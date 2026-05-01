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यमुना नदी से क्यों खत्म हो रहीं देसी मछलियां, जानें इससे क्या होगा नुकसान?
Native Fish Disappearing From Yamuna: यमुना में किस वजह से रोहू-कतला जैसी देसी मछलियां गायब हो रही हैं. जान लीजिए इन मछलियों के न होने से क्या परेशानियां आ सकती हैं.
यमुना नदी भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है. जिसकी लंबाई लगभग 1376 किलोमीटर है और यह यमुनोत्री से निकलकर प्रयागराज तक का सफर तय करती है. यह नदी उत्तर भारत के एक बहुत बड़े हिस्से की लाइफलाइन है.
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Published at : 01 May 2026 04:31 PM (IST)
Tags :Agriculture Farmers Fish YAMUNA RIVER
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