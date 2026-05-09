अरहर की खेती में अपनाएं ये तरीका, कम मेहनत में मिलेगा कई गुना ज्यादा मुनाफा!

अरहर की खेती में सबसे पहला कदम उन्नत बीजों का चुनाव और उनका सही उपचार करना है. वैज्ञानिक तरीके से बीजों को ट्रीट करने से पौधों की इम्यूनिटी बढ़ती है और वे शुरुआत से ही बीमारियों से बचे रहते हैं. 'सीड ट्रीटमेंट' न केवल फसल को मजबूती देता है, बल्कि मेहनत और कीटनाशकों पर होने वाले खर्च को भी काफी कम कर देता है.