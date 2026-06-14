हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरमशरूम फार्मिंग से कमाना है मोटा मुनाफा? इस आसान फॉर्मूले से घर पर तैयार करें परफेक्ट कंपोस्ट

मशरूम फार्मिंग से कमाना है मोटा मुनाफा? इस आसान फॉर्मूले से घर पर तैयार करें परफेक्ट कंपोस्ट

Mushroom Farming Tips: मशरूम की बंपर पैदावार के लिए 25-28 दिन में इसका कंपोस्ट तैयार हो जाता है. घर पर इसे बनाने का पूरा तरीका जान लीजिए जिससे आपकी लागत भी कम हो जाएगी.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 14 Jun 2026 02:17 PM (IST)
Mushroom Farming Tips: मशरूम की बंपर पैदावार के लिए 25-28 दिन में इसका कंपोस्ट तैयार हो जाता है. घर पर इसे बनाने का पूरा तरीका जान लीजिए जिससे आपकी लागत भी कम हो जाएगी.

खेती-किसानी की दुनिया में इन दिनों मशरूम उगाने के काम को सबसे ज्यादा मुनाफे वाले सौदों में से एक माना जा रहा है. कम जगह और कम लागत में बंपर कमाई देने के कारण बहुत से किसान इसकी तरफ काफी अट्रैक्ट हो रहे हैं. लेकिन मशरूम की खेती के लिए जरूरी होता है उसके लिए तैयार किया जाने वाला कंपोस्ट यानी उसका बेस.

1/6
मशरूम से अगर आपको रिकॉर्डतोड़ पैदावार और क्वालिटी चाहिए. तो आपको बाजार से महंगा कंपोस्ट खरीदने की कोई जरूरत नहीं है. आप कुछ जरूरी सामानों की मदद से अपने घर पर ही बेहद आसान तरीके से सुपर क्वालिटी कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं. सही फॉर्मूले से बना कंपोस्ट मशरूम के बीज को तेजी से बढ़ने में मदद करता है.
मशरूम से अगर आपको रिकॉर्डतोड़ पैदावार और क्वालिटी चाहिए. तो आपको बाजार से महंगा कंपोस्ट खरीदने की कोई जरूरत नहीं है. आप कुछ जरूरी सामानों की मदद से अपने घर पर ही बेहद आसान तरीके से सुपर क्वालिटी कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं. सही फॉर्मूले से बना कंपोस्ट मशरूम के बीज को तेजी से बढ़ने में मदद करता है.
2/6
हाई-क्वालिटी कंपोस्ट बनाने के लिए आपको मुख्य रूप से गेहूं या धान के सूखे भूसे की जरूरत होती है. इस भूसे के साथ आपको सही मात्रा में यूरिया, जिप्सम, चोकर यानी गेहूं का छिलका और अमोनियम सल्फेट जैसी चीजों को मिक्स करना पड़ता है. इन सभी चीजों का एक परफेक्ट बैलेंस ही मशरूम को उसका जरूरी पोषण देता है.
हाई-क्वालिटी कंपोस्ट बनाने के लिए आपको मुख्य रूप से गेहूं या धान के सूखे भूसे की जरूरत होती है. इस भूसे के साथ आपको सही मात्रा में यूरिया, जिप्सम, चोकर यानी गेहूं का छिलका और अमोनियम सल्फेट जैसी चीजों को मिक्स करना पड़ता है. इन सभी चीजों का एक परफेक्ट बैलेंस ही मशरूम को उसका जरूरी पोषण देता है.
Published at : 14 Jun 2026 02:17 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Mushroom Farming Farming Tips Farming News

एग्रीकल्चर फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
अब एक ही खेत से लें 3 फसलों का बंपर मुनाफा, ऐसे शुरू करें मल्टी लेयर फार्मिंग की तैयारी
अब एक ही खेत से लें 3 फसलों का बंपर मुनाफा, ऐसे शुरू करें मल्टी लेयर फार्मिंग की तैयारी
एग्रीकल्चर
क्या खेत में बिजली गिरने से सच में बढ़ जाती है मिट्टी की उर्वरता, कितनी सच है ये बात?
क्या खेत में बिजली गिरने से सच में बढ़ जाती है मिट्टी की उर्वरता, कितनी सच है ये बात?
एग्रीकल्चर
1 बीघे में ड्रैगन फ्रूट की खेती में कितना खर्च आता है, इससे कितनी होगी कमाई?
1 बीघे में ड्रैगन फ्रूट की खेती में कितना खर्च आता है, इससे कितनी होगी कमाई?
एग्रीकल्चर
खेत में पानी भर जाए तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, किसान जान लें जरूरी बात?
खेत में पानी भर जाए तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, किसान जान लें जरूरी बात?
Advertisement

