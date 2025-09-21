घर पर कैसे उगा सकते हैं रसीले नींबू? ये है किचन गार्डन में पैदावार बढ़ाने का आसान तरीका

एक्सप्लोरर
घर पर कैसे उगा सकते हैं रसीले नींबू? ये है किचन गार्डन में पैदावार बढ़ाने का आसान तरीका
घर पर किचन गार्डन में रसीले नींबू उगाना अब आसान है. सही मिट्टी, पर्याप्त धूप और नियमित देखभाल से आप ताज़े और बड़े नींबू आसानी से उगा सकते हैं.
नींबू सिर्फ स्वाद और स्वास्थ्य के लिए ही नहीं, बल्कि किचन गार्डन का एक जरूरी पौधा भी है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर पर भी आप आसानी से रसीले और बड़े नींबू उगा सकते हैं? बस आपको कुछ सरल तरीकों को अपनाना होगा.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 21 Sep 2025 11:01 AM (IST)
एग्रीकल्चर
6 Photos
घर पर कैसे उगा सकते हैं रसीले नींबू? ये है किचन गार्डन में पैदावार बढ़ाने का आसान तरीका
एग्रीकल्चर
6 Photos
ये है किचन गार्डन में धनिया उगाने का सबसे आसान तरीका, फ्री में मिलेंगे ताजा पत्ते
एग्रीकल्चर
7 Photos
स्ट्रॉबेरी की खेती से किसानों की कमाई दोगुनी, अब मैदानी इलाकों में भी खुला रास्ता
एग्रीकल्चर
6 Photos
पीएम किसान योजना का फायदा लेने के लिए जरूर कर लें ये काम, नहीं तो अटक जाएगी अगली किस्त
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
'अगर बगराम एयरबेस नहीं लौटाया तो...', ट्रंप ने अफगानिस्तान को दे डाली खुली धमकी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अब वाराणसी के इस चर्चित घाट पर भी शुरू हुई गंगा आरती, भारी संख्या में पहुंच रहे हैं पर्यटक
भोजपुरी सिनेमा
38 साल की उम्र में भी कुंवारी हैं आम्रपाली दुबे, क्यों नहीं कर रही शादी? 2 बच्चों के पिता संग रह चुका अफेयर
क्रिकेट
भारत-पाकिस्तान का सुपर 4 मुकाबला आज, सोनी LIV नहीं है? ऐसे देखें फ्री में पूरा मैच
Advertisement
एग्रीकल्चर
6 Photos
घर पर कैसे उगा सकते हैं रसीले नींबू? ये है किचन गार्डन में पैदावार बढ़ाने का आसान तरीका
एग्रीकल्चर
6 Photos
ये है किचन गार्डन में धनिया उगाने का सबसे आसान तरीका, फ्री में मिलेंगे ताजा पत्ते
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion