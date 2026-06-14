मशरूम फार्मिंग से कमाना है मोटा मुनाफा? इस आसान फॉर्मूले से घर पर तैयार करें परफेक्ट कंपोस्ट

मशरूम से अगर आपको रिकॉर्डतोड़ पैदावार और क्वालिटी चाहिए. तो आपको बाजार से महंगा कंपोस्ट खरीदने की कोई जरूरत नहीं है. आप कुछ जरूरी सामानों की मदद से अपने घर पर ही बेहद आसान तरीके से सुपर क्वालिटी कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं. सही फॉर्मूले से बना कंपोस्ट मशरूम के बीज को तेजी से बढ़ने में मदद करता है.