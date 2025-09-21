हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरघर पर कैसे उगा सकते हैं रसीले नींबू? ये है किचन गार्डन में पैदावार बढ़ाने का आसान तरीका

घर पर कैसे उगा सकते हैं रसीले नींबू? ये है किचन गार्डन में पैदावार बढ़ाने का आसान तरीका

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 21 Sep 2025 11:01 AM (IST)
नींबू सिर्फ स्वाद और स्वास्थ्य के लिए ही नहीं, बल्कि किचन गार्डन का एक जरूरी पौधा भी है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर पर भी आप आसानी से रसीले और बड़े नींबू उगा सकते हैं? बस आपको कुछ सरल तरीकों को अपनाना होगा.

सबसे पहले यह तय करें कि आप नींबू बीज से उगाना चाहते हैं या गमले में तैयार पौधे से. बीज से उगाने पर पौधा थोड़ा समय लेगा लेकिन यह तरीका सबसे किफायती है. नींबू के बीज को अच्छी तरह से धोकर गीले कपड़े में रखकर 1-2 हफ्ते तक अंकुरित होने दें. अंकुरित होने के बाद इसे मिट्टी में लगाएं.
मिट्टी का चुनाव भी बहुत मायने रखता है. नींबू को हल्की और जल निकासी वाली मिट्टी पसंद होती है. आप सामान्य गार्डन मिट्टी में थोड़ी रेत और खाद मिला सकते हैं ताकि पौधा जल्दी बढ़े. नींबू का पौधा ज्यादा पानी का शौकीन नहीं है, इसलिए मिट्टी को नम रखें लेकिन पानी भरपूर डालने से बचें.
सूरज की रोशनी नींबू के लिए बेहद जरूरी है. दिन में कम से कम 5-6 घंटे धूप सीधे पौधे पर आए तो फल जल्दी और रसीले होंगे. अगर आप इसे घर के अंदर उगा रहे हैं तो कोशिश करें कि पौधे को खिड़की के पास रखें या हल्का फ्लोरल लैंप भी इस्तेमाल कर सकते हैं.
पौधे को नियमित रूप से खाद देना भी जरूरी है. घर पर तैयार नींबू के लिए सप्ताह में एक बार जैविक खाद या रासायनिक NPK उर्वरक देना अच्छा रहता है. इससे पौधे में पत्तियां हरी-भरी रहेंगी और फल अधिक रसीले होंगे.
नींबू के पौधे पर अक्सर पतंग या पत्ती कीड़े लग सकते हैं. इसे नियंत्रित करने के लिए नीम का अर्क या हल्का साबुन पानी का स्प्रे इस्तेमाल करें. इससे पौधा स्वस्थ रहेगा और फल जल्दी आएंगे.
घर पर उगाए गए नींबू के पौधों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये रसायनों से मुक्त और असली स्वाद वाले होते हैं. आप इन्हें सलाद, जूस या चटनी में इस्तेमाल कर सकते हैं.
Published at : 21 Sep 2025 11:01 AM (IST)
