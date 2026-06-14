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मशरूम फार्मिंग से कमाना है मोटा मुनाफा? इस आसान फॉर्मूले से घर पर तैयार करें परफेक्ट कंपोस्ट
Mushroom Farming Tips: मशरूम की बंपर पैदावार के लिए 25-28 दिन में इसका कंपोस्ट तैयार हो जाता है. घर पर इसे बनाने का पूरा तरीका जान लीजिए जिससे आपकी लागत भी कम हो जाएगी.
खेती-किसानी की दुनिया में इन दिनों मशरूम उगाने के काम को सबसे ज्यादा मुनाफे वाले सौदों में से एक माना जा रहा है. कम जगह और कम लागत में बंपर कमाई देने के कारण बहुत से किसान इसकी तरफ काफी अट्रैक्ट हो रहे हैं. लेकिन मशरूम की खेती के लिए जरूरी होता है उसके लिए तैयार किया जाने वाला कंपोस्ट यानी उसका बेस.
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Published at : 14 Jun 2026 02:17 PM (IST)
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