीजों का चुनाव और उनका सही उपचार करना है. वैज्ञानिक तरीके से बीजों को ट्रीट करने से पौधों की इम्यूनिटी बढ़ती है और वे शुरुआत से ही बीमारियों से बचे रहते हैं. 'सीड ट्रीटमेंट' न केवल फसल को मजबूती देता है, बल्कि मेहनत और कीटनाशकों पर होने वाले खर्च को भी काफी कम कर देता है.
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आजकल अरहर उगाने के लिए मेड़ विधि एक क्रांतिकारी तरीका साबित हो रही है. इस तकनीक में पौधों को मेड़ों पर लगाया जाता है, जिससे मिट्टी में नमी बनी रहती है और एक्स्ट्रा पानी आसानी से निकल जाता है. यह तरीका पौधों की जड़ों को ज्यादा गहराई तक जाने में मदद करता है जिससे फसल लहलहा उठती है.
आजकल अरहर उगाने के लिए मेड़ विधि एक क्रांतिकारी तरीका साबित हो रही है. इस तकनीक में पौधों को मेड़ों पर लगाया जाता है, जिससे मिट्टी में नमी बनी रहती है और एक्स्ट्रा पानी आसानी से निकल जाता है. यह तरीका पौधों की जड़ों को ज्यादा गहराई तक जाने में मदद करता है जिससे फसल लहलहा उठती है.
Published at : 09 May 2026 07:23 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Farmers News Farming Tips Farming News

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