वीडियोज

Patna Train Dispute: Patliputra स्टेशन पर छात्रों का महातांडव! | Bihar Latest News
Khan Sir Controversy: खान सर को मिली जमानत...नेपाल में रौशन आनंद के भाई की हत्या! उड़ गए सबके होश!
Patna Train Dispute: Patliputra स्टेशन पर उपद्रव का LIVE वीडियो आया सामने | Bihar Latest News
Sansani: बैंकॉक टू मुंबई.... मॉडल का गांजा गैंग ! | Crime News
Kushinagar Road Accident: कुशीनगर से आया रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो, बस-ट्रक की सीधी भिड़ंत!

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
पीएम मोदी का विजन-सीएम योगी का मिशन
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
TMC में बड़ा फेरबदल, ममता बनर्जी ने सायोनी घोष का पत्ता काटा, कुणाल घोष-सौगत रॉय को दी ये जिम्मेदारी
TMC में बड़ा फेरबदल, ममता बनर्जी ने सायोनी घोष का पत्ता काटा, कुणाल घोष-सौगत रॉय को दी ये जिम्मेदारी
महाराष्ट्र
'जिस दिन हमारी सत्ता आएगी हम टुकड़े...', बीजेपी के ऑपरेशन टाइगर पर संजय राउत ने दे डाली चेतावनी
'जिस दिन हमारी सत्ता आएगी हम टुकड़े...', बीजेपी के ऑपरेशन टाइगर पर संजय राउत ने दे डाली चेतावनी
विश्व
ट्रंप का ऐलान- ईरान के साथ आज होंगे डील पर साइन, तेहरान ने कहा- आखिरी मुहर में लगेगा टाइम, आज होगा समझौता?
ट्रंप का ऐलान- ईरान के साथ आज होगी डील, तेहरान बोला- आखिरी मुहर में लगेगा टाइम, आज होगा समझौता?
बॉलीवुड
Surbhi Jyoti Blessed with a Baby Girl: 'कुबूल है' फेम सुरभि ज्योति बनीं मां, बेबी गर्ल को दिया जन्म
'कुबूल है' फेम सुरभि ज्योति बनीं मां, बेबी गर्ल को दिया जन्म
क्रिकेट
भारत ने टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को कितनी बार पीटा? हेड टू हेड आंकड़े चौंका देंगे
भारत ने टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को कितनी बार पीटा? हेड टू हेड आंकड़े चौंका देंगे
इंडिया
'मैं केरल के पूर्व CM को गले नहीं लगाऊंगा', राहुल गांधी के पिनाराई विजयन पर कमेंट से बवाल, INDIA ब्लॉक में दरार?
'मैं केरल के पूर्व CM को गले नहीं लगाऊंगा', राहुल गांधी के पिनाराई विजयन पर कमेंट से बवाल, INDIA ब्लॉक में दरार?
Home Tips
House Flies: क्या आप भी घर की मक्खियों से हैं परेशान? रसोई की इस एक चीज से मिनटों में करें सफाया
क्या आप भी घर की मक्खियों से हैं परेशान? रसोई की इस एक चीज से मिनटों में करें सफाया
शिक्षा
UPSC CSE Prelims Result 2026: कभी भी जारी हो सकता है UPSC CSE Prelims का रिजल्ट, चेक करने के लिए ये चीजें रखें तैयार
कभी भी जारी हो सकता है UPSC CSE Prelims का रिजल्ट, चेक करने के लिए ये चीजें रखें तैयार
ABP NEWS
28 घाट, हजारों लोग, एक मिशन स्वच्छ यमुना!
28 घाट, हजारों लोग, एक मिशन स्वच्छ यमुना!
ABP NEWS
पाटलिपुत्र स्टेशन बना रणक्षेत्र
पाटलिपुत्र स्टेशन बना रणक्षेत्र
ABP NEWS
नो पार्किंग का चालान पड़ा भारी, बीच सड़क बवाल
नो पार्किंग का चालान पड़ा भारी, बीच सड़क बवाल
ABP NEWS
परीक्षा से पहले पुलिस ने खोला नकल माफिया का राज
परीक्षा से पहले पुलिस ने खोला नकल माफिया का राज
ABP NEWS
नोएडा में तेज रफ्तार बस पलटी, कई घायल
नोएडा में तेज रफ्तार बस पलटी, कई घायल
Embed widget