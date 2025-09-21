घर पर कैसे उगा सकते हैं रसीले नींबू? ये है किचन गार्डन में पैदावार बढ़ाने का आसान तरीका

सबसे पहले यह तय करें कि आप नींबू बीज से उगाना चाहते हैं या गमले में तैयार पौधे से. बीज से उगाने पर पौधा थोड़ा समय लेगा लेकिन यह तरीका सबसे किफायती है. नींबू के बीज को अच्छी तरह से धोकर गीले कपड़े में रखकर 1-2 हफ्ते तक अंकुरित होने दें. अंकुरित होने के बाद इसे मिट्टी में लगाएं